Машина времени: 1963 год

УЛИЦА НОВОСТРОЕК

КРАЕВЕДЫ - ШКОЛЬНИКАМ

Но все же есть вещи, которые по телевизору не показывают, и вряд ли скоро покажут.

Когда школьники в 2018 году готовятся к поступлению в вузы и массово сдают ЕГЭ по обществознанию, они даже не догадываются об истории этого предмета. Ранним январским утром 1963 года ученики 11 классов специально пришли пораньше, и все в приподнятом настроении, ведь с сегодняшнего дня они будут изучать один из интереснейших предметов — «Обществоведение».