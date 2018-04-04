Машина времени: 1963 год

«Окультуривание» продолжило шагать по области, принося в каждый населенный пункт по клубу, кинотеатру или целому Дому культуры.
По-своему интересно коротают вечера рабочие в классах областного радиоклуба ДОСААФ.
Иметь домашний кинотеатр теперь становится не таким уж редким делом!
Но все же есть вещи, которые по телевизору не показывают, и вряд ли скоро покажут.
В гарантийной мастерской помогают наладить телевещание.
Когда школьники в 2018 году готовятся к поступлению в вузы и массово сдают ЕГЭ по обществознанию, они даже не догадываются об истории этого предмета. Ранним январским утром 1963 года ученики 11 классов специально пришли пораньше, и все в приподнятом настроении, ведь с сегодняшнего дня они будут изучать один из интереснейших предметов — «Обществоведение».
А в Острове история продолжает жить прямо на улицах города: в один из майских дней состоялось открытие памятника нашей землячке, Герою Советского Союза Клавдии Ивановне Назаровой.
Подвиг Клавы Назаровой увековечили памятником в центре Острова.
«Открытие памятника Клаве — это знак глубокого уважения, сердечной признательности и искренней благодарности советских людей к бессмертному подвигу верных сынов народа — островских комсомольцев… Их светлый пример вечно будет образцом для подрастающего поколения...» — написала «Псковская правда».
А чтобы будущие выпускники школ знали, кем они хотят быть и куда лучше пойти учиться или работать, решено приучать детей к работе с юности, и Псковский комбинат им в этом поможет. Начат выпуск четырех новых видов наборов игрушечных строительных деталей. Они будут уложены в ящики, и по приложенному к ним альбому образцов дети смогут собирать понравившиеся им дома, как настоящие взрослые строители. Комбинат принял заказ от Министерства здравоохранения РСФСР и согласился выпустить в этом году 50 тысяч наборов игрушечных деталей. Первая партия пойдет в детские сады нашей области, а последующими Псковский изготовитель с радостью поделится с Москвой, Иркутском, Архангельском, Хабаровском и другими городами страны.
Новшества ожидают не только автомобильный, но и железнодорожный транспорт: Псковское депо переходит на тепловозную тягу.
Не отстает и авиационное дело. С 15 мая открыто воздушное сообщение Ленинграда с Москвой, и пересадка будет совершаться в Пскове! Один из ленинградских пилотов оказался старым знакомым псковских авиаторов, в наш город он летал с почтой еще в 1956 году. «Долгим был тогда путь до вас! Помню, четыре часа летели. Одним словом, земная скорость. А сегодня покрыли то же расстояние за 50 минут», — с улыбкой рассказывает Владимир Коловетов.
Летчики покрывают расстояние от Ленинграда до Пскова за 50 минут.
Самолет снова в воздухе. Бортпроводница предлагает пассажирам свежие газеты и журналы, каждого угощает кисленькими леденцами — на всякий случай. Высота — 1200 метров, отчетливо видны села, перелески, озера.
На борту стюардесса угощает каждого кисленькими леденцами.
А на досуге «Псковская правда» очень настойчиво рекомендует читателю посмотреть научно-популярные фильмы: «Сейте отборными семенами», «Семеноводство люпина», «Известь — на поля», «Бактериальные удобрения», «Карбамид».
Таким остался на страницах «Псковской правды» 1963 год.