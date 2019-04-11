Николай Никитенко: Мы открыли новые яркие страницы подвига земляков

Легендарный проводник дед Симан и разведчица Быстрова, машинист первого послевоенного пришедшего на станцию Берлин-Силезский поезда, эвакуатор танковых заводов, четыре раза вышедший из окружения артиллерист — все они из Новосокольников и всех их объединила война. Вышло уже четыре тома книги «Солдаты Победы» о фронтовиках нашей области, а на днях завершена подготовка очередного, пятого тома. С какими трудностями столкнулись создатели книги и чьи судьбы засветились ярче, рассказал «Псковской правде» главный редактор издания — руководитель областной рабочей группы Николай Никитенко. — Кто придумал эту серию?

Идея проекта принадлежит самим фронтовикам — людям авторитетным и известным в нашей области. Увы, жизнь человеческая не бесконечна, инициаторов нет уже среди нас. А идея — реализуется, благодаря поддержке администрации области и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Подтверждение тому — завершение работы над рукописью очередного, пятого тома.

Николай Никитенко,

главный редактор книги «Солдаты Победы»



— Известно, что два тома — первый и второй — содержат сведения об участниках войны, проживавших в области на момент начала работы над проектом, третий — Великолукский городской, четвертый — Невельский. О ветеранах какого района том пятый? — В пятом томе — материалы об уроженцах и жителях Новосокольнического района. Они — фронтовики, участники партизанского движения и подполья, железнодорожники, работавшие на прифронтовых участках. История Великой Отечественной войны была бы неполной без оценки вклада в разгром фашизма новосокольничан, как, впрочем, и жителей других районов и областей. И в ходе работы над томом нам удалось ликвидировать некоторые белые пятна, установить подвиги и новые факты в судьбах наших земляков, доселе неизвестные или малоизвестные. Около 9 тысяч новосокольничан сражались на фронтах, в партизанских отрядах и подполье. С честью оправдывали звание «родного брата Красной Армии» новосокольнические железнодорожники на прифронтовых участках. Кстати, они получили статус участников войны лишь в середине 1990-х годов. Установлено поименно более 7300 жителей города и района, положивших жизнь на алтарь Победы, а вернулись домой более 4 тысяч человек. Если имена павших или пропавших без вести увековечены в Книге Памяти, то вернувшимся с Победой мы только сейчас отдаем свой долг. Сердцевина тома — раздел «Они сражались за Родину», в котором сохранены для потомков имена и судьбы 1088 новосокольничан, почти 600 их фотографий. Многие из них показали образцы величия человеческого духа, стойкости и мужества.

Четыре медали на груди

— Сведения о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы можно узнать из современных справочников, интернет-изданий. А есть ли среди героев тома имена, которые, образно говоря, достойны энциклопедий? — Да. Как и при подготовке предыдущих томов, мы открываем новые имена, новые яркие страницы жизни и подвига наших земляков. Назову некоторые. Алексей Адамович Горегляд, в годы войны — заместитель, первый заместитель наркома танковой промышленности СССР. Одновременно в качестве дополнительно поручения был назначен уполномоченным представителем Государственного Комитета Обороны с правами директора на Сталинградском тракторном заводе, затем — на Кировском танковом заводе в Челябинске. Участник обороны Москвы, Сталинграда. Вместе с народным комиссаром танковой промышленности Вячеславом Александровичем Малышевым — кстати, тоже выпускником Великолукского техникума путей сообщения — выполнил титаническую работу по эвакуации заводов танковой промышленности на Урал и в Сибирь, по производству танков на новых местах, по обеспечению роста выпуска при их модернизации и освоении новых образцов. В числе других руководителей оборонной промышленности в 1945 году генерал-лейтенант инженерно-танковой службы Алексей Адамович Горегляд был удостоен звания Героя Социалистического Труда. А вот о судьбе еще одного танкового генерала — Виктора Филипповича Котова мы узнали из документов, которые долгие десятилетия пылились в «архиве» Новосокольнического районного краеведческого музея. Он — уроженец города, здесь учился, работал секретарем райкома комсомола, отсюда по партийной рекомендации был направлен в начале 30-х годов на учебу в Орловское бронетанковое училище. Полученные из Центрального архива Минобороны материалы позволили установить: Виктор Филиппович Котов прошел путь от курсанта до генерал-лейтенанта танковых войск. В годы войны командовал танковой бригадой, которая стала гвардейской, а после Победы — войсковыми соединениями и объединениями. — Известно, что последнюю точку в замыслах командиров и штабов всех уровней ставили рядовые солдаты. Есть ли в томе примеры их подвигов? — Достаточно! Взять Василия Николаевича Рассказова — до призыва в армию работника вагонного депо, а в начале Великой Отечественной — командира расчета 76-миллиметрового орудия, который уничтожил несколько немецких танков. В июле 1941 года он был удостоен ордена Красного Знамени — в тот период награды такого достоинства были крайне редки. Рассказов четыре раза со своим расчетом выходил из окружения, даже побывал в плену, но после освобождения продолжал бить врага до Победы. Качнов Василий Николаевич — закончил войну с четырьмя медалями «За отвагу» на груди, одной из самых уважаемых наград среди фронтовиков. Чем не герой? По три медали такого же достоинства заслужили Николай Никифорович Егоров, Семён Алексеевич Каличин, Василий Михайлович Мясников. Уроженец Новосокольников Иван Антропович Бойков встретил Победу полным кавалером солдатского ордена Славы. Его земляки Владимир Мартынович Гайжевский, Тимофей Викторович Гирин, Юрий Степанович Петров и некоторые другие фронтовики были удостоены двух таких орденов — 2-й и 3-й степени.

Поезд на Берлин

— Вы уже отметили важную роль железнодорожников в достижении Победы. Но за этими словами стоят конкретные люди. Чьи истории стали известны при подготовке книги? — В томе называются десятки имен тружеников стальных магистралей, которые обслуживали прифронтовые участки, работали под бомбежками и обстрелами. Многие были включены в состав колонны паровозов особого резерва НКПС № 5, принимали участие в битве под Москвой, в сражениях под Курском и Киевом, в освобождении европейских столиц. Например, машинист паровоза Виктор Филиппович Урлик к концу войны имел ордена Красного Знамени и Красной Звезды. Не меньше боевых заслуг за плечами Ивана Антоновича Гржибовского, Иосифа Ивановича Мейнерта, Павла Никандровича Денисова, Валентина Антоновича Доморацкого… Есть что-то символичное в том, что новосокольнический машинист Владимир Иванович Смирдан привел в 1945 году на станцию Берлин-Силезский первый пассажирский поезд! — Зато гораздо менее известна роль Новосокольнического района в развитии партизанского движения в период войны. Сложилось даже мнение о том, что этот район — не самый «партизанский» в нашей области. Что вы об этом думаете? — На основе изучения первичных документов, биографий участников войны могу сообщить, что это — ошибочное мнение. Первый партизанский отряд, сформированный из местного актива, начал действовать сразу после оккупации района, его командир офицер-пограничник Николай Захарович Колдобенко в феврале 1942 года был награжден орденом Красного Знамени. А летом-осенью того же года на территории района были сформированы три Новосокольнические партизанские бригады, которые возглавили в основном местные уроженцы. Сведения о командирах и комиссарах этих соединений — Константине Антоновиче Зарецком, Алексее Кузьмиче Логинове, Николае Никаноровиче Павлове, Михаиле Ивановиче Папенкове, Василии Николаевиче Яковлеве, а также о многих из тех, кто возглавлял включенные в их состав отряды, публикуются в томе. Более 150 новосокольнических партизан были отмечены государственными наградами, причем двое — легендарный проводник Семён Арсентьевич Арсентьев (Дед Симан) и разведчица Антонина Семёновна Быстрова — орденами Ленина. Не менее героические дела на счету подпольных организаций и групп, действовавших в Новосокольниках и сельсоветах. Нам удалось восстановить трудовой и боевой путь Иллариона Петровича Горского — руководителя подпольной организации, впоследствии сотрудника отдела контрразведки Смерш 2-го Прибалтийского фронта, награжденного орденом Отечественной войны 2-й степени. Кстати, после освобождения Новосокольников (это случилось в конце января 1944 года) бывшие партизаны возглавили вновь созданные органы власти и различные организации.

КСТАТИ 9 тысяч жителей Новосокольнического района сражались на фронтах, в партизанских отрядах и подполье.

Без отпуска

— Какова роль фронтовиков и партизан в восстановлении разрушенного хозяйства? — Да, здесь есть показательные примеры. Уже на начало января 1945 года на партийную, советскую и хозяйственную работу в районе выдвинули 281 человек, из них партизан — 67, инвалидов войны — 43. А когда началась демобилизация из Вооруженных Сил, то за счет прибывших воинов удалось укрепить кадрами важнейшие участки работы. Многие фронтовики, отказавшись от положенного по закону отпуска, сразу принялись за дело, показывали образцы ударного труда. Например, демобилизованный воин Яков Александрович Трусов вновь был избран председателем колхоза «Красная поляна», который возглавлял и до войны. Потом по состоянию здоровья стал руководить бригадой. За успехи в выращивании льна-долгунца в апреле 1966 года был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Бывший партизан Василий Иванович Фирсов, а затем районный уполномоченный по заготовкам, возглавил колхоз «Большевик», который достиг впечатляющих результатов, а сам председатель был награжден несколькими орденами. Алексей Кириллович Баранов — участник Сталинградской битвы, заместитель командира стрелкового батальона по политической части, более четверти века руководил колхозом (после объединения в 1959 году — имени Ворошилова, затем — «Путь к коммунизму»), опыт которого приезжали изучать чуть ли не со всех районов Псковской области. — Но ведь и в подъеме других отраслей без фронтовиков не обошлось? — По-ударному работали демобилизованные воины на городских предприятиях, на железнодорожном транспорте, в организациях образования, здравоохранения, на разных других участках. Это позволило к 1950-м годам заново отстроить город, а позже — и село. А вот еще пример. Бывшего фронтового разведчика, кавалера двух боевых орденов Ивана Николаевича Бабахина райком партии в 1950-е годы направил на работу в транспортную милицию. В ноябре 1962 года при задержании вооруженных преступников он трагически погиб. Имя старшины милиции Бабахина навечно оставлено в списках личного состава линейного отдела внутренних дел на станции Великие Луки, в честь него названа улица в Новосокольниках.

КСТАТИ Создатели издания уже приступили к редактированию материалов шестого — Дновского — тома.

12 человек оказались живы