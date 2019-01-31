Золотой лён Ильи Шипунова

Кузнец из великолукской деревни сумел не погибнуть подо Ржевом, но после подрыва вражеского снаряда остался инвалидом. На фронт больше не попал, домой на оккупированные территории вернуться не смог. Остался в колхозе, где стоял госпиталь, и после войны получил свой первый орден на трудовом фронте. Слава бежецкого льна прогремела на всю страну, и грудь героя украсила золотая звезда. Но он загрустил по малой родине и вернулся на Псковщину. След героя удалось отыскать только через полстолетия.
Звонок из Твери был неожиданным, но приятным: помогите найти хоть какие-нибудь сведения о нашем Герое Социалистического Труда, он ваш земляк. В 1950-е годы уехал из Калининской области, и след его потерялся. Речь шла об Илье Михайловиче Шипунове. В этот момент в памяти возник Пётр Михайлович Шипунов, бывший директор совхоза, с которым я познакомился в период моей работы в Новосокольническом районе. Однако какая между ними связь? И как найти информацию об Илье Михайловиче?
Поиски привели в Гатчину, где живет дочь героя Людмила Ильинична. Она охотно согласилась рассказать об отце.
Родился Илья Михайлович Шипунов 20 февраля 1920 года на хуторе Горицкое Берниковского сельсовета Великолукского района в крестьянской семье. Позже он называл местом своего рождения деревню Никитино, которая во время войны была сожжена. Отец Михаил Васильевич — участник Первой мировой войны, ранен в 1914 году. В семье было шестеро детей. На их жизнь тоже выпало немало лихих лет — коллективизация, Великая Отечественная война. Все четверо сыновей встали на защиту Родины: Илья, Иван и Пётр — в действующей армии, Николай — в партизанском отряде. Перед войной семья работала в местном колхозе, Илья освоил кузнечное ремесло.
Илью Михайловича призвал в Красную Армию Великолукский райвоенкомат 22 октября 1940 года — в тот год закончилась Советско-финляндская война, а с запада уже надвигались грозовые тучи новой — более жестокой и кровопролитной. Служил наводчиком в 81-м артиллерийском полку, на бронепоезде, который был включен в состав действующей армии. Участвовал в обороне Москвы, в 1942 году прикрывал наши войска, наступавшие на Ржев. Бои были крайне жестокими. 12 сентября после прямого попадания вражеского снаряда рядового Шипунова в бессознательном состоянии доставили в госпиталь под Бежецком. Долго он приходил в себя, восстанавливал здоровье, но остался инвалидом. И на фронт больше не попал, и домой возвращаться не мог — родные места все еще были под немцем.
Как человек деревенский, крестьянской породы, хоть и получивший ранение в ногу, Илья оказался, что называется, «в поле зрения»: в местных колхозах мужчин почти не осталось, а уж как кузнецу ему в то время цены не было! Говорят, что из разных хозяйств появлялись ходоки с уговорами да посулами, а он подался в местный колхоз имени Ильича, который как раз шефствовал над госпиталем.
«Звездная четверка» ильичевцев (слева направо): Илья Шипунов, Александра Гаврилова, Елизавета Нилова, Александра Королева. 1949 год.
Фото из семейного архива Шипуновых.
Помог сделать такой выбор случай. Однажды фашисты сбросили на госпиталь зажигательные бомбы, и колхозники, от мала до велика, прибежали тушить пожар и спасать людей. Были среди них председатель Елизавета Ивановна Нилова и ее подруга Александра Королева, которые вытаскивали раненых из огня, успокаивали, подбадривали. Так, можно сказать, в боевой обстановке они и познакомились, затем завязались более тесные контакты. В итоге в колхозе появился нужный позарез кузнец, который быстро освоился на новом месте, стал человеком авторитетным, уважаемым. Когда возникла острая необходимость в «командных» кадрах, возглавил полеводческую бригаду. Устроил и личную жизнь — в победном 1945-м женился на Евдокии Павловне Куроедовой, которая была родом из-под Ленинграда.
Работали колхозники в те военные и первые после Победы годы много и тяжко. На полях не было техники, минеральных удобрений (золу собирали всю зиму!), а главное — не хватало рабочих рук, в деревни все еще приходили «похоронки» и мало возвращалось демобилизованных фронтовиков. Но постепенно колхоз имени Ильича набирал силу, все более проявлялись черты того самого — довоенного, с ухоженными угодьями, большим стадом и крепкими, добротными избами. Повышалась урожайность зерновых, льна, картофеля. Десятки колхозников были отмечены государственными наградами. Свой первый орден на трудовом фронте — орден Ленина получил в 1947 году и бригадир Илья Шипунов.
Увеличение производства продукции земледелия и животноводства стало важнейшей задачей восстановления и подъема сельского хозяйства. Поэтому указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1947 года устанавливалось преимущественное поощрение работников села — награждение орденами и медалями СССР за достижение заранее определенных показателей в сельскохозяйственном производстве.
Пётр Шипунов в 1945 году, домой с фронта он вернется только через два года.
Фото из семейного архива Шипуновых.
Героями Социалистического Труда стали звеньевая-полевод колхоза «Красный маяк» Гдовского района Мария Александровна Прокофьева (Волкова) (награждена 27 апреля 1948 года), звеньевые-льноводы колхоза «Федяково» Бежаницкого района Михаил Герасимович Герасимов (16 марта 1949 года) и колхоза «Строитель» Славковского района Зинаида Алексеевна Яковлева (12 июля 1949 года).
В то же время на всю страну прогремела и слава льноводов колхоза имени Ильича Бежецкого района Калининской области. Они сумели добиться в 1948 году высоких урожаев «северного шелка», как тогда называли лен. Звание Героя Социалистического Труда в 1949 году было присвоено сразу четырем представителям этого колхоза: председателю Елизавете Ивановне Ниловой, бригадиру Илье Михайловичу Шипунову, звеньевым Александре Арсеньевне Гавриловой и Александре Тимофеевне Королёвой.
Так на груди нашего земляка появились второй орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». А в грамоте Президиума Верховного Совета от 3 марта 1949 года отметили его «исключительные заслуги перед государством, выразившиеся в получении в 1948 году урожая волокна льна-долгунца 7,9 центнера и семян 7,3 центнера с гектара на площади 5 гектаров».
Не раз на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке достижений народного хозяйства его труд отмечали золотыми и серебряными медалями.
Шли годы — и слава бежецкого льна приумножалась трудом ильичевцев. По 50 гектаров этой культуры обслуживали звенья колхоза, а вместе с ними и бригадир Илья Михайлович Шипунов. Он не помышлял ни о славе, ни о карьере. Никогда не пользовался своей известностью для себя лично, не искал выгоды. В середине 1950-х годов он, как посчитали колхозники, «загрустил» по своей малой родине и вернулся на Псковщину. И с годами след его «затерялся».
Грамота Президиума Верховного Совета о присвоении Илье Шипунову звания Героя Социалистического Труда.
Фото из семейного архива Шипуновых.
КСТАТИ
В конце 1940-х годов зажглись первые золотые звезды Героев Соцтруда на груди псковичей.
Под Великими Луками, неподалеку от тех мест, где когда-то был хутор Горицкое, жил и работал младший брат Ильи Михайловича — Пётр Михайлович, тот самый, с которым мне посчастливилось быть знакомым. Он родился в 1922 году и вместе со своим поколением прошел через многие испытания. В Красную Армию призван в первые дни войны и направлен в Ленинградское военное ветеринарное училище. Еще во время учебы участвовал в обороне города, получил ранение. После окончания училища служил ветеринарным фельдшером на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах.
Его задачей было — спасать, эвакуировать с поля боя раненых лошадей, оказывать им первую помощь. Вот характеристики лейтенанта Петра Шипунова, данные его командирами: «Проявил себя способным ветеринарным работником», «Под огнем противника своевременно и умело оказывал первую помощь и эвакуировал лошадей», «В боевой обстановке действует смело и решительно». Только за время боевых действий с 15 января по 15 апреля 1945 года Шипунов, работая начальником эвакоотделения и ветеринарного лазарета 145-й стрелковой дивизии, доставил с поля боя 123 тяжелораненых и больных лошади и оказал им первую помощь, многих вернул в боевой строй.
С двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» вернулся он из армии в 1947 году. И без отдыха включился в мирную работу. Дел у ветеринарного врача всегда находилось много, пользовался авторитетом и у населения, и у старших начальников. Они-то и разглядели в нем недюжинные организаторские способности. В 30 лет возглавил совхоз «Просвет» Пустошкинского района, с 1960 года руководил совхозом «Великолукский» Новосокольнического района. Важнейшие принципы его жизни — быть человеком с чистой совестью, заботиться о людях, развивать производство. Ему удалось сделать много полезного. И рядом с боевыми наградами заблестел на груди директора совхоза Шипунова орден Трудового Красного Знамени.
Именно в эти годы рядом с ним находился старший брат Илья Михайлович. Он трудился кузнецом, управляющим отделением Березно в совхозе «Просвет», рабочим великолукского рыбцеха на пруду «Дубрава». А в 1967 году переехал на родину жены в Гатчинский район Ленинградской области и до выхода на пенсию в 1985 году оставался верным своей профессии кузнеца. Умер Илья Михайлович Шипунов 2 декабря 1999 года. Еще раньше — 10 февраля 1997 года не стало Петра Михайловича. Но добрая память пережила братьев-фронтовиков — людей трудолюбивых, честных, не знавших ни минуты покоя ради счастья Родины.
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Таким образом, нам удалось не только выполнить просьбу коллег из Твери. Но и открыть новые страницы боевой и трудовой славы наших земляков, имена которых будут увековечены на страницах псковской областной книги «Солдаты Победы».