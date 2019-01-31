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История / Солдаты победы

Золотой лён Ильи Шипунова

Одним из первых Героев Соцтруда в стране «за исключительные заслуги перед государством» стал великолучанин, ставивший рекорды по выращиванию льна

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Николай Никитенко
31 января 2019 года, 10:10
Фото: из семейного архива Шипуновых
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Кузнец из великолукской деревни сумел не погибнуть подо Ржевом, но после подрыва вражеского снаряда остался инвалидом. На фронт больше не попал, домой на оккупированные территории вернуться не смог. Остался в колхозе, где стоял госпиталь, и после войны получил свой первый орден на трудовом фронте. Слава бежецкого льна прогремела на всю страну, и грудь героя украсила золотая звезда. Но он загрустил по малой родине и вернулся на Псковщину. След героя удалось отыскать только через полстолетия.

Звонок из Твери был неожиданным, но приятным: помогите найти хоть какие-нибудь сведения о нашем Герое Социалистического Труда, он ваш земляк. В 1950-е годы уехал из Калининской области, и след его потерялся. Речь шла об Илье Михайловиче Шипунове. В этот момент в памяти возник Пётр Михайлович Шипунов, бывший директор совхоза, с которым я познакомился в период моей работы в Новосокольническом районе. Однако какая между ними связь? И как найти информацию об Илье Михайловиче?

Родом с хутора Горицкое

Поиски привели в Гатчину, где живет дочь героя Людмила Ильинична. Она охотно согласилась рассказать об отце.

Родился Илья Михайлович Шипунов 20 февраля 1920 года на хуторе Горицкое Берниковского сельсовета Великолукского района в крестьянской семье. Позже он называл местом своего рождения деревню Никитино, которая во время войны была сожжена. Отец Михаил Васильевич — участник Первой мировой войны, ранен в 1914 году. В семье было шестеро детей. На их жизнь тоже выпало немало лихих лет — коллективизация, Великая Отечественная война. Все четверо сыновей встали на защиту Родины: Илья, Иван и Пётр — в действующей армии, Николай — в партизанском отряде. Перед войной семья работала в местном колхозе, Илья освоил кузнечное ремесло.

Илью Михайловича призвал в Красную Армию Великолукский райвоенкомат 22 октября 1940 года — в тот год закончилась Советско-финляндская война, а с запада уже надвигались грозовые тучи новой — более жестокой и кровопролитной. Служил наводчиком в 81-м артиллерийском полку, на бронепоезде, который был включен в состав действующей армии. Участвовал в обороне Москвы, в 1942 году прикрывал наши войска, наступавшие на Ржев. Бои были крайне жестокими. 12 сентября после прямого попадания вражеского снаряда рядового Шипунова в бессознательном состоянии доставили в госпиталь под Бежецком. Долго он приходил в себя, восстанавливал здоровье, но остался инвалидом. И на фронт больше не попал, и домой возвращаться не мог — родные места все еще были под немцем.

«Звездная четверка» ильичевцев (слева направо): Илья Шипунов, Александра Гаврилова, Елизавета Нилова, Александра Королева. 1949 год.
Фото из семейного архива Шипуновых.
Как человек деревенский, крестьянской породы, хоть и получивший ранение в ногу, Илья оказался, что называется, «в поле зрения»: в местных колхозах мужчин почти не осталось, а уж как кузнецу ему в то время цены не было! Говорят, что из разных хозяйств появлялись ходоки с уговорами да посулами, а он подался в местный колхоз имени Ильича, который как раз шефствовал над госпиталем.

Помог сделать такой выбор случай. Однажды фашисты сбросили на госпиталь зажигательные бомбы, и колхозники, от мала до велика, прибежали тушить пожар и спасать людей. Были среди них председатель Елизавета Ивановна Нилова и ее подруга Александра Королева, которые вытаскивали раненых из огня, успокаивали, подбадривали. Так, можно сказать, в боевой обстановке они и познакомились, затем завязались более тесные контакты. В итоге в колхозе появился нужный позарез кузнец, который быстро освоился на новом месте, стал человеком авторитетным, уважаемым. Когда возникла острая необходимость в «командных» кадрах, возглавил полеводческую бригаду. Устроил и личную жизнь — в победном 1945-м женился на Евдокии Павловне Куроедовой, которая была родом из-под Ленинграда.

Слава бежецкого льна

Работали колхозники в те военные и первые после Победы годы много и тяжко. На полях не было техники, минеральных удобрений (золу собирали всю зиму!), а главное — не хватало рабочих рук, в деревни все еще приходили «похоронки» и мало возвращалось демобилизованных фронтовиков. Но постепенно колхоз имени Ильича набирал силу, все более проявлялись черты того самого — довоенного, с ухоженными угодьями, большим стадом и крепкими, добротными избами. Повышалась урожайность зерновых, льна, картофеля. Десятки колхозников были отмечены государственными наградами. Свой первый орден на трудовом фронте — орден Ленина получил в 1947 году и бригадир Илья Шипунов.

Пётр Шипунов в 1945 году, домой с фронта он вернется только через два года.
Фото из семейного архива Шипуновых.
Увеличение производства продукции земледелия и животноводства стало важнейшей задачей восстановления и подъема сельского хозяйства. Поэтому указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1947 года устанавливалось преимущественное поощрение работников села — награждение орденами и медалями СССР за достижение заранее определенных показателей в сельскохозяйственном производстве.

Героями Социалистического Труда стали звеньевая-полевод колхоза «Красный маяк» Гдовского района Мария Александровна Прокофьева (Волкова) (награждена 27 апреля 1948 года), звеньевые-льноводы колхоза «Федяково» Бежаницкого района Михаил Герасимович Герасимов (16 марта 1949 года) и колхоза «Строитель» Славковского района Зинаида Алексеевна Яковлева (12 июля 1949 года).

В то же время на всю страну прогремела и слава льноводов колхоза имени Ильича Бежецкого района Калининской области. Они сумели добиться в 1948 году высоких урожаев «северного шелка», как тогда называли лен. Звание Героя Социалистического Труда в 1949 году было присвоено сразу четырем представителям этого колхоза: председателю Елизавете Ивановне Ниловой, бригадиру Илье Михайловичу Шипунову, звеньевым Александре Арсеньевне Гавриловой и Александре Тимофеевне Королёвой.

Так на груди нашего земляка появились второй орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». А в грамоте Президиума Верховного Совета от 3 марта 1949 года отметили его «исключительные заслуги перед государством, выразившиеся в получении в 1948 году урожая волокна льна-долгунца 7,9 центнера и семян 7,3 центнера с гектара на площади 5 гектаров».

Не раз на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке достижений народного хозяйства его труд отмечали золотыми и серебряными медалями.

Шли годы — и слава бежецкого льна приумножалась трудом ильичевцев. По 50 гектаров этой культуры обслуживали звенья колхоза, а вместе с ними и бригадир Илья Михайлович Шипунов. Он не помышлял ни о славе, ни о карьере. Никогда не пользовался своей известностью для себя лично, не искал выгоды. В середине 1950-х годов он, как посчитали колхозники, «загрустил» по своей малой родине и вернулся на Псковщину. И с годами след его «затерялся».

Грамота Президиума Верховного Совета о присвоении Илье Шипунову звания Героя Социалистического Труда.
Фото из семейного архива Шипуновых.
КСТАТИ

В конце 1940-х годов зажглись первые золотые звезды Героев Соцтруда на груди псковичей.

Люди с чистой совестью

Под Великими Луками, неподалеку от тех мест, где когда-то был хутор Горицкое, жил и работал младший брат Ильи Михайловича — Пётр Михайлович, тот самый, с которым мне посчастливилось быть знакомым. Он родился в 1922 году и вместе со своим поколением прошел через многие испытания. В Красную Армию призван в первые дни войны и направлен в Ленинградское военное ветеринарное училище. Еще во время учебы участвовал в обороне города, получил ранение. После окончания училища служил ветеринарным фельдшером на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах.

Его задачей было — спасать, эвакуировать с поля боя раненых лошадей, оказывать им первую помощь. Вот характеристики лейтенанта Петра Шипунова, данные его командирами: «Проявил себя способным ветеринарным работником», «Под огнем противника своевременно и умело оказывал первую помощь и эвакуировал лошадей», «В боевой обстановке действует смело и решительно». Только за время боевых действий с 15 января по 15 апреля 1945 года Шипунов, работая начальником эвакоотделения и ветеринарного лазарета 145-й стрелковой дивизии, доставил с поля боя 123 тяжелораненых и больных лошади и оказал им первую помощь, многих вернул в боевой строй.

С двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» вернулся он из армии в 1947 году. И без отдыха включился в мирную работу. Дел у ветеринарного врача всегда находилось много, пользовался авторитетом и у населения, и у старших начальников. Они-то и разглядели в нем недюжинные организаторские способности. В 30 лет возглавил совхоз «Просвет» Пустошкинского района, с 1960 года руководил совхозом «Великолукский» Новосокольнического района. Важнейшие принципы его жизни — быть человеком с чистой совестью, заботиться о людях, развивать производство. Ему удалось сделать много полезного. И рядом с боевыми наградами заблестел на груди директора совхоза Шипунова орден Трудового Красного Знамени.

Именно в эти годы рядом с ним находился старший брат Илья Михайлович. Он трудился кузнецом, управляющим отделением Березно в совхозе «Просвет», рабочим великолукского рыбцеха на пруду «Дубрава». А в 1967 году переехал на родину жены в Гатчинский район Ленинградской области и до выхода на пенсию в 1985 году оставался верным своей профессии кузнеца. Умер Илья Михайлович Шипунов 2 декабря 1999 года. Еще раньше — 10 февраля 1997 года не стало Петра Михайловича. Но добрая память пережила братьев-фронтовиков — людей трудолюбивых, честных, не знавших ни минуты покоя ради счастья Родины.

* * *

Таким образом, нам удалось не только выполнить просьбу коллег из Твери. Но и открыть новые страницы боевой и трудовой славы наших земляков, имена которых будут увековечены на страницах псковской областной книги «Солдаты Победы». 

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