Служили два товарища

«Путевку в жизнь дал комсомол» — в канун 100-летнего юбилея ВЛКСМ, который страна отметила 29 октября, часто доводилось слышать эту фразу. В рядах Союза молодежи прошли школу становления и воспитания многие партийные функционеры, общественные деятели, руководители разных отраслей экономики нашей области. И гораздо реже вспоминали тех наших земляков, которые с комсомольской работы были направлены на службу в вооруженные силы, стали профессиональными военными, проявили мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны.
Весной 1931 года Новосокольнический райком партии получил директиву ЦК ВКП(б) — подобрать двух членов партии со средним образованием, не имеющих партийных взысканий, и направить их по специальному набору на учебу в военные училища. Одной из кандидатур, на которую пал выбор, стал секретарь райкома комсомола Виктор Котов.
Родился он 1 февраля 1909 года в рабочем поселке при станции Новосокольники. Здесь в 1925 году окончил железнодорожную школу-семилетку. В том же году через пионерскую организацию вступил в комсомол, поступил в трехлетнюю школу фабрично-заводского ученичества в Великих Луках. Получив специальность котельщика, стал работать на этом предприятии. Однако недолго — вскоре он был выдвинут на руководящую комсомольскую работу в Новосокольниках.
1 мая 1928 года на площади имени Аношко, недалеко от вокзала, проходили праздничный митинг и демонстрация. Физкультурники города пришли своей колонной. Однако на подобных митингах никто из физкультурников раньше не выступал. «А я возьми и скажи: «Хотите выступлю?» За это все уцепились, и мне деваться было некуда», — вспоминал потом Виктор Котов. Речь была короткой, но в конце выступления произнес здравицу в честь красного спортинтерна. Получилось довольно здорово. Котов с трибуны: «Красному спортинтерну физкульт…» А колонна физкультурников дружно отвечала: «Ура!» И так три раза. Выступление произвело впечатление, райкомовское начальство спросило: «Откуда взялся этот парень?» Ему ответили — «Это наш, новосокольнический!»
С этого все и началось. Прошел месяц. Вызвали Виктора Котова в райком партии и объявили: есть мнение избрать его секретарем райкома комсомола. От неожиданности он даже растерялся, но решил отказаться. И приводил свои аргументы. Дескать, на подобной работе никогда не был и с ней не справится. Ему ответили: «Ничего, поможем!» Тогда он признался, что даже газеты читает нерегулярно. В ответ — «Будешь секретарем — будешь читать регулярно!»
Осваивал новую должность «с большим напряжением». Вставал рано и шел в райком, как на завод, к семи часам утра. Круг решаемых вопросов был широк и разнообразен: посылали комсомольцев на стройки пятилетки, готовили для работы в деревне, помогали устраиваться на работу, занимались воинской подготовкой. В райкоме всегда было многолюдно. Постепенно Котов освоился со своей новой работой, начал даже сочинять довольно длинные директивы и рассылать их по ячейкам. Но скоро понял — нет от них никакой пользы. Значительно обогатился опытом после обучения на курсах секретарей райкомов комсомола весной 1929 года в Серебряном Бору, под Москвой.
В Новосокольники Виктор Котов вернулся с курсов, по его признанию, «обновленным». Появились даже некоторые внешние изменения: стал ходить с портфелем, правда, брезентовым, отделанным желтой кожей. Главное же — райком активнее включился в решение важнейших хозяйственно-политических задач — выполнение планов первой пятилетки, коллективизацию, хлебозаготовки… Часто в качестве уполномоченного райкома партии выезжал на село и комсомольский секретарь.
Спустя десятилетия Виктор Котов признавался, что никогда не собирался стать профессиональным военным. Однако он подчинился дисциплине. В мае 1931 года комсомольский актив, собравшийся в городском клубе, проводил его в Орловскую бронетанковую школу имени М.В. Фрунзе. Так началась армейская служба, продолжавшаяся более 40 лет.
«МУЖЕСТВЕННО РУКОВОДИЛ БРИГАДОЙ...»
Начало 1930-х годов — период становления и развития бронетанковых войск в нашей стране. Уже в мае 1932 года состоялся первый выпуск командиров-танкистов, призванных по специальному набору. Великая Отечественная война застала его на должности помощника начальника отделения боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Архангельского военного округа.
Наши войска, ведя тяжелые бои с противником, вынуждены были отходить на восток. В августе части армии оказались в окружении. Котов был ранен, но ему удалось выйти из окружения и добраться до госпиталя. Вскоре возвратился в строй, участвовал в Московской битве, в контрнаступлении войск Западного фронта. 14 марта 1942 года вступил в командование 18-й танковой бригадой — единственной в то время в составе 43-й армии. Виктор Котов принял участие в совещании командиров дивизий и бригад, которое проводил представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал армии Жуков.
В начале августа бригада поступила в подчинение 33-й армии и, взаимодействуя с 222-й стрелковой дивизией, выполнила свою задачу по овладению крупными населенными пунктами Дубно и Алферово. «В течение восьмидневных боев подполковник Котов мужественно руководил бригадой, всемерно стремясь сократить потери людей и танков», — отмечало вышестоящее командование. С октября 1942 года бригада участвовала в прорыве немецкой обороны в районе железной дороги Ржев — Вязьма. В ноябрьско-декабрьской операции, ведя тяжелые бои, заняла и удержала плацдарм Пруды, Холм, Подъяблонька, а также с частями 247-й стрелковой дивизии овладела сильно укрепленным пунктом Жеребцово и удержала его за собой. В февральско-мартовской операции 1943 года бригада как самостоятельно, так и во взаимодействии с частями 82-й стрелковой дивизии прорвала линию обороны противника на рубеже Подберезье — Ярыгино, с боями прошла 60 км, освободив 25 населенных пунктов, в том числе районный центр Новодугино, а также свыше 300 мирных жителей, предназначенных для угона в Германию. Противнику был нанесен значительный ущерб в живой силе и технике.
Виктор Котов. Генерал-лейтенант танковых войск. Фото из личного дела. 1970-е годы.
Постановлением народного комиссара обороны Сталина от 10 апреля 1943 года «за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава» 18-я танковая бригада была преобразована в 42-ю гвардейскую, позже она получила почетное наименование «Смоленская», а за боевые отличия при освобождении Беларуси была награждена орденом Красного Знамени.
10 апреля 1945 года полковник Котов был назначен командующим бронетанковыми и механизированными войсками 4-й армии. В этой должности он встретил и день Победы. Потом окончил Военную академию имени Ворошилова, командовал крупными войсковыми соединениями и объединениями. В частности, в 1960-1964 годах был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией (Группа советских войск в Германии). В конце 1960-х годов жил в Ленинграде, работал начальником кафедры оперативно-тактической подготовки Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2 степени, Кутузова 2 степени, Александра Невского, Красной Звезды и многими медалями. Уволен из Вооруженных Сил СССР в запас 21 января 1971 года в звании генерал-лейтенанта. Умер в декабре 1981 года.
В годы гражданской войны и после в Новосокольниках оказалось немало уроженцев Москвы и Ленинграда, принимавших активное участие в общественной жизни города.
В письме учащимся Новосокольнической средней школы от 21 июня 1968 года Виктор Котов сообщал: «Хороших комсомольцев, истинных вожаков молодежи у нас было много…» В числе них он назвал и Константина Абрамова, который прибыл с берегов Невы. В конце 20-х годов он трудился в железнодорожных механических мастерских, а в свободное время, как активист Новосокольнического райкома комсомола, много занимался общественной работой. Потом в трудовой биографии Михаила Абрамова была работа на строительстве Сталинградского тракторного завода.
В Красной Армии — с 1930 года. Как и Виктор Котов, обучался в Орловской бронетанковой школе имени Фрунзе, окончил ее в 1933 году. Командовал танковым взводом, ротой, был начальником штаба отдельного танкового батальона. В июне — августе 1939-го принимал участие в военном конфликте с японцами на реке Халхин-Гол. Танковый батальон под его командованием отличился в боях с противником, комбат показал при этом образцы мужества и бесстрашия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года 26-летнему майору Константину Абрамову присвоено звание Героя Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны сражался на Западном и Калининском фронтах в должностях заместителя командира и командира танковой бригады. В январе 1943 года полковник Абрамов был тяжело ранен. После излечения — начальник Горьковского, затем Московского учебных бронетанковых центров. На историческом Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве возглавил танковую колонну.
Константин Абрамов. Генерал-полковник, Герой Советского Союза. 1970-е годы.
В 1948 году окончил Высшую военную академию имени Ворошилова. Служил на командных должностях. В 1965—1986 годах — начальник Военной академии тыла и транспорта. Уволен в отставку в звании генерал-полковника. Отмечен орденами Ленина (тремя), Красного Знамени (тремя), Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды (двумя) и многими другими наградами. В числе них и орден Жукова №1, которым награжден указом президента РФ от 25 апреля 1995 года «за отличия в руководстве войсками при проведении боевых операций в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».
На главном фото: Делегаты 3-й конференции Новосокольнической районной организации ВЛКСМ. 1928 г. Через несколько лет многие из них встанут на защиту Родины с оружием в руках. Четвертый в первом ряду (слева направо) — секретарь Новосокольнического райкома комсомола Виктор Котов, который стал генерал-лейтенантом. Вверху слева (держит знамя) — будущий генерал-полковник, Герой Советского Союза Константин Абрамов. Из личного архива генерал-лейтенанта В.Ф. Котова.