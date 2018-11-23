Служили два товарища

«Путевку в жизнь дал комсомол» — в канун 100-летнего юбилея ВЛКСМ, который страна отметила 29 октября, часто доводилось слышать эту фразу. В рядах Союза молодежи прошли школу становления и воспитания многие партийные функционеры, общественные деятели, руководители разных отраслей экономики нашей области. И гораздо реже вспоминали тех наших земляков, которые с комсомольской работы были направлены на службу в вооруженные силы, стали профессиональными военными, проявили мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны.

ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАБОРУ

Весной 1931 года Новосокольнический райком партии получил директиву ЦК ВКП(б) — подобрать двух членов партии со средним образованием, не имеющих партийных взысканий, и направить их по специальному набору на учебу в военные училища. Одной из кандидатур, на которую пал выбор, стал секретарь райкома комсомола Виктор Котов.

Родился он 1 февраля 1909 года в рабочем поселке при станции Новосокольники. Здесь в 1925 году окончил железнодорожную школу-семилетку. В том же году через пионерскую организацию вступил в комсомол, поступил в трехлетнюю школу фабрично-заводского ученичества в Великих Луках. Получив специальность котельщика, стал работать на этом предприятии. Однако недолго — вскоре он был выдвинут на руководящую комсомольскую работу в Новосокольниках.

1 мая 1928 года на площади имени Аношко, недалеко от вокзала, проходили праздничный митинг и демонстрация. Физкультурники города пришли своей колонной. Однако на подобных митингах никто из физкультурников раньше не выступал. «А я возьми и скажи: «Хотите выступлю?» За это все уцепились, и мне деваться было некуда», — вспоминал потом Виктор Котов. Речь была короткой, но в конце выступления произнес здравицу в честь красного спортинтерна. Получилось довольно здорово. Котов с трибуны: «Красному спортинтерну физкульт…» А колонна физкультурников дружно отвечала: «Ура!» И так три раза. Выступление произвело впечатление, райкомовское начальство спросило: «Откуда взялся этот парень?» Ему ответили — «Это наш, новосокольнический!»

С этого все и началось. Прошел месяц. Вызвали Виктора Котова в райком партии и объявили: есть мнение избрать его секретарем райкома комсомола. От неожиданности он даже растерялся, но решил отказаться. И приводил свои аргументы. Дескать, на подобной работе никогда не был и с ней не справится. Ему ответили: «Ничего, поможем!» Тогда он признался, что даже газеты читает нерегулярно. В ответ — «Будешь секретарем — будешь читать регулярно!»

Осваивал новую должность «с большим напряжением». Вставал рано и шел в райком, как на завод, к семи часам утра. Круг решаемых вопросов был широк и разнообразен: посылали комсомольцев на стройки пятилетки, готовили для работы в деревне, помогали устраиваться на работу, занимались воинской подготовкой. В райкоме всегда было многолюдно. Постепенно Котов освоился со своей новой работой, начал даже сочинять довольно длинные директивы и рассылать их по ячейкам. Но скоро понял — нет от них никакой пользы. Значительно обогатился опытом после обучения на курсах секретарей райкомов комсомола весной 1929 года в Серебряном Бору, под Москвой.

В Новосокольники Виктор Котов вернулся с курсов, по его признанию, «обновленным». Появились даже некоторые внешние изменения: стал ходить с портфелем, правда, брезентовым, отделанным желтой кожей. Главное же — райком активнее включился в решение важнейших хозяйственно-политических задач — выполнение планов первой пятилетки, коллективизацию, хлебозаготовки… Часто в качестве уполномоченного райкома партии выезжал на село и комсомольский секретарь.

Спустя десятилетия Виктор Котов признавался, что никогда не собирался стать профессиональным военным. Однако он подчинился дисциплине. В мае 1931 года комсомольский актив, собравшийся в городском клубе, проводил его в Орловскую бронетанковую школу имени М.В. Фрунзе. Так началась армейская служба, продолжавшаяся более 40 лет.