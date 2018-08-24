Снова в строю

Почти пять лет назад в нашей области был дан старт проекту «Солдаты Победы». Издание рассказывает о земляках, вернувшихся с Победой с фронтов Великой Отечественной войны. Первая пятилетка — это повод подвести некоторые итоги. О том, что уже удалось сделать, рассказал главный редактор издания — руководитель областной рабочей группы Николай Никитенко. — Созданы рабочие группы и редакционные коллегии в области и муниципалитетах, подобраны в большинстве из них работоспособные, инициативные люди. К подготовке материалов привлечены не только государственные и муниципальные архивы, но и ведомственные. В частности, областного военного комиссариата и его отделов, Псковского отделения Пенсионного фонда РФ, управлений ФСБ и МВД. Помощь нам оказывают и федеральные учреждения — Центральный архив Министерства обороны РФ, Государственный архив РФ и другие. Итогом такой совместной, коллективной работы стала подготовка и издание четырех томов книги «Солдаты Победы», в которых увековечена память почти четырех тысяч наших земляков. Образно говоря, один том — это один бессмертный полк. Фронтовики возвращаются в строй. Готовятся рукописи очередных томов. Задача, которую поставил перед нами врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, — продолжать работу до тех пор, пока не будут увековечены все земляки, вернувшиеся с Победой. — В чем особенность вашего издания, какие требования предъявляются к материалам? — Прежде всего — опора на первичные документы. Это позволяет, с одной стороны, объективно осветить боевой путь каждого фронтовика, участие в боевых операциях, а с другой — оценить вклад в Победу. Ведь у каждого была своя война. Через судьбы участников событий тех грозных лет пишется правдивая, не придуманная история войны, в которой были не только победные салюты, но и горечь отступления, окружение, ранения, немецкий плен. Большое внимание уделяем поиску фотографий военной поры — лица людей лучше всего передают настроение, дыхание эпохи.

НАШЛИСЬ СРЕДИ ЖИВЫХ

— С какими трудностями и проблемами приходится сталкиваться? — Их оказалось гораздо больше, чем предполагалось вначале. Например, по нашим подсчетам, с войны вернулось не менее 60 тысяч наших земляков. К сожалению, о большинстве из них не сохранилось информации даже в архивах военкоматов. Вот и получается: была война, была Победа, а конкретных фамилий и имен творцов этого эпохального события — от рядового до генерала, собранных воедино, — нет! Мы внимательно изучаем не только архивы, но и документы о наших земляках, выложенные на сайтах Министерства обороны РФ «Память народа», «Подвиг народа», ОБД «Мемориал» и других. В документах немало противоречий, неточностей, искажений фамилий, надо понимать, в каких условиях они создавались. Постепенно накапливается опыт, появляются интересные находки, новые сведения об уроженцах и жителях области, вернувшихся с Победой. — Какие самые яркие находки удалось сделать? — Я уже писал на страницах «Псковской правды» о Петре Титовиче Сидоренко, который входил вместе с другим нашим земляком Михаилом Петровичем Мининым в штурмовую группу, водрузившую 30 апреля 1945 года на Рейхстаге первый советский красный флаг. О Фоме Алексеевиче Буракове, полном кавалере ордена Славы, который оказался нашим земляком. Или о генерале Феофане Николаевиче Лагунове — организаторе «Дороги жизни», заместителе командующего Ленинградским фронтом. Кстати, до сих пор нет обобщенной информации о том, сколько уроженцев Псковской области стали генералами, сколько командовали дивизиями. Скажу для сведения, что в нашем рабочем списке уже свыше 50 генералов и адмиралов, которые были участниками войны либо получили эти звания в послевоенное время. Нам есть чем гордиться! Немаловажно и то, что исправляются некоторые неточности. Так, нами выявлено более 40 фронтовиков, которые ошибочно были включены в Книгу Памяти как погибшие или пропавшие без вести. А двое до недавнего времени значились захороненными в Новосокольническом и Пустошкинском районах. После письменного обращения к главам муниципалитетов их имена были исключены из списков воинских захоронений и надгробных плит.

НАКАЗ ФРОНОТОВИКОВ

— Какие муниципалитеты в передовиках по сбору информации? — Рабочими группами многих муниципалитетов накоплен уникальный опыт по сбору и обобщению материалов, сложились технологии поиска, обработки и анализа документов. На областных семинарах (их проведено уже четыре) с большим интересом изучалась практика работы в Великих Луках (Галина Витальевна Ковалева), в районах — Невельском (Ольга Дмитриевна Кобзева), Бежаницком (Елена Михайловна Иванова), Палкинском (Борис Тимофеевич Ильин), Красногородском, Пыталовском. Успех там, где нет равнодушия, где в поиске участвуют не единицы, а десятки, сотни людей! — Как в подготовке материалов участвуют родственники героев издания? — Семейные архивы хранят немало интересных документов военной поры — красноармейские книжки, военные билеты, справки о ранениях, фотографии, письма. И мы получаем от наследников много очень полезной информации, которая является иногда единственно верной. Они — наши надежные союзники в работе, они же дают ей оценку после выхода очередного тома. Хотел бы обратиться к родственникам фронтовиков: проявите инициативу, приходите с имеющимися у вас материалами в рабочие группы городов и районов. Там вас ждут и окажут необходимую помощь и консультации. Фронтовики завещали нам беречь и хранить память о войне. Сохранив память о самих творцах Великой Победы, мы выполним этот наказ.

КСТАТИ На книжном форуме «Русский Запад» издание «Солдаты Победы» было признано книгой года.