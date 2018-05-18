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История / Солдаты победы

Огонь прижал к земле

Под градом немецких пуль командир поднял из снега партизанскую бригаду

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Николай Никитенко
18 мая 2018 года, 09:03
Фото: waralbum.ru
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«Лесная армия» трижды отбирала Плюссу у немцев, освободила тысячу подготовленных к угону в Германию пленных и не дала сжечь 90 детей из приюта.

«НЕ ЗНАЛА БРИГАДА ПОРАЖЕНИЙ...»

Много лет спустя после войны, оценивая деятельность 6-й бригады, ее командир Виктор Объедков говорил: «Все мы были разными людьми, но измены, трусости, паники в бригаде никогда не было! Враг ни разу не застал нас врасплох. Не знала бригада поражений…» В конце октября 1943 года на оккупированной территории Плюсского района была создана 6-я Ленинградская партизанская бригада. Когда она еще находилась в стадии формирования, был получен приказ Ленинградского штаба партизанского движения — бросить все силы на Варшавскую железную дорогу, парализовать движение на участке Луга — Псков, не давая возможности врагу безнаказанно убежать, вывезти технику и награб­ленное народное добро. Комбриг принял решение разгромить немецкий гарнизон в Плюссе и успешно его реализовал: внезапной ночной атакой партизаны захватили поселок, уничтожили железнодорожный мост, освободили до тысячи советских граждан, подготовленных к угону в Германию. Движение по железной дороге было парализовано на несколько суток.

ЛОВУШКА ДЛЯ НЕМЦЕВ

Действовать смело, решительно, внезапным ударом ошеломить врага — в этом военный талант комбрига Виктора Объедкова. В ноябре 1943 года бригада провела еще одну серьезную операцию, разгромив крупные силы карателей на берегу реки Черной. Комбриг подготовил ловушку немецкому батальону численностью около 600 человек: установил посты наблюдения, расставил засады на флангах, вооружив их пулеметами. «Попав под перекрестный фланговый огонь, немцы растерялись, — описывал он ход боя. — Боясь окружения, солдаты стали пятиться, сбив всякий порядок, беспорядочно стреляя. Напрасно офицеры угрожали пистолетами, гитлеровские вояки драпали к лесу». Партизаны преследовали их несколько километров, до вечерних сумерек, до полного почти уничтожения. Так бесславно закончилась первая и последняя попытка немцев «усмирить» бригаду.

В декабре, разгромив немецкие гарнизоны в селах Любочажье и Черенск, что южнее райцентра Осьмино, партизаны 6-й бригады стали контролировать большую территорию, восстановив более чем в ста деревнях советскую власть. Значительная часть жителей Осьминского, Лядского и Плюсского районов была избавлена от угона на немецкую каторгу.

Еще одна героическая страница — спасение от уничтожения немецкими оккупантами более 90 детей в возрасте от двух до четырнадцати лет из Нежадовского приюта. Это были дети ленинградских беженцев и местных активистов, которых гитлеровцы хотели сжечь в двухэтажном деревянном доме. Партизаны во главе с заместителем начальника политотдела бригады Жигаревым пришли на помощь буквально за несколько часов до чудовищной расправы.

Виктор Павлович Объедков с орденом Ленина на груди. Эту высшую государственную награду он любил носить и в мирные дни. 1944 год.
Фото предоставлено редакцией книги «Солдаты Победы»

ДНЁМ И НОЧЬЮ

Численность партизан достигла к январю 1944 года 1780 человек. В основном это были местные добровольцы, военнослужащие, вышедшие из окружения и бежавшие из плена, а также бывшие полицаи и власовцы, перешедшие к партизанам, — люди восьми национальностей.

В период, когда Ленинградский фронт перешел в наступление, комбриг получил несколько строгих радиограмм из областного штаба партизанского движения. Начальник штаба Никитин подстегивал: «17.01.44. Еще раз предупреждаю, что если железная дорога будет работать, то вы понесете тягчайшую ответственность…», «19.01.44. Невзирая на трудности и жертвы, все силы и средства партизан и народа на то, чтобы железная дорога не работала… Всех, не выполняющих мой приказ, судить и расстреливать…».

«Судить и расстреливать» нужды, конечно, не было, — заметил спустя много лет Виктор Объедков. — Воевали партизаны в те исторические дни — здорово!» Бригада парализовала перевозки немцев по железной дороге Луга — Сиверская, совершила одновременный налет на станции Мшинская и Серебрянка. Всего лишь с 15 по 20 января 1944 года отряды взорвали 11 эшелонов, 2 железнодорожных моста, около четырех тысяч рельсов. При разгроме двух станций и четырех гарнизонов вывели из строя до 1300 фашистов. Бои на важнейших участках продолжались днем и ночью.

В ночь на 3 февраля бригада, совершив стремительный маневр, ворвалась в Плюссу второй раз и удерживала ее семь часов, до утра, причинив большие разрушения.

Председателю горисполкома Виктору Объедкову Псков достался в руинах.
Фото Hc.east-site.ru

УЗНАЛИ ПО ШУБЕ

В последующем бригада Виктора Объедкова непосредственно взаимодействовала с наступающими частями Ленинградского фронта — 46-й и 224-й стрелковыми дивизиями. Партизаны оседлали большаки Островно — Вяжицы — Нежадово и вели тяжелые бои несколько суток. Был такой эпизод. В бою под деревней Островно 9 февраля Объедков принял решение бросить во фланг атакующим немцам два отряда под командованием Печкурова и Лозина, сам пошел вместе с ними в первых рядах. Огонь прижал партизан к земле, оба отряда залегли. Бойцы с головой зарывались в снег… Наступил критический момент! Спасти положение мог только человек, способный пренебречь смертельной опасностью, заставить себя и людей подняться под градом пуль.

И такой герой нашелся. Партизаны сразу узнали его — по желтой пятнистой шубе и белой папахе. Это был комбриг Виктор Павлович Объедков. Он встал из снега во весь рост и громко крикнул:

— Партизаны, вперед!

Разом поднялись сотни людей и бросились за комбригом, расчищая себе путь автоматным огнем. Немцы не выдержали, стали отступать. Партизаны удержали дорогу, выбили врага из населенных пунктов и двинулись брать Плюссу — третий раз! Они освободили поселок вместе с частями 46-й стрелковой дивизии 18 февраля — на этот раз окончательно.

Фронт двинулся дальше — на Струги Красные, а комбриг получил радиограмму: «Объедкову. Готовиться к походу на Ленинград. 18.02.44. Никитин». В город на Неве бригада входила со знаменами ЦК ВЛКСМ, Ленинградского штаба партизанского движения и Ленинградских рабочих — так были отмечены ее боевые достижения на партизанском фронте. Десятки партизан были представлены к государственным наградам. Наградной лист оформили и на комбрига.

Председатель исполкома горсовета Виктор Объедков (на переднем плане) на улицах Пскова после освобождения города.
Фото предоставлено редакцией книги «Солдаты Победы»

ПАРТИЙНОЕ ЗАДАНИЕ

После завершения партизанской войны Виктор Объедков по решению Ленинградского обкома партии был направлен на советскую работу — в марте 1944 года назначен председателем горисполкома Пскова, еще оккупированного немцами. С июля 1944-го, после изгнания захватчиков, он — заместитель, первый заместитель председателя горисполкома.

В январе 1945 года был направлен на шестимесячные курсы по переподготовке советских работников, после окончания которых получил новое назначение — на должность заместителя председателя исполкома райсовета по промышленности в недавно организованный Печорский район. Надо отдать должное: как и в боевой обстановке, в мирное время он действовал инициативно и напористо — буквально горел на работе.

Когда же партия бросила клич — лучшие кадры направить на подъем сельского хозяйства, Объедков поставил свою фамилию первой в списке желающих работать на селе: он не понимал, как можно отказаться от партийного задания. Так, в апреле 1951 года он возглавил колхоз имени Мичурина Печорского района.

Хозяйственником бывший партизанский комбриг оказался сильным — некогда отстававший колхоз вышел в передовики, не раз был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Получил медаль выставки за высокие урожаи льна и сам председатель.

На Печорской земле в семье Виктора Павловича и Екатерины Васильевны Объедковых родились три дочери — Елизавета, Валентина, Татьяна. Здесь же глава семейства испытал проблемы со своим здоровьем: сказались ранения, полные лишений годы партизанской борьбы, напряженная, на износ работа по восстановлению разрушенного народного хозяйства. В конце 1958 года по состоянию здоровья он оставил работу председателя колхоза имени Мичурина, перешел на пенсию по инвалидности.

В 1960-е годы работал директором заготконторы райпотребсоюза. В начале 1970-х стал персональным пенсионером республиканского значения. Затем переехал в Псков. Проводил большую военно-патриотическую работу, выезжал на встречи с боевыми товарищами-партизанами. А в январе 1971 года сделал доклад о создании и боевом пути 6-й партизанской бригады, с которым выступил на партизанской секции.

Вспоминая о боевом пути 6-й Ленинградской партизанской бригады, Виктор Павлович Объедков, бывший ее командир, говорил, выступая на собрании ветеранов партизанского движения 25 января 1971 года: «И пусть нет у нас в бригаде таких людей, которым бы было присвоено звание героя, я, как бывший командир бригады, чистосердечно и со всей ответственностью заявляю, что герои у нас были и их боевые дела — поистине героические — заслуживают высочайшего уважения».

Лишь недавно я понял весь глубокий смысл тех слов более чем 45-летней давности.

Изучая в Центральном государственном архиве историко-политических документов (Санкт-Петербург) наградные материалы на участников партизанского движения Ленинградской области, составленные после завершения войны в тылу врага в первые месяцы 1944 года, обратил внимание на характеристику-представление к званию Героя Советского Союза Виктора Павловича Объедкова — командира 6-й Ленинградской бригады. Оформлена она была, как говорят, надлежащим образом — содержала подробное описание боевых заслуг и подвига. Под ней — подпись начальника Ленинградского штаба партизанского движения М. Н. Никитина, печать, дата — 25 февраля 1944 года.

Но всей своей жизнью, в боевой и мирной обстановке, на всех участках, куда бы ни забрасывала его судьба, Виктор Павлович Объедков стремился отдавать всего себя служению людям, Родине — он был патриотом до конца своих дней. Он умер 28 мая 1990 года. Награжден орденами Ленина, Богдана Хмельницкого 1 степени, Отечественной войны 1 степени, многими медалями, в том числе — «За оборону Ленинграда», «Партизану Отечественной войны» 1 степени.

Думается, что пора, отдавая должное заслугам прославленного комбрига, увековечить его память в Пскове — установить памятную доску на доме № 6 по улице Звездной, в котором он жил. Герои, достойно вершившие Победу, не должны быть забыты. 

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