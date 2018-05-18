Огонь прижал к земле

«Лесная армия» трижды отбирала Плюссу у немцев, освободила тысячу подготовленных к угону в Германию пленных и не дала сжечь 90 детей из приюта.
«Лесная армия» трижды отбирала Плюссу у немцев, освободила тысячу подготовленных к угону в Германию пленных и не дала сжечь 90 детей из приюта.
Много лет спустя после войны, оценивая деятельность 6-й бригады, ее командир Виктор Объедков говорил: «Все мы были разными людьми, но измены, трусости, паники в бригаде никогда не было! Враг ни разу не застал нас врасплох. Не знала бригада поражений…» В конце октября 1943 года на оккупированной территории Плюсского района была создана 6-я Ленинградская партизанская бригада. Когда она еще находилась в стадии формирования, был получен приказ Ленинградского штаба партизанского движения — бросить все силы на Варшавскую железную дорогу, парализовать движение на участке Луга — Псков, не давая возможности врагу безнаказанно убежать, вывезти технику и награбленное народное добро. Комбриг принял решение разгромить немецкий гарнизон в Плюссе и успешно его реализовал: внезапной ночной атакой партизаны захватили поселок, уничтожили железнодорожный мост, освободили до тысячи советских граждан, подготовленных к угону в Германию. Движение по железной дороге было парализовано на несколько суток.
В декабре, разгромив немецкие гарнизоны в селах Любочажье и Черенск, что южнее райцентра Осьмино, партизаны 6-й бригады стали контролировать большую территорию, восстановив более чем в ста деревнях советскую власть. Значительная часть жителей Осьминского, Лядского и Плюсского районов была избавлена от угона на немецкую каторгу.
Еще одна героическая страница — спасение от уничтожения немецкими оккупантами более 90 детей в возрасте от двух до четырнадцати лет из Нежадовского приюта. Это были дети ленинградских беженцев и местных активистов, которых гитлеровцы хотели сжечь в двухэтажном деревянном доме. Партизаны во главе с заместителем начальника политотдела бригады Жигаревым пришли на помощь буквально за несколько часов до чудовищной расправы.
В период, когда Ленинградский фронт перешел в наступление, комбриг получил несколько строгих радиограмм из областного штаба партизанского движения. Начальник штаба Никитин подстегивал: «17.01.44. Еще раз предупреждаю, что если железная дорога будет работать, то вы понесете тягчайшую ответственность…», «19.01.44. Невзирая на трудности и жертвы, все силы и средства партизан и народа на то, чтобы железная дорога не работала… Всех, не выполняющих мой приказ, судить и расстреливать…».
«Судить и расстреливать» нужды, конечно, не было, — заметил спустя много лет Виктор Объедков. — Воевали партизаны в те исторические дни — здорово!» Бригада парализовала перевозки немцев по железной дороге Луга — Сиверская, совершила одновременный налет на станции Мшинская и Серебрянка. Всего лишь с 15 по 20 января 1944 года отряды взорвали 11 эшелонов, 2 железнодорожных моста, около четырех тысяч рельсов. При разгроме двух станций и четырех гарнизонов вывели из строя до 1300 фашистов. Бои на важнейших участках продолжались днем и ночью.
В ночь на 3 февраля бригада, совершив стремительный маневр, ворвалась в Плюссу второй раз и удерживала ее семь часов, до утра, причинив большие разрушения.
И такой герой нашелся. Партизаны сразу узнали его — по желтой пятнистой шубе и белой папахе. Это был комбриг Виктор Павлович Объедков. Он встал из снега во весь рост и громко крикнул:
— Партизаны, вперед!
Разом поднялись сотни людей и бросились за комбригом, расчищая себе путь автоматным огнем. Немцы не выдержали, стали отступать. Партизаны удержали дорогу, выбили врага из населенных пунктов и двинулись брать Плюссу — третий раз! Они освободили поселок вместе с частями 46-й стрелковой дивизии 18 февраля — на этот раз окончательно.
Фронт двинулся дальше — на Струги Красные, а комбриг получил радиограмму: «Объедкову. Готовиться к походу на Ленинград. 18.02.44. Никитин». В город на Неве бригада входила со знаменами ЦК ВЛКСМ, Ленинградского штаба партизанского движения и Ленинградских рабочих — так были отмечены ее боевые достижения на партизанском фронте. Десятки партизан были представлены к государственным наградам. Наградной лист оформили и на комбрига.
В январе 1945 года был направлен на шестимесячные курсы по переподготовке советских работников, после окончания которых получил новое назначение — на должность заместителя председателя исполкома райсовета по промышленности в недавно организованный Печорский район. Надо отдать должное: как и в боевой обстановке, в мирное время он действовал инициативно и напористо — буквально горел на работе.
Когда же партия бросила клич — лучшие кадры направить на подъем сельского хозяйства, Объедков поставил свою фамилию первой в списке желающих работать на селе: он не понимал, как можно отказаться от партийного задания. Так, в апреле 1951 года он возглавил колхоз имени Мичурина Печорского района.
Хозяйственником бывший партизанский комбриг оказался сильным — некогда отстававший колхоз вышел в передовики, не раз был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Получил медаль выставки за высокие урожаи льна и сам председатель.
На Печорской земле в семье Виктора Павловича и Екатерины Васильевны Объедковых родились три дочери — Елизавета, Валентина, Татьяна. Здесь же глава семейства испытал проблемы со своим здоровьем: сказались ранения, полные лишений годы партизанской борьбы, напряженная, на износ работа по восстановлению разрушенного народного хозяйства. В конце 1958 года по состоянию здоровья он оставил работу председателя колхоза имени Мичурина, перешел на пенсию по инвалидности.
В 1960-е годы работал директором заготконторы райпотребсоюза. В начале 1970-х стал персональным пенсионером республиканского значения. Затем переехал в Псков. Проводил большую военно-патриотическую работу, выезжал на встречи с боевыми товарищами-партизанами. А в январе 1971 года сделал доклад о создании и боевом пути 6-й партизанской бригады, с которым выступил на партизанской секции.
Вспоминая о боевом пути 6-й Ленинградской партизанской бригады, Виктор Павлович Объедков, бывший ее командир, говорил, выступая на собрании ветеранов партизанского движения 25 января 1971 года: «И пусть нет у нас в бригаде таких людей, которым бы было присвоено звание героя, я, как бывший командир бригады, чистосердечно и со всей ответственностью заявляю, что герои у нас были и их боевые дела — поистине героические — заслуживают высочайшего уважения».
Лишь недавно я понял весь глубокий смысл тех слов более чем 45-летней давности.
Изучая в Центральном государственном архиве историко-политических документов (Санкт-Петербург) наградные материалы на участников партизанского движения Ленинградской области, составленные после завершения войны в тылу врага в первые месяцы 1944 года, обратил внимание на характеристику-представление к званию Героя Советского Союза Виктора Павловича Объедкова — командира 6-й Ленинградской бригады. Оформлена она была, как говорят, надлежащим образом — содержала подробное описание боевых заслуг и подвига. Под ней — подпись начальника Ленинградского штаба партизанского движения М. Н. Никитина, печать, дата — 25 февраля 1944 года.
Но всей своей жизнью, в боевой и мирной обстановке, на всех участках, куда бы ни забрасывала его судьба, Виктор Павлович Объедков стремился отдавать всего себя служению людям, Родине — он был патриотом до конца своих дней. Он умер 28 мая 1990 года. Награжден орденами Ленина, Богдана Хмельницкого 1 степени, Отечественной войны 1 степени, многими медалями, в том числе — «За оборону Ленинграда», «Партизану Отечественной войны» 1 степени.
Думается, что пора, отдавая должное заслугам прославленного комбрига, увековечить его память в Пскове — установить памятную доску на доме № 6 по улице Звездной, в котором он жил. Герои, достойно вершившие Победу, не должны быть забыты.