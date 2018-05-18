Огонь прижал к земле

«Лесная армия» трижды отбирала Плюссу у немцев, освободила тысячу подготовленных к угону в Германию пленных и не дала сжечь 90 детей из приюта.

«НЕ ЗНАЛА БРИГАДА ПОРАЖЕНИЙ...»

Много лет спустя после войны, оценивая деятельность 6-й бригады, ее командир Виктор Объедков говорил: «Все мы были разными людьми, но измены, трусости, паники в бригаде никогда не было! Враг ни разу не застал нас врасплох. Не знала бригада поражений…» В конце октября 1943 года на оккупированной территории Плюсского района была создана 6-я Ленинградская партизанская бригада. Когда она еще находилась в стадии формирования, был получен приказ Ленинградского штаба партизанского движения — бросить все силы на Варшавскую железную дорогу, парализовать движение на участке Луга — Псков, не давая возможности врагу безнаказанно убежать, вывезти технику и награб­ленное народное добро. Комбриг принял решение разгромить немецкий гарнизон в Плюссе и успешно его реализовал: внезапной ночной атакой партизаны захватили поселок, уничтожили железнодорожный мост, освободили до тысячи советских граждан, подготовленных к угону в Германию. Движение по железной дороге было парализовано на несколько суток.

ЛОВУШКА ДЛЯ НЕМЦЕВ

Действовать смело, решительно, внезапным ударом ошеломить врага — в этом военный талант комбрига Виктора Объедкова. В ноябре 1943 года бригада провела еще одну серьезную операцию, разгромив крупные силы карателей на берегу реки Черной. Комбриг подготовил ловушку немецкому батальону численностью около 600 человек: установил посты наблюдения, расставил засады на флангах, вооружив их пулеметами. «Попав под перекрестный фланговый огонь, немцы растерялись, — описывал он ход боя. — Боясь окружения, солдаты стали пятиться, сбив всякий порядок, беспорядочно стреляя. Напрасно офицеры угрожали пистолетами, гитлеровские вояки драпали к лесу». Партизаны преследовали их несколько километров, до вечерних сумерек, до полного почти уничтожения. Так бесславно закончилась первая и последняя попытка немцев «усмирить» бригаду. В декабре, разгромив немецкие гарнизоны в селах Любочажье и Черенск, что южнее райцентра Осьмино, партизаны 6-й бригады стали контролировать большую территорию, восстановив более чем в ста деревнях советскую власть. Значительная часть жителей Осьминского, Лядского и Плюсского районов была избавлена от угона на немецкую каторгу. Еще одна героическая страница — спасение от уничтожения немецкими оккупантами более 90 детей в возрасте от двух до четырнадцати лет из Нежадовского приюта. Это были дети ленинградских беженцев и местных активистов, которых гитлеровцы хотели сжечь в двухэтажном деревянном доме. Партизаны во главе с заместителем начальника политотдела бригады Жигаревым пришли на помощь буквально за несколько часов до чудовищной расправы.

ДНЁМ И НОЧЬЮ

Численность партизан достигла к январю 1944 года 1780 человек. В основном это были местные добровольцы, военнослужащие, вышедшие из окружения и бежавшие из плена, а также бывшие полицаи и власовцы, перешедшие к партизанам, — люди восьми национальностей. В период, когда Ленинградский фронт перешел в наступление, комбриг получил несколько строгих радиограмм из областного штаба партизанского движения. Начальник штаба Никитин подстегивал: «17.01.44. Еще раз предупреждаю, что если железная дорога будет работать, то вы понесете тягчайшую ответственность…», «19.01.44. Невзирая на трудности и жертвы, все силы и средства партизан и народа на то, чтобы железная дорога не работала… Всех, не выполняющих мой приказ, судить и расстреливать…». «Судить и расстреливать» нужды, конечно, не было, — заметил спустя много лет Виктор Объедков. — Воевали партизаны в те исторические дни — здорово!» Бригада парализовала перевозки немцев по железной дороге Луга — Сиверская, совершила одновременный налет на станции Мшинская и Серебрянка. Всего лишь с 15 по 20 января 1944 года отряды взорвали 11 эшелонов, 2 железнодорожных моста, около четырех тысяч рельсов. При разгроме двух станций и четырех гарнизонов вывели из строя до 1300 фашистов. Бои на важнейших участках продолжались днем и ночью. В ночь на 3 февраля бригада, совершив стремительный маневр, ворвалась в Плюссу второй раз и удерживала ее семь часов, до утра, причинив большие разрушения.

УЗНАЛИ ПО ШУБЕ

В последующем бригада Виктора Объедкова непосредственно взаимодействовала с наступающими частями Ленинградского фронта — 46-й и 224-й стрелковыми дивизиями. Партизаны оседлали большаки Островно — Вяжицы — Нежадово и вели тяжелые бои несколько суток. Был такой эпизод. В бою под деревней Островно 9 февраля Объедков принял решение бросить во фланг атакующим немцам два отряда под командованием Печкурова и Лозина, сам пошел вместе с ними в первых рядах. Огонь прижал партизан к земле, оба отряда залегли. Бойцы с головой зарывались в снег… Наступил критический момент! Спасти положение мог только человек, способный пренебречь смертельной опасностью, заставить себя и людей подняться под градом пуль. И такой герой нашелся. Партизаны сразу узнали его — по желтой пятнистой шубе и белой папахе. Это был комбриг Виктор Павлович Объедков. Он встал из снега во весь рост и громко крикнул: — Партизаны, вперед! Разом поднялись сотни людей и бросились за комбригом, расчищая себе путь автоматным огнем. Немцы не выдержали, стали отступать. Партизаны удержали дорогу, выбили врага из населенных пунктов и двинулись брать Плюссу — третий раз! Они освободили поселок вместе с частями 46-й стрелковой дивизии 18 февраля — на этот раз окончательно. Фронт двинулся дальше — на Струги Красные, а комбриг получил радиограмму: «Объедкову. Готовиться к походу на Ленинград. 18.02.44. Никитин». В город на Неве бригада входила со знаменами ЦК ВЛКСМ, Ленинградского штаба партизанского движения и Ленинградских рабочих — так были отмечены ее боевые достижения на партизанском фронте. Десятки партизан были представлены к государственным наградам. Наградной лист оформили и на комбрига.

ПАРТИЙНОЕ ЗАДАНИЕ