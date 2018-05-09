Восстановленная память

Их имена стерли с табличек на братских захоронениях и увековечили в четвертом томе книги «Солдаты Победы», которая на днях вышла из печати. Издание осуществляется по инициативе ветеранов войны, поддержанной администрацией Псковской области. С выходом нового тома увековечены имена более четырех тысяч наших земляков — фронтовиков, партизан и подпольщиков — всех, кто внес свой вклад в разгром фашизма. Обращаясь к жителям области и ветеранам, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников отмечает, что подвиг псковичей, которые вместе со всем советским народом защищали нашу Родину от германского фашизма и его сателлитов, освобождали свою землю и страны Европы от коричневой чумы, вписан золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. Он заверил, что работа по сбору материалов и выпуск книг будут продолжаться до тех пор, пока не будут названы все псковичи, завоевавшие Победу. Четвертый том книги «Солдаты Победы» содержит материалы об участниках Великой Отечественной войны — уроженцах и жителях Невельского района, вернувшихся домой с Победой. Во вступительной статье отмечается, что они, все вместе, от рядового до генерала, являются не просто «персоналиями», а защитниками Отечества, составляющими народ — главный победитель в минувшей войне. Творческим коллективом, готовившим материалы тома, привлечены многие источники, проведена большая поисковая и исследовательская работа, которая позволила полнее оценить вклад невельчан в Победу.

СКОЛЬКО ВЕРНУЛОСЬ

Как известно, солдат войну не выбирает. У каждого была своя война: свои победы и поражения, своя судьба — порой невыразимо трудная, неповторимая. Невельчане воевали на всех фронтах, на всех флотах Великой Отечественной. Раздел тома «Они сражались за Родину» — основной, самый объемный. Он содержит краткие биографические сведения о 982 участниках Великой Отечественной войны, которые родились или проживали на территории района и здесь закончили свой жизненный путь. Почти каждая вторая статья иллюстрируется фотографией ветерана, и что особенно ценно, значительная их часть относится к периоду войны. Имена павших в боях с фашизмом ранее уже увековечены в Псковской областной Книге Памяти: она содержит сведения о 5456 военнослужащих, 277 партизанах и подпольщиках, 1115 мирных жителях. Сколько всего невельчан вернулись с Победой? К сожалению, окончательной цифры нет, это предстоит выяснить в ходе работы над проектом. Ряд ценных документов военной и послевоенной поры обнаружен в архиве Невельского райвоенкомата. Например, алфавитная книга учета демобилизованных рядового и сержантского состава первой — шестой очередей (июль 1945 г. — середина 1949 г.) содержит сведения более чем о 4800 воинах, вернувшихся с Победой. Поистине бесценными являются и материалы, которые хранятся в нескольких томах дел со свидетельствами о болезни и ранениях на военнообязанных запаса, уволенных из Красной Армии за 1944—1945 гг., а также в списках, протоколах по награждению активных участников войны 1941—1945 гг. орденом Отечественной войны 1 и 2 степени (1985—1990 гг.). Важные сведения о встрече демобилизованных, о решении квартирных и других бытовых вопросов обнаружены в областном государственном архиве. Это, в частности, еженедельные отчеты военного отдела Невельского райкома ВКП(б). Так, на конец июля 1946 г. в район прибыло 2777 демобилизованных, в том числе первой очереди — 1034, второй — 1248, третьей — 374. Абсолютное большинство их было трудоустроено, решались вопросы по обеспечению жильем, по выделению долгосрочных ссуд на строительство домов и т. д.

НАШИ ГЕРОИ

Казалось бы, о вкладе невельчан в Победу над фашизмом уже многое написано, и трудно отыскать что-то неизвестное. Но это не так. В ходе работы над книгой открыты новые имена и подвиги. Так, с небольшой заметки, опубликованной в невельской районной газете в 1970-х годах, начался поиск уточняющих сведений о Фоме Алексеевиче Буракове, полном кавалере ордена Славы. Официальные издания утверждают, что он родился в одном из районов нынешней Тверской области. Документы же, полученные по нашему запросу из РГАСПИ (Российского государственного архива социально-политической истории), свидетельствуют: он — уроженец деревни Фролово Леховского сельсовета Невельского района, там же в 1920 г. окончил начальную школу. Таким образом, Фома Бураков стал 38-м полным кавалером ордена Славы — уроженцем Псковской области. Подробнее о его боевом пути — в номере «Псковской правды» от 7 февраля. А из ГАРФ (Государственного архива Российской Федерации) по нашей просьбе прислали материалы еще об одном земляке — Василии Ивановиче Мурзиче. Он родился в Невеле в 1909 году, окончил четыре класса учительской семинарии и выбыл из нее «из-за отсутствия материальной обеспеченности». Как писал в автобиографии, «с 1920 по 1928 год работал по найму в батраках в качестве пастуха по селам Невельского района». А затем стал работать в Витебске на железной дороге — чернорабочим, кочегаром на паровозе, помощником машиниста, машинистом. В 1939 году, как стахановец, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. С началом Великой Отечественной войны эвакуировался в советский тыл, добровольно вступил в партизанский отряд и два раза в составе диверсионных групп забрасывался на оккупированную территорию Белоруссии. Потом вернулся на паровоз, работал на прифронтовых участках. За особые заслуги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года удостоен звания Героя Социалистического Труда. Избирался депутатом Верховного Совета СССР второго созыва. Однако Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1954 года был лишен звания Героя Социалистического Труда и государственных наград. Подробную публикацию о Василии Мурзиче вы можете найти в «Псковской правде» от 24 января нынешнего года. В книге есть сведения и о других выдающихся уроженцах Невеля: Григории Петровиче Герасимове — командире 1-й Дриссенской партизанской бригады Витебской области (материалы получены из Национального архива Республики Беларусь), о полковнике Николае Дмитриевиче Поляткове, который командовал стрелковыми бригадами и дивизией, о генерал-лейтенанте Феофане Николаевиче Лагунове — он воевал в должности заместителя командующего Ленинградским, затем — 2-м Белорусским фронтом (о нем мы рассказывали в номере от 14 марта). Материалы тома убедительно показывают: невельчане становились активными участниками поистине исторических событий. Так, Петр Титович Сидоренко (в послевоенное время он работал на молочно-консерв­ном комбинате) входил вместе с другим нашим земляком — М. П. Мининым в состав штурмовой группы капитана В. Н. Макова (136-я армейская артиллерийская бригада, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), которая водрузила 30 апреля 1945 года на крыше Рейхстага первый советский красный флаг. А Леонид Ефремович Бураков, уроженец Невеля, во главе танкового взвода (63-я гв. Челябинская танковая бригада) в последние дни войны первым вошел в Прагу. В томе впервые опубликованы его воспоминания о тех исторических событиях.

ТОЛЬКО РОДСТВЕННИКИ

На основе документов уточняется боевой путь некоторых фронтовиков, исправляются ранее допущенные неточности. Уже установлено, например, что 15 невельчан ошибочно включены в областную Книгу Памяти как погибшие или пропавшие без вести: на самом деле они остались живы. Причем Владимир Дорофеевич Волков значился захороненным на братском кладбище в Новосокольниках, а Ивлий Васильевич Ловецкий — в д. Сергейцево Пустошкинского района. После обращения областной редакционной коллегии к главам муниципальных образований их фамилии были исключены из списка захороненных и надписей на мемориальных плитах. В то же время стараниями районной редколлегии выявлены сотни невельчан, которые не вернулись с войны, но не увековечены в областной Книге Памяти. Немало полезной информации обнаружат читатели в разделе «На той войне…», а на фотографиях 16-страничной вкладки увидят много знакомых лиц своих земляков. С выходом четвертого тома сбор материалов о невельчанах — участниках войны не завершен, он будет продолжен и в целом по области. Наша задача — вспомнить всех наших земляков поименно, увековечить всех воинов, вернувшихся с Победой. К сожалению, о некоторых сохранились крайне скупые сведения в государственных, муниципальных и ведомственных архивах. Восполнить их могут только родственники, друзья, знакомые ветеранов — в их личных архивах обнаруживается немало интересных документов: военных билетов и красноармейских книжек, удостоверений к наградам, архивных справок, фотографий. Приносите их в районные и областную редакционные коллегии, рассказывайте о своих соседях, односельчанах, становитесь участниками проекта «Солдаты Победы»! Тем самым мы исполним наш сыновний долг перед памятью фронтовиков, поклонимся их подвигу.