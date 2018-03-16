Дорога жизни генерала Лагунова

Во время работы над проектом «Солдаты Победы» стало известно, что один из активных организаторов ленинградской обороны, строитель Дороги жизни — наш земляк.

С БЕРЕГОВ ЕМЕНКИ - НА ЛАДОГУ

Родился Феофан Николаевич Лагунов 10 октября 1896 года в городе Невеле ( на тот момент Витебской губернии). В семье воспитывалось пять детей, Феофан в 1913 году окончил три класса городского училища и стал работать с отцом по найму на частном лесопильном заводе. Проработал с год, ему это ремесло надоело, и в 1914 году поступил в почтово-телеграфное ведомство. Выполнял функции рассыльного (письмоносца) в Невеле и на станции Рудня (около Двинска), одновременно учился на почтово-телеграфного надсмотрщика. Однако учебу по этой специальности не закончил, потому что был досрочно, в августе 1915 года, призван в императорскую армию. Дальше по биографии Лагунова можно изучать историю становления Вооруженных Сил страны Советов. Великая Отечественная война застала его заместителем командующего Ленинградским военным округом по материальному обеспечению. Вскоре получил новое назначение — интенданта Северного фронта. В сентябре 1941 года на должность командующего войсками Ленинградского фронта прибыл генерал армии Жуков. Феофан Лагунов был вызван новым командующим и после короткой беседы назначен начальником тыла Ленинградского фронта, который одновременно являлся заместителем командующего фронтом.

Феофан Николаевич Лагунов воевал в этой должности в течение всей героической ленинградской эпопеи — с сентября 1941 по январь 1944 года. Обстановка на этом театре военных действий, по его оценке, вплоть до января 1944 г. была «слишком напряженной и сложной». «Во время блокады мне приходилось ежедневно иметь с ним дело, видеть его в разной обстановке: в дни тяжелых потерь на фронте, в дни полного истощения материальных ресурсов, а также в радостные дни, когда наши боевые действия были успешными, — вспоминал о Лагунове уполномоченный Государственного Комитета Обороны по обеспечению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта Дмитрий Павлов. — Он всегда оставался самим собою: сосредоточенным, внешне спокойным, с ясным планом действий. На его долю выпало столько сложных работ, что и перечислить трудно: строительство дороги на льду Ладожского озера, организация завоза продовольствия, боеприпасов, эвакуация людей из Ленинграда, развертывание госпиталей, восстановление мостов и дорог, поврежденных авиацией противника, обеспечение воинов передовых частей маскировочными халатами, лыжами. Легко сказать — лыжи, а где их взять? На военных складах их не было, доставить из других городов невозможно. И все же Феофан Николаевич нашел выход: у гражданских лиц имелись лыжи, в тех условиях им ненужные. Горисполком обратился к ленинградцам с просьбой передать их воинским частям. Владельцы лыж с готовностью передали их военному ведомству. От многочисленных и сложных поручений, которые получал начальник тыла, нетрудно было и растеряться. Но Лагунов твердо держал рычаги руководства всеми службами тыла. Его часто можно было видеть в войсках при раздаче бойцам пищи, в госпиталях, на заводах, где выполнялись заказы фронта. Много времени уделял он организации завоза продовольствия в Ленинград».

ХРУПКИЙ ЛЁД

Овладев 8 сентября Шлиссельбургом, противник лишил Ленинград сухопутной связи с центром. В замкнувшемся блокадном кольце вместе с советскими войсками оказалось и 2 миллиона 887 тысяч человек мирного населения. И всех этих людей тыловые службы фронта взяли под свою опеку, которая длилась почти 900 суток — до 27 января 1944 года. Использование транспортной авиации проблему доставки в осажденный город продовольствия и всего необходимого не решало. Большие надежды возлагались на организацию водных перевозок по Ладожскому озеру. Но в конце ноября озеро покрылось льдом, навигация была прекращена, а голод в городе набирал силу. До недавнего времени была мало известна роль Феофана Лагунова в организации и строительстве Дороги жизни. А ведь именно он 13 ноября 1941 года подписал приказ «Об организации постройки ледяной дороги по водной трассе: мыс Осиновец — маяк Кареджи». С 14 ноября начались тщательные обследования ледяного покрова озера, ежедневно с этой целью на лед выходили отдельные группы солдат и офицеров. По свидетельству Дмитрия Павлова, «в критические дни ноября 1941 года Лагунов часто выезжал на Ладогу, проверял готовность автоколонн к переходу на восточный берег. На беду, лед не наращивался, озеро штормило. Утром 18 ноября подул желанный северный ветер, к концу дня температура воздуха понизилась до минус 12 градусов. На другой день Лагунов, хотя и располагал информацией разведывательной группы о состоянии льда на озере, решил сам проехать по трассе и проверить, все ли так, как изложено в донесении. Он сел в машину и пустился в путь. Лед на протяжении 30 км был неровный, местами встречались полыньи и трещины, поездка была рискованная. Но, зная, как необходима дорога защитникам города, он упорно продвигался вперед, помечая в блокноте, где можно объехать опасные места. И вот он на восточном берегу. Отдав нужные распоряжения о подготовке продовольственных грузов для перевозки через озеро, Лагунов возвратился в Ленинград. Радостный, докладывал он Военному совету, что движение по льду можно открыть. Но сначала для проверки его надежности следует пустить конные обозы, а затем машины. Так и было сделано».

Военно-автомобильной дороге был присвоен № 101, а в народе она называлась Дорогой жизни — ее значение для блокадного города оказалось неоценимо. По льду Ладожского озера зимой 1941-1942 годов было эвакуировано более 500 тысяч жителей города, свыше 400 тысяч единиц уникального оборудования и музейных ценностей, а город и фронт получили около 2 миллионов тонн грузов, в том числе 500 тысяч тонн продовольствия. Службы тыла вели строгий учет поступающих продуктов питания и занимались их распределением по фронтовым и городским складам. В послевоенные годы некоторые авторы пытались опорочить тех людей, которые делали все возможное, а порой и невозможное, чтобы помочь находившимся в блокаде. Иногда делались заявления о том, что якобы руководству Ленинградского фронта в то время самолетами доставлялись какие-то заморские фрукты. «Могу с полной ответственностью заявить, — вспоминал Пётр Новосёлов, непосредственный участник событий, соратник генерала Лагунова, — что руководство фронта, а также партийное руководство в счет положенных продовольственных пайков питалось в столовых, довольствуясь весьма и весьма скромным рационом. Достаточно сказать, что у меня, бывшего в то время начальником продовольственного снабжения фронта, были обнаружены признаки цинги». По случаю окончания работы ледовой трассы (она растаяла 24 апреля 1942 года) был издан приказ командующего фронтом о награждении более 340 шоферов, дорожников, регулировщиков, связистов орденами и медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1942 года «за образцовое выполнение заданий командования по организации перевозок важнейших военных грузов» Феофан Лагунов был удостоен ордена Ленина, почти одновременно — 13 мая 1942 года — ему было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант интендантской службы». Водная трасса через Ладожское озеро напряженно работала и в навигацию 1942 года. Недавно рассекреченный по этим вопросам доклад Жданову, подписанный генералами Лагуновым и Новоселовым, тому свидетельство.

РЯДОМ С МАРШАЛОМ

21 апреля 1944 года Феофан Лагунов назначен начальником тыла 3-го Прибалтийского фронта, который формировался под Псковом. «На этом фронте я участвовал во всех операциях (взятие Пскова, освобождение Латвии) с момента формирования фронта до его ликвидации», — писал он после войны. В этот период генерал был награжден орденом Суворова 2-й степени. В январе 1945 г. Феофан Лагунов — начальник тыла 2-го Белорусского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза Рокоссовский. «Действия фронта в этот период характерны тем, что по сути дела проводились сразу две операции диаметрально в разных направлениях — Померанская операция и одновременно с ходу — Одерская операция, — вспоминал Феофан Николаевич. — Маневр войсками, в самый кратчайший срок совершение крупных автомобильных перевозок, потребовал от тыла весьма большой и сложной работы, особенно в вопросах организации устройства тыла». И с этими задачами тыл фронта справился успешно. Командующий войсками 2-го Белорусского фронта Константин Рокоссовский отмечал: «Приходилось только восхищаться энергией генерал-лейтенанта Феофана Лагунова и всех офицеров возглавляемого им управления тыла фронта. К тому времени наши коммуникации сильно растянулись. Глубина тылового района фронта достигала 300 километров. Большинство фронтовых складов было за пределами этого района. Сообщение с ними затруднялось тем, что нам приходилось пользоваться перевалочными пунктами на стыке железной дороги нашей колеи с западноевропейской. А далее — Висла и десятки других рек поменьше. Мосты гитлеровцы взорвали, грузы надо было перебрасывать по временным переправам. Начавшиеся ледоход и паводок затрудняли восстановление и постройку мостов. Весенняя распутица делала непроезжими дороги, сплошь перепаханные снарядами и бомбами. А наступление развивалось непрерывно. Необходимые запасы нужно было пополнять на ходу. И, несмотря на эти огромные трудности, работники тыла обеспечивали войска всем необходимым. Они были неистощимо изобретательны. Чтобы ускорить подачу горючего через Вислу, они протянули трубопроводы. Работники тыла добились величайшей согласованности в действиях железнодорожного и автомобильного транспорта, оперативного маневрирования фронтовыми и армейскими складами, госпитальными базами, своевременно перестраивали всю организацию тыла в зависимости от изменения обстановки на фронте. В результате на протяжении всей операции войска фронта не ощущали перебоев в снабжении». За умелую организацию служб тыла и бесперебойное материальное обеспечение войск 2-го Прибалтийского фронта в период Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Одерской операций Феофан Лагунов был награжден орденами Кутузова 1-й степени (10.04.1945) и Суворова 1-й степени (29.05.1945). Военные заслуги его отмечены также орденами Ленина (вторым — 21.02.1945), Красного Знамени (тремя — 1943, 03.11.1944, 06.11.1947), многими медалями. После окончания войны Феофан Николаевич Лагунов был назначен заместителем командующего Северной группой войск, с июня 1947 года — начальник тыла Главнокомандующего войск Дальнего Востока, с сентября 1952 года — начальник тыла Киевского военного округа. Уволен в отставку 28 июля 1954 года в звании генерал-лейтенанта. Закончился жизненный путь Феофана Николаевича Лагунова 23 июня 1965 года. Захоронен он в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

ИМЯ НА МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ