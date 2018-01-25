Под откос 13 поездов

К выходу из печати готовится уже четвертый том книги «Солдаты Победы» — издания, посвященного участникам Великой Отечественной войны, вернувшимся живыми с фронта. Выход книги запланирован на апрель, посвятят ее уроженцам Невельского района. Специально для «Псковской правды» главный редактор издания рассказывает об одном из героев. Василий Иванович Мурзич познал в жизни нищету и подневольный труд, но сумел все преодолеть — получил хорошую специальность, стал Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета СССР. Ревность к супруге, жившей в войну под оккупацией, и покушение на ее убийство поставили крест на всех заслугах.

«РАБОТАЛ ПО НАЙМУ В БАТРАКАХ»

Родился Василий Мурзич 16 мая 1909 года в городе Невеле в то время Витебской губернии в семье рабочего-железнодорожника. Отец работал сцепщиком до выхода на пенсию, а мать была домашней хозяйкой, растила детей, которых, кроме Василия, было еще трое — Константин, Клавдия, Дмитрий. Однако разыскать родственников нашего героя в Невельском районе, чтобы подробнее узнать о нем самом, мне не удалось. Выявилось четыре «линии» Мурзичей, но ни в одной не нашлось родственников знаменитого земляка. И тогда пришлось обращаться в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), откуда и прислали многие интересные документы, позволившие составить подробное жизнеописание этой интересной и героической личности. «Я в 1917 году поступил учиться в Невельскую учительскую семинарию, — сообщал Василий Мурзич в автобиографии, датированной 29 декабря 1939 года, — и по окончании 4-х классов выбыл из нее из-за отсутствия материальной обеспеченности. С 1920 по 1928 год работал по найму в батраках в качестве пастуха по селам Невельского района. С 1928 по 1929 год работал на постройке железнодорожной ветки Витебск — Сокольники в качестве чернорабочего». Видимо, в это время у него впервые зародилась мечта — во что бы то ни стало «попасть» на паровоз. Постепенно она начала сбываться: в 1930-м он устроился кочегаром в паровозное депо Витебск, в 1932-м стал помощником машиниста паровоза. В том же году был призван в Красную Армию, служил в 3-м железнодорожном полку в Гомеле. Здесь он окончил полковую школу по специальности «машинист паровоза», по должности — младший командир. Так что после демобилизации, вернувшись в родное депо в 1934 году, сразу стал самостоятельно водить грузовые поезда. Это было время всеобщего трудового энтузиазма, романтики и героических свершений, размаха стахановского движения. На транспорте это движение началось среди наиболее передовой части железнодорожных рабочих — машинистов паровозов. Разве мог Василий Иванович, напористый и энергичный по характеру, к тому времени обладавший и большим производственным опытом, быть в стороне? Включившись в соревнование по методу машиниста-стахановца Петра Кривоноса, он первым среди витебских железнодорожников стал водить тяжеловесные поезда со скоростью 70 километров в час. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1939 г. «за выдающиеся успехи в деле подъема железнодорожного транспорта и проявленные образцы социалистического труда» Василий Мурзич был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Об опыте машиниста-новатора рассказала на своих страницах всесоюзная газета «Труд». В упомянутой автобиографии Василий Мурзич, между прочим, сообщил: «Жена по происхождению из рабочих, ныне студентка медицинского института в городе Витебск…» Кто знал тогда, что эта женщина сыграет в его судьбе роковую роль? Казалось, он достиг в жизни многого — стал уважаем за труд, известен в стране, создал семью и, конечно, считал себя счастливым человеком.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ СЛУЧАЙ

Однако вскоре на него, как и на всю страну, свалилось одно из тягчайших испытаний. Война… Вражеские самолеты бомбили узловые станции, дым пожарищ поднимался над Витебском. Паровозная бригада Мурзича работала сутками. Затем — эвакуация в советский тыл, в депо имени Ильича станции Москва-Сортировочная. Он продолжал работать машинистом паровоза, с полной отдачей использовал опыт вождения тяжеловесных поездов. По сути, он находился на переднем крае: как всякий машинист имел бронь, был, что называется, на вес золота. Но когда в депо началась запись добровольцев для диверсионных действий на железнодорожных коммуникациях в тылу немцев, то Мурзич оказался в числе первых в списке. Кто же лучше железнодорожников знает, как навредить врагу на рельсах? Он прошел краткосрочное обучение на курсах минеров и в качестве командира разведывательно-диверсионной группы был заброшен на оккупированную территорию Белорусской ССР. Задание успешно выполнил, вернулся в советский тыл, продолжил работать машинистом паровоза. Однако вскоре был вновь востребован как диверсант и партизан. В июле 1942 года по линии Главного разведывательного управления Красной Армии в составе разведывательно-диверсионной группы был направлен за линию фронта, действовал на железнодорожных коммуникациях противника в Гродненской области Белорусской ССР. Как отмечено в представлении работников разведки к государственным наградам, направленном ГРУ в Президиум Верховного Совета СССР в январе 1943 года, командир группы красноармеец Мурзич организовал крушение 13 поездов в тылу врага. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 января 1943 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

После успешного выполнения задания вернулся в депо имени Ильича, стал старшим машинистом вновь сформированной колонны особого резерва НКПС № 3. Работал на Сталинградском направлении, на прифронтовых участках. Не раз ведомый им эшелон попадал под бомбежку вражеской авиации. Во время очередного рейса осколок немецкой бомбы насмерть сразил помощника машиниста, был тяжело контужен кочегар. Из пробитого котла на Василия Мурзича хлынула мощная струя пара и кипятка, обварив лицо и руки. Почти ослепший, он на ощупь самостоятельно заделал пробоину в котле и довел эшелон с танками до станции назначения. Утверждают, что это единственный случай на всех фронтах и в мировой практике, когда обожженный кипятком, раненый и полуослепший машинист паровоза не оставил своего рабочего места. Из паровозной будки его вынесли на носилках и сразу отправили в госпиталь, где после длительного лечения удалось восстановить зрение. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Василию Мурзичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Впрочем, на этом военная дорога для Василия Ивановича не закончилась. Он продолжал работать на прифронтовых участках до Победы, водил эшелоны от Шпрее до Эльбы. Вновь отличился в июле-августе 1944 года, когда был прикомандирован в качестве машиниста паровоза к консольному крану 6-й железнодорожной бригады (1-й Прибалтийский фронт). Несмотря на очень серьезные требования по установке консольного крана (иногда в 30-40 сантиметрах от края обрыва), сочетая отвагу и профессиональный талант, устанавливал кран своим паровозом в точно назначенное место. Благодаря этому было смонтировано 28 пролетных строений, причем большинство мостов имели высоту 15-17 метров, что значительно осложняло работу. Этот подвиг Василия Мурзича отмечен приказом по войскам 1-го Прибалтийского фронта от 9 сентября 1944 года орденом Отечественной войны 1 степени.

ТОТ САМЫЙ РОКОВОЙ ДЕНЬ

После войны окончил Центральные технические курсы НКПС, работал заместителем начальника локомотивного отдела Витебского отделения Белорусской железной дороги. Авторитет его был настолько высок, что 10 февраля 1946 года Василий Мурзич был избран депутатом Верховного Совета СССР второго созыва. В начале 1950-х годов переведен на Латвийскую железную дорогу. Работал старшим инженером Даугавпилсского отделения, заместителем начальника локомотивного отдела Резекненского отделения. За выслугу лет и безупречную работу на железнодорожном транспорте награжден медалью «За трудовую доблесть» (1951 год), орденом Трудового Красного Знамени (1953 год). Как раз в Даугавпилсе 2 апреля 1954 года с Василием Мурзичем произошел тот самый роковой случай. Дело в том, что он в последнее время до крайности обострил взаимоотношения с супругой, подозревая ее в супружеской неверности. Она якобы сожительствовала с немецким офицером в период нахождения на временно оккупированной территории. Заметим, однако, что суд эти факты не исследовал. В приговоре народного суда 3-го участка города Даугавпилс, вынесенном 15 мая 1954 года, лишь констатируется, что «на почве ревности подсудимый Мурзич вынашивал умысел убийства своей супруги» и совершил преступление, выразившееся в попытке покушения на убийство жены, которую подозревал в супружеской неверности. Понятно, что наш герой не сдержал эмоции, но, какими бы чувствами ни руководствовался, он преступил закон. Суд первой инстанции приговорил его к восьми годам лишения свободы без поражения в правах. Верховный же суд Латвийской ССР 31 мая 1954 года, рассмотрев апелляцию, приговор народного суда оставил в силе, но возбудил ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о лишении осужденного всех почетных званий, орденов и медалей.

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗВАНИЙ И НАГРАД

В январе 1956 года Василий Мурзич был освобожден из мест заключения по состоянию здоровья. В марте того же года вернулся на Прибалтийскую железную дорогу, работал дежурным по паровозному депо Чиекуркалнс. Но решил вернуться на паровоз, в 1958 году окончил курсы машинистов в Рижской дорожно-технической школе. Работал машинистом паровоза депо Шкиротава до выхода на пенсию в 1965 году. Эту непростую для себя часть жизненного пути он прошел достойно, по производственной и общественной работе характеризовался положительно. А о том, что творилось в его душе в праздники, и особенно в День Победы, когда фронтовики надевали ордена и медали, можно только догадываться. До самого последнего часа он надеялся, что Родина поймет его и, учитывая прошлые и новые заслуги, вернет награды и звание Героя. Уже после возвращения на работу Василий Мурзич побывал на личном приеме у заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР Шарафа Рашидова и попросил о восстановлении звания Героя Социалистического Труда и возвращении государственных наград. Ему сообщили: «Ходатайство будет рассмотрено на Президиуме». В сентябре 1956 года в Даугавпилс, в дом на улицу Муйтас, где тогда проживал Василий Мурзич, пришел ответ из канцелярии Президиума Верховного Совета СССР: «Сообщаем, что Ваше ходатайство о восстановлении в звании Героя Социалистического Труда и в правах на награды … оставлено без удовлетворения». Такой же была участь и последующих ходатайств бывшего Героя и тех, кто ему пытался помочь. Умер Василий Мурзич 12 августа 1979 года. Захоронен под Ригой, на гражданском кладбище поселка Улброка.

ВЛАСТЬ НАД ПАМЯТЬЮ