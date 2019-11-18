Крылья Псковской области

Псковские авиаторы доставляли людей и грузы на Байконур, связывали по воздуху райцентры и отдаленные деревни, трижды в день летали в Москву и дважды — в Ленинград, с воздуха боролись с саранчой, две недели добирались через Аляску на Перу — вспоминаем самые яркие страницы истории гражданской авиации в Пскове за 75 лет. Эти рассказы звучат уже как предания, как легенды. Еще не так давно — помнят наши родители, бабушки и дедушки — полеты в соседний город на самолете не были диковинкой. Из Пскова в Великие Луки? Да пожалуйста! Куда-нибудь подальше? Нет проблем. 1970-1980-е годы — золотое время региональной авиации. Помните, кадры из фильма «Афоня»? Когда главный герой, не находя себя места, менял билеты на вылет то в один город, то в другой — и все это происходило на обычном сельском аэродроме. Это сейчас открытие каждого авиарейса — событие года, а тогда… Да, тогда была другая страна, другие условия. Но люди, которые летали, которые обеспечивали бесперебойную работу Псковского аэропорта, — люди были те же. И пусть история псковской авиации — это не совсем о пассажирских перевозках, но это история людей, которые мечтали о небе, работали в небе.

ТРИ ПО-2

Начало образования Псковского авиационного предприятия было положено в ноябре 1944 года, когда в Псков прибыли три самолета ПО-2. Они обеспечивали связь с районами области, перевозили периодическую печать и почту, выполняли санитарные задания. В 50-х годах Псковская область получила самолеты Як-12 и Ан-2, а с февраля 1969 года появились первые Ан-24. Их первыми командирами и штурманами были Борис Давыдович Локшин, Александр Георгиевич Федоров, Андрей Петрович Жигулин, Валентин Михайлович Сивер, Валентин Алексеевич Захватов, Игорь Федорович Беседин, Валентин Дмитриевич Комаров, Анатолий Николаевич Никандров, Николай Николаевич Панов, Владимир Леонидович Косолапов, Николай Федорович Потапов, Евгений Генрихович Кулеша, Александр Яковлевич Лебедев, Владимир Иванович Скрипов, Иван Михайлович Сидоров, Иван Александрович Смирнов, Геннадий Серафимович Тарасов, Анатолий Сергеевич Стрелков, Владимир Михайлович Овечкин, Александр Геннадьевич Карпов, Владимир Иванович Каныгин. Псковским объединенным авиаотрядом руководил Юрий Иванович Солодилов. При нем же в 1974 году в Крестах начали строить новый аэровокзал, общежитие для летного состава и многоквартирные дома для работников отряда. В разные годы предприятием руководили Николай Иванович Амбросов, Валентин Васильевич Усиков, Анатолий Иванович Сулимов, Геннадий Петрович Янусев, Александр Николаевич Туманов.

В 1991 году на базе Псковского объединенного авиаотряда было создано Псковское государственное унитарное авиационное предприятие. В 2004-м предприятие было преобразовано в ОАО «Псковавиа». Рассвет псковской авиации пришелся на период с 1975 по 1988 год. В парке было 34 самолета АН-2 и 2 вертолета МИ-2, которые выполняли работу по патрулированию дорог с сотрудниками ГАИ и выполняли срочные санзадания. — В 1977 году только летный отряд составлял более 240 человек, общая же численность сотрудников была около 1000 человек, — вспоминает Александр Чапыгин, работавший борт-механиком самолета АН-24. — Авиационно-техническая база в то время была на таком уровне, что проводить регламентные работы машин к нам прилетали даже из Приморья. Первыми ее руководителями были Олег Петрович Максимов, Владимир Васильевич Данилов, Владимир Матвеевич Никитин, Николай Филимонович Пономаренко, Владимир Леонидович Усачев. Старожилами — Александр Васильевич Еркин, Николай Николаевич Михайлов, Владимир Михайлович Петров, Владимир Тимофеевич Рогов. На протяжении 50 лет в АТБ трудится Валерий Сергеевич Шарнев. В летном отряде Псковского авиапредприятия набирались опыта молодые пилоты и штурманы других авиакомпаний России, в том числе Пулковского, которые впоследствии были востребованы для работы на самолетах более высокого класса. Многие награждены знаками «За безаварийный налет часов», «Отличник аэрофлота». Штурману Леониду Александровичу Чагадаеву присвоено звание «Заслуженный штурман России», Анатолию Павловичу Богданову — «Заслуженный пилот России».

ПРОПОЛКА С ВОЗДУХА

Два звена из трех в эскадрилье АН-2 занимались авиационно-химическими работами и лесоохраной. — Начиная с мая и до поздней осени каждый день дежурили два самолета для патрулирования лесов, — рассказывает Александр Туманов, гендиректор ОАО «Псковавиа» с 2007 под 2014 год. — Восьмичасовые маршруты проходили по периметру всей области. Огромное количество пожаров таким образом удалось предотвратить. Для выполнения авиахимических работ в каждом районе области были построены авиационно-химические площадки — небольшие аэродромы, все полосы которых, кроме двух, были заасфальтированы. — Там загружали химикаты, — рассказывает Александр Туманов. — С воздуха велась подкормка удобрениями, прополка, борьба с вредителями (колорадским жуком, саранчой, луговым мотыльком). Была целая государственная программа по борьбе с фитофторой на картофеле. Каждому колхозу на эти цели государство выделяло деньги. Обработка проводилась в несколько этапов.

Не оставляли без внимания авиации и леса — постоянно проводили осветление. Уже тогда было доказано, что оно заменяет трехкратные рубки, проводимые традиционным механическим способом, обеспечивая сокращение денежных затрат на 20-40 %. — Прополка лесов велась специальным раствором, обладающим чрезвычайно въедливым запахом, — говорит Александр Туманов. — Когда экипаж заходил в городской автобус, пассажиры старались держаться от него подальше. Авиахимработы выполняли не только на территории региона, летали и в другие области. Такая миграция всячески приветствовалась. — К нам прилетали из Архангельска, а мы улетали в Ростовскую и Оренбургскую области, — рассказывает Александр Туманов. — Я в 1983 году перевелся в Псков из Бугуруслана Оренбургской области, а в 1986 летал туда на границу с Казахстаном травить саранчу, там тогда пять наших бортов работало.

Первыми командирами третьей эскадрильи АН-2 были Александр Григорьевич Разуминин, Игорь Григорьевич Лопатин, Александр Васильевич Зинченко, Константин Николаевич Дробышев, Валерий Иванович Егоров и Анатолий Павлович Жирнов. Наравне с мужчинами трудились и женщины-командиры самолетов АН-2 — Светлана Львовна Володина и Татьяна Николаевна Марина. Командирами химических звеньев назначались самые опытные пилоты, такие как Валентин Петрович Егоров, Михаил Николаевич Туманов. Опыт, приобретенный пилотами на самолетах АН-2, впоследствии оказался полезным для выполнения полетов на самолетах АН-24 и АН-26. Особое внимание уделялось транспортно-пассажирскому звену, которым командовал Николай Васильевич Сидельников. В этом году ему исполнилось 90 лет.

САМОЛЁТ С КЛУБНИКОЙ

В летнее время борта из Пскова совершали три рейса в день в Москву и два в Санкт-Петербург. Загрузка составляла 100 %. Среди направлений — Симферополь, Киев, Минск, Петрозаводск. — Из Мурманских Апатит возили пассажиров в Санкт-Петербург и через Петрозаводск и Череповец в Москву, — вспоминает Александр Чапыгин, — В летнее время бабушки в украинских Черкассах грузили нам самолет под завязку клубникой и летели в Апатиты. На четвертый день, когда мы возвращались, они уже с пустыми корзинами летели с нами обратно. Перевозки по области ничем не уступали междугородним своей насыщенностью. Регион был поделен на два кольца: северное и южное. Билет из Пскова до Самолвы стоил 3 рубля, до Сланцев — 4 рубля. Самолет жители области использовали вместо автобуса, который в ряд деревень просто не мог доехать из-за отсутствия дорог. На нем же возили и продукты в отдаленные села. — Пока был Советский Союз, мы летали везде, — рассказывает Александр Туманов. — Помимо пассажирских перевозок занимались и грузовыми. Работали со Старинской птицефабрикой, яйцо и суточных цыплят возили в Ташкент, Бухару, Самарканд. Баку и вовсе был родным домом. Сотрудничали с Севкабелем, АвтоВАЗом. До сих пор могу сказать, в каком городе и какие комплектующие делали на «Жигули». Например, проводку — в Ивано-Франковске, а подшипники на переднюю ступицу — в Вологде. У нас в день до шести вылетов было АН-26 для провоза комплектующих. С нашего Псковского завода автоэлектроарматуры возили продукцию по России. Восемь псковских экипажей работали на Управление космических исследований. Доставляли людей и грузы из Ленинграда на Байконур и Семипалатинск.

ЗАГРАНИЦА ПОМОГЛА

Псковская авиакомпания была практически единственной в России, получившая в 1989 году разрешение на полеты в страны Евросоюза, став членом Международной организации гражданской авиации ИКАО. А первый межконтинентальный перелет был выполнен в 1991 году в Южную Америку, в республику Перу. Перуанцы арендовали наши Ан-26 с экипажами для перевозки грузов, преимущественно продуктовых. Две недели через Аляску добирались в Перу два псковских самолета.

— В Перу псковские летчики отработали более двух лет, выполняя полеты в самых разных по сложности метеорологических и климатических условиях, — рассказывает Владимир Овечкин, который работал флаг-штурманом компании. — Горная и малоориентирная местность, взлеты и посадки на аэродромах с взлетно-посадочной полосой и радиотехническим оборудованием не всегда отвечающим необходимым требованиям. Эксплуатация самолетов в таких сложных условиях позволила псковским экипажам приобрести огромный опыт в выполнении международных полетов и обеспечении их безопасности.

После Перу были многочисленные командировки на самолетах Ан-24 и Ан-26 как в страны Африки (Гвинея, Ангола, Мавритания, Западная Сахара), так и в страны Европы (Бельгия, Польша). Работа в Африке и Европе позволила псковской авиации выжить в трудные перестроечные времена, когда пассажирские перевозки значительно сокращались, а порой и прекращались полностью.

— Огромное количество полетов за границу выполнялось из Пскова в страны Европы с целью перевозки различных грузов, — отмечает Владимир Овечкин. — А из таких стран, как Голландия, Бельгия, Германия, Венгрия, Эстония псковские летчики много лет занимались перевозкой цыплят для птицефабрик как России, так и стран ближнего зарубежья.

ПОЛЕТАЕМ?