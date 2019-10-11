Стакан с отколотым куском

Варлаамовская башня — это тот случай, когда существовавшие в течение целого века живописные руины за два года превратились в современный музейный объект со стеклянным фасадом, заменившим часть разрушенной стены. Впрочем, такие кардинальные изменения старинная башня переживает не впервые. За несколько веков этот исторический памятник стал свидетелем многих событий. И хотя привидений среди руин никто не видел, свои тайны у башни тоже есть. Специалисты, в разное время изучавшие этот объект, могут рассказать и об интересных находках внутри башни и о том, почему эта мощнейшая средневековая постройка в начале прошлого века превратилась в руины. Наиболее важными открытиями историков и археологов поделилась с «Псковской правдой» доцент кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Ирина Колосова.

КСТАТИ Летом этого года завершились начатые в 2017 году работы по реставрации Варлаамовского угла крепостных стен и башен крепости Пскова.

БАШНЯ В БАШНЕ

Одним из объектов показа в реконструированной башне из камня и стекла станут остатки первоначальной Варлаамовской башни, которые археологи раскрыли во время раскопок на этом объекте. Однако это открытие не было сюрпризом для исследователей. — Еще в 1980 году Анатолий Николаевич Кирпичников (археолог, доктор исторических наук, профессор. — Прим. ред.) высказывал предположение, что сохранилось основание первоначальной башни рубежа XV-XVI веков внутри Варлаамовской башни, — отмечает Ирина Колосова. — По диаметру эта башня была меньше, поэтому она вписывается в ныне существующий объект. Причем внутренний диаметр новой башни совпадал с внешним диаметром старой. Поэтому, когда речь идет о дате возникновения Варлаамовской башни, имеется в виду именно это сооружение, руинированные остатки которой были обнаружены археологами. Но о точных сроках ее появления до сих пор ведутся споры: — Две башни упоминаются в летописных сообщениях 1499-1500 годов: одна поставлена на берегу Великой, другая — в устье реки Псковы. Вероятно, речь идет о Варлаамовской и Высокой башнях. Но исследователи высказывают предположение, что, возможно, имеются в виду башни, возведенные на противоположных берегах Псковы — Высокая и Плоская. А значит, Варлаамовскя башня к 1500 году уже существовала. Впрочем, даже если летописец рассказывал не о Варлаамовской башне, историки точно знают, в каком временном промежутке она могла появиться — с 1480-х до 1500 года. Но о том, как она выглядела, информации практически не осталось. — Нет графических источников, которые бы позволили этот облик восстановить. Изображения Варлаамовской башни есть на иконах из часовни Владычного креста из Псково-Печерского монастыря. Их основным сюжетом стал штурм Пскова во время Ливонской войны в 1581 году. И псковские крепостные сооружения там показаны. Но дело в том, что эти иконы поздние, и их как достоверные изображения башни воспринимать невозможно. Первое достоверное изображение Варлаамовской башни — это рисунок на плане города 1694 года. Но это уже сооружение, появившееся на месте разрушенной первоначальной башни.

КСТАТИ Одной из интересных находок, обнаруженных в ходе раскопок Варлаамовской башни в 2018 году, стала вислая свинцовая печать XIV века с надписью на лицевой стороне «Печать князя Андрея Ольгердовича» и с изображением на обороте всадника. — Это печать Андрея Ольгердовича, который был посажен на княжение в Пскове в 1341 году, а потом занимал полоцкий княжеский стол. Печать имеет отверстие и, видимо, использовалась в быту как рыболовный грузик. Есть и другое объяснение: когда производилась засыпка башни, она могла попасть на эту территорию вместе с мусором, землей, которые привозились из других частей города.

ФОРТ ПСКОВА

— Разрушение башни рубежа XIV-XV вв. связано с событиями осады Пскова войсками шведского короля Густава Адольфа в 1615 году. Она стала главным объектом нападения. Сохранился ряд источников, согласно которым башня была до подошвы сбита артиллерийским огнем шведов. Причем то, что осталось от башни, пытались взорвать псковичи. По мнению археологов, нынешняя башня была не восстановлена, а построена заново в конце 1620-х годов. — В период модернизации крепости 1627-28 годов строится новая башня. О ней можно больше суждений высказать, потому что она хотя бы в руинированном состоянии сохранялась вплоть до наших дней. Кроме того, ее изображения есть на старых фотографиях Пскова начала XX века. Ее описания есть в сметных книгах середины и второй половины XVII века. Варлаамовская башня была достаточно высокой, она имела не менее трех ярусов боя, мощные стены до 4 метров в толщину. Внутри башни были лестницы, которые вели на соответствующие ярусы боя. Помосты внутри башни устраивали из прочных досок. На них располагались воины, там же находились пушки. Засыпать Варлаамовскую башню начали в период Северной войны в начале XVIII века. В новых условиях, когда крепостные стены из плитняка уже не выполняли своей оборонительной функции, их надо было укрепить конструкциями из дерева и земли. И в таком виде башня существовала на протяжении длительного периода.

СПРАВКА Авторы работ об обороне Пскова в 1615 г. и об истории строительства Варлаамовской башни и прилегающих крепостных стен: Н. Ф. Окулич-Казарин, Г. А. Замятин, А. Н. Кирпичников, Ю. Б. Бирюков, Т. Ю. Закурина, С. В. Степанов, З. А. Тимошенкова и др.

НЕ НА ВЕКА