Никто не ныл

Один из ДОТов и его защитников немцы смогли уничтожить, только протащив через болото пушку. Ещё один забросали взрывчаткой через воздухозаборник. Народная память не сохранила рассказов о боях. «Немцы прошли за два часа», - вспоминали старожилы. К нынешним своим находкам поисковики готовились семь лет. Не помешали ни октябрьская погода в июле, ни сырые палатки и спальники, ни промокшая одежда. Две недели работы перевернули представления о первых днях войны в Себежском укрепрайоне, который взяли фашисты, пришедшие со стороны Латвии. Всех найденных бойцов, наконец, похоронили в отдельных гробах, а личность одного удалось точно установить: москвич Сергей Федоров, работник одного из столичных заводов.
Первая Себежская вахта памяти стартовала на Кургане дружбы 7 июля и продлилась две недели. В ней приняли участие практически все отряды Псковской области, а также ребята из Казани, Москвы и других регионов. Несмотря на то, что все две недели работу поисковиков сопровождали дожди и промозглая сырая погода, работа была плодотворной – удалось обнаружить и поднять останки бойцов пограничных гарнизонов, которые первыми встретили врага в далеком 41-м году. Впрочем, сами поисковики считают, что неблагоприятные условия были только на пользу!
- Нам повезло с погодой! – уверен руководитель отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков. – Знаете почему? Мы проверили свой коллектив на способность действовать в таких условиях. Никто даже не ныл!
Поисковики и антропологи ежедневно работали, несмотря на дождливую погоду
Фото предоставлено поисковым отрядом «Забытый батальон».
Первым испытанием стала сама дорога к месту проведения Вахты. Владимир Бумаков говорит, что это «достойно отдельного описания»:
- Неделя периодических дождей и колеса полутора десятков автомашин, пробирающихся по раскисшей лесной дороге, довели эту самую дорогу до невозможного состояния. Даже Нивы и УАЗы плыли по волнам колыхающейся грязи с большим трудом.
Тем не менее, за три часа колонна поисковиков добралась до лагеря. Правда, легковые машины все же пришлось эвакуировать - сделали волокуши из бревен и вызвали трактор.
Поле, на котором обустроили базовый лагерь, тоже было труднопроходимым.
От постоянных дождей палатки периодически промокали, одежда постоянно была сырой - и все это при буквально октябрьской температуре. Но трудности никого не заставили уехать домой, а благодаря им молодежные отряды теперь знают, что должно быть в арсенале опытных поисковиков на случай таких условий.
- У нас у каждого отряда было по два портативных газовых обогревателя. В палатках было все время сыро, спальники мы не успевали в течение дня высушивать, но, по крайней мере, перед сном включали газовые обогреватели, - рассказал он, добавив, что это делалось не ради комфорта, а главным образом для того, чтобы никто не заболел.
К счастью, все остались здоровы, хотя, по словам Владимира Бумакова, попытки заболеть все же были. От простуды спасались чаем, собранным тут же. Малинник, листья черной смородины, ивовая кора – все это отправлялось в кружку, и к утру никаких симптомов болезни уже не оставалось.
- Зато мы работали в самом центре Себежского укрепленного района, - говорит Владимир Бумаков. - Опорный пункт, который мы пришли обследовать, состоит из восьми железобетонных ДОТов, сохранившихся в том самом состоянии, в котором они были в первые дни обороны.
Вахта проходила в самом центре Себежского укрепленного района
Фото предоставлено поисковым отрядом «Забытый батальон».
Поисковики отряда «Забытый батальон» готовились к этой Вахте семь лет. Нынешняя Вахта для них – ещё и способ отдать дань уважения своим коллегам из далекого прошлого. Большинство поисковиков в «Забытом батальоне» - пограничники, действующие или в отставке.
- Мы единственный отряд, который может работать в погранзоне круглосуточно. Мы ходили по этим местам, и каждый наш выход мы получали все больше и больше фактического материал, что война тут была и серьезная.
По словам Владимира Бумакова, архивов по первому периоду войны либо нет, либо они очень поверхностны. А по свидетельствам местных жителей, никакой войны тут не было – «немцы за два часа прошли». Однако фактический материал, собранный поисковиками, с этой информацией не стыковался.
- Мы понимали, что бои здесь были кровопролитные, жестокие, причем, территория осталась за противником, а значит, наши погибшие бойцы вообще лежат где угодно, - отмечает он.
Участники Вахты начали поиски сразу около четырех ДОТов. Этот остров среди болот площадью 600 на 400 метров охранял дорогу оперативно-стратегического характера. И здесь шли серьезные бои. Свидетельством тому - характерные следы обстрела бронебойными пулями и снарядами на стенах ДОТов и внутри боевых казематов.
- Все четыре ДОТа сражались и 100% их гарнизоны были уничтожены, потому что немцы принципиально не брали их в плен. Поэтому надо искать тех, кто в этих боях не выжил. И вот один из гарнизонов нашли – причем, в том месте, где не ожидали.
На второй день работы поисковик из отряда «Гвоздика» Рузаль Хабибуллин обнаружил в тридцати метрах от одного из ДОТов еле заметное и очень старое проседание почвы. Пробивание щупом показало, что яма очень глубокая и имеет квадратную форму размером 4 на 4 метра. Было принято решение копать контрольный шурф и смотреть, что на дне этой ямы. Когда поисковики сделали раскоп до самого дна ямы, то обнаружили там останки двух человек и предметы советской военной амуниции. И несмотря на периодические дожди, продолжили работу дальше. В результате обнаружены и подняты останки десяти советских воинов.
Участники Вахты начали поиски погибших гарнизонов ДОТов
Фото предоставлено поисковым отрядом «Забытый батальон».
- Обычно немцы погибших стаскивали в низину, кидали в яму и прикапывали землей. Поэтому мы искали по низинам, а нашли их на высотке. Вероятнее всего, их хоронили местные жители. По состоянию останков, погибших старались уложить в яму более-менее аккуратно. В яме обнаружены остатки досок, которых местные жители уложили на тела советских солдат, чтобы не ходить по ним при опускании в яму очередных тел павших.
Также были обнаружены три смертных медальона. Один медальон оказался пустым, второй - требует специальной экспертизы, а вот третий хорошо сохранился и был читаем. Одним из погибших солдат является Федоров Сергей Иванович, 1914 года рождения, уроженец и житель Москвы.
- По всем признакам, погибшие бойцы составляли гарнизон нашего ДОТа и сражались с фашистами, наступающими по дороге из Латвии в сторону Заситино, - поясняет Владимир Бумаков. - С большой степенью вероятности можно говорить, что обнаруженные останки принадлежат бойцам 258-го отдельного пулеметного батальона. Его сформировали 23 июня 1941 года из рабочих московских заводов. Это подразделение прибыло в Себеж 28-29 июня 1941 года, а 5 июля уже сражалось в ДОТах под Себежем.
Обнаруженные ремни и ботинки гражданского образца тоже подтверждают версию, что погибшие не были кадровыми военнослужащими. Это были «запасники», их не успели снабдить по полной форме. Но оружием их снабдили хорошо – поисковики обнаружили большое количество следов стрельбы из винтовок и пулеметов.
- У них не было проблем ни с оружием, ни с мужеством. Они бились в полном окружении и были, как кость в горле, у немцев. Потому что немцы один ДОТ уничтожили просто выстрелом из пушки. Притащить туда пушку по болоту – это значило, что другим способом этот ДОТ было не взять.
Находящийся рядом ДОТ немцы взорвали большим количеством взрывчатки, которую сбросили внутрь через воздухозаборник. Участники Вахты нашли там остатки кисета, деревянную ложку, порванные ремни, куски шинели. Останков бойцов обнаружено не было – как правило, немцы их доставали и хоронили рядом. Но теперь поисковики знают, где примерно их искать.
Дорога до места проведения Вахты заслуживает отдельного рассказа
Фото предоставлено поисковым отрядом «Забытый батальон».
17 июля гарнизон ДОТа и останки еще 17 бойцов, которые погибли на этой территории, были погребены на братском захоронении в деревне Заситино, в самом центре Себежского укрепрайона. Все бойцы гарнизона похоронены в отдельных гробах.
- Снимаем шляпу перед нашим молодым пополнением: Гдовским отрядом «Гвоздика», который три дня проработал под дождем, и девчонками-антропологами из отряда «Зверобой», которые работали с останками. Теперь мы точно знаем, что каждый похороненный в отдельном гробу солдат состоит из тех останков, которые ему принадлежат.
Владимир Бумаков обещает, что поисковики еще вернутся на территорию Себежского укрепрайона:
- Впереди поиск родственников Сергея Ивановича Фёдорова. А мы будем теперь искать погибшие гарнизоны соседних ДОТов. А вообще из этой части местности в сорок первом не вышло как минимум два батальона, 500-800 человек еще разбросаны по лесам. Их надо стараться найти. Работы у нас еще много.