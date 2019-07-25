Никто не ныл

Один из ДОТов и его защитников немцы смогли уничтожить, только протащив через болото пушку. Ещё один забросали взрывчаткой через воздухозаборник. Народная память не сохранила рассказов о боях. «Немцы прошли за два часа», - вспоминали старожилы. К нынешним своим находкам поисковики готовились семь лет. Не помешали ни октябрьская погода в июле, ни сырые палатки и спальники, ни промокшая одежда. Две недели работы перевернули представления о первых днях войны в Себежском укрепрайоне, который взяли фашисты, пришедшие со стороны Латвии. Всех найденных бойцов, наконец, похоронили в отдельных гробах, а личность одного удалось точно установить: москвич Сергей Федоров, работник одного из столичных заводов. Первая Себежская вахта памяти стартовала на Кургане дружбы 7 июля и продлилась две недели. В ней приняли участие практически все отряды Псковской области, а также ребята из Казани, Москвы и других регионов. Несмотря на то, что все две недели работу поисковиков сопровождали дожди и промозглая сырая погода, работа была плодотворной – удалось обнаружить и поднять останки бойцов пограничных гарнизонов, которые первыми встретили врага в далеком 41-м году. Впрочем, сами поисковики считают, что неблагоприятные условия были только на пользу!

С ПОГОДОЙ ПОВЕЗЛО

- Нам повезло с погодой! – уверен руководитель отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков. – Знаете почему? Мы проверили свой коллектив на способность действовать в таких условиях. Никто даже не ныл! Первым испытанием стала сама дорога к месту проведения Вахты. Владимир Бумаков говорит, что это «достойно отдельного описания»: - Неделя периодических дождей и колеса полутора десятков автомашин, пробирающихся по раскисшей лесной дороге, довели эту самую дорогу до невозможного состояния. Даже Нивы и УАЗы плыли по волнам колыхающейся грязи с большим трудом. Тем не менее, за три часа колонна поисковиков добралась до лагеря. Правда, легковые машины все же пришлось эвакуировать - сделали волокуши из бревен и вызвали трактор. Поле, на котором обустроили базовый лагерь, тоже было труднопроходимым. От постоянных дождей палатки периодически промокали, одежда постоянно была сырой - и все это при буквально октябрьской температуре. Но трудности никого не заставили уехать домой, а благодаря им молодежные отряды теперь знают, что должно быть в арсенале опытных поисковиков на случай таких условий. - У нас у каждого отряда было по два портативных газовых обогревателя. В палатках было все время сыро, спальники мы не успевали в течение дня высушивать, но, по крайней мере, перед сном включали газовые обогреватели, - рассказал он, добавив, что это делалось не ради комфорта, а главным образом для того, чтобы никто не заболел. К счастью, все остались здоровы, хотя, по словам Владимира Бумакова, попытки заболеть все же были. От простуды спасались чаем, собранным тут же. Малинник, листья черной смородины, ивовая кора – все это отправлялось в кружку, и к утру никаких симптомов болезни уже не оставалось.

В ЦЕНТРЕ УКРЕПРАЙОНА

- Зато мы работали в самом центре Себежского укрепленного района, - говорит Владимир Бумаков. - Опорный пункт, который мы пришли обследовать, состоит из восьми железобетонных ДОТов, сохранившихся в том самом состоянии, в котором они были в первые дни обороны. Поисковики отряда «Забытый батальон» готовились к этой Вахте семь лет. Нынешняя Вахта для них – ещё и способ отдать дань уважения своим коллегам из далекого прошлого. Большинство поисковиков в «Забытом батальоне» - пограничники, действующие или в отставке. - Мы единственный отряд, который может работать в погранзоне круглосуточно. Мы ходили по этим местам, и каждый наш выход мы получали все больше и больше фактического материал, что война тут была и серьезная. По словам Владимира Бумакова, архивов по первому периоду войны либо нет, либо они очень поверхностны. А по свидетельствам местных жителей, никакой войны тут не было – «немцы за два часа прошли». Однако фактический материал, собранный поисковиками, с этой информацией не стыковался. - Мы понимали, что бои здесь были кровопролитные, жестокие, причем, территория осталась за противником, а значит, наши погибшие бойцы вообще лежат где угодно, - отмечает он. Участники Вахты начали поиски сразу около четырех ДОТов. Этот остров среди болот площадью 600 на 400 метров охранял дорогу оперативно-стратегического характера. И здесь шли серьезные бои. Свидетельством тому - характерные следы обстрела бронебойными пулями и снарядами на стенах ДОТов и внутри боевых казематов. - Все четыре ДОТа сражались и 100% их гарнизоны были уничтожены, потому что немцы принципиально не брали их в плен. Поэтому надо искать тех, кто в этих боях не выжил. И вот один из гарнизонов нашли – причем, в том месте, где не ожидали.

КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ

На второй день работы поисковик из отряда «Гвоздика» Рузаль Хабибуллин обнаружил в тридцати метрах от одного из ДОТов еле заметное и очень старое проседание почвы. Пробивание щупом показало, что яма очень глубокая и имеет квадратную форму размером 4 на 4 метра. Было принято решение копать контрольный шурф и смотреть, что на дне этой ямы. Когда поисковики сделали раскоп до самого дна ямы, то обнаружили там останки двух человек и предметы советской военной амуниции. И несмотря на периодические дожди, продолжили работу дальше. В результате обнаружены и подняты останки десяти советских воинов. - Обычно немцы погибших стаскивали в низину, кидали в яму и прикапывали землей. Поэтому мы искали по низинам, а нашли их на высотке. Вероятнее всего, их хоронили местные жители. По состоянию останков, погибших старались уложить в яму более-менее аккуратно. В яме обнаружены остатки досок, которых местные жители уложили на тела советских солдат, чтобы не ходить по ним при опускании в яму очередных тел павших. Также были обнаружены три смертных медальона. Один медальон оказался пустым, второй - требует специальной экспертизы, а вот третий хорошо сохранился и был читаем. Одним из погибших солдат является Федоров Сергей Иванович, 1914 года рождения, уроженец и житель Москвы. - По всем признакам, погибшие бойцы составляли гарнизон нашего ДОТа и сражались с фашистами, наступающими по дороге из Латвии в сторону Заситино, - поясняет Владимир Бумаков. - С большой степенью вероятности можно говорить, что обнаруженные останки принадлежат бойцам 258-го отдельного пулеметного батальона. Его сформировали 23 июня 1941 года из рабочих московских заводов. Это подразделение прибыло в Себеж 28-29 июня 1941 года, а 5 июля уже сражалось в ДОТах под Себежем. Обнаруженные ремни и ботинки гражданского образца тоже подтверждают версию, что погибшие не были кадровыми военнослужащими. Это были «запасники», их не успели снабдить по полной форме. Но оружием их снабдили хорошо – поисковики обнаружили большое количество следов стрельбы из винтовок и пулеметов. - У них не было проблем ни с оружием, ни с мужеством. Они бились в полном окружении и были, как кость в горле, у немцев. Потому что немцы один ДОТ уничтожили просто выстрелом из пушки. Притащить туда пушку по болоту – это значило, что другим способом этот ДОТ было не взять.

РАБОТЫ ЕЩЁ МНОГО