Украденное детство

50 страниц текста, 15 рассказов. В каждом — боль, печаль, слезы, память. Работа над проектом «Седые дети» еще не завершена. Стать соавтором книги может каждый житель нашей страны, достаточно просто поделиться историей своей семьи.
Идею проекта ученикам школы №13 города Пскова подала учитель русского языка и литературы Наталья Болдырева. Она же обратилась к своим ученикам с просьбой приносить рассказы о бабушках и дедушках, которых война застигла детьми. И ребята откликнулись. Один за другим несли они горькие истории о жизни в войну. Все рассказы совершенно разные и по объему, и по содержанию, но в каждом отражены боль, печаль и слезы.
— Да, сейчас много разных книг, сборников о войне, о людях, переживших ее, но все-таки в одну какую-то книжку не поместится весь мир, — уверена одиннадцатиклассница Полина Библева, один из авторов проекта. — Это что-то вроде раскопок. Сколько не копай, не ищи, все равно всех не соберешь.
Кураторы проекта — Полина и несколько ее одноклассников — и сами общались с людьми, пережившими в детстве войну. Контакты они искали в Совете ветеранов, в городских библиотеках.
— Общаться очень тяжело, — признается девушка. — Это такая людская боль. Информации много, приходилось что-то редактировать, сокращать, оставляя самую суть.
Задача — рассказать живущим о кровавых страницах истории, о детях, которые были лишены детства.
— Когда мы встречались с Антониной Михайловной Соколовой, она сказала: «Я и наше поколение сейчас лишние», — вспоминает Полина. — Нет! Ведь если бы не было этих людей сейчас, мы, современные люди, многое бы потеряли, потеряли бы целую эпоху, огромную часть истории. Все-таки, мы — последнее поколение, которое видит ветеранов войны, «детей войны» и наша задача, я считаю, рассказать об этих людях и событиях нашим детям, внукам. Не дать этой памяти умереть!
В будущей книге пока около 50 страниц, 15 рассказов. Но работа еще не завершена. Присоединиться к проекту может любой желающий через сайт фонда «Живая классика». Проект псковских школьников «Седые дети» стал одним из пяти победителей конкурса Международной школы социального проектирования, которую проводит фонд.
— Наш проект стал не просто победителем, но и курирующим, — объясняет школьница. — Что это значит? Мы реализуем его в нашей области, но присоединиться могут все желающие из других регионов России. Достаточно нам написать, а мы расскажем, что надо делать.
Итогом проекта станет выход в свет книги, а еще ребята хотят записать ее аудиоверсию, которая будет доступна для скачивания любому желающему. Тем более подобный опыт у них уже есть. Они — участники проекта «Вслух» от «Живой классики». Его суть — записать аудиокниги для слабовидящих детей.
— Мы участвовали в записи четырех рассказов, — говорит Полина. — Помогала нам в этом театральная студия юного актера «Позитив», а конкретно Олеся Бойко, Елена Корчевая, Иван Петров. Они объясняли нам, как работать с текстом, с каким выражением читать. Было сложно, не сразу все получалось, но очень интересно. Надеюсь то, что мы сделали, поможет детям, потому что в эти рассказы мы вложили душу.
После участия в этом проекте ребятам и пришла идея послать свою работу на конкурс.
— Отправили ни на что не надеясь, — признается девушка. — А в мае нам позвонили и сказали, что проект прошел отборочный тур и выставлен на голосование. 17 мая стало известно, что мы выиграли. Надеюсь, наша команда станет примером и вдохновит ребят нашего возраста или школьников помладше. Мы должны творить добро вместе, помогать и ни в коем случае не ждать чего-то взамен. Помощь должна быть бескорыстной.
Одним из участников проекта стал писатель, публицист, литературный критик Валентин Курбатов. «Псковская правда» публикует его историю.
К сожалению, я мало помню войну. Разве что постоянный голод и сейчас памятный
вкус лепешки из лебеды и супа из крапивы. Да еще и желудей, которые по осени спасали нас. Отец в начале войны был призван в трудовую армию на Урал.
Мать осталась со мной и моим старшим (на три года) братом и устроилась путевым обходчиком на железной дороге в паре километров от нашей деревни, где мы жили с дедушкой в землянке. Землянка была бывшим погребом, где летом хранили продукты. У дедушки было тринадцать детей, и его «раскулачили», выполняя план по «кулакам», отняли дом, но, чувствуя несправедливость, не выселили из деревни.
И дедушка чуть расширил погреб, поставил там печь, вставил малое оконце и жил трудом и молитвой. Я и читать выучился по его псалтыри.
А днем бегал к маме и встречал с нею поезда, идущие на фронт.
Наверно, был год сорок второй — сорок третий. Солдат везли в товарных вагонах, в которых в мирное время возили скот.
Двери вагонов были открыты, и бойцы, глядя на мелькающие перед их глазами деревни и села, прощались с мирной жизнью.
Мама встречала состав, как и сейчас встречают поезда обитатели будок на полустанках, разрешающим желтым флажком.
А я, четырехлетний мальчишка, стоял рядом с ней со строгим лицом обходчика и держал в руках, как она флажок, обломок стебля подсолнуха. Солдаты бросали мне из вагонов гильзы, звездочки, а то и кусочек сахару.
Эх, если бы я сохранил тогда эти дары, то это, наверное, была бы самая печальная и светлая память о войне.
Валентин Курбатов,
писатель, публицист, литературный критик