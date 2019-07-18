Украденное детство

50 страниц текста, 15 рассказов. В каждом — боль, печаль, слезы, память. Работа над проектом «Седые дети» еще не завершена. Стать соавтором книги может каждый житель нашей страны, достаточно просто поделиться историей своей семьи.

Идею проекта ученикам школы №13 города Пскова подала учитель русского языка и литературы Наталья Болдырева. Она же обратилась к своим ученикам с просьбой приносить рассказы о бабушках и дедушках, которых война застигла детьми. И ребята откликнулись. Один за другим несли они горькие истории о жизни в войну. Все рассказы совершенно разные и по объему, и по содержанию, но в каждом отражены боль, печаль и слезы.

— Да, сейчас много разных книг, сборников о войне, о людях, переживших ее, но все-таки в одну какую-то книжку не поместится весь мир, — уверена одиннадцатиклассница Полина Библева, один из авторов проекта. — Это что-то вроде раскопок. Сколько не копай, не ищи, все равно всех не соберешь.

Кураторы проекта — Полина и несколько ее одноклассников — и сами общались с людьми, пережившими в детстве войну. Контакты они искали в Совете ветеранов, в городских библиотеках.

— Общаться очень тяжело, — признается девушка. — Это такая людская боль. Информации много, приходилось что-то редактировать, сокращать, оставляя самую суть.

Задача — рассказать живущим о кровавых страницах истории, о детях, которые были лишены детства.

— Когда мы встречались с Антониной Михайловной Соколовой, она сказала: «Я и наше поколение сейчас лишние», — вспоминает Полина. — Нет! Ведь если бы не было этих людей сейчас, мы, современные люди, многое бы потеряли, потеряли бы целую эпоху, огромную часть истории. Все-таки, мы — последнее поколение, которое видит ветеранов войны, «детей войны» и наша задача, я считаю, рассказать об этих людях и событиях нашим детям, внукам. Не дать этой памяти умереть!