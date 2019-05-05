Нашли в засыпанной воронке

Москвичи ищут родственников солдата Василия Алексеевича Игнатьева. Он родился в Бежаницком районе, а погиб в Смоленской области. Опознать останки помог солдатский медальон — первый, найденный поисковиками за долгое время.
Москвичи ищут родственников солдата Василия Алексеевича Игнатьева. Он родился в Бежаницком районе, а погиб в Смоленской области. Опознать останки помог солдатский медальон — первый, найденный поисковиками за долгое время.
«Здравствуйте! Обращается к вам коллектив поискового отряда «Судьба человека» из Москвы.
В октябре 2018 года при проведении поисковых работ на территории Гагаринского района Смоленской области нашим отрядом в засыпанной воронке были обнаружены останки солдата РККА, при нем найден солдатский медальон. Установлено, что останки принадлежат Игнатьеву Василию Алексеевичу, 1912 года рождения, проживавшему в Бежаницком районе, Горский сельсовет, деревня Кривица. По данным записки из медальона, жена Игнатьева, Мария Тимофеевна, также проживала в деревне Кривица. Обращаемся ко всем, у кого есть возможность оказать помощь в розыске родственников Игнатьева Василия Алексеевича. Спасибо». Такой пост появился 22 апреля в социальных сетях. Корреспондент «Псковской правды» сразу же вышла на московских поисковиков:
— Останки Василия Игнатьева обнаружили в засыпанной стрелковой ячейке вблизи урочища Алексеяновка, что в Смоленской области, — рассказал Виктор Цуркан, командир поискового отряда «Судьба человека» из Москвы. — В тот день останки были обнаружены только его, хотя до этого там неоднократно поднимали солдат.
Отряд «Судьба человека» создан в 2003 году и насчитывает порядка 25 единомышленников, которые свое свободное время посвящают поиску и захоронению погибших.
— Солдат, найденных в этом месте до того, идентифицировать не удавалось, все остались безымянными, так как все были без медальонов. А здесь мы нашли медальон — такой черный пенальчик с вложенной внутрь запиской. Он был сильно испорчен, но записку удалось прочесть благодаря специальной экспертизе. Очень хотим успеть найти родственников этого солдата. Может быть, они захотят забрать останки и похоронить на родине.
Судя по данным сайта «Память народа», Василий Игнатьев был телефонистом.
— Он погиб в сентябре 1942 года в Ржевско-Вяземской операции, во время наступательных боев на Карманово, — заметил Виктор. — Эти данные мы нашли в архиве. Затем он был похоронен в лесу вблизи деревни Твердуново. Точнее, его просто засыпали в воронке, не до похорон тогда было.
Сейчас останки находятся у одного из поисковиков на Смоленщине. Если родственники не откликнутся, то 22 июня нашего земляка захоронят в селе Карманово Смоленской области, недалеко от места гибели. Там уже есть большое братское захоронение, и туда будут подзахоранивать вновь найденных солдат.
На карте Бежаницкого района деревни Кривица уже нет. Чтобы понять, в какой из волостей Бежаницкого района искать уже пропавшую деревню, мы обратились в Бежаницкий историко-культурный центр Философовых.
— Да, был раньше Горский сельсовет, — подтвердила Надежда Анисимова, и. о. директора культурного центра. — А сейчас даже и не скажу, к какой волости он относится. Но у нас точно была деревня Гора, посмотрите по картам, к какой волости она сейчас относится.
Карты подсказали, что деревня Гора входит в состав Лющикской волости. Если обратиться к сайту «Новости краеведения Пскова», то там можно отследить, куда «пропал» Горский сельсовет. В 1965 году сельсовет объединен с Туровским и переименован в Успенский, а в 1991 году Успенский сельсовет стал Лющикским, который, в свою очередь, в 1995 году превратился в волость с одноименным названием.
Поэтому «Псковская правда» связалась и с главой Лющикской волости.
— Нет, поисковики к нам не обращались, — сразу ответил Александр Смирнов, глава Лющикской волости. — Но деревни Кривица уже давным-давно нет. И по жителям этой деревни данные остались только в архиве.
Александр Васильевич заметил: как показывает практика, родственники погибших солдат находятся довольно редко.
— Есть у нас тут один Игнатьев… — задумался Александр Васильевич. — Поспрашиваю еще у старожилов соседних деревень. Вдруг они вспомнят про Игнатьевых. Может быть, и получится найти родственников нашего солдата.
Надеемся, что если не сразу, то когда-нибудь родственники Василия Игнатьева все равно найдутся. И уже будут точно знать, где похоронен их героический предок.
Смертный медальон, он же жетон военнослужащего, был введен для опознания личности погибшего солдата. Внутрь жестяной коробочки (затем их заменили на пластмассовый пенал) вкладывали бланк с ФИО солдата, годом и местом рождения, данными о ближайших родственниках. Такой медальон солдаты носили обычно на шее на веревочной тесемке. К сожалению, далеко не все найденные останки солдат имеют при себе такие медальоны. Бытует мнение, что солдаты отказывались носить медальоны из-за суеверия: мол, носишь при себе – быть тебе убитым.