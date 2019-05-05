Нашли в засыпанной воронке

Москвичи ищут родственников солдата Василия Алексеевича Игнатьева. Он родился в Бежаницком районе, а погиб в Смоленской области. Опознать останки помог солдатский медальон — первый, найденный поисковиками за долгое время.

Пост в соцсетях

«Здравствуйте! Обращается к вам коллектив поискового отряда «Судьба человека» из Москвы.

В октябре 2018 года при проведении поисковых работ на территории Гагаринского района Смоленской области нашим отрядом в засыпанной воронке были обнаружены останки солдата РККА, при нем найден солдатский медальон. Установлено, что останки принадлежат Игнатьеву Василию Алексеевичу, 1912 года рождения, проживавшему в Бежаницком районе, Горский сельсовет, деревня Кривица. По данным записки из медальона, жена Игнатьева, Мария Тимофеевна, также проживала в деревне Кривица. Обращаемся ко всем, у кого есть возможность оказать помощь в розыске родственников Игнатьева Василия Алексеевича. Спасибо». Такой пост появился 22 апреля в социальных сетях. Корреспондент «Псковской правды» сразу же вышла на московских поисковиков:

— Останки Василия Игнатьева обнаружили в засыпанной стрелковой ячейке вблизи урочища Алексеяновка, что в Смоленской области, — рассказал Виктор Цуркан, командир поискового отряда «Судьба человека» из Москвы. — В тот день останки были обнаружены только его, хотя до этого там неоднократно поднимали солдат.

Отряд «Судьба человека» создан в 2003 году и насчитывает порядка 25 единомышленников, которые свое свободное время посвящают поиску и захоронению погибших.

— Солдат, найденных в этом месте до того, идентифицировать не удавалось, все остались безымянными, так как все были без медальонов. А здесь мы нашли медальон — такой черный пенальчик с вложенной внутрь запиской. Он был сильно испорчен, но записку удалось прочесть благодаря специальной экспертизе. Очень хотим успеть найти родственников этого солдата. Может быть, они захотят забрать останки и похоронить на родине.

Судя по данным сайта «Память народа», Василий Игнатьев был телефонистом.

— Он погиб в сентябре 1942 года в Ржевско-Вяземской операции, во время наступательных боев на Карманово, — заметил Виктор. — Эти данные мы нашли в архиве. Затем он был похоронен в лесу вблизи деревни Твердуново. Точнее, его просто засыпали в воронке, не до похорон тогда было.

Сейчас останки находятся у одного из поисковиков на Смоленщине. Если родственники не откликнутся, то 22 июня нашего земляка захоронят в селе Карманово Смоленской области, недалеко от места гибели. Там уже есть большое братское захоронение, и туда будут подзахоранивать вновь найденных солдат.