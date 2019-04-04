Верну потомкам

Во время ремонта крыши в своем доме Наталья Поддубская обнаружила фотографии, снятые в 1903 — 1915 годах. Выбросить находку рука не поднялась, и девушка выложила фотографии в сеть, чтобы отыскать наследников.

Дом на улице Мира в Печорах Наталья купила два года назад.

— Нас устроила стоимость. Его владелицу, старенькую бабушку, забрали жить в Москву дети, — рассказывает девушка. — Дом продавала племянница по доверенности и сразу сказала, что из дома им ничего не надо.

Он достался Наталье с мебелью и вещами, оставленными предыдущими хозяевами.

— Когда мы его купили, нам было интересно разбирать старые шкафы и сарайчики, — делится впечатлениями хозяйка. — Ведь по многим вещам можно определить, кто здесь жил, чем занимался. По моим выводам, в этом доме жили люди, которые увлекались рисованием, шили обувь. Мы нашли много деревянных колодок, а еще, судя по всему, предыдущие владельцы изготавливали протезы зубов.

Наводя порядок, Наталья обнаружила на чердаке интересную находку — старинные фотографии и акварельные рисунки. Все это время она хранила найденное у себя, не зная, что с этим делать.

— Папка с фотографиями и рисунками была найдена и тут же забыта, — говорит девушка. — Лично мне она не нужна, но это все-таки история. Сжечь или выкинуть было бы варварством.

Девушка выяснила, что в этом доме была прописана семья неких Царёвых и Морозовых, а построен он был в 1948 году на улице Веросской, в дальнейшем переименованной в улицу Мира. И больше никакой информации.