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История

Верну потомкам

Снимки столетней давности нашла в своем доме жительница Печор

Текст:
Анастасия Иванова
4 апреля 2019 года, 12:32
Фото: со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
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Во время ремонта крыши в своем доме Наталья Поддубская обнаружила фотографии, снятые в 1903 — 1915 годах. Выбросить находку рука не поднялась, и девушка выложила фотографии в сеть, чтобы отыскать наследников.

Дом на улице Мира в Печорах Наталья купила два года назад.

— Нас устроила стоимость. Его владелицу, старенькую бабушку, забрали жить в Москву дети, — рассказывает девушка. — Дом продавала племянница по доверенности и сразу сказала, что из дома им ничего не надо.

Он достался Наталье с мебелью и вещами, оставленными предыдущими хозяевами.

— Когда мы его купили, нам было интересно разбирать старые шкафы и сарайчики, — делится впечатлениями хозяйка. — Ведь по многим вещам можно определить, кто здесь жил, чем занимался. По моим выводам, в этом доме жили люди, которые увлекались рисованием, шили обувь. Мы нашли много деревянных колодок, а еще, судя по всему, предыдущие владельцы изготавливали протезы зубов.

Наводя порядок, Наталья обнаружила на чердаке интересную находку — старинные фотографии и акварельные рисунки. Все это время она хранила найденное у себя, не зная, что с этим делать.

— Папка с фотографиями и рисунками была найдена и тут же забыта, — говорит девушка. — Лично мне она не нужна, но это все-таки история. Сжечь или выкинуть было бы варварством.

Девушка выяснила, что в этом доме была прописана семья неких Царёвых и Морозовых, а построен он был в 1948 году на улице Веросской, в дальнейшем переименованной в улицу Мира. И больше никакой информации.

Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»
Рука новой владелицы дома не поднялась выбросить найденные фото.
Фото со страницы Натальи Поддубской «ВКонтакте»

Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.


В итоге Наталья решила выложить снимки в социальные сети — вдруг хозяева найдутся.

«На своем участке в сарае нашли папку с рисунками и фото. 1903 — 1915. Верну потомкам» — пост с таким посылом появился в одной из групп Печор. Фотографии довольно быстро привлекли внимание.

«Акварели какие дивные! — восхищались в комментариях одни. — Надо обязательно установить автора! А вдруг известный художник! Ведь можно выяснить, кому раньше принадлежал дом? Удивительная находка!»

«А какие на фотографиях люди красивые! Настоящие!» — писали другие.

Кто-то советовал девушке передать находки в музей. А были предложения вставить рисунки в рамки и повесить на стены в этом же доме.

— Если владельцы не найдутся, то, скорее всего, все передам в музей города Печоры, — говорит Наталья.

К моменту публикации в Печорах нашелся наследник тех, кто запечатлен на одном из снимков. Пожилой мужчина связался с Натальей и забрал фото. Остальные карточки и акварели еще ждут своих владельцев. 

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