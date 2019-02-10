Герои минувшего времени

В Советском Союзе 80 лет назад, 27 декабря 1938 года, учреждено звание Героя Социалистического Труда. Это высшая степень трудового отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства. Сначала Герою Соцтруда вручалась высшая награда СССР — орден Ленина и грамота Президиума Верховного Совета СССР, а 22 мая 1940 года была учреждена еще и золотая медаль «Серп и Молот». Из Псковской области три человека дважды получили высокое звание — математик, физик-ядерщик и организатор промышленности. Житель Псковской области первым в стране получил Героя Соцтруда среди музейщиков. Высокие надои, рекордная урожайность зерна, новые сорта льна — за что еще страна поощряла своих тружеников — в материале «Псковской правды». Первым Героем Соцтруда в нашей стране стал Иосиф Сталин, удостоенный этого звания к 60-летию со дня рождения, а последним — оперная певица Бибигуль Телегенова, указ о ее награждении был подписан в декабре 1991 года, незадолго до того, как Советский Союз перестал существовать. Всего Героями Соцтруда стали примерно 21 тысяча человек. В этом списке — псковичи. Трое дважды Героев. 28 человек, которые на момент присвоения звания проживали на территории области, почти 80 уроженцев Псковщины, удостоенных высокого звания за работу в других регионах бывшего СССР. Их достижения в труде были приравнены к подвигу. Кроме того, в разные годы в нашу область на постоянное проживание прибыли 6 Героев Соцтруда.

Дважды Герои

Первоначально актами о присвоении звания Героя Соцтруда не предусматривалось награждение за новый трудовой подвиг второй золотой медалью. Однако в марте 1949 года такая возможность была установлена для передовиков сельского хозяйства. На практике же вторыми звездами отмечались и Герои, работавшие в других отраслях народного хозяйства. И лишь в мае 1973 года это положение было официально распространено на всех Героев — независимо от места работы. В ознаменование трудовых подвигов на родине дважды Героя устанавливался бронзовый бюст. Первым дважды Героем Соцтруда среди уроженцев Псковщины стал академик, патриарх советской математической школы Иван Матвеевич Виноградов. Он родился 14 сентября 1891 года в местечке Милолюб Великолукского уезда Псковской губернии в семье сельского священника и учительницы. Окончил в 1910 году Великолукское реальное училище, в 1915 году — математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета. В 1929 году избран действительным членом Академии наук СССР, с 1932 года до конца жизни возглавлял Математический институт имени В.А. Стеклова. Более ста оригинальных научных работ Виноградова вошли в золотой фонд математики, он стал классиком при жизни.

В указе от 10 июня 1945 года о присвоении Виноградову звания Героя Социалистического Труда отмечены его выдающиеся заслуги в области математики, разработке аналитических методов теории чисел, плодотворная работа по подготовке кадров. В сентябре 1971 года ученый награжден второй золотой медалью «Серп и Молот» за выдающиеся заслуги в развитии и организации советской математической школы и в связи с 80-летием со дня рождения. В Великих Луках, на родине ученого, в восстановленном доме Виноградовых в день 95-летия академика открыт мемориальный дом-музей. Неподалеку от него в сквере, 1 ноября 1979 года, установлен бронзовый бюст. Спустя 10 лет, в ноябре 1989 года, в областном центре, на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта, в небольшом сквере торжественно открыт бронзовый бюст Исааку Константиновичу Кикоину, который считал Псков своей родиной. Родился он 28 марта 1908 года в небольшом городе Жагоре (на территории Литвы), в 1916 году семья переехала в Опочку, а в 1921 году — в Псков. Здесь будущий ученый окончил школу № 1, землемерное училище, затем — Петербургский политехнический институт. Уже в 1935 году защитил докторскую диссертацию. В апреле 1943 года назначен заместителем директора Института атомной энергии (руководил им академик Курчатов) и занимал эту должность до конца своей жизни.

Кикоину принадлежит выдающаяся роль в решении ряда важных государственных проблем, и прежде всего, в ликвидации монополии США на атомное оружие. За огромный вклад в решение научной, технической и оборонной задачи по высвобождению ядерной энергии он в 1951 году был удостоен звания Героя Соцтруда, а 27 марта 1978 года отмечен второй золотой медалью как автор ряда трудов по атомной физике и технике и в связи с 70-летием со дня рождения. А вот имя третьего дважды Героя на Псковщине известно сравнительно мало. Это Михаил Панфилович Панфилов, уроженец деревни Юдино Гдовского района. В 1962 году он назначен генеральным директором Ленинградского оптико-механического объединения (более известного как ЛОМО). За создание самой передовой в мире техники, совершенствование производства Панфилов был дважды удостоен звания Героя Соцтруда (1966, 1983 годы). Его бронзовый бюст установлен в Петербурге на Аллее славы.

КСТАТИ 117 человек, связанных с Псковской областью, получили Героя Соцтруда.

За трудовой героизм на Псковщине

За трудовой героизм, проявленный в разных отраслях народного хозяйства и культуры на территории Псковской области в ее современных границах, звания Героя Соцтруда удостоены 28 человек. Из них 23 — это работники сельского хозяйства, в том числе четверо руководителей и специалистов колхозов и совхозов, 9 бригадиров и звеньевых, 10 — работники животноводства. Кроме того, в числе награжденных — три работника промышленности и транспорта. Героями Соцтруда стали по одному представителю науки, культуры, общественных организаций. Первой на Псковщине право носить Золотую Звезду Героя заслужила звеньевая колхоза «Красный маяк» Гдовского района Мария Прокофьева, которой высокое звание было присвоено 27 апреля 1948 года. Уроженка местной деревни Шиловщина, перед Великой Отечественной войной она успела окончить 6 классов. Затем — эвакуация в Татарию. Вернулась на родину только в 1944-м. В 1947 году 21-летняя Мария возглавила комсомольско-молодежное звено по выращиванию зерновых. В стране существовала карточная система на продукты питания. И хлеб ценился на вес золота. В первую же осень звено собрало в среднем по 200 пудов зерна с каждого из 8 гектаров. Звезда Героя для Марии — награда за тяжелый труд на земле и выдающийся результат. Она стала самым молодым из всех отмеченных Золотой Звездой на Псковщине. Такими же нелегкими были Золотые Звезды 1949 года руководителей льноводных звеньев Михаила Герасимовича Герасимова из колхоза «Федяково» Бежаницкого района и Зинаиды Алексеевны Яковлевой — колхоз «Строитель» Славского района (ныне территория входит в состав Порховского района). Самым «урожайным» на Золотые Звезды оказался для Псковщины 1966 год. Сразу 11 человек пополнили ряды Героев Соцтруда. Это мастера машинного доения коров Зинаида Михайловна Иванова (совхоз «Ударник» Бежаницкого района), Мария Ильинична Кривенышева (колхоз «Смычка» Великолукского района), свинарка Надежда Васильевна Степанова (совхоз «Красные горки» Дедовичского района), птичница Клавдия Николаевна Фёдорова (совхоз «Остров» Островского района), бригадиры Василий Павлович Павлов (ОПХ «Родина», Псковский район), Яков Александрович Трусов (колхоз «Красная поляна» Новосокольнического района), слесарь-инструментальщик Псковского завода радиодеталей Алексей Александрович Рихтер. В числе награжденных был и Иван Семёнович Васягин — председатель колхоза «Россия» Великолукского района. Совсем непрост был его путь к вершинам трудовой славы. Он начинал учеником печатника в Великолукской городской типографии. С 1939 года — в Красной Армии. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, отмечен орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, многими медалями. Участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В 1955 году с должности директора Великолукской областной типографии в качестве тридцатитысячника — передового работника, каких по всей стране направляли поднимать экономически слабые предприятия, направлен обкомом партии на работу в сельское хозяйство. В 1958 году возглавил колхоз «Россия», которым руководил до выхода на пенсию в 1982 году. За это время хозяйство стало одним из лучших в Псковской области, добилось высоких показателей в производстве продукции, механизации трудоемких процессов, решении социальных проблем. Пять человек пополнили отряд Героев Соцтруда Псковщины в 1971 году. Один из них — Анатолий Александрович Слинин, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства льна-долгунца — заместитель директора по науке областной опытной станции. В общей сложности им было выведено 17 высоковолокнистых сортов льна, в начале 1980-х годов они занимали треть льняного поля страны. И еще одно имя из того, 1971-го. Михаил Павлович Степанов — директор совхоза «Ударник» Бежаницкого района. Еще трое Героев засияли в золотом созвездии Псковщины в 1973 году. В их числе — бригадир колхоза «Путь Ильича» Палкинского района Нина Васильевна Васильева. В 1976 году в число «звездных» руководителей хозяйств влился Григорий Иванович Гецентов — директор совхоза «Победа» Псковского района. Как и Васягин, он был направлен партией на работу в сельское хозяйство, «Победу» возглавил в 1966 году. Производство продукции увеличилось за десять лет в разы, тепличный комбинат давал до 60 процентов овощей от областного объема.

КСТАТИ Последнего Героя Соцтруда в Псковской области присвоили в 1986 году.

Последний Герой

Называя имена Героев Соцтруда Псковщины, мы уже употребляли слово «первый». Так, Семён Степанович Гейченко, директор музея-заповедника Пушкина в селе Михайловское, был удостоен столь высокой награды 12 февраля 1983 года — первым из музейных работников нашей страны.

Последним Героем Соцтруда на Псковщине стала Ольга Васильевна Мазанцева, доярка совхоза «Новоизборский» Печорского района, проживающая ныне в деревне Луки. Здесь, на местной ферме, она трудилась с августа 1957 года. Одной из первых на Псковщине она добилась валовых надоев молока от коров своей группы свыше тысячи центнеров и улучшала этот результат из года в год. В начале 1980-х «валовка» превысила 1300 центнеров, а средний надой на корову — свыше 5000 килограммов. Такого показателя в те годы не было ни у одной доярки области. Под стать трудовым успехам — государственные награды. Свой первый орден — «Знак Почета» — Ольга Васильевна получила в 1966 году. Еще двумя высшими наградами Родины — орденами Ленина — был отмечен ее труд в 1971 и 1981 годах. А третий орден Ленина передовой доярке вручили одновременно с золотой медалью «Серп и Молот» — в соответствии с указом от 29 августа 1986 года — последним указом, которым присваивали звание Героя за трудовые подвиги на Псковской земле. А еще Ольга Васильевна — единственный житель Псковской области, отмеченный тремя орденами Ленина.

Герои среди нас