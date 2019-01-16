Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

История

Душа обрела покой

79-летняя дочь погибшего в «Дулаге» солдата приехала из Азербайджана на могилу отца

Текст:
Светлана Синцова
16 января 2019 года, 09:30
Фото: Андрей Степанов
0

Четыре дня ушло у пожилой женщины на то, чтобы преодолеть три тысячи километров. В семье все эти 80 лет надеялись, что ушедший на войну муж и отец не погиб, а остался жить в России. Из трех дочерей до весточки о месте гибели отца дожила только самая младшая. Полгода, что прошли с известия до приезда в Порхов, она все время плакала и говорила, что ее отец как будто сегодня умер.

Учителю начальных классов Сафтару Гулиеву было всего 26 лет, когда в 1939 году его призвали на советско-финскую войну. Дома остались жена и трое маленьких детей. В родное азербайджанское село он так и не вернулся: в 1941 году началась Великая Отечественная война, и в этом же году родные солдата получили от него последнее письмо. А спустя два года семье сообщили, что рядовой Сафтар Гулиев пропал без вести.

О его судьбе ничего не было известно до мая 2018 года, когда благодаря поисковой работе регионального отделения Союза женщин России были названы имена 400 узников, погибших в пересыльном фашистском концлагере «Дулаг-100». Сюда, на мемориал «Непокоренные», который появился под Порховом на месте гибели 85 тысяч соотечественников, приехала из Азербайджана его 80-летняя дочь Малахат Сафтаровна.

26-летний учитель из азербайджанского села Сафтар Гулиев погиб в «Дулаге» под Порховом в 1942 году, и только в мае минувшего года семья узнала о его судьбе.
Фото Андрея Степанова.

Звонок из Азербайджана

Родные погибшего в 1942 году рядового Сафтара Гулиева из Азербайджана нашлись буквально сразу после начала поисковой работы. Письма со списками погибших и информация о «Дулаге» были направлены, в том числе, в посольства стран СНГ — бывших союзных республик. Поисковики получили очень теплое письмо от посла Азербайджана, а затем руководителю регионального отделения Союза женщин России Наталье Никифоровой позвонил внук погибшего Камал Гулиев.

— Рядовой Гулиев погиб в плену 10 февраля 1942 года, захоронен в «Дулаге-100». У нас в списках значится как Куриев. Но все остальные данные — возраст, название села, где он родился, — совпадают. Внук Камал сказал, что еще жива дочь погибшего бойца — его мать. Ей почти 80 лет, и она искала отца всю жизнь. Камал пообещал, что обязательно приедет, и просил, чтобы мы показали ему место захоронения, — рассказала Наталья Никифорова.

И уже в конце прошлого года на поезде из Москвы в Порхов приехали внуки погибшего Камал с Ильгаром и их 79-летняя мать — Малахат Сафтаровна Гулиева. Братья живут и работают в России, в Самарской области. А их мать всю жизнь прожила в азербайджанском селе Чай-Расуллу, откуда в течение четырех дней она добиралась в сопровождении своих сыновей.

Порхов встретил гостей снежной и морозной погодой. Но, несмотря на усталость после долгого пути, они оставили вещи в гостинице и сразу же отправилась к месту гибели отца и деда — мемориалу «Непокоренные».

На железнодорожной станции Малахат Гулиеву и ее двух сыновей встретили представители администрации Порховского района.
Фото Андрея Степанова.

«Лучше б они были живы…»

— В 1941 году Порховский район входил в Псковский округ Ленобласти. Не прошло и трех недель с момента вторжения гитлеровских войск в страну, как немцы уже были в Порхове. А спустя некоторое время между Старой Руссой и Новгородом наша армия попала в окружение. Военнопленных стали направлять в пересылочные лагеря, один из которых образовался здесь, на территории бывшего военного городка. За годы войны в концлагере погибли от голода, холода и непосильной работы тысячи человек, — рассказала гостям историю этого скорбного места сотрудник местного краеведческого музея.

КСТАТИ

Уже нашлись родственники 32 узников фашистского концлагеря «Дулаг-100».

По еловой аллее гости вышли к величественному монументу «Непокоренные». У поклонного креста Малахат Гулиева опустилась на колени.

— Нам сообщили, что деда нашли, 14 мая, — рассказал Камал Гулиев. — Для нас это было неожиданностью. Позвонили из посольства Азербайджана в Москве. Дали номер телефона Натальи Никифоровой. Мы узнали всю информацию и привезли сюда маму. Эти полгода она все время плакала и говорила, что ее отец как будто сегодня умер.

Поддерживая с двух сторон мать, мужчины поднялись к монументу «Непокоренные», чтобы ударить в колокол в память о погибших. На обратном пути внуки Сафтара Гулиева делятся:

— Мемориал действительно впечатляет. Величественно. Но лучше б они все были живы...

У поклонного креста дочь погибшего узника опустилась на колени.
Фото Андрея Степанова.

Надеялись до последнего

Во встрече родных похороненного в «Дулаге» узника приняла участие администрация Порховского района. В кабинете главы района Виктора Степанова гости рассказали о том, что долгие годы ничего не знали о без вести пропавшем Сафтаре Гулиеве.

— Мой отец был сельским учителем в деревне Чай-Расуллу Кедабекского района Азербайджана. Был мягким, добрым и хорошим человеком. В 1939 году, когда мне было несколько месяцев, его призвали в армию. Мама осталась с тремя дочерьми на руках. Я была самой младшей, сестры на два и три года постарше, — рассказала Малахат Гулиева.

Русский язык женщина понимает, но, поскольку всю жизнь прожила в Азербайджане, рассказывает историю своей семьи на родном языке. В качестве переводчиков выступают ее сыновья.

Камал Гулиев поясняет, что одна из сестер матери умерла еще во время войны от тифа, а другая дожила до преклонных лет и скончалась совсем недавно. Жена Сафтара Гулиева умерла еще в 1979 году. Узнать о судьбе отца довелось только самой младшей дочери.

— С 1939 года семья его не видела. Но приходили письма, последнее — в 1941 году. В нем дед сообщал, что пишет на прикладе винтовки, и о том, что они попали в окружение. А в 1943 году пришло письмо о том, что он пропал без вести. Мы пытались искать информацию о нем. Его сестра тоже работала учительницей, писала всюду, но безрезультатно.

По словам Малахат Гулиевой, ее мать до последнего надеялась, что муж не погиб.

В семье даже смеялись, что, возможно, он остался в России или в Германии и не вернулся, потому что снова женился. Думали, может, в «Жди меня» кто-то будет нас искать. Не теряли надежду никогда.

Малахат Гулиева
Жена Сафтара Гулиева вырастила детей без отца. Жили бедно, даже обуви приличной не было. В воспитании дочерей матери помогали ее сестры, которые так и не устроили собственных семей, потому что пришлось тянуть сирот.

Малахат Гулиева всю жизнь прожила в селе Чай-Расуллу. Но, чтобы посетить могилу отца, почти в 80 лет отважилась преодолеть три тысячи километров.

— Когда 14 мая нам сообщили информацию о месте захоронения деда, мы думали, что останки идентифицированы и возможно перезахоронение. Однако сейчас понимаем, что это невозможно. Но хорошо, что мы посетили место, где он погиб, — сказал Ильгар Гулиев.

Глава района Виктор Степанов пообещал, что муниципалитет будет следить за благоустройством территории мемориала, где покоится прах их отца и деда.

— Я рада, что смогла поклониться могиле отца. Теперь мы знаем его судьбу. Душа обрела покой, — сказала Малахат Гулиева. 

КСТАТИ

Возрожденные из небытия имена погибших назовут возле «Озера слез» в День Победы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

История / Солдаты победы
31 января 10:10

Золотой лён Ильи Шипунова

Одним из первых Героев Соцтруда в стране «за исключительные заслуги перед государством» стал великолучанин, ставивший рекорды по выращиванию льна

История
17 декабря 11:43

Счастливая Тоня

Антонина Ромашко чудом уцелела во время войны, в детстве испытала множество лишений, встретила свою любовь, хотя тяжелая болезнь унесла мужа, женщина не теряет оптимизма

История
30 ноября 11:23

Гдовский Зигфрид

В Гдове и Смуравьево-2 мастерство танца уже несколько месяцев преподает звезда советского балета
  • Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
  • За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
  • Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
  • Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
  • Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
  • Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
  • Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
  • Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников
  • Более 300 млн рублей поступило в «Псковпассажиравтотранс» для погашения задолженностей
  • Февральский график приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук опубликовала прокуратура
  • Из-за погодных условий ситуация на дорогах Псковской области по-прежнему сложная
  • Не выходить из дома без масок советует Роспотребнадзор жителям Псковской области
  • Идёт запись в бесплатный тур по псковским новостройкам, который состоится 9 февраля
  • Tele2 назвала самые популярные смартфоны в Псковской области

    • 5 февраля

  • Участницу очередного выпуска «Модной революции» выбирают с помощью интернет-голосовании
  • Под уголовное дело Ольгу Торбич подвело продвижение коммерсантов в корыстных целях
  • Елена Новичкова: Образ получился очень женственным и шикарным
  • Ольгу Торбич сняли с должности директора «Моглино» и возбудили уголовное дело
  • В «Единой России» предложили снизить тариф на вывоз мусора за его раздельный сбор
  • Братья Шабановы стали победителями турнира по легкой атлетике «Русская зима»
  • В Госдуме предлагают оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки
  • Елена Рыжикова: Маникюр цвета нюд по-прежнему актуален
  • Великолукская студентка Асият Гафарова стала лучшим боксёром на соревнованиях в Петрозаводске
  • Пожилой рыбак Алексей Богданов пропал по дороге домой в Псковском районе (ФОТО)
  • Масочный режим начал действовать в больницах и детских садах Псковской области
  • Пожизненное заключение грозит великолучанину за убийство знакомого на глазах у семьи

    • 4 февраля

  • Губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение с Фондом развития Псковской области
  • Водителям в Пскове рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за непогоды
  • В Гдовском районе отпраздновали 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

    • Новости

    Общество
    Ольга Нефёдова 6 февраля 10:08

    Парковка под окнами

    Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

    История / Машина времени
    14 ноября 12:22

    1988 год

    В Пскове к 2005 году собираются запустить троллейбусы, в Невеле начали выпускать диковинную закуску — чипсы, а при областной больнице появилась первая СПИД-лаборатория

    История / Машина времени
    7 ноября 09:35

    1987 год

    В Пскове начинают строить многострадальный «Интурист» и централизованно готовить диджеев для дискотек, по районам колесит «Икарус» с компьютерным классом, в новой великолукской хинкальной бесплатно обслуживают каждого сотого посетителя, а Сергей Гармаш в Великих Луках снимается в кино