Душа обрела покой

Четыре дня ушло у пожилой женщины на то, чтобы преодолеть три тысячи километров. В семье все эти 80 лет надеялись, что ушедший на войну муж и отец не погиб, а остался жить в России. Из трех дочерей до весточки о месте гибели отца дожила только самая младшая. Полгода, что прошли с известия до приезда в Порхов, она все время плакала и говорила, что ее отец как будто сегодня умер. Учителю начальных классов Сафтару Гулиеву было всего 26 лет, когда в 1939 году его призвали на советско-финскую войну. Дома остались жена и трое маленьких детей. В родное азербайджанское село он так и не вернулся: в 1941 году началась Великая Отечественная война, и в этом же году родные солдата получили от него последнее письмо. А спустя два года семье сообщили, что рядовой Сафтар Гулиев пропал без вести. О его судьбе ничего не было известно до мая 2018 года, когда благодаря поисковой работе регионального отделения Союза женщин России были названы имена 400 узников, погибших в пересыльном фашистском концлагере «Дулаг-100». Сюда, на мемориал «Непокоренные», который появился под Порховом на месте гибели 85 тысяч соотечественников, приехала из Азербайджана его 80-летняя дочь Малахат Сафтаровна.

Звонок из Азербайджана

Родные погибшего в 1942 году рядового Сафтара Гулиева из Азербайджана нашлись буквально сразу после начала поисковой работы. Письма со списками погибших и информация о «Дулаге» были направлены, в том числе, в посольства стран СНГ — бывших союзных республик. Поисковики получили очень теплое письмо от посла Азербайджана, а затем руководителю регионального отделения Союза женщин России Наталье Никифоровой позвонил внук погибшего Камал Гулиев. — Рядовой Гулиев погиб в плену 10 февраля 1942 года, захоронен в «Дулаге-100». У нас в списках значится как Куриев. Но все остальные данные — возраст, название села, где он родился, — совпадают. Внук Камал сказал, что еще жива дочь погибшего бойца — его мать. Ей почти 80 лет, и она искала отца всю жизнь. Камал пообещал, что обязательно приедет, и просил, чтобы мы показали ему место захоронения, — рассказала Наталья Никифорова. И уже в конце прошлого года на поезде из Москвы в Порхов приехали внуки погибшего Камал с Ильгаром и их 79-летняя мать — Малахат Сафтаровна Гулиева. Братья живут и работают в России, в Самарской области. А их мать всю жизнь прожила в азербайджанском селе Чай-Расуллу, откуда в течение четырех дней она добиралась в сопровождении своих сыновей. Порхов встретил гостей снежной и морозной погодой. Но, несмотря на усталость после долгого пути, они оставили вещи в гостинице и сразу же отправилась к месту гибели отца и деда — мемориалу «Непокоренные».

«Лучше б они были живы…»

— В 1941 году Порховский район входил в Псковский округ Ленобласти. Не прошло и трех недель с момента вторжения гитлеровских войск в страну, как немцы уже были в Порхове. А спустя некоторое время между Старой Руссой и Новгородом наша армия попала в окружение. Военнопленных стали направлять в пересылочные лагеря, один из которых образовался здесь, на территории бывшего военного городка. За годы войны в концлагере погибли от голода, холода и непосильной работы тысячи человек, — рассказала гостям историю этого скорбного места сотрудник местного краеведческого музея.

КСТАТИ Уже нашлись родственники 32 узников фашистского концлагеря «Дулаг-100».

По еловой аллее гости вышли к величественному монументу «Непокоренные». У поклонного креста Малахат Гулиева опустилась на колени. — Нам сообщили, что деда нашли, 14 мая, — рассказал Камал Гулиев. — Для нас это было неожиданностью. Позвонили из посольства Азербайджана в Москве. Дали номер телефона Натальи Никифоровой. Мы узнали всю информацию и привезли сюда маму. Эти полгода она все время плакала и говорила, что ее отец как будто сегодня умер.

Поддерживая с двух сторон мать, мужчины поднялись к монументу «Непокоренные», чтобы ударить в колокол в память о погибших. На обратном пути внуки Сафтара Гулиева делятся: — Мемориал действительно впечатляет. Величественно. Но лучше б они все были живы...

Надеялись до последнего

Во встрече родных похороненного в «Дулаге» узника приняла участие администрация Порховского района. В кабинете главы района Виктора Степанова гости рассказали о том, что долгие годы ничего не знали о без вести пропавшем Сафтаре Гулиеве. — Мой отец был сельским учителем в деревне Чай-Расуллу Кедабекского района Азербайджана. Был мягким, добрым и хорошим человеком. В 1939 году, когда мне было несколько месяцев, его призвали в армию. Мама осталась с тремя дочерьми на руках. Я была самой младшей, сестры на два и три года постарше, — рассказала Малахат Гулиева. Русский язык женщина понимает, но, поскольку всю жизнь прожила в Азербайджане, рассказывает историю своей семьи на родном языке. В качестве переводчиков выступают ее сыновья. Камал Гулиев поясняет, что одна из сестер матери умерла еще во время войны от тифа, а другая дожила до преклонных лет и скончалась совсем недавно. Жена Сафтара Гулиева умерла еще в 1979 году. Узнать о судьбе отца довелось только самой младшей дочери. — С 1939 года семья его не видела. Но приходили письма, последнее — в 1941 году. В нем дед сообщал, что пишет на прикладе винтовки, и о том, что они попали в окружение. А в 1943 году пришло письмо о том, что он пропал без вести. Мы пытались искать информацию о нем. Его сестра тоже работала учительницей, писала всюду, но безрезультатно. По словам Малахат Гулиевой, ее мать до последнего надеялась, что муж не погиб.

В семье даже смеялись, что, возможно, он остался в России или в Германии и не вернулся, потому что снова женился. Думали, может, в «Жди меня» кто-то будет нас искать. Не теряли надежду никогда. Малахат Гулиева

Жена Сафтара Гулиева вырастила детей без отца. Жили бедно, даже обуви приличной не было. В воспитании дочерей матери помогали ее сестры, которые так и не устроили собственных семей, потому что пришлось тянуть сирот. Малахат Гулиева всю жизнь прожила в селе Чай-Расуллу. Но, чтобы посетить могилу отца, почти в 80 лет отважилась преодолеть три тысячи километров. — Когда 14 мая нам сообщили информацию о месте захоронения деда, мы думали, что останки идентифицированы и возможно перезахоронение. Однако сейчас понимаем, что это невозможно. Но хорошо, что мы посетили место, где он погиб, — сказал Ильгар Гулиев. Глава района Виктор Степанов пообещал, что муниципалитет будет следить за благоустройством территории мемориала, где покоится прах их отца и деда. — Я рада, что смогла поклониться могиле отца. Теперь мы знаем его судьбу. Душа обрела покой, — сказала Малахат Гулиева.