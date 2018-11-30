Гдовский Зигфрид

А ведь звезда балета республиканского театра Айни могла бы и не взойти. В хореографическую студию 17-летнего Владимира записала сестра. Увы, сама она 67 лет назад не сумела пройти заветный кастинг.

Заслуженного артиста Таджикистана он получил в 1957 году за партию Меджнуна. В том же году его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

О Владимире Кормилине есть статья в энциклопедии советского балета. Он получил заслуженного артиста Таджикской ССР первым из русских артистов балета. В профессию пришел «переростком», но уже через полгода учебы вышел на сцену в «Лебедином озере». Учился в Большом театре. А первоклассником переплыл Сырдарью — на спор, за букварь.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЫХОДА

В помощь юноше — хорошая физподготовка. Редкий мальчишка послевоенной поры не отдал дань спорту. Занимаясь гимнастикой, Владимир выполнил норму 3-го взрослого разряда.

Поначалу педагоги усомнились в танцевальном таланте «переростка», ведь в балет приводят детей 4-6 лет, когда из детского организма еще можно «вылепить» артиста. Однокашников Владимир перерос на пару голов как минимум. Однако уже через полгода напряженных занятий он вышел на сцену в небольшой роли «с подносом» в балете «Лебединое озеро». Прошло время, и вот он уже в заглавной партии Зигфрида.

— В роли Зигфрида был занят в 100-м и 200-м спектаклях «Лебединое озеро». Именно «Лебединое озеро» стало поводом для моего последнего выхода к публике в качестве действующего артиста. Сколько раз я выходил на сцену, сейчас сказать трудно. В 90-е годы журнал выходов на сцену был утерян: не до того было, — с грустью поясняет Владимир Николаевич.

Между первым и последним для Владимира Кормилина «Лебединым озером» минуло более четверти века. За это время в «Бахчисарайском фонтане» наш герой танцевал три партии — Вацлава, Нурали и Гирея. В творческой биографии — партии Пер Гюнта в одноименном балете, Базиля в «Дон Кихоте», Альберта в «Жизели» и Лени в «Тропою грома», партия предводителя корсаров в «Корсаре».

Он учился и оттачивал мастерство до последнего выхода на сцену. Уже будучи ведущим артистом своего театра, Владимир Кормилин уехал на стажировку в Московское хореографическое училище при Большом театре СССР. Кстати, Душанбинскую хореографическую школу он окончил в 1965 году уже в статусе заслуженного артиста республики.

Если же говорить о неосуществившейся мечте в профессии, то Владимир Николаевич посетовал, что в его театре не был поставлен балет «Спартак», а ему главный герой очень близок по духу.

— И все же я считаю себя счастливым человеком. Всю жизнь я занимаюсь любимым делом. Ведь я танцевал с основоположницами таджикского балета Лютфи Захидовой и солисткой балета Людмилой Суровой, — вспоминает Владимир Николаевич.

То, что о занятиях танцами он говорит в настоящем времени, — это не оговорка. Несмотря на почтенный возраст, хватает сил, упорства и здоровья для того, чтобы передавать свой опыт и любовь к танцу другим.