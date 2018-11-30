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История

Гдовский Зигфрид

В Гдове и Смуравьево-2 мастерство танца уже несколько месяцев преподает звезда советского балета

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Игорь Сычёв
30 ноября 2018 года, 11:23
Фото: из личного архива Владимира Кормилина
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О Владимире Кормилине есть статья в энциклопедии советского балета. Он получил заслуженного артиста Таджикской ССР первым из русских артистов балета. В профессию пришел «переростком», но уже через полгода учебы вышел на сцену в «Лебедином озере». Учился в Большом театре. А первоклассником переплыл Сырдарью — на спор, за букварь.

Свой 84-й день рождения Владимир Николаевич отметит 30 ноября. Он сохранил и балетную выучку, и подлинную элегантность.

Заслуженного артиста Таджикистана он получил в 1957 году за партию Меджнуна. В том же году его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

А ведь звезда балета республиканского театра Айни могла бы и не взойти. В хореографическую студию 17-летнего Владимира записала сестра. Увы, сама она 67 лет назад не сумела пройти заветный кастинг.

Меджнун — роль, принесшая звание заслуженного артиста.
Фото из личного архива Владимира Кормилина.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЫХОДА

В помощь юноше — хорошая физподготовка. Редкий мальчишка послевоенной поры не отдал дань спорту. Занимаясь гимнастикой, Владимир выполнил норму 3-го взрослого разряда.

Поначалу педагоги усомнились в танцевальном таланте «переростка», ведь в балет приводят детей 4-6 лет, когда из детского организма еще можно «вылепить» артиста. Однокашников Владимир перерос на пару голов как минимум. Однако уже через полгода напряженных занятий он вышел на сцену в небольшой роли «с подносом» в балете «Лебединое озеро». Прошло время, и вот он уже в заглавной партии Зигфрида.

— В роли Зигфрида был занят в 100-м и 200-м спектаклях «Лебединое озеро». Именно «Лебединое озеро» стало поводом для моего последнего выхода к публике в качестве действующего артиста. Сколько раз я выходил на сцену, сейчас сказать трудно. В 90-е годы журнал выходов на сцену был утерян: не до того было, — с грустью поясняет Владимир Николаевич.

Между первым и последним для Владимира Кормилина «Лебединым озером» минуло более четверти века. За это время в «Бахчисарайском фонтане» наш герой танцевал три партии — Вацлава, Нурали и Гирея. В творческой биографии — партии Пер Гюнта в одноименном балете, Базиля в «Дон Кихоте», Альберта в «Жизели» и Лени в «Тропою грома», партия предводителя корсаров в «Корсаре».

Он учился и оттачивал мастерство до последнего выхода на сцену. Уже будучи ведущим артистом своего театра, Владимир Кормилин уехал на стажировку в Московское хореографическое училище при Большом театре СССР. Кстати, Душанбинскую хореографическую школу он окончил в 1965 году уже в статусе заслуженного артиста республики.

Если же говорить о неосуществившейся мечте в профессии, то Владимир Николаевич посетовал, что в его театре не был поставлен балет «Спартак», а ему главный герой очень близок по духу.

— И все же я считаю себя счастливым человеком. Всю жизнь я занимаюсь любимым делом. Ведь я танцевал с основоположницами таджикского балета Лютфи Захидовой и солисткой балета Людмилой Суровой, — вспоминает Владимир Николаевич.

То, что о занятиях танцами он говорит в настоящем времени, — это не оговорка. Несмотря на почтенный возраст, хватает сил, упорства и здоровья для того, чтобы передавать свой опыт и любовь к танцу другим.

КСТАТИ

Уйдя из театра, Владимир Кормилин остался верен хореографии, став балетмейстером ансамбля «Лола» — главного танцевального коллектива Таджикистана.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ГДОВ

Когда русскоязычным в Таджикистане жить и работать стало особенно некомфортно, продав квартиру и попрощавшись с дорогими сердцу могилами, Владимир Кормилин переехал к сыну во Владимирскую область. Тогда же, 15 лет назад, получил российское гражданство. Но вскоре творческий коллектив вместе со всей социалкой при местной ткацкой фабрике оптимизировали.

Переехать в Псковскую область помогла дочь Наталья.
Фото из личного архива Владимира Кормилина.
А в Пскове живет и работает дочь Наталья. Она помогла отцу купить квартиру в Смуравьево-2. Вот уже более полугода Владимир Николаевич живет в бывшем поселке авиаторов. Передает мастерство участникам хореографических коллективов в Гдовском районном ДК и в своем поселке.

— Места тут красивые, грибные да ягодные! Выбирая из разных вариантов, мы остановились на этом, где ощутима близость к природе, где воздух чист и люди хорошие, — привел плюсы смуравьевской жизни «новый русский».

Чему уже успели научиться, нынешние его ученики планируют показать к новогодним праздникам. 

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