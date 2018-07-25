Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

История

Не скатиться до кроссовок

Настоящая советская артиллерия и хорошие копии немецкой техники — псковичам покажут, как сражались их деды на «Линии Сталина»

Текст:
Светлана Синцова
25 июля 2018 года, 09:30
Фото: оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг»
0

На территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района 29 июля снова пройдет военно-исторический фестиваль. Порядка 150 реконструкторов из Пскова и ближайших регионов почтят память о трагических событиях, произошедших в этих местах в начале июля 1941 года. Тогда бойцы Красной армии мужественно противостояли превосходящим их по численности частям вермахта, тем самым задерживая наступление гитлеровских оккупантов на Псков и Ленинград.

16 ЧАСОВ МУЖЕСТВА

— Наш коллектив третий год проводит мероприятия на «Линии Сталина», — рассказал один из организаторов фестиваля, председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов. — В позапрошлом году мы обратились к событиям 1941 года, в прошлом году показывали события 1944 года, и в этом году мы вновь возвращаемся к истории 1941 года.

По словам Павла Желтова, фестиваль «Линия Сталина» среди множества подобных проектов не только на Северо-Западе, но и в стране интересен тем, что показывает и героизм солдат, и трагичность событий 1941 года.

— Ситуация на «Линии Сталина» под Островом развивалась крайне быстро и крайне грустно, потому что бои на ней продолжались всего 16 часов, — поясняет наш собеседник. — Да, это дало определенную временную фору, позволило организовать контрудар под Островом и т. д. Но, к сожалению, Красная армия потерпела поражение в июле 1941 года на «Линии Сталина» именно в этом месте. Об этом мы и будем рассказывать. О том, что, по сути, из таких небольших столкновений, небольших локальных боев, о которых не принято было говорить, да и сейчас не особенно говорится, во многом ковалась победа во Второй мировой войне.

По его словам, благодаря самопожертвованию солдат, которые ценой жизни старались остановить врага хотя бы на час, на два, на три — для того, чтобы за это время успели достроить Лужский оборонительный рубеж, Ленинград устоял.

Реконструкторы восстановят картины этих трагических и героических событий максимально точно.

— Это будет история о том, как отступающие с Прибалтики подразделения Красной армии занимают недостроенное сооружение на «Линии Сталина» (это действительно оригинальные доты, которые остались с начала 40-х годов) и дают бой немцам, — рассказал Павел Желтов.

В бою будет участвовать и техника: артиллерия, грузовики, минометы, автомобили, мотоциклы. Планируется также использование пиротехники. Зрители увидят как настоящие, найденные поисковиками и восстановленные орудия, так и качественные реплики:

— В реконструкции принимает участие техника из частных коллекций и оригинальные вещи из Островского музея. Из реплик будет некоторое количество немецкой техники, которой в оригинале в частных коллекциях, к сожалению, не сохранилось. Но это действительно высококачественные копии, которые соответствуют требованиям исторической реконструкции, где важна каждая деталь.

Историчности костюма организаторы также придают большое значение. По словам собеседника, перед мероприятием проходит общее построение для участников клубов, на котором до них доводят информацию по технике безопасности, а также проводят осмотр внешнего вида каждого участника, чтобы знать, насколько он соответствует историческому периоду, который в этот раз предполагается показывать на поле.

Помимо реконструкции, которая является кульминацией и самым зрелищным моментом фестиваля, гостей «Линии Сталина» ждет целый комплекс мероприятий:

— На фестивале будут работать интерактивные площадки. Это музеи под открытым небом, где каждый желающий, каждый зритель может посмотреть технику, быт, вооружение, униформу противоборствующих сторон. Интерактивные площадки, как правило, начинают работать за полтора часа до реконструкции боя.

Также зрители смогут увидеть выставку современной военной техники различных гарнизонов Псковского региона.

Псковичи увидят, как наши бойцы из последних сил сдерживали наступление врага.
Фото предоставлено оргкомитетом серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг»

ЗАБОЛЕЛИ ИСТОРИЕЙ

Основное отличие исторической реконструкции от театрализованного представления не только в деталях и соответствии костюмов и оружия представляемой эпохе, но и в отношении самих участников к тому, что происходит на поле боя. Кто эти люди, которые в мельчайших подробностях изучают историю, чтобы наглядно показать важные события, достойные памяти потомков? Зачем они тратят на это силы, время и деньги?

Участники военно-исторического фестиваля «Линия Сталина», представители островского клуба исторической реконструкции Станислав Семерханов и Ирина Виноградова рассказали «Псковской правде» о том, почему ежегодно участвуют в таких мероприятиях.

— Реконструкцией мы заболели после того, как в 2014 году побывали на «Линии Сталина», — вспоминает Ирина. Причем, по ее словам, так получилось, что военно-историческую реконструкцию под Островом она с мужем увидела сразу после праздника в одном из районов области. — На мероприятии, посвященном освобождению района, был эпизод, когда пограничники на современном уазике с современными «калашами» въехали на мост и после короткого боя победили немцев. Представление это нам понравилось, мы даже аплодировали. Но на следующий день в Острове мы посмотрели реконструкцию сражения, она нас поразила! Мы увидели на поле нашего друга Алексея Бардашевича и его коллег из псковского клуба «3-й пехотный полк». Их внешний вид был настолько аутентичным, что ничем не напоминал о современности, и я поняла, что хочу быть не зрителем, а участником. Хочу быть в гуще событий! — рассказала Ирина.

Поэтому в 2015 году, как внештатные сотрудники островского музея, супруги вступили в клуб «28-й гвардейский отдельный истребительно-противотанковый дивизион» и с тех пор участвуют в различных фестивалях реконструкции и ежегодно приезжают на «Линию Сталина».

— У нас не всегда есть время и возможность участвовать во всех реконструкторских фестивалях, которые проходят в России, но по возможности участвуем. В прошлом году очень достойное мероприятие прошло в Красногородске. А в этом году 29 июля мы в очередной раз примем участие в «Линии Сталина». Мероприятие будет посвящено событиям 41-го года, когда Островский укрепрайон (УР) на сутки задержал врага. Это было значимо, так как немцы рвались к Ленинграду и каждый час имел значение. Наши бились до последнего.

В реконструкции боя супруги будут «воевать» на стороне РККА — Рабоче-крестьянской Красной армии. Станислав, скорее всего, будет артиллеристом, а Ирина — санитаркой, задача которой — вынести раненых с поля боя.

— У нас все по-настоящему. Если смотреть видео прошлогодней реконструкции, снятое дроном, то можно заметить фигуры передвигающихся ползком людей. Зрителям их даже не видно. Но у нас каждый делает свою работу. Надо спасти бойца — тащишь его через поле! И понимаешь, какой подвиг в годы войны ежедневно совершали женщины…

Обмундирование участников реконструкции — точная копия военной формы, которую носили в 41-м году.
Фото из личного архива Ирины Виноградовой
К своему внешнему виду отношение серьезное. Для участников реконструкции 1941 года требования достаточно строгие: гимнастерка должна быть образца 35-го года.

— Галифе — стандартная штука. А вот гимнастерки отличались. Они были без погон, должны быть петлицы с обозначением рода войск, в которых ты участвуешь. Пуговицы стальные, черного цвета.

Важно, чтобы звезда на пилотке была красная, а не зеленая, какой она стала с 1942 года. Сделано это было с целью маскировки — красная звезда для противника была хорошей мишенью. Также бойцам необходима противогазная сумка. К 1943 году эта вещь актуальность потеряла, но в 1941 году такие сумки носили обязательно.

Форму супруги заказывают в интернете, и стоит она недешево.

— Достаточно затратное увлечение у нас, но оно нам нравится. Это вообще стиль жизни. Например, я не стала покупать себе новую сумку, а вот медицинскую, образца 1937 года, приобрела, — говорит Ирина.

Бывает, что достаются старые вещи в наследство от дедушек-бабушек. Например, у Ирины есть гимнастерка образца 1943 года, которая в Советской армии имела применение до 1957 года. Ее подарили друзья.

— Она эту гимнастерку бережет. Но на реконструкцию носит. Здесь такие вещи приветствуются, но их очень жалко, — замечает Станислав.

При проведении реконструкции проводится осмотр соответствия формы участников заявленному периоду. Иногда реконструкторам делают замечания:

— В противогазной сумке есть маленький ремешок, мы его называем тренчик. Он пристегивается в определенный момент по уставу РККА только при условии команды «Газы!». И при построении один из бойцов пристегнул противогаз этим тренчиком. За что получил выговор от командира «Боец! Вы что? Команда «Газы!» была?»

Станислав считает, что такие строгие правила — это не прихоть организаторов:

— Должно все соответствовать историческому периоду. Вплоть до того, чтоб у девушек ногти не были накрашены, волосы должны быть убраны, а из украшений допускается только обручальное кольцо, желательно серебряное. Если мы не будем этого делать, можно, наверное, скатиться до кроссовок.

По его словам, неточностей достаточно и в кино:

— Иногда мы слышим, как в фильмах о начале войны бойцы говорят: «Служу Советскому Союзу!» Это в корне неверно. Потому что тогда говорили: «Служу трудовому народу!» 

СПРАВКА

Начало работы интерактивных площадок — 11:00.

Начало реконструкции — 13:00.

Проход и проезд на военно-историческую реконструкцию уникального боя 1941 года на «Линии Сталина» — бесплатный.

На территории фестиваля пре­дусмотрены специальные стоянки для автотранспорта. Поэтому гостям рекомендуют не бросать машины на обочине дороги, а воспользоваться специально подготовленной для автотранспорта парковкой. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

История / Солдаты победы
9 августа 09:58

«За Родину», «За Сталина»

Как без опыта и оружия организовать подпольную работу в районе, где все тебя знают в лицо

История / Машина времени
25 июля 12:16

1977 год

Псков снимается в кино, девушки садятся за рычаги трактора, «Псковской правде» — 60!

История / Машина времени
18 июля 09:06

1976 год

Псковичи свободно ездят на такси и жалуются на грязные улицы, продавцы повышают квалификацию, а почтальон теперь приходит на дом
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Общество
    Юлия Шарипова 22 августа 12:58

    Тестовый санузел

    Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

    История / Машина времени
    27 июня 09:57

    1973 год

    Год, полный открытий

    История / Машина времени
    4 июля 09:56

    1974 год

    В Великих Луках застраивают пустыри и возводят спортивный городок, а в Пскове открывают планетарий в церкви и запускают маршрутку между крупными магазинами