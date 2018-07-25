Не скатиться до кроссовок

На территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района 29 июля снова пройдет военно-исторический фестиваль. Порядка 150 реконструкторов из Пскова и ближайших регионов почтят память о трагических событиях, произошедших в этих местах в начале июля 1941 года. Тогда бойцы Красной армии мужественно противостояли превосходящим их по численности частям вермахта, тем самым задерживая наступление гитлеровских оккупантов на Псков и Ленинград.

16 ЧАСОВ МУЖЕСТВА

— Наш коллектив третий год проводит мероприятия на «Линии Сталина», — рассказал один из организаторов фестиваля, председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов. — В позапрошлом году мы обратились к событиям 1941 года, в прошлом году показывали события 1944 года, и в этом году мы вновь возвращаемся к истории 1941 года. По словам Павла Желтова, фестиваль «Линия Сталина» среди множества подобных проектов не только на Северо-Западе, но и в стране интересен тем, что показывает и героизм солдат, и трагичность событий 1941 года. — Ситуация на «Линии Сталина» под Островом развивалась крайне быстро и крайне грустно, потому что бои на ней продолжались всего 16 часов, — поясняет наш собеседник. — Да, это дало определенную временную фору, позволило организовать контрудар под Островом и т. д. Но, к сожалению, Красная армия потерпела поражение в июле 1941 года на «Линии Сталина» именно в этом месте. Об этом мы и будем рассказывать. О том, что, по сути, из таких небольших столкновений, небольших локальных боев, о которых не принято было говорить, да и сейчас не особенно говорится, во многом ковалась победа во Второй мировой войне. По его словам, благодаря самопожертвованию солдат, которые ценой жизни старались остановить врага хотя бы на час, на два, на три — для того, чтобы за это время успели достроить Лужский оборонительный рубеж, Ленинград устоял. Реконструкторы восстановят картины этих трагических и героических событий максимально точно. — Это будет история о том, как отступающие с Прибалтики подразделения Красной армии занимают недостроенное сооружение на «Линии Сталина» (это действительно оригинальные доты, которые остались с начала 40-х годов) и дают бой немцам, — рассказал Павел Желтов. В бою будет участвовать и техника: артиллерия, грузовики, минометы, автомобили, мотоциклы. Планируется также использование пиротехники. Зрители увидят как настоящие, найденные поисковиками и восстановленные орудия, так и качественные реплики: — В реконструкции принимает участие техника из частных коллекций и оригинальные вещи из Островского музея. Из реплик будет некоторое количество немецкой техники, которой в оригинале в частных коллекциях, к сожалению, не сохранилось. Но это действительно высококачественные копии, которые соответствуют требованиям исторической реконструкции, где важна каждая деталь. Историчности костюма организаторы также придают большое значение. По словам собеседника, перед мероприятием проходит общее построение для участников клубов, на котором до них доводят информацию по технике безопасности, а также проводят осмотр внешнего вида каждого участника, чтобы знать, насколько он соответствует историческому периоду, который в этот раз предполагается показывать на поле. Помимо реконструкции, которая является кульминацией и самым зрелищным моментом фестиваля, гостей «Линии Сталина» ждет целый комплекс мероприятий: — На фестивале будут работать интерактивные площадки. Это музеи под открытым небом, где каждый желающий, каждый зритель может посмотреть технику, быт, вооружение, униформу противоборствующих сторон. Интерактивные площадки, как правило, начинают работать за полтора часа до реконструкции боя. Также зрители смогут увидеть выставку современной военной техники различных гарнизонов Псковского региона.

ЗАБОЛЕЛИ ИСТОРИЕЙ

Основное отличие исторической реконструкции от театрализованного представления не только в деталях и соответствии костюмов и оружия представляемой эпохе, но и в отношении самих участников к тому, что происходит на поле боя. Кто эти люди, которые в мельчайших подробностях изучают историю, чтобы наглядно показать важные события, достойные памяти потомков? Зачем они тратят на это силы, время и деньги? Участники военно-исторического фестиваля «Линия Сталина», представители островского клуба исторической реконструкции Станислав Семерханов и Ирина Виноградова рассказали «Псковской правде» о том, почему ежегодно участвуют в таких мероприятиях. — Реконструкцией мы заболели после того, как в 2014 году побывали на «Линии Сталина», — вспоминает Ирина. Причем, по ее словам, так получилось, что военно-историческую реконструкцию под Островом она с мужем увидела сразу после праздника в одном из районов области. — На мероприятии, посвященном освобождению района, был эпизод, когда пограничники на современном уазике с современными «калашами» въехали на мост и после короткого боя победили немцев. Представление это нам понравилось, мы даже аплодировали. Но на следующий день в Острове мы посмотрели реконструкцию сражения, она нас поразила! Мы увидели на поле нашего друга Алексея Бардашевича и его коллег из псковского клуба «3-й пехотный полк». Их внешний вид был настолько аутентичным, что ничем не напоминал о современности, и я поняла, что хочу быть не зрителем, а участником. Хочу быть в гуще событий! — рассказала Ирина. Поэтому в 2015 году, как внештатные сотрудники островского музея, супруги вступили в клуб «28-й гвардейский отдельный истребительно-противотанковый дивизион» и с тех пор участвуют в различных фестивалях реконструкции и ежегодно приезжают на «Линию Сталина». — У нас не всегда есть время и возможность участвовать во всех реконструкторских фестивалях, которые проходят в России, но по возможности участвуем. В прошлом году очень достойное мероприятие прошло в Красногородске. А в этом году 29 июля мы в очередной раз примем участие в «Линии Сталина». Мероприятие будет посвящено событиям 41-го года, когда Островский укрепрайон (УР) на сутки задержал врага. Это было значимо, так как немцы рвались к Ленинграду и каждый час имел значение. Наши бились до последнего. В реконструкции боя супруги будут «воевать» на стороне РККА — Рабоче-крестьянской Красной армии. Станислав, скорее всего, будет артиллеристом, а Ирина — санитаркой, задача которой — вынести раненых с поля боя. — У нас все по-настоящему. Если смотреть видео прошлогодней реконструкции, снятое дроном, то можно заметить фигуры передвигающихся ползком людей. Зрителям их даже не видно. Но у нас каждый делает свою работу. Надо спасти бойца — тащишь его через поле! И понимаешь, какой подвиг в годы войны ежедневно совершали женщины…

К своему внешнему виду отношение серьезное. Для участников реконструкции 1941 года требования достаточно строгие: гимнастерка должна быть образца 35-го года. — Галифе — стандартная штука. А вот гимнастерки отличались. Они были без погон, должны быть петлицы с обозначением рода войск, в которых ты участвуешь. Пуговицы стальные, черного цвета. Важно, чтобы звезда на пилотке была красная, а не зеленая, какой она стала с 1942 года. Сделано это было с целью маскировки — красная звезда для противника была хорошей мишенью. Также бойцам необходима противогазная сумка. К 1943 году эта вещь актуальность потеряла, но в 1941 году такие сумки носили обязательно. Форму супруги заказывают в интернете, и стоит она недешево. — Достаточно затратное увлечение у нас, но оно нам нравится. Это вообще стиль жизни. Например, я не стала покупать себе новую сумку, а вот медицинскую, образца 1937 года, приобрела, — говорит Ирина. Бывает, что достаются старые вещи в наследство от дедушек-бабушек. Например, у Ирины есть гимнастерка образца 1943 года, которая в Советской армии имела применение до 1957 года. Ее подарили друзья. — Она эту гимнастерку бережет. Но на реконструкцию носит. Здесь такие вещи приветствуются, но их очень жалко, — замечает Станислав. При проведении реконструкции проводится осмотр соответствия формы участников заявленному периоду. Иногда реконструкторам делают замечания: — В противогазной сумке есть маленький ремешок, мы его называем тренчик. Он пристегивается в определенный момент по уставу РККА только при условии команды «Газы!». И при построении один из бойцов пристегнул противогаз этим тренчиком. За что получил выговор от командира «Боец! Вы что? Команда «Газы!» была?» Станислав считает, что такие строгие правила — это не прихоть организаторов: — Должно все соответствовать историческому периоду. Вплоть до того, чтоб у девушек ногти не были накрашены, волосы должны быть убраны, а из украшений допускается только обручальное кольцо, желательно серебряное. Если мы не будем этого делать, можно, наверное, скатиться до кроссовок. По его словам, неточностей достаточно и в кино: — Иногда мы слышим, как в фильмах о начале войны бойцы говорят: «Служу Советскому Союзу!» Это в корне неверно. Потому что тогда говорили: «Служу трудовому народу!»