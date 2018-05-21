«Отъявленные монархисты»

Священнослужителей со связанными за спиной руками вывели за деревню и расстреляли. Тела не давали похоронить восемь недель. Внештатный автор «Псковской правды» отправился на велосипеде к руинам церкви, где служили новомученики и исповедники Александр и Владимир Полонские.
Изначально путь лежит к поселку Карамышево, аккуратному, уютному. Красивая церковь во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, где находится икона Псковских святых священномучеников и исповедников Александра и Владимира Полонских. Настоятель церкви отец Владимир разрешает сфотографировать.
Любуюсь на церковный дворик — ухоженный, утопающий в цветах. Проехав пару километров, поворачиваю на деревню Мелётово.
Впервые в летописях о погосте Мелётово упоминается в 1341 году. В Псковской летописи значится, что в 1462 году в Мелётово была возведена церковь Успения Пресвятой Богородицы, один из славнейших памятников русской культуры, который имеет мировое значение. Каменная церковь возведена в 1461—1465 годах. Церковь является одним из лучших классических образцов псковского зодчества второй половины XV века, известная своим живописным убранством. Уникальность храму придает фресковая живопись, в основе которой сюжеты не только из Библии, но и из Псковской летописи. Храм был расписан фресками в 1465 году по велению посадников Кротова и Пучкова. После революции церковь использовали как склад и хлебопекарню. Ныне храм находится на реставрации. Столько замечательного на пути всего-то 20 км, надо только не лениться, успеть увидеть и познать.
Дорога к деревне Дворцы, напоенная запахом луговых трав, хороша для моего двухколесного друга, одно удручает — стена борщевика. Кто же найдет противоядие от «зеленого безумия»?
Восемь неспешных километров — и погост. Погост — административно-территориальная единица на Руси. Впервые систему погостов установила княгиня Ольга как место остановки князя и его дружины во время сбора дани. Затем там строились приходская церковь с домами священнослужителя и причта. С XVIII века слово используется в значении кладбища.
Дворцы перетекают под углом в село Полонск. Большая купа деревьев привлекает внимание. Поклонный крест по убиенным богоборцами священнослужителям Александру и Владимиру Полонским очень похож на соловецкие кресты — большой и выкрашен красной краской. Рядом находилась церковь во имя пророка Илии о трех престолах, кирпичная, красивая. На сегодня — заросший фундамент и немного кирпичной щебенки. Рядом с крестом гранитная плита в память о неизвестном солдате.
Поклонный крест по убиенным богоборцами священнослужителям Александру и Владимиру Полонским очень похож на соловецкие кресты.
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Александр Михайлович Любимов и Владимир Петрович Двинский — уроженцы села Полонск. Долго и славно служили в церкви и в системе народного образования, будучи законоучителями и учителями церковно-приходских школ. Приход включал в себя 33 деревни государственных крестьян и насчитывал около 3,5 тысячи прихожан обоего пола. «Сеяли разумное, доброе, вечное».
Отец Александр учил русскому и церковнославянскому языкам, заботился о богадельне при церкви. В ней призревалось около 15 человек. Батюшка «за полезную и усердную службу» был награжден набедренником, а в 1914 году — скуфьей «за заслуги по Епархиальному ведомству», был «поведения отлично хорошего, скромного».
Диакон Владимир не смог окончить Псковскую духовную семинарию по причине невозможности оплатить учебу, и диаконская хиротония свидетельствовала об особенном доверии к нему со стороны духовных властей. Его труд на поприще духовного просвещения народа был отмечен благосклонным вниманием.
После Октябрьского переворота продолжали служение на приходе, разъясняли прихожанам суть происходящего вокруг, призывали верующих встать на защиту интересов церкви.
Арестовали священнослужителей по доносам 10 сентября 1918 года, поставив в вину распускание нелепых слухов контрреволюционного содержания, назвали «отъявленными монархистами». Арестованные все обвинения категорически отвергли.
Священнослужителей Полонской церкви 14 сентября со связанными за спиной руками вывели за деревню и расстреляли. В действительности — за защиту крестьян при отбирании у них хлеба большевистскими отрядами. И восемь недель тела не выдавали родственникам, они лежали под открытым небом на месте расстрела. Погребение не разрешали под страхом смерти.