«Отъявленные монархисты»

Священнослужителей со связанными за спиной руками вывели за деревню и расстреляли. Тела не давали похоронить восемь недель. Внештатный автор «Псковской правды» отправился на велосипеде к руинам церкви, где служили новомученики и исповедники Александр и Владимир Полонские.

НЕ ЛЕНИТЬСЯ

Изначально путь лежит к поселку Карамышево, аккуратному, уютному. Красивая церковь во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, где находится икона Псковских святых священномучеников и исповедников Александра и Владимира Полонских. Настоятель церкви отец Владимир разрешает сфотографировать.

Любуюсь на церковный дворик — ухоженный, утопающий в цветах. Проехав пару километров, поворачиваю на деревню Мелётово.

Впервые в летописях о погосте Мелётово упоминается в 1341 году. В Псковской летописи значится, что в 1462 году в Мелётово была возведена церковь Успения Пресвятой Богородицы, один из славнейших памятников русской культуры, который имеет мировое значение. Каменная церковь возведена в 1461—1465 годах. Церковь является одним из лучших классических образцов псковского зодчества второй половины XV века, известная своим живописным убранством. Уникальность храму придает фресковая живопись, в основе которой сюжеты не только из Библии, но и из Псковской летописи. Храм был расписан фресками в 1465 году по велению посадников Кротова и Пучкова. После революции церковь использовали как склад и хлебопекарню. Ныне храм находится на реставрации. Столько замечательного на пути всего-то 20 км, надо только не лениться, успеть увидеть и познать.

Дорога к деревне Дворцы, напоенная запахом луговых трав, хороша для моего двухколесного друга, одно удручает — стена борщевика. Кто же найдет противоядие от «зеленого безумия»?

Восемь неспешных километров — и погост. Погост — административно-территориальная единица на Руси. Впервые систему погостов установила княгиня Ольга как место остановки князя и его дружины во время сбора дани. Затем там строились приходская церковь с домами священнослужителя и причта. С XVIII века слово используется в значении кладбища.