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История

«Отъявленные монархисты»

Два священника защищали крестьян и их хлеб, а были расстреляны за «распускание контрреволюционных слухов»

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Виктор Верёвкин
21 мая 2018 года, 10:16
Фото: Виктор Верёвкин
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Священнослужителей со связанными за спиной руками вывели за деревню и расстреляли. Тела не давали похоронить восемь недель. Внештатный автор «Псковской правды» отправился на велосипеде к руинам церкви, где служили новомученики и исповедники Александр и Владимир Полонские.

НЕ ЛЕНИТЬСЯ

Изначально путь лежит к поселку Карамышево, аккуратному, уютному. Красивая церковь во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, где находится икона Псковских святых священномучеников и исповедников Александра и Владимира Полонских. Настоятель церкви отец Владимир разрешает сфотографировать.

Любуюсь на церковный дворик — ухоженный, утопающий в цветах. Проехав пару километров, поворачиваю на деревню Мелётово.

Впервые в летописях о погосте Мелётово упоминается в 1341 году. В Псковской летописи значится, что в 1462 году в Мелётово была возведена церковь Успения Пресвятой Богородицы, один из славнейших памятников русской культуры, который имеет мировое значение. Каменная церковь возведена в 1461—1465 годах. Церковь является одним из лучших классических образцов псковского зодчества второй половины XV века, известная своим живописным убранством. Уникальность храму придает фресковая живопись, в основе которой сюжеты не только из Библии, но и из Псковской летописи. Храм был расписан фресками в 1465 году по велению посадников Кротова и Пучкова. После революции церковь использовали как склад и хлебопекарню. Ныне храм находится на реставрации. Столько замечательного на пути всего-то 20 км, надо только не лениться, успеть увидеть и познать.

Дорога к деревне Дворцы, напоенная запахом луговых трав, хороша для моего двухколесного друга, одно удручает — стена борщевика. Кто же найдет противоядие от «зеленого безумия»?

Восемь неспешных километров — и погост. Погост — административно-территориальная единица на Руси. Впервые систему погостов установила княгиня Ольга как место остановки князя и его дружины во время сбора дани. Затем там строились приходская церковь с домами священнослужителя и причта. С XVIII века слово используется в значении кладбища.

Поклонный крест по убиенным богоборцами священнослужителям Александру и Владимиру Полонским очень похож на соловецкие кресты.
Фото автора

ОБВИНЕНИЯ ОТВЕРГЛИ

Дворцы перетекают под углом в село Полонск. Большая купа деревьев привлекает внимание. Поклонный крест по убиенным богоборцами священнослужителям Александру и Владимиру Полонским очень похож на соловецкие кресты — большой и выкрашен красной краской. Рядом находилась церковь во имя пророка Илии о трех престолах, кирпичная, красивая. На сегодня — заросший фундамент и немного кирпичной щебенки. Рядом с крестом гранитная плита в память о неизвестном солдате.

Александр Михайлович Любимов и Владимир Петрович Двинский — уроженцы села Полонск. Долго и славно служили в церкви и в системе народного образования, будучи законоучителями и учителями церковно-приходских школ. Приход включал в себя 33 деревни государственных крестьян и насчитывал около 3,5 тысячи прихожан обоего пола. «Сеяли разумное, доброе, вечное».

Отец Александр учил русскому и церковнославянскому языкам, заботился о богадельне при церкви. В ней призревалось около 15 человек. Батюшка «за полезную и усердную службу» был награжден набедренником, а в 1914 году — скуфьей «за заслуги по Епархиальному ведомству», был «поведения отлично хорошего, скромного».

Диакон Владимир не смог окончить Псковскую духовную семинарию по причине невозможности оплатить учебу, и диаконская хиротония свидетельствовала об особенном доверии к нему со стороны духовных властей. Его труд на поприще духовного просвещения народа был отмечен благосклонным вниманием.

После Октябрьского переворота продолжали служение на приходе, разъясняли прихожанам суть происходящего в­округ, призывали верующих встать на защиту интересов церкви.

Арестовали священнослужителей по доносам 10 сентября 1918 года, поставив в вину распускание нелепых слухов контрреволюционного содержания, назвали «отъявленными монархистами». Арестованные все обвинения категорически отвергли.

Священнослужителей Полонской церкви 14 сентября со связанными за спиной руками вывели за деревню и расстреляли. В действительности — за защиту крестьян при отбирании у них хлеба большевистскими отрядами. И восемь недель тела не выдавали родственникам, они лежали под открытым небом на месте расстрела. Погребение не разрешали под страхом смерти. 

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