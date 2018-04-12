Последний полёт

На днях в редакцию «Псковской правды» обратился заместитель руководителя поискового отряда «Северный рубеж» из Ленинградской области Александр Андрушко. Поисковик рассказал, что в прошлом году они подняли со дна болота в районе поселка Пальцево Выборгского района самолет ДБ-3, сбитый во время советско-финской войны 15 февраля 1940 года. «В самолете останки четырех бойцов. Личности всех четырех удалось установить: двое с Украины, один из Воронежа. Последний член экипажа, родственников которого мы не нашли, — ваш, из Пскова. Терентьев Алексей Алексеевич». Из поднятых поисковиками архивных документов известно только, что мать погибшего летчика — Терентьева Дарья Гавриловна — на момент его гибели жила в Кривом переулке, д. 16, кв. 1. Больше о нем ничего неизвестно. Поэтому поисковики обратились в редакцию с просьбой помочь разыс­кать родных Алексея Алексеевича Терентьева — передать им останки погибшего летчика для захоронения.

ИСТОРИЯ КРИВОГО ПЕРЕУЛКА

Наша «поисковая операция» не обошлась без помощи архивистов. Так как Кривого переулка в современном Пскове просто нет, мы обратились в Государственный архив Псковской области и узнали, что в 60-е годы этот переулок получил новое имя — улица Никитченко. Находится она в Завокзальном районе города. — В советские годы шло активное переименование улиц Пскова. Этот процесс начался с первых лет существования советской власти и продолжался даже после Великой Отечественной войны. 28 апреля 1965 года исполком Псковского городского совета депутатов решил переименовать несколько улиц. Связано это было с тем, что депутаты хотели увековечить память о Героях Советского Союза, погибших в боях с фашистской армией. Например, на Запсковье улица Лесная получила свое нынешнее название — улица Волкова. Среди топонимов, подверг­шихся переименованию, был и Кривой переулок, расположенный недалеко от вокзала. Тогда решением исполкома он получил название переулка Никитченко, — рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

К настоящему моменту переулок стал улицей.

КСТАТИ В июне 1944 года в боях под Псковом немцы атаковали советские укрепления. К огневой позиции приближался вражеский танк, и существовала угроза прорыва, который мог бы привести к ужасным последствиям. Сапер Никита Васильевич Никитченко бросился под гусеницы танка с противотанковыми гранатами и ценой жизни остановил прорыв. За это ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Туда мы и отправляемся в поисках хоть каких-нибудь ниточек, которые бы привели нас к родным погибшего летчика, долгие годы считавшегося пропавшим без вести. Район этот не понаслышке знает наш фотокорреспондент, который в свое время учился в одной школе с детьми отсюда. Так что благодаря навигатору и детским воспоминаниям коллеги мы достаточно быстро находим нужный отрезок улицы. Но вот незадача: сразу за домом № 14, огороженным забором, следует дом№ 18. А где же интересующий нас 16-й дом? Пока размышляем над этим вопросом, к припаркованной возле ограды машине выходит женщина. Просим ее помочь нам найти нужный адрес. И оказывается, что мы почти у цели. Потому что наша собеседница Алла — новый владелец двух домов, 14-го и 16-го, который находится на ее участке. — Когда купила этот дом, в сарае нашла альбом и домовую книгу.

Так, с 1945 года в этом доме много людей было прописано, но фамилии Терентьева не помню, — говорит Алла. — Раньше дом был бревенчатым. Здесь жил 90-летний дядя Юра. Но, когда умерла его жена, он сказал, что больше здесь жить не хочет. И мы купили этот дом вместе с участком и хозяйственной пристройкой — сараем. Алла пропускает нас во двор и показывает дом, где, по нашим данным, до войны жила Дарья Гавриловна Терентьева, мама погибшего бойца. Правда, облик здания изменился. Новые хозяева поменяли обшивку фасада на более современную и соорудили пристройку. Именно в этот дом не вернулся с советско-финской войны летчик Алексей Терентьев. Машина пропала при выполнении боевого задания 15 февраля 1940 года. Согласно архив­ным данным, самолет был атакован истребителем противника. И до весны прошлого года о месте падения воздушного судна и судьбе его экипажа ничего известно не было.

НА 8-МЕТРОВОЙ ГЛУБИНЕ

Обломки бомбардировщика ДБ-3 и останки членов экипажа поисковики обнаружили в лесу под Выборгом в марте 2017 года. Номера боевой машины удалось установить почти сразу. Затем были установлены и имена членов экипажа: летчик Петр Нечипоренко, штурман Алексей Терентьев, стрелок-радист Николай Иванов и воздушный стрелок Василий Мамонов.

СПРАВКА ДБ-3 — дальний бомбардировщик, разработанный под руководством выдающегося советского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Первоначально самолет создавался не как дальний бомбардировщик, а как скоростной. Они разгонялись до скорости истребителей. На этой машине можно было выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как «мертвая петля» Петра Нестерова. Эти самолеты принимали участие в советско-финской войне 1939 года, Великой Отечественной войне и советско-японской. Их использовали для десантирования, а морская авиация — в качестве торпедоносцев.

Фрагменты самолета в лесу под Выборгом местные жители находили еще с 2009 года. Подъем самолета начали в 2017 году, когда было обнаружено точное место гибели советского бомбардировщика — благодаря местному жителю, который сам собирал и испытывал приборы для поиска металла под землей — магнитометры. В месте падения самолета его прибор показал аномалию. — Информация об этом была на одном из форумов. И мы решили взяться за это дело, — рассказал Александр Андрушко. — Приехали туда зимой, дня три тоже походили с приборами, нашли точное место залегания. Убедились, что это действительно самолет — нашли несколько элементов фюзеляжа, и в мае поехали туда снова. По его словам, подъем машины — тяжелая работа. Дело осложнялось еще и тем, что самолет фактически лежал в болоте: — Двигатель обнаружили на глубине восьми метров. Работали без техники: ведрами, лопатами. Из техники были мотопомпы и лебедка. Не загнать технику на болота.

В поисковой операции принимали участие шесть человек, работы велись в течение месяца и в этом году будут продолжены. — Двигатель будем вытаскивать. В том году так и не осилили до конца. Пошли дожди, все затопило, и нам уже никак было, — поясняет Александр. Тем не менее обнаружено многое — обломки самолета, личные вещи летчиков. Например, искореженный наган. — На удивление этот наган смят в лепешку, будто по нему кувалдой ударили. А банка тушенки — целая, даже не помятая, — рассказал Александр. Но главное — сохранились и бумажные документы, благодаря которым удалось установить имена погибших летчиков, найти родных троих членов экипажа и передать им останки бойцов для перезахоронения. Остался один — наш земляк Алексей Терентьев. Как известно, война не считается завершенной, пока не захоронен последний павший боец.