«Лютый зверь» и «голова человеча»

Первое заседание Геральдического совета при администрации Псковской области состоялось 30 марта. Врио губернатора Михаил Ведерников учредил Совет для разработки официальных символов региона: герба, гимна и флага. С докладом по истории геральдики и символики Псковской области на нем выступил директор Государственного архива Псковской области, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин. «Псковская правда» приводит текст доклада, впервые опубликованный Псковским агентством информации .

МОСКОВСКИЙ ХИЩНИК

Официальная региональная символика идентифицирует каждый субъект в государственном и территориальном устройстве страны. Традиционно она отражает особенности исторического развития территории, а также природно-климатические особенности.

В процессе обсуждения различных проектов в последние годы дискуссия поднималась в том числе и насчет главного элемента — барса, откуда он взялся и имеет ли право занимать центральное место на псковских гербах. Этот образ закрепился в современном сознании как неотъемлемая часть псковских эмблем, хотя и вызывает иногда ряд вопросов и у ученых, и у рядовых граждан.

Первые известные изображения хищника семейства кошачьих в псковской региональной символике зафиксированы на монетах, которые были отчеканены в Пскове в 60-70-х гг. XV в. и в полной мере считались псковскими монетными символами своего времени. Этот образ упоминается в древних документах под названием «лютого зверя».

Долгое время именно это изображение считалось символом независимой Псковской республики. Однако, по исследованию признанного специалиста в области сфрагистики Пскова XIV-XV вв., доктора исторических наук Сергея Васильевича Белецкого, есть более древний образ, который использовался в качестве республиканской псковской эмблемы. На протяжении полувека до появления изображения хищника на псковских монетах изображалась так называемая «голова человеча» — мужская голова в короне с тонкими ручками, растущими из подбородка, в правой из которых — меч.

Белецкий делает вывод о вторичности изображения зверя в монетной символике Пскова по отношению к изображению мужской головы. И называет последнюю республиканской эмблемой Господина Пскова — Псковской вечевой республики.

В настоящее время исследователи склоняются к тому, что это изображение князя Довмонта-Тимофея, считавшегося святым покровителем Пскова (князь Довмонт правил 33 года в Пскове в XIII столетии, причислен православной церковью к лику святых).

«Голова человеча» появляется в 1415 г. на печати, принадлежавшей органу исполнительной власти Пскова, а с 1424 г. с началом республиканской чеканки — на псковской монете. И тогда, несомненно, это был символ Псковской республики.

С конца XV — начала XVI вв. для Пскова стала характерна биэмблематичность. На монетах с одной стороны была изображена «голова человеча», с другой — «лютый зверь».

Исследователи предполагают, что более позднее появление образа зверя в региональной символике было связано с постепенным переходом во второй половине XV в. Псковской вечевой республики под протекторат великого московского князя, поскольку изображение хищника семейства кошачьих («лютого зверя») появляется в монетной эмблематике Москвы в начале XV в. со времен правления Василия I.

Известно существование двух печатей с надписью «Господарство Псковское», где использовано изображение зверя. Исследователи датируют находку XVI в.

После присоединения Пскова к Московскому централизованному государству в 1510 г. символ хищника, по всей видимости, окончательно вытесняет своего предшественника и закрепляется как единый для Псковской земли.

На большой государственной печати Ивана IV, созданной в 1577 г., есть изображение печати Псковской земли со зверем.