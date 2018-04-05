«Лютый зверь» и «голова человеча»

Первое заседание Геральдического совета при администрации Псковской области состоялось 30 марта. Врио губернатора Михаил Ведерников учредил Совет для разработки официальных символов региона: герба, гимна и флага. С докладом по истории геральдики и символики Псковской области на нем выступил директор Государственного архива Псковской области, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин. «Псковская правда» приводит текст доклада, впервые опубликованный Псковским агентством информации.
Официальная региональная символика идентифицирует каждый субъект в государственном и территориальном устройстве страны. Традиционно она отражает особенности исторического развития территории, а также природно-климатические особенности.
В процессе обсуждения различных проектов в последние годы дискуссия поднималась в том числе и насчет главного элемента — барса, откуда он взялся и имеет ли право занимать центральное место на псковских гербах. Этот образ закрепился в современном сознании как неотъемлемая часть псковских эмблем, хотя и вызывает иногда ряд вопросов и у ученых, и у рядовых граждан.
Первые известные изображения хищника семейства кошачьих в псковской региональной символике зафиксированы на монетах, которые были отчеканены в Пскове в 60-70-х гг. XV в. и в полной мере считались псковскими монетными символами своего времени. Этот образ упоминается в древних документах под названием «лютого зверя».
Долгое время именно это изображение считалось символом независимой Псковской республики. Однако, по исследованию признанного специалиста в области сфрагистики Пскова XIV-XV вв., доктора исторических наук Сергея Васильевича Белецкого, есть более древний образ, который использовался в качестве республиканской псковской эмблемы. На протяжении полувека до появления изображения хищника на псковских монетах изображалась так называемая «голова человеча» — мужская голова в короне с тонкими ручками, растущими из подбородка, в правой из которых — меч.
Белецкий делает вывод о вторичности изображения зверя в монетной символике Пскова по отношению к изображению мужской головы. И называет последнюю республиканской эмблемой Господина Пскова — Псковской вечевой республики.
В настоящее время исследователи склоняются к тому, что это изображение князя Довмонта-Тимофея, считавшегося святым покровителем Пскова (князь Довмонт правил 33 года в Пскове в XIII столетии, причислен православной церковью к лику святых).
«Голова человеча» появляется в 1415 г. на печати, принадлежавшей органу исполнительной власти Пскова, а с 1424 г. с началом республиканской чеканки — на псковской монете. И тогда, несомненно, это был символ Псковской республики.
С конца XV — начала XVI вв. для Пскова стала характерна биэмблематичность. На монетах с одной стороны была изображена «голова человеча», с другой — «лютый зверь».
Исследователи предполагают, что более позднее появление образа зверя в региональной символике было связано с постепенным переходом во второй половине XV в. Псковской вечевой республики под протекторат великого московского князя, поскольку изображение хищника семейства кошачьих («лютого зверя») появляется в монетной эмблематике Москвы в начале XV в. со времен правления Василия I.
Известно существование двух печатей с надписью «Господарство Псковское», где использовано изображение зверя. Исследователи датируют находку XVI в.
После присоединения Пскова к Московскому централизованному государству в 1510 г. символ хищника, по всей видимости, окончательно вытесняет своего предшественника и закрепляется как единый для Псковской земли.
На большой государственной печати Ивана IV, созданной в 1577 г., есть изображение печати Псковской земли со зверем.
В «Царском титулярнике» Алексея Михайловича Романова 1672 года на гербе Псковской земли зверь уже дополнен изображением облака и благословляющей руки с двуперстием. Но, возможно, от всех иных вариантов, используемых позже, этот герб отличается тем, что здесь изображена левая рука, а не правая.
Большая государственная печать Ивана IV Грозного 1577 года с псковской печатью в составе.
Фото из открытых источников
Исследователи считают, что именно в «Титулярнике» эмблемы русских городов и регионов приобретали характер завершенности. И когда при Петре I местным административным органам было приказано иметь печати с региональной символикой, именно «Царский титулярник» послужил источником для большинства гербов, использующихся до сегодняшнего времени.
Во второй половине XVIII в. во времена Екатерины II была проведена работа, направленная на упорядочение использования гербов в стране. В указе 1781 года говорилось, что Псков «имеет старый герб». Его описание: «В голубом поле барс, и над ним из облака выходящая рука». Несколько городов также получили барса на свой герб (Опочка, Остров, Новоржев и другие).
Поскольку эти гербы были утверждены в эпоху тотального изменения административно-территориального деления, Псковская земля в конце XVIII столетия не получила своего герба. Вероятно, для Псковской губернии использовался примерно такой же герб. Вот как он выглядел в 1841 году на страницах официального издания «Псковские губернские ведомости»: здесь присутствуют уже знакомые нам элементы — барс на щите, облако, благословляющая рука, правда, в отличие от герба Пскова, ладонь полностью открыта. Кроме того, у герба появилась корона.
Изображение псковского герба в «Царском титулярнике» 1672 года.
Фото из открытых источников
В 1856 году прошло новое утверждение герба Псковской губернии. Следует отметить, что в это время, судя по книге «Гербы губерний и областей Российской империи» (СПб, 1880), было одновременно утверждено большое количество гербов. В том числе и псковский.
Описание звучит так: «В лазуревом поле золотой барс; над ним выходящая из серебряных облаков десница. Щит увенчан Императорскою короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентой».
Есть мнение, что герб все же не был официально утвержден. В пользу этого тезиса говорит тот факт, что он не получил широкого распространения.
Я собрал изображения, которые использовали органы официальной печати в губернии — это «Псковские губернские ведомости», Типография Псковского губернского земства — с 1860-х до начала XX в. Как вы видите, какого-то единообразия, кроме похожих элементов, нет. Различается форма короны, облака, изображение двуперстия и открытой ладони.
В 1995 году был принят закон Псковской области о гербе. Там указывалось, что закон возрождает и восстанавливает официальный статус последнего псковского губернского герба.
Герб Псковской области представляет собой барса под благословляющей рукой в сине-голубом поле гербового щита.
Флаг тогда не был утвержден. Когда об этом задумались позже, оказалось, что на имеющейся основе флаг не сделать — он не сможет попасть в Государственный геральдический регистр.
КСТАТИ
В Псковской области было предпринято несколько попыток утвердить флаг. Самая серьезная из них относится к 2009 году, когда областным парламентариям даже был представлен проект флага, разработанный Геральдическим советом при президенте РФ. Однако по ряду причин флаг никому не понравился. По мнению депутатов, он не соотносился с современной жизнью Псковской области. Барс был слишком большой (да и вообще, почему барс?). Нелогичным признавалось количество «открытых» пальцев ладони, а некоторым народным избранникам точки на барсе и вовсе показались признаком не храброго животного, а скорее заболевшего ветрянкой.
Псковская область — единственный регион, у которого нет флага, и один из немногих — не имеющий утвержденного герба в федеральном регистре.
Кстати, на одном из самых известных сайтов о геральдике представлен проект герба и флага Псковской губернии. Последний датирован 2014 годом.
У города Пскова, кстати, новый утвержденный и попавший в регистр герб появился в 2010 году. Тогда сразу после присвоения муниципальному образованию звания «Город воинской славы» оказалось, что на гранитной стеле должен быть размещен герб. Для этого власти обратились в Геральдический совет за помощью в создании герба и флага. После нескольких месяцев работы результаты представили на суд депутатов Псковской городской Думы. Некоторым не понравилось, что барсов слишком много — целых три. Кто-то говорил, что их там мало, — и следовало бы разместить пять барсов.
Но больше всего тогда возмущались девизом «HONOREM MRUM NEMINI DABO», что с латинского переводится как «Чести своей никому не отдам» (текст девиза взят с предполагаемого меча псковского князя Всеволода-Гавриила, жившего в XII столетии. Стоит отметить, что данный меч, согласно признанной общеевропейской типо-хронологической схеме, относится к XV веку и, получается, не связан с личностью Всеволода-Гавриила). Возмущение было связано как раз с использованием латинского написания.
Областная столица — город Псков — утвердила свой герб после того, как возникла необходимость разместить его на стеле «Город воинской славы».
Фото из открытых источников
Тем не менее пожелания общественности и депутатов вписались в строгие каноны геральдики и прошли согласование Геральдического совета при президенте России.
Несколько слов стоит сказать об этом Геральдическом совете. Он появился в конце 90-х годов, и главной его задачей стало обеспечение работ по созданию и использованию официальных символов и отличительных знаков. Кроме того, Совет ведет Государственный геральдический регистр Российской Федерации. То есть, чтобы флаг или герб стали официальными, нужно попасть в этот самый регистр. И это, как показывает практика, не является непосильной задачей.
Например, в 2016 году свой флаг и герб зарегистрировала Щукинская волость Пустошкинского района. На них предсказуемо изображена щука.
Становление псковской областной эмблемы имеет непростую историю, в которой основной камень преткновения лежал в утверждении региональной символики на общегосударственном уровне. Изображение в качестве центрального символа эмблемы Псковской земли барса имеет под собой прочное историческое обоснование. В то же время исторически правомерным будет и изображение псковского святого князя Довмонта. Псковская земля имеет богатую историю, которая позволяет выделить те ключевые символы, которые одновременно устроят геральдистов, общественников, ученых и депутатов.