Надежда на добровольцев

По просьбе «Псковской правды» руководитель Государственного архива Псковской области, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин рассказал о боевом крещении Красной армии, начавшемся 23 февраля сто лет назад, и о роли Пскова в этих событиях. Прежде чем начать разговор о формировании Красной армии, следует взглянуть на обстоятельства ее создания и напомнить читателям о той геополитической ситуации, которая сложилась в Европе к началу 1918 года. Для удобства все даты даны по новому стилю.

ПЕРЕГОВОРЫ

7 ноября 1917 года произошло событие, которое повлияло не только на изменение курса развития нашей страны, но и на дальнейшие события в мировой истории, — власть в столице России захватили большевики. Уже на следующий день был принят Декрет о мире. Согласно документу Россия предлагала всем немедленно прекратить боевые действия и перейти к мирным переговорам. Однако страны-союзницы не откликнулись на такую инициативу, поскольку, по их мнению, Первая мировая война уже завершалась и в скором времени Германия должна была признать поражение. Большевики вступили в переговоры с Германией для заключения так называемого сепаратного мира (т. е. без согласия остальных союзников на мир). Эта возможность устраивала всех участников переговоров. С одной стороны, советские власти выводили страну из кровопролитной войны, с другой — немецкая армия могла бы завершить битву на Восточном фронте и сосредоточиться на боевых действиях на Западном фронте. Весь декабрь 1917 года проходили напряженные переговоры. Советская сторона требовала мир без аннексий и контрибуций (если упростить, то отвода всех войск к границам 1914 года). Немецкая сторона понимала это по-своему. Так, например, были территории, которые хотели обрести самостоятельность, — Польша, Литва, Эстония, Латвия, поэтому Германия предложила принять их право на самоопределение. А уж как немецкая сторона будет в дальнейшем выстраивать с ними отношения, советскую сторону волновать не должно. Разумеется, к тому времени на почти всех этих территориях были установлены режимы, полностью подконтрольные Германии и Австро-Венгрии. Поэтому большевики приняли, как им казалось, самое лучшее решение — затягивать переговоры: дольше изучать документы, предлагать переносить площадки переговоров с одного места в другое и т. д. в надежде на скорую революцию уже непосредственно в Германии. После того как немцы поставили ультиматум, Владимир Ленин дал следующее указание дипломатам — «ни мира, ни войны» — подразумевая, что никаких документов подписывать не следует, как и не следовало продолжать военные действия. Однако эти дипломатические уловки не могли длиться вечно: 18 февраля 1918 года немецкая армия начала наступление. Минск, Полоцк, эстонские города были взяты практически с ходу. Немцы просто заезжали в город на поезде и бескровно его брали, потому что сопротивления почти никто не оказывал. 23 февраля они уже приблизились к Пскову.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ПСКОВЕ

Псков в начале 1918 года, почти только что перешедший под знамена советской власти, был не самым безопасным населенным пунктом. Несмотря на то, что мирная жизнь налаживалась — были сформированы органы власти, продолжали работу магазины и учреждения культуры — порядок было поддерживать очень сложно. Основу армейских частей, находящихся в Пскове, составляли бывшие солдаты царской армии. Пребывали они не в лучшем расположении духа, были деморализованы, часть военных занимались банальными грабежами и убийствами. Пушкинский театр традиционно выступал главной площадкой при принятии ключевых решений. 23 февраля в театре собрался актив большевиков, примерно 250-300 человек, которые обсуждали декрет-воззвание советской власти «Социалистическое Отечество в опасности!». Главный вопрос с театральной трибуны прозвучал сам собой: какими военными силами располагает Псковский военно-революционный комитет? Один из лидеров революционного движения комиссар штаба Северного фронта Борис Позерн выступил с речью, суть которой сводилась к следующему. Царскую армию никакими уговорами не привлечь на защиту Отечества, единственные верные делу революции солдаты автомобильной роты не в силах сдержать врага, а из Петрограда помощи пока нет никакой. Была одна надежда — на добровольцев. Их было немного, но они вступали в ряды защитников города.

ПЕРВЫЕ БОИ

Псковские красногвардейцы встретили вражеский поезд 24 февраля у реки Черехи и сражались почти весь день. Чтобы не попасть в окружение, солдатам пришлось отступить в район Крестов, а затем далее в Торошино. Псков был первым городом, где стремительное немецкое продвижение было остановлено. В городе отчаянные попытки продолжить сопротивление фиксировались до глубокой ночи 25 февраля. В центре города в районе Летнего сада на улицах Сергиевской и Великолукской (известные сейчас всем псковичам как Октябрьский проспект и улица Советская) укрепившиеся красногвардейцы встречали неприятеля огнем пулеметов. В этот же период был взорван склад, где хранилось взрывчатое вещество пироксилин, из которого изготавливали порох. По свидетельствам очевидцев, взрыв был настолько мощный, что его видели из разных концов города. По разным оценкам, диверсия унесла жизни от 200 до 600 немецких солдат. Это была первая большая потеря германских войск со времени возобновления военных действий на Восточном фронте. Так или иначе, наступление немцев захлебнулось. Этим промедлением воспользовались в Петрограде. Были сформированы новые отряды Красной армии и срочно отправлены под Псков. Согласно исследованию российского историка Петра Николаева, досконально изучившего события конца 1917 — начала 1918 года, к 28 февраля дальнейшее продвижение немцев героически останавливали около 1300 человек. С каждым днем прибывали новые и новые добровольцы. В документах и последующей литературе эти первые боевые добровольческие формирования будущей Красной армии получили название «Псковские отряды». Несмотря на то, что силы были неравны, активное и организованное сопротивление заставило немцев отказаться от дальнейшего наступления без подкрепления. В свою очередь и Ленин понял, что боевые действия могут привести к захвату столицы. В работу вновь вступили дипломаты. 3 марта 1918 года советская власть была вынуждена подписать Брестский мирный договор. Прибалтика и Финляндия переходили под контроль немцев, утрачивалась часть кавказских территорий, выплачивалась огромная репарация за потери Германии в войне. Армию и флот следовало демобилизовать. А Псков оказался в оккупации до ноября 1918 года.

ГОРОД В ОККУПАЦИИ

Немецкие власти установили собственную систему управления, направленную на создание и поддержание оккупационного режима в Пскове. Образовывались новые органы исполнительной власти, была возвращена из небытия Псковская городская дума. На территории города был установлен комендантский час. Так, в зимнее время нельзя было находиться на улице с 22.00 до 05.00, в летнее время с 23.00 до 04.00. Запрещалось издание газет, кроме тех, что выпускали власти, устанавливалась жесткая цензура за почтовыми отправлениями. Вместе с немцами в городе хозяйничала и Белая армия. Не всех это огорчило. Быстро подтянулся бомонд псковской жизни, люди, которые до революции имели приличный вес в обществе. Одними из первых немцам присягнули псковский купец Пётр Батов (тот самый, дом которого сейчас находится у Ольгинского моста) и бывший городской голова Алексей Агапов, руководивший Псковом с 1905 года по 1917 год. Разумеется, после этого они получили посты в новой администрации. В целом псковское купечество в своем стремлении выказать лояльность немцам пошло дальше всех. Представители торговли, среди которых был и упомянутый Батов, обратились с письмом к командующему Восточным фронтом принцу Леопольду Баварскому. Они просили… расширить оккупационный режим на всю территорию Псковской губернии и сделать ее «свободной зоной». Леопольд Баварский даже приехал в Псков, для чего в центре города было произведено небывалое благоустройство. Тем не менее к осени было уже ясно, что Германия проиграет войну. Как следствие, на оккупированной территории начались проблемы со снабжением, цены стали расти, продукты питания становились дефицитом. Вот о чем на допросе рассказал германский перебежчик в октябре 1918 года. Нехватка провианта сказывалась на появлении упаднического настроения. Что касалось еды, самое лучшее себе забирали офицеры, оставляя простым солдатам фактически отбросы. За любую провинность сулило 2-3-дневное тюремное заключение, за серьезное нарушение следовало наказание вплоть до расстрела. Перебежчик рассказал и о том, что в эти месяцы на особом положении были белогвардейские офицеры, они очень плотно общались с командованием немецкой армии и, как правило, ни в чем не нуждались. Кроме того, в городе проходил набор в Белую армию, и добровольцев обучали военному делу немецкие специалисты.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПСКОВА