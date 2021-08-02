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Экономика / Туризм

Путевки не горят

Псковский турбизнес пока не заметил проблем, связанных с пожарами в Турции

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Максим Андреев
2 августа 2021 года, 16:26
Фото: aif.ru
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Масштабные лесные пожары в Турции в непосредственной близости от популярных у россиян курортов уже породили новые мемы. В частности, завирусилось эсхатологическое видео, на котором туристы плещутся в море на фоне полыхающей горы, а женский голос за кадром меланхолично произносит на чистом русском языке: «Надо валить...» «Псковская правда» выяснила, как отреагировали на происходящее псковские туристы и туроператоры.

«Никто не дергается»

Оценить точное число псковичей, в настоящее время отдыхающих в Турции, и, в частности, в провинциях, охваченных бедствием, не представляется возможным. Но они там точно есть, заверили «ПП» председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова и президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

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По словам Светланы Барановой, она пока не смогла связаться с туристами, которых в Турцию отправило бюро путешествий «Континент». Но это скорее всего говорит о том, что люди спокойно отдыхают на пляже: в случае проблем, как показывает ее опыт, они сами уже связались бы с турагентством. Ведь «сил в два часа ночи сообщать про то, что гостиничный номер не похож на картинку в буклете, обычно у всех хватает».

Гелена Самохвалова до «своих» туристов достучалась, но они заверили: «Все спокойно, все под контролем». «Говорят у нас совсем не то, что показывают по телевизору. Так что никто не дергается», - пояснила президент «Астура».

Она также обратила внимание на то, что российские власти каких-либо ограничений, связанных с ситуацией в Турции, не вводили.

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«Люди уверены, что все закончится»

Действительно, глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова 30 июля заявила, что «по информации МИД России угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет», а «информация о пострадавших российских туристах также не поступала».

Ведомство рекомендует туристам, которые уже находятся на отдыхе в Турции, «следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, следовать рекомендациям властей». А тем россиянам, которые еще только планируют поездки в эту страну, «быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой».

Наконец, представителей отечественной туриндустрии Ростуризм просит «максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу если условия путешествия будут меняться».

Тем временем турецкие власти 1 августа заявили, что большинство очагов возгорания в курортных районах ликвидировано, а ситуация в целом взята под контроль. И туроператоры рассчитывают, что каких-либо проблем в дальнейшем с этим направлением отдыха не возникнет.

Ростуризм продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции. По информации туроператоров и генконсульства России в Анталье ситуация продолжает оставаться непростой. При этом, турецкие власти делают все возможное для локализации пожаров и обеспечения безопасности туристов. Мы надеемся, что в самое ближайшее время все очаги будут ликвидированы. На текущий момент по информации МИД России угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала

Путевки не горятЗарина Догузова, глава Федерального агентства по туризму

К тому же, и сами псковичи проявляют завидное хладнокровие. «Вот прямо сейчас сидят клиенты, просят Турцию, - рассказала «ПП» Гелена Самохвалова. - Люди уверены, что через неделю-две все закончится. Ведь турецкие власти сами в этом заинтересованы».

В связи с этим не ожидается и снижение цен на данное направление. «От туров никто не отказывается, так что и падение цен не ожидается», - говорит Светлана Баранова.

«Заселяться некуда»

Что касается альтернативы «берегу турецкому», то сейчас, по словам Гелены Самохваловой, и туристы и туроператоры «в ожидании Египта»: в начале июля президент РФ Владимир Путин отменил указ 2015 года, запрещавший полеты на курорты этой страны. «Продавать его пока не можем: еще нет решения, кто именно будет выполнять полеты. Но на осенне-зимний период продажи в любом случае планируем», - добавила президент «Астура».

Она отметила, что у псковичей по-прежнему пользуются популярностью курорты Краснодарского края, по которым «была заминка»: в конце июня власти региона ужесточили правила заселения на местных курортах. С 1 июля туристов принимали только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, с 1 августа - только сделавшие прививку от коронавируса.

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Светлана Баранова рассказывает, что туристы зачастую просят: «Отправьте туда, где не нужны прививки, ПЦР». При этом она констатирует, что «русский юг — неадекватная замена тем же турецким курортам», поскольку цены на отечественных «достаточно высокие». Но особого выбора нет: со многими заграничными направлениями работа идет «полулегально», туда летают грузопассажирские рейсы, на которые «страшно сажать туристов», поскольку «риск того не стоит».

Что касается въездного туризма в Псковскую область, то в первые две недели июля многие массово аннулировали уже купленные туры и путевки: после того, как региональные власти ввели антикоронавирусные ограничения, касающиеся туристов. Но последняя версия соответствующего указа губернатора, по словам председателя областного союза туриндустрии, уже «более щадящая». И сейчас в регион вновь направлен поток туристов, в первую очередь индивидуальных, с которыми представителям местной туротрасли нужно еще учиться работать.

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«Псковская область продана до начала сентября: загородные отели, базы отдыха, гостевые дома, - подтверждает Гелена Самохвалова. - Причем такая ситуация по всей области: заселяться некуда». 

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