На низком старте

С 22 июня Россия возобновила полномасштабное авиасообщение с Турцией. А значит, у псковичей появилось еще одно относительно недорогое направление для пляжного отдыха. Как реагируют на это событие туристы, ринулись ли они заказывать туры и изменилась ли их цена, «Псковская правда» поинтересовалась у представителей туротрасли региона.

«Надо успеть»

Светлана Баранова. - В связи с возобновлением полетов в Турцию псковичи активно переоформляют ранее забронированные туры на новые даты. Наши клиенты - те, кто планировал отдых в Турции, производят доплаты и готовятся к вылету. Есть туристы, которые вчера очень оперативно согласовали новые даты и на конец недели уже запланировали вылет из Санкт-Петербурга, - рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент»

Татьяна Калинина: Многие клиенты турфирмы «Отдых круглый год» тоже с нетерпением ждали открытия авиасообщения с Турцией, рассказала ее директор - Многим, кто не улетел, мы предлагали на замену Россию, Крым. Но за те деньги, которые у них за Турцию были заплачены, в России нет таких услуг, условий. Поэтому как только Турцию открыли, они заново забронировались, выбрали отель и летят. Есть даже те, кто свой отдых с августа переносит на июль, переживают, что вдруг опять закроют — надо успеть.

Наличие коронавирусных ограничений на въезд в Турцию уже никого не удивляет. Туристы должны быть готовы к тому, что им необходимо сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета. Что касается прохождения исследования по прибытию на родину - будет понятно ближе к возвращению туристов. Ситуация меняется постоянно Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

По словам Татьяны Калининой, первые клиенты успели забронировать тур 21 июня и полетят отдыхать в Турцию уже 26-го.

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Ажиотажа в связи с открытием Турции среди псковских туристов в «Континенте» пока не заметили. Светлана Баранова предположила, что «многие псковичи уже переориентировались на российский юг или заменили дальний отдых в этом году на что-то другое». У Татьяны Калининой другие данные: - Спрос чувствуется. Есть звонки и по российским курортам, но по Турции есть всплеск.

«Цены выравняются»

К счастью, ажиотажного роста цен на отдых на «берегу турецком» тоже не наблюдается. - Цены не сказала бы, что очень страшные. Коллеги говорят, что стоимость отдыха начинается от 50 тысяч рублей. Но сейчас и отдых в России в такие же суммы обойдется, - рассказала директор «Континента».

Татьяна Калинина рассчитывает, что появление альтернативы российским курортам повлияет на стоимость путевок в Краснодарский край и Крым: - Мы надеемся, что цены в России выравняются и станут адекватными. Нам неудобно людям предлагать просто номер без каких-либо услуг: собственного пляжа, анимации. Я надеюсь, что здоровая конкуренция выровняет эти цены.

Хочется, чтобы деньги, которые наши бизнесмены сейчас зарабатывают на российском юге, они вкладывали в инфраструктуру. И чтобы мы могли с радостью предлагать российские курорты и давать людям отдыхать в своей стране Татьяна Калинина, директор турфирмы «Отдых круглый год»

Светлана Баранова также отметила, что стоимость туров всегда считается по текущему курсу. Однако она привела пример, когда туристам, которые переоформляли ранее забронированную путевку, стоимость рассчитывалась по старому курсу. - У наших клиентов вылет должен был состояться 20 июня. Границу закрыли в апреле. Естественно, июньская путевка еще не была полностью оплачена. Поэтому сейчас туристы производили доплату за эту путевку. К чести туроператора, с которым мы работали, июньскую Турцию, нам посчитали по старому курсу. На доплате сэкономили процентов 30. Нехватки мест на полюбившихся курортах тоже не наблюдается. По словам директора турбюро «Континент», псковские туристы в основном попадают в те отели, куда и планировали.

«Эстонию тоже ждут»

Для псковичей есть еще одна хорошая новость. С 21 июня открылась Эстония: иностранцы вновь могут въезжать в страну в туристических целях. Условие въезда — сертификат о вакцинации против коронавируса. Но подробностей представители псковского турбизнеса пока не знают: - Пока телефон консульства Эстонской Республики в Пскове не отвечает, - рассказала Светлана Баранова. - Пыталась дозвониться до питерского консульства, но оно уже не работает. 23-24 июня у них государственные выходные. Поэтому пока информации по Эстонии нет, - подтверждает Татьяна Калинина. По ее словам, «туристы Эстонию тоже ждут», и причины туда ехать для многих - не только отдых, но и медицинский туризм, а также учеба и работа.

По последним данным, Хорватия и Болгария открываются с 28 июня. Кроме того, должны появиться новые рейсы в Грецию: на Крит и Родос.

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