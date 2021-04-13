«Осторожно, Турция закрывается»

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит авиасообщение с Турцией. Между тем, по оценке Ростуризма, полмиллиона россиян уже купили туры на популярные турецкие курорты, рассчитывая улететь туда в ближайшее время. «Псковская правда» поговорила с псковскими туроператорами и выяснил, что делать тем, кто находится в Турции, и тем, кто только собирался туда лететь.

Лишь бы улететь

Никакого экстренного закрытия Турции нет! Просто с 15 апреля прекращено авиасообщение. Те люди, которые улетели до 15 апреля, свободно продолжают свой отдых и выезжают по плану

С тем, что на уже отдыхающих в Турции туристах последние новости никак не отразились, согласна и президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. По ее словам, ни одной жалобы от псковичей еще не поступило. Впрочем, псковских туристов в Турции не очень много, поэтому положение более-менее спокойное.

«Тех, кто находится в Турции, будут планово вывозить спецбортами, поэтому, я думаю, что люди не останутся и не будет проблем», - подчеркнула Гелена Самохвалова.