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Экономика / Туризм

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?

Текст:
Анастасия Турсунова
13 апреля 2021 года, 17:08
Фото: flickr.com
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С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит авиасообщение с Турцией. Между тем, по оценке Ростуризма, полмиллиона россиян уже купили туры на популярные турецкие курорты, рассчитывая улететь туда в ближайшее время. «Псковская правда» поговорила с псковскими туроператорами и выяснил, что делать тем, кто находится в Турции, и тем, кто только собирался туда лететь.

Лишь бы улететь

«Никакого экстренного закрытия Турции нет! Просто с 15 апреля прекращено авиасообщение. Те люди, которые улетели до 15 апреля, свободно продолжают свой отдых и выезжают по плану», - рассказала «Псковской правде» директор турагентства «Отдых круглый год» Татьяна Калинина.

«Осторожно, Турция закрывается»

Фото Дарьи Хватковой
По ее словам, псковичи на отдых в Турции пока не жаловались – все идет в штатном режиме. Однако если поступят тревожные звонки, то туроператор поменяет авиарейс на более ранний. «Но таких, поверьте, нет. Многие, кто должен был вылетать 15-16 апреля, даже сдвигают дату на 14, лишь бы улететь отдыхать», - добавила Татьяна Калинина.

Никакого экстренного закрытия Турции нет! Просто с 15 апреля прекращено авиасообщение. Те люди, которые улетели до 15 апреля, свободно продолжают свой отдых и выезжают по плану

«Осторожно, Турция закрывается»Татьяна Калинина, директор турагентства «Отдых круглый год»

С тем, что на уже отдыхающих в Турции туристах последние новости никак не отразились, согласна и президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. По ее словам, ни одной жалобы от псковичей еще не поступило. Впрочем, псковских туристов в Турции не очень много, поэтому положение более-менее спокойное.

«Тех, кто находится в Турции, будут планово вывозить спецбортами, поэтому, я думаю, что люди не останутся и не будет проблем», - подчеркнула Гелена Самохвалова.

Отдых переносится?

Что касается тех счастливчиков, кто купил путевки на даты, начиная с 15 апреля, то им прежде всего необходимо обратиться в свое турагентство.

«В основном туристам предлагают перенос без доплат на октябрь, либо на следующий год. Хотя море в октябре не сравнится с морем в апреле и мае… В октябре намного теплее, погода гораздо комфортнее. Октябрь, кстати, дороже», - сообщила директор турагентства «Отдых круглый год».

Татьяна Калинина также добавила, что можно вообще поменять направление отдыха. Сейчас, по словам туроператора, открыты Абхазия, Крым, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы, Сейшелы.

Турция, конечно, для всех привлекательна, но в период пандемии и закрытия границ люди переформатировались и нашли другие варианты

«Осторожно, Турция закрывается»Гелена Самохвалова, президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР»

Но к Крыму многие туристы тоже относятся настороженно из-за эпидемиологической ситуации в России, а в Арабских Эмиратах, хотя там сейчас самый сезон, гораздо дороже, подчеркнула Татьяна Калинина.

«Осторожно, Турция закрывается»

Фото Дарьи Хватковой
Гелена Самохвалова же уверена, что у псковичей есть много вариантов для отдыха в России. «Турция, конечно, для всех привлекательна, но в период пандемии и закрытия границ люди переформатировались и нашли другие варианты. Наша полетная программа, которая есть в Пскове, дает возможность полететь на курорты Краснодарского края, например. Мы в отличие от других регионов России, я не говорю про Москву и Санкт-Петербург, имеем какие-то альтернативные варианты, которые помогут осуществить летний и весенний отпуск», - сказала она.

Кстати, сейчас из Пскова можно улететь по шести маршрутам: Москва, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Анапа и Симферополь.

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