Экономные, велосипедные, мобильные

Кемпинг для велопутешественников, мобильный путеводитель по памятникам ЮНЕСКО и модульные гостиницы экономкласса: именно эти псковские проекты оказались в числе 474 победителей конкурса, которых эксперты Федерального агентства по туризму в октябре выбрали из 4 с лишним тысяч заявок. «Псковская правда» выяснила, что именно намерены сделать выигравшие гранты Ростуризма псковичи.
Псковская турфирма «Континент» отправила в Москву заявку с проектом «Туристско-рекреационный комплекс «Пушкиногорье» - Кемпинг и Туристский информационный пункт».
По словам директора «Континента» Светланы Барановой, главная цель проекта — создание условий для доступного размещения туристов. А его изюминкой стало то, что он направлен не только на автолюбителей, но и на велопутешественников. Благо, этот вид туризма набирает все большую популярность у молодежи из-за своей невысокой стоимости и пользы для здоровья.
Учитывая, что эта категория туристов нуждается в бюджетном размещении, реализация проекта послужит созданию опорной точки велотуризма в Пушкиногороском районе, что привлечет дополнительный поток и, при этом, будет способствовать популяризации здорового образа жизни.
Светлана Баранова, директор турфирмы «Континент»
На средства гранта «Континент» планирует приобрести как автодома, так и парк велосипедов. А кроме того, начнет разработку комплекта проектной документации для создания туристско-рекреационного комплекса, который будет включать в себя первый на территории Пушкиногорского района туристический информационный центр.
Профессиональный экскурсовод и переводчик Анна Богданова представила на конкурс проект по разработке мобильного приложения на платформе Android. Это будет путеводитель по 10 храмам псковской архитектурной школы, внесенных в июле 2019 года в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Проект велокемпинга должен привлечь в Пушкиногорье любителей бюджетного отдыха и молодежь
Фото Дарьи Хватковой
Материалов популярного характера о псковских архитектурных шедеврах из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас крайне мало. Специальные и узко профессиональные знания о псковской церковной архитектуре нуждаются в адаптации и презентации в том ключе, в котором они будут понятны людям, интересующимся темой, но не занимающимся ею профессионально.
Анна Богданова, экскурсовод и переводчик
Приложение будет поддерживать русский и английский языки. Так что в процессе реализации проекта планируется провести работу не только по сбору, анализу, адаптации специальных и узкопрофессиональных знаний по данной теме, созданию аудиофайлов и разработке визуального наполнения приложения, но и по переводу текстов.
Анна подчеркивает, что для подготовки новых информационных материалов будет привлечен научный консультант-эксперт – известный псковский искусствовед Тамара Шулакова.
«Данное мобильное приложение позволит гостям региона познакомиться с памятниками индивидуально, что является актуальным в современных условиях. Создание мобильного приложения позволит диверсифицировать предложение на рынке экскурсионных услуг не только в плане содержания, но и в отношении формы подачи материала», – добавила автор проекта.
Роман Иванов, директор и собственник туристско-спортивного центра «Березовый хутор», выиграл конкурс с проектом «Приобретение модульных гостиниц для туристско-спортивного центра «Березовый хутор», название которого говорит само за себя.
Реализация этого проекта позволит увеличить номерной фонд нашего центра, что поспособствует значительному увеличению количества туристов, а также новых целевых групп туристов, посещающих музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский монастырь.
Роман Иванов, директор «Березового хутора»
Планируется, что в результате «Берёзовый хутор» сможет принимать большее количество туристов и спортсменов по доступной цене. А значит, и турпоток в Печорский район увеличится.
«Номера экономкласса станут доступнее для разных слоев населения. В нашем центре туристы и спортсмены смогут восстановить силы и трудоспособность», – уверен Роман.
Авторы проекта рассчитывают увеличить приток туристов в Печорский район
Фото Андрея Степанова