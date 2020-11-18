Экономные, велосипедные, мобильные

Кемпинг для велопутешественников, мобильный путеводитель по памятникам ЮНЕСКО и модульные гостиницы экономкласса: именно эти псковские проекты оказались в числе 474 победителей конкурса, которых эксперты Федерального агентства по туризму в октябре выбрали из 4 с лишним тысяч заявок. «Псковская правда» выяснила, что именно намерены сделать выигравшие гранты Ростуризма псковичи.

Крути педали!

По словам директора «Континента» Светланы Барановой , главная цель проекта — создание условий для доступного размещения туристов. А его изюминкой стало то, что он направлен не только на автолюбителей, но и на велопутешественников. Благо, этот вид туризма набирает все большую популярность у молодежи из-за своей невысокой стоимости и пользы для здоровья.

Учитывая, что эта категория туристов нуждается в бюджетном размещении, реализация проекта послужит созданию опорной точки велотуризма в Пушкиногороском районе, что привлечет дополнительный поток и, при этом, будет способствовать популяризации здорового образа жизни.

На средства гранта «Континент» планирует приобрести как автодома, так и парк велосипедов. А кроме того, начнет разработку комплекта проектной документации для создания туристско-рекреационного комплекса, который будет включать в себя первый на территории Пушкиногорского района туристический информационный центр.

Сам себе экскурсовод

Материалов популярного характера о псковских архитектурных шедеврах из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас крайне мало. Специальные и узко профессиональные знания о псковской церковной архитектуре нуждаются в адаптации и презентации в том ключе, в котором они будут понятны людям, интересующимся темой, но не занимающимся ею профессионально.

Приложение будет поддерживать русский и английский языки. Так что в процессе реализации проекта планируется провести работу не только по сбору, анализу, адаптации специальных и узкопрофессиональных знаний по данной теме, созданию аудиофайлов и разработке визуального наполнения приложения, но и по переводу текстов.

Анна подчеркивает, что для подготовки новых информационных материалов будет привлечен научный консультант-эксперт – известный псковский искусствовед Тамара Шулакова.