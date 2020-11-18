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Экономика / Туризм

Экономные, велосипедные, мобильные

Псковские проекты победили в грантовом конкурсе Ростуризма

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Антон Бушуев
18 ноября 2020 года, 16:34
Фото: Андрей Степанов
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Кемпинг для велопутешественников, мобильный путеводитель по памятникам ЮНЕСКО и модульные гостиницы экономкласса: именно эти псковские проекты оказались в числе 474 победителей конкурса, которых эксперты Федерального агентства по туризму в октябре выбрали из 4 с лишним тысяч заявок. «Псковская правда» выяснила, что именно намерены сделать выигравшие гранты Ростуризма псковичи.

Крути педали!

Псковская турфирма «Континент» отправила в Москву заявку с проектом «Туристско-рекреационный комплекс «Пушкиногорье» - Кемпинг и Туристский информационный пункт».

По словам директора «Континента» Светланы Барановой, главная цель проекта — создание условий для доступного размещения туристов. А его изюминкой стало то, что он направлен не только на автолюбителей, но и на велопутешественников. Благо, этот вид туризма набирает все большую популярность у молодежи из-за своей невысокой стоимости и пользы для здоровья.

Учитывая, что эта категория туристов нуждается в бюджетном размещении, реализация проекта послужит созданию опорной точки велотуризма в Пушкиногороском районе, что привлечет дополнительный поток и, при этом, будет способствовать популяризации здорового образа жизни.

Экономные, велосипедные, мобильныеСветлана Баранова, директор турфирмы «Континент»

На средства гранта «Континент» планирует приобрести как автодома, так и парк велосипедов. А кроме того, начнет разработку комплекта проектной документации для создания туристско-рекреационного комплекса, который будет включать в себя первый на территории Пушкиногорского района туристический информационный центр.

Экономные, велосипедные, мобильные
Проект велокемпинга должен привлечь в Пушкиногорье любителей бюджетного отдыха и молодежь
Фото Дарьи Хватковой

Сам себе экскурсовод

Профессиональный экскурсовод и переводчик Анна Богданова представила на конкурс проект по разработке мобильного приложения на платформе Android. Это будет путеводитель по 10 храмам псковской архитектурной школы, внесенных в июле 2019 года в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Материалов популярного характера о псковских архитектурных шедеврах из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас крайне мало. Специальные и узко профессиональные знания о псковской церковной архитектуре нуждаются в адаптации и презентации в том ключе, в котором они будут понятны людям, интересующимся темой, но не занимающимся ею профессионально.

Экономные, велосипедные, мобильныеАнна Богданова, экскурсовод и переводчик

Приложение будет поддерживать русский и английский языки. Так что в процессе реализации проекта планируется провести работу не только по сбору, анализу, адаптации специальных и узкопрофессиональных знаний по данной теме, созданию аудиофайлов и разработке визуального наполнения приложения, но и по переводу текстов.

Анна подчеркивает, что для подготовки новых информационных материалов будет привлечен научный консультант-эксперт – известный псковский искусствовед Тамара Шулакова.

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«Данное мобильное приложение позволит гостям региона познакомиться с памятниками индивидуально, что является актуальным в современных условиях. Создание мобильного приложения позволит диверсифицировать предложение на рынке экскурсионных услуг не только в плане содержания, но и в отношении формы подачи материала», – добавила автор проекта.

Экономный отдых

Роман Иванов, директор и собственник туристско-спортивного центра «Березовый хутор», выиграл конкурс с проектом «Приобретение модульных гостиниц для туристско-спортивного центра «Березовый хутор», название которого говорит само за себя.

Реализация этого проекта позволит увеличить номерной фонд нашего центра, что поспособствует значительному увеличению количества туристов, а также новых целевых групп туристов, посещающих музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский монастырь.

Экономные, велосипедные, мобильныеРоман Иванов, директор «Березового хутора»

Планируется, что в результате «Берёзовый хутор» сможет принимать большее количество туристов и спортсменов по доступной цене. А значит, и турпоток в Печорский район увеличится.

Экономные, велосипедные, мобильные
Авторы проекта рассчитывают увеличить приток туристов в Печорский район
Фото Андрея Степанова
«Номера экономкласса станут доступнее для разных слоев населения. В нашем центре туристы и спортсмены смогут восстановить силы и трудоспособность», – уверен Роман. 

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