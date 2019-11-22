Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Туризм

1100 шансов

Первые работы поступили на конкурс «Все в Псков» для школьников-туристов со всей страны

Текст:
Светлана Синцова
22 ноября 2019 года, 12:40
Фото: предоставлено участницей конкурса «Все в Псков».
0

Творческие ребята посетили этой осенью Псковскую область и теперь делятся впечатлениями — даже в стихах! Они могут посоревноваться в мастерстве художника, блогера и создателя селфи.

Последние детские группы покинули регион 14 ноября.

География проекта в этом году необычайно широка: самые южные регионы – Севастополь, Северная Осетия, самые восточные – Хабаровский край, Томская область. Также были группы из Санкт-Петербурга, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Калужской областей. Замечательный получался «замес» детей, когда у нас одновременно в отеле размещались школьники из Севастополя и из Иваново. Где они еще могут встретиться, если не на Псковской земле во время этой замечательной программы?

1100 шансовСветлана Баранова,
региональный координатор проекта, директор турбюро «Континент» 

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ

В этом году школьники – всего их было 1100 - посещали Псковскую область по нацпроекту «Культура» (подпрограмма «Творческие люди»). Псковская область уже в третий раз принимает детей со всей страны по федеральным программам, за это время почти три тысячи человек посетили регион! Отличие этого года в том, что псковичам доверили организацию отдыха школьников в Великом Новгороде. Денек там – и в Псков на «Ласточке», еще три дня в нашей области.

1100 шансов
В маршрут были включены наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия.
Фото предоставлено участницей конкурса «Все в Псков».
Другая новинка этого года - включение в программу показа Пушкинского музея-заповедника. Этому факту были рады как дети, так и учителя. Учительница их Хабаровска рассказывала, что специально набирала группу, чтобы побывать в Пушкинских Горах, и преодолела вместе со школьниками 9 тысяч километров.

- Для детей посещение пушкинских мест - это действительно то, о чем они вспоминали с удовольствием. У некоторых появилось даже желание написать собственные стихотворные строки. На ужине перед отправкой домой они строчили отзывы, и их стихи — это свидетельство того вдохновения, которое они испытали, - Светлана Баранова показала листочки, исписанные детским почерком.

1100 шансов
Пушкинский музей-заповедник навсегда остался в памяти тысячи школьников.
Фото предоставлено участницей конкурса «Все в Псков».


Красивая природа осени печальной,
Архитектура валит с ног.
Истории России уголок прекрасный
Из нас каждый посетить сегодня смог.

Юлия Башкирская, город Куса, Челябинская область


Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич отметил, что почти 1100 посетивших регион школьников — это уникальные ребята. Экскурсоводы рассказывали о радости от общения с ними.

А в Министерстве культуры отмечают, что у нас одни из лучших экскурсоводов в России. Мы отвечаем за качество туристского продукта. И надеемся, что дальше будем конкурентоспособны на рынке, в том числе детского туризма.


1100 шансовОльга Качнова,
и. о. председателя комитета по туризму Псковской области 

Нам удалось сделать так, чтобы они не только открыли новые красивые места для себя, но открыли места осмысленные. И мне хочется верить, что ребята будут сюда стремиться, кто-то будет сюда возвращаться - с друзьями, с семьями, со своими собственными детьми.


1100 шансовГеоргий Василевич,
директор Пушкинского заповедника 

Еще одно из новшеств программы этого года - посещение Пушкинского театра.

- Спектакль «Пиковая дама» увидела большая часть наших групп, - рассказала Светлана Баранова. - Появился новый продукт — посещение театрального закулисья, места, куда многие хотели бы заглянуть, чтобы увидеть сцену, зал совсем с другой позиции.

ВСЕ В ПСКОВ

Ребята при каждом удобном случае проявляли свои таланты: пели у околицы Михайловского, играли на пианино в Великом Новгороде.


1100 шансовЮлия Коновалова,
менеджер проекта 

- Работа в проекте - это эмоциональный драйв: тебе приносят стопки отзывов, и ты в очередной раз проникаешься, как же хороша Псковская земля, - отметила Светлана Баранова.

С отъездом последней группы школьников проект не завершается.

- Благодаря «Псковской правде» у нас есть достаточно долгое продолжение. Это конкурс «Все в Псков», цель которого - это не просто показать детям наши места, но и спросить об их впечатлениях, - напомнила Светлана Баранова.

1100 шансов
Юлия Парфенюк из Севастополя прислала на конкурс селфи на фоне Кремля.
Фото предоставлено участницей конкурса «Все в Псков».
В этом году школьники могут попробовать свои силы в номинациях: селфи, рисунок и блог. Шанс есть у каждого, кто этой осенью посмотрел псковские красоты по нацпроекту «Культура». Победителей ждет смартфон, семейная поездка в Псковскую область, выходные в загородном отеле «Плесков».

- Важно, - уверена Светлана Баранова, - чтобы была возможность вернуться в то место, которое оставило такие сильные впечатления.

1100 шансов
Ксения Панкина из Мордовии утеплилась в Пскове сразу двумя головными уборами.
Фото предоставлено участницей конкурса «Все в Псков».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как стать участником конкурса «Все в Псков»
КСТАТИ

6240 км на «Ласточках» между Псковом и Великим Новгородом преодолели участники программы, а их сопровождающие – 12480 км

1100 сувенирных магнитов гости нашли в тайном лазе Изборской крепости

26 раз (именно столько групп приехало в Псковскую область) гости увидели берестяную грамоту мальчика Онфима и Дуб Уединенный, встретили Матрену Сидоровну и бугровского Мельника, побывали на спектаклях Псковского театра драмы.

Организаторы спасли от утери 1 мальчика, 11 зарядных устройств, 3 телефона, 1 чемодан, 1 головной убор и 2 пары обуви.

КОНКРЕТНО

Участники программы приехали из Тульской, Калужской, Волгоградской, Челябинской, Ивановской, Московской, Смоленской, Томской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Нижегородской, Тверской, Самарской областей, Краснодарского края, Екатеринбурга, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, республик Марий Эл, Мордовии, Чувашии и Северной Осетии-Алании.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Как поладить с ЖКХ

Экономика / ЖКХ
22 ноября 10:16

Как поладить с ЖКХ

Зачем домам спецсчета, должны ли управляйки мыть окна и мусоропровод и стоит ли писать президенту жалобы
Ищу тебя

Экономика / Работа
20 ноября 10:04

Ищу тебя

Где и кем хотят работать псковичи и что находят на ярмарке вакансий
Рискнули

Экономика / Сельское хозяйство
15 ноября 10:34

Рискнули

Надежда Сивак из Дедовичского района перед самой пенсией решила попробовать себя в роли фермера, будет выращивать молочных коров и бычков на мясо
  • Самые разные таланты раскроют 23 ноября на конкурсе «Открытые страницы. Псков»
  • «Всё лето он работал, чтобы прокормить себя»: в Пскове собирают вещи для 17-летнего студента
  • Дмитрий Бондарев из Пскова пополнил ряды победителей чемпионата «Абилимпикс»
  • Псковичам рассказали, как будет выглядеть памятник известному реставратору Савве Ямщикову
  • Услугой вывоза мусора в 2020 году планируют охватить все населенные пункты Псковской области
  • Герман Петрушко считает разумным возведение в Псковской области предприятия по переработке отходов
  • Директор «Экопрома» заявил об уменьшении количества стихийных свалок в регионе
  • Чипсы, снеки и лимонад хотят запретить продавать в буфетах псковских школ
  • Рекультивацию мусорных полигонов собираются провести в пяти районах Псковской области
  • Во сколько лет выйдут на пенсию многодетные матери, напомнили жителям Псковской области
  • За вовлечение в проституцию в Великих Луках перед судом предстанут двое мужчин
  • Песни, танцы, игры и забавы ждут псковичей на Дне казачьей культуры 30 ноября
  • Подготовка к стройке началась на площадке будущего завода «Титан-Полимер» под Псковом
  • При пожаре в Пушкинских Горах 60-летний мужчина получил ожоги и попал в больницу
  • В Бежаницах увековечили память десантника 6-й роты Алексея Нищенко, погибшего в Аргунском ущелье
  • Очевидцев недавнего ДТП с ГАЗом и «Ладой Вестой» просят откликнуться в Пскове
  • Киргиза, ударившего полицейского при задержании в Пскове, нашли в Петербурге

    • 21 ноября

  • Столбики термометров в Псковской области 22 ноября опустятся до -8 градусов
  • В Красногородске на рецидиве пьяной езды попался мопедист, а в Пскове – водитель авто
  • Юные воркаутеры опробовали новую площадку, установленную возле псковской школы №9
  • Псковский школьник, занимающийся гончарным делом, победил в чемпионате «Абилимпикс»
  • Белорус угнал в Пустошкинском районе иномарку собутыльника и попал на ней в аварию
  • Заявки от псковичей на творческий фестиваль «Шаг навстречу!» принимают до 6 декабря
  • Александр Котов пожелал псковским налоговикам семейного благополучия и профессиональных достижений
  • Джеффри Монсон посетил псковский спортдиспансер
  • Обновлённая «зебра» в центре Пскова продержалась чуть больше 20 дней (ФОТО)
  • Стало известно, кто будет судить участников первого в Пскове фотокросса «Четкость»
  • Макет парка «Россия – моя история» в Пскове находится на согласовании у митрополита Тихона
  • Стоимость новой детской площадки на улице Новосёлов в Пскове составила 830 тысяч рублей
  • Опрос об отношении псковичей к продаже красивых номеров запустила «Псковская правда»

    • Новости

    Молчащая область

    Общество / Экология
    Мария Соколова 21 ноября 09:31

    Молчащая область

    Почему Псковщина оказалась на 50-м месте всероссийского экологического рейтинга, хотя могла быть выше

    Пенсионерка организовала арт-клуб

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    13 ноября 10:08

    Пенсионерка организовала арт-клуб

    Занятия для его участниц от 50 до 80 лет проводят профессиональные художники, а результаты могут увидеть псковичи на выставках по всему городу
    Зарастаем

    Экономика / Сельское хозяйство
    11 ноября 09:46

    Зарастаем

    Штрафовать, поливать, косить, пахать и поглядывать за границу – главы районов рассказали о своем опыте борьбы с борщевиком