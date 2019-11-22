1100 шансов

Творческие ребята посетили этой осенью Псковскую область и теперь делятся впечатлениями — даже в стихах! Они могут посоревноваться в мастерстве художника, блогера и создателя селфи.

География проекта в этом году необычайно широка: самые южные регионы – Севастополь, Северная Осетия, самые восточные – Хабаровский край, Томская область. Также были группы из Санкт-Петербурга, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Калужской областей. Замечательный получался «замес» детей, когда у нас одновременно в отеле размещались школьники из Севастополя и из Иваново. Где они еще могут встретиться, если не на Псковской земле во время этой замечательной программы?

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ

- Для детей посещение пушкинских мест - это действительно то, о чем они вспоминали с удовольствием. У некоторых появилось даже желание написать собственные стихотворные строки. На ужине перед отправкой домой они строчили отзывы, и их стихи — это свидетельство того вдохновения, которое они испытали, - Светлана Баранова показала листочки, исписанные детским почерком.

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич отметил, что почти 1100 посетивших регион школьников — это уникальные ребята. Экскурсоводы рассказывали о радости от общения с ними.

А в Министерстве культуры отмечают, что у нас одни из лучших экскурсоводов в России. Мы отвечаем за качество туристского продукта. И надеемся, что дальше будем конкурентоспособны на рынке, в том числе детского туризма.

Нам удалось сделать так, чтобы они не только открыли новые красивые места для себя, но открыли места осмысленные. И мне хочется верить, что ребята будут сюда стремиться, кто-то будет сюда возвращаться - с друзьями, с семьями, со своими собственными детьми.

- Спектакль «Пиковая дама» увидела большая часть наших групп, - рассказала Светлана Баранова. - Появился новый продукт — посещение театрального закулисья, места, куда многие хотели бы заглянуть, чтобы увидеть сцену, зал совсем с другой позиции.

Еще одно из новшеств программы этого года - посещение Пушкинского театра.

ВСЕ В ПСКОВ

Ребята при каждом удобном случае проявляли свои таланты: пели у околицы Михайловского, играли на пианино в Великом Новгороде.

- Работа в проекте - это эмоциональный драйв: тебе приносят стопки отзывов, и ты в очередной раз проникаешься, как же хороша Псковская земля, - отметила Светлана Баранова.

С отъездом последней группы школьников проект не завершается.

- Благодаря «Псковской правде» у нас есть достаточно долгое продолжение. Это конкурс «Все в Псков», цель которого - это не просто показать детям наши места, но и спросить об их впечатлениях, - напомнила Светлана Баранова.