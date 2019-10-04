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Экономика / Туризм

Хрустальная башня

Псковичи хотят попасть в отреставрированные башни Псковского кремля?

Текст:
Светлана Синцова
4 октября 2019 года, 10:38
Фото: из группы музея в ВКонтакте
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Летом этого года завершились начатые в 2017 году работы по реставрации Варлаамовского угла крепостных стен и башен крепости Пскова. На Варлаамовскую башню, которую восстановили из руин и частично застеклили, и горожане и туристы ходят облизываясь: как там внутри? Пока увидеть башню могли только избранные: реставраторы да чиновники. А простой народ когда уже пустят?

Вот-вот, но когда точно, по-прежнему не ясно.

В Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике говорят, что в ноябре объект планируется сдать в эксплуатацию. После приемки башни Варлаамовского угла будут открыты для посещений. Но конкретной даты, как обычно, не называют. Предположим, что сделают это, например, 4 ноября. А что, вполне символично, к Дню народного единства.

В первое время работы этого объекта выставок там не планируется, хотя экспозиция точно появится. Зато посетители смогут увидеть первоначальное основание башни, раскрытое в ходе археологических раскопок. Кроме того, интересны и внутренние помещения нового сооружения: утраченная часть кладки восстановлена из стекла, а со смотровых площадок внутри башни можно полюбоваться видом на реку. Также посетители получат возможность подняться на крепостную стену.

В Высокой башне — это та, что в месте впадения Псковы в Великую со стороны Запсковья, планируется разместить экспозиции, рассказывающие о военной истории Псковской земли, в том числе о событиях обороны Пскова от войск шведского короля Густава Адольфа в 1615 году и Северной войне.

В Плоской башне, на другом берегу Псковы, предполагается создать Музей реставрации Псковского кремля. Основной темой выставки станет история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек Пскова, в первую очередь Кремля, и вклад исследователей и архитекторов-реставраторов Ю. П. Спегальского, В. П. Смирнова, М. И. Семёнова, В. А. Лебедевой, Б. С. Скобельцына. 

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