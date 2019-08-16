Снова #ВсевПсков

Псковская область уже в третий раз участвует в Национальной программе детского туризма «Моя Россия». В четырехдневный тур «Духовные истоки» поедут 1100 школьников. А «Псковская правда» снова проведет для них конкурс с очень интересными подарками от турбюро «Континент». Всех ждем и #ВсевПсков!

ОТ КАВКАЗА ДО СИБИРИ

Программа стартует в сентябре. Маршрут в этом году очень обширный. Помимо Псковской области в него включен Великий Новгород. И в нашем регионе школьники познакомятся с достопримечательностями Пскова, Изборска и Печор. Кроме того, впервые в этом году в программу тура включен Пушкинский заповедник. Мы покажем усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и могилу поэта в Святогорском монастыре, а также интерактивную программу Музея-мельницы в Бугрово. Еще в нашей программе посещение Пушкинского драмтеатра и экскурсия «Театральное закулисье».

География проекта в этом году значительно расширилась. Если в предыдущие годы самыми дальними нашими гостями были волгоградцы, то в этом году в Псковской области побывают дети из Республики Марий Эл и Мордовии, Чувашии и Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании, Томской, Челябинской, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Севастополя. И конечно, традиционно регион посетят школьники из Нижегородской, Самарской, Владимирской, Ивановской, Московской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Санкт-Петербурга. Всех их ожидает не только экскурсионная программа, но и участие в конкурсах, призы и подарки.

СЕЛФИ ИЗ ПСКОВА

— Мы рассчитываем на поддержку со стороны газеты «Псковская правда», чтобы продолжить наш замечательный конкурс #ВсевПсков. Три года назад именно ваша газета была флагманом проведения конкурса творческих работ среди детей — участников программы. И после того как в 2016 году мы провели конкурс «Все в Псков», в 2017-м в других регионах, которые принимали участников программы «Моя Россия», были проведены аналогичные конкурсы. Даже есть группа «ВКонтакте», где размещается информация о победителях этого конкурса, представляющих, в первую очередь, свои эссе и презентации регионов. Есть очень хорошие, качественные работы, они служат продвижению регионов, которые принимали детские программы, — отметила Светлана Баранова.

Псков и его достопримечательности входят в маршруты программы «Моя Россия» уже третий раз. Впервые регион принимал юных туристов в 2016 году. За три месяца (сентябрь — ноябрь) по туристскому маршруту «Псков. Духовные истоки» проехали 600 школьников из Центрального федерального округа, Республики Карелии и Санкт-Петербурга. По программе ребята посещали с экскурсией Псков, Изборск, Печоры. В 2018 году Псковская область стала единственным регионом России, который в порядке исключения не попал в ротацию и остался в национальной программе детского туризма. Договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора области Михаила Ведерникова с заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

— Все региональные туристские дестинации из года в год ротируются. В случае с Псковской областью мы делаем исключение, потому что не представляем себе маршруты детского туризма духовного наполнения без вашего региона. Я вам обещаю, что Псковский регион останется в детской программе, — отметила Алла Манилова.

И в этом году Псков вновь примет в рамках программы «Моя Россия» 1100 школьников, которые познакомятся с нашим культурным наследием, поделятся впечатлениями о Псковском регионе в своих творческих работах, а потом, возможно, захотят снова вернуться в наш город. Все в Псков!