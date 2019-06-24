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Экономика / Туризм

Псковская область на ладони

Вышел в свет новый «Паспорт туриста»

Текст:
Ольга Нефёдова
24 июня 2019 года, 12:28
Фото: Александр Машкарин
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Справочник, который поможет путешественникам сориентироваться в регионе, «Псковская правда» выпустила в девятый раз.

«Паспорт туриста» сделан в удобном формате. По размеру он такой же как обычный паспорт: не занимает много места, удобен в использовании. На этот раз информация в нем впервые представлена на двух языках: русском и английском.

Паспорт - издание бесплатное. Гости города, туристы могут найти его в гостиницах, хостелах, в информационном центре в Кремле, в туристических агентствах.

Он состоит из нескольких разделов, включающих общую информацию о Псковской области, необходимые и полезные сведения о достопримечательностях и удивительных окрестностях, а также святых местах. Особыми значками отмечены наиболее интересные исторические сведения о туристических жемчужинах Псковской области

Как добраться до Пскова, где остановиться и подкрепиться, что посмотреть и как развлечься, какие сувениры привести в подарок – ответы на все эти вопросы есть в «Паспорте туриста».

Событийный календарь, который ежегодно выходит в области и напоминает обо всех традиционных и интересных культурно-развлекательных мероприятиях нашего региона, подскажет, где будет особенно интересно в дни путешествия.

Отдельный разворот в новом издании отдан под программу Ганзейских дней с подробной картой площадок праздника, указанием время и места мероприятий.

В справочнике есть подробная информация не только о Пскове, но и Великих Луках, Пушкинских Горах, Порхова, Изборске и Острове – как добрать и что посмотреть в окрестностях.

Любители природы тоже найдут предложения по душе. Гуляйте, любуйтесь пейзажами, собирайте грибы, рисуйте или читайте книги, лежа в гамаке, наслаждайтесь экологически чистыми продуктами, которые предлагают базы и центры отдыха, эко-отели, подворья.

«Паспорт туриста» поможет и немного сэкономить: некоторые заведения при предъявлении этой книжечки делают скидки. 

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