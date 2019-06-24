Питерцы восхитились Псковской областью и закопали клад

В соцсетях и мессенджерах блогеры на весь мир рассказывали о том, как прекрасен Себеж, какие потрясающие закаты в Пскове и как хочется по-детски улыбаться, когда в небо одновременно взлетают воздушные шары в Великих Луках.

ДО МУРАШЕК

В экспедиции в Псковскую область участие принимали четырнадцать человек вместо привычных восьми – так сложились обстоятельства, поэтому и осветить путешествие получилось шире. Его подгадали так, чтобы попасть на встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Удалось даже полетать. Стрим с воздушного шара, с момента его взлета до посадки, посмотрели за час 130 000 человек.

Нам виделось это красивым зрелищем. Мы смотрели сюжеты про воздушные шары в Турции, но фестиваль в Великих Луках превзошел все наши ожидания. Мы были на одновременном поднятии шаров в крепости, испытали детский восторг, ходили и улыбались. До мурашек! Из этого можно сделать туристическое событие, потому что такое мало где есть. Можно добавить фотозон, сувениров, разрекламировать - и сюда поедут люди. Павел Прокофьев, блогер

В Великих Луках участники жили на турбазе «Волынь». В Пскове остановились в «Раздолье». Говорят, что даже в Санкт-Петербурге не припоминают такого места, чтоб жить в 10 минутах езды от города, да еще на природе. Цены везде очень лояльные. Что касается питания – все очень вкусно. Люди добрые и хорошие. - Здорово, что Псков меняется. Я здесь четыре года назад был, - говорит Павел. - А сейчас вижу, что набережная сделана, идет реставрация Варлаамовской башни. Замечательно, что ее решили сделать со стеклом. Здорово, что отошли от канонов и добавили современного видения.

- Дороги не самые плохие в стране, и культура вождения отличается. Водители часто пропускают и уступают место на парковке. У нас номера на машине московские. И я знаю, как к этому относятся в регионах - не очень доброжелательно, а здесь неоднократно пропускали, что приятно удивило. Я в Пскове два года назад был. Стало уютнее. Может, тогда мы были весной и попали в межсезонье, а теперь лето, поэтому так. Идешь по набережной в окружении людей, и какое-то курортное ощущение появляется. А еще здесь закаты потрясающие. Дмитрий Носорев-Шилов,

блогер

ГДЕ КЛАД ЗАРЫТ

В автомобильных экспедициях по Северо-Западу ребята участвуют более 8 лет. Поездки носили скорее разрозненный характер, хотелось их объединить в единый проект. Таким проектом, связавшим 11 регионов, стало «Серебряное ожерелье России». - Мы решили объехать все регионы, посетить большинство объектов, входящих в новый маршрут, и рассказать всем о специфике туризма в СЗФО, - рассказал Павел Прокофьев. – Наше преимущество в том, что путешествуем мы на машинах, а значит, можем сходить с нахоженных туристами мест. Если говорить на примере Псковской области, то большинство знает о Печорах и Изборке, но мало кто слышал о Себеже.

Участники планируют совершить девять путешествий по Северо-Западу. Они уже были в Вологде, Великом Устюге, Нарьян-Маре, Сыктывкаре, Калининградской области, Санкт-Петербурге и окрестностях, в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. - Особенность проекта - в синергии современного медиа, - отмечает Павел. - В нем участвуют журналисты, блогеры, фотографы, видеографы, визионеры. Мы доносим информацию в каждый уголок – в соцсети, «Телеграм», мессенджеры. Везде можно смотреть, где мы побывали. Стараемся по максимуму распылить и рассказать. Надеюсь, что по нашим следам приедут туристы. Ведь это то, ради чего мы все это затеяли.

Чтобы заинтересовать подписчиков, участники проекта, как и ведущие телешоу «Орел и Решка», в каждом регионе оставляют небольшие клады с инструкцией о том, как получить приз в салонах одного из мобильных операторов. Для них же проводят и онлайн-квесты. Они строятся на вопросах, касающихся тех мест, которые участники экспедиции посещали. - Таким образом, мы тоже рассказывает о туризме в той или иной области, - отмечает Павел. - Через загадки можно узнать малоизвестные, но интересные факты. Не надо никуда ехать, можно играть сидя дома или в офисе. Вам приходит сообщение, вы на него отвечаете, получаете очки, а раз в месяц мы подводим итоги и дарим подарки.

Отдельным продуктом проекта станет интерактивная карта Северо-Западного федерального округа с нанесенными на нее всеми объектами, входящими в туристические маршруты «Серебряного ожерелья России». В каждой карточке объекта можно будет увидеть фотографию его, описание и список туров, в которых можно его посетить с экскурсией. А еще - приложение «Открывая Серебряное ожерелье». Будут разработаны 3D- модели основных достопримечательностей и перенесены в дополненную реальность. Первый объект - Кириллово-Белозерский монастырь Вологодской области - уже доступен. Нужно просто скачать приложение и макет, навести камеру на маркер - логотип проекта, и магия заработает. В Псковской области такой достопримечательностью станет Кремль.