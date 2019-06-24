Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Туризм

Питерцы восхитились Псковской областью и закопали клад

Целую неделю блогеры и журналисты из Санкт-Петербурга путешествовали по нашему региону

Текст:
Ольга Нефёдова
24 июня 2019 года, 09:48
Фото: Андрей Степанов
0

В соцсетях и мессенджерах блогеры на весь мир рассказывали о том, как прекрасен Себеж, какие потрясающие закаты в Пскове и как хочется по-детски улыбаться, когда в небо одновременно взлетают воздушные шары в Великих Луках.

ДО МУРАШЕК

В экспедиции в Псковскую область участие принимали четырнадцать человек вместо привычных восьми – так сложились обстоятельства, поэтому и осветить путешествие получилось шире. Его подгадали так, чтобы попасть на встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Удалось даже полетать. Стрим с воздушного шара, с момента его взлета до посадки, посмотрели за час 130 000 человек.

Нам виделось это красивым зрелищем. Мы смотрели сюжеты про воздушные шары в Турции, но фестиваль в Великих Луках превзошел все наши ожидания. Мы были на одновременном поднятии шаров в крепости, испытали детский восторг, ходили и улыбались. До мурашек! Из этого можно сделать туристическое событие, потому что такое мало где есть. Можно добавить фотозон, сувениров, разрекламировать - и сюда поедут люди.

Павел Прокофьев, блогерПавел Прокофьев, блогер
В Великих Луках участники жили на турбазе «Волынь». В Пскове остановились в «Раздолье». Говорят, что даже в Санкт-Петербурге не припоминают такого места, чтоб жить в 10 минутах езды от города, да еще на природе. Цены везде очень лояльные. Что касается питания – все очень вкусно. Люди добрые и хорошие.

- Здорово, что Псков меняется. Я здесь четыре года назад был, - говорит Павел. - А сейчас вижу, что набережная сделана, идет реставрация Варлаамовской башни. Замечательно, что ее решили сделать со стеклом. Здорово, что отошли от канонов и добавили современного видения.

- Дороги не самые плохие в стране, и культура вождения отличается. Водители часто пропускают и уступают место на парковке. У нас номера на машине московские. И я знаю, как к этому относятся в регионах - не очень доброжелательно, а здесь неоднократно пропускали, что приятно удивило. Я в Пскове два года назад был. Стало уютнее. Может, тогда мы были весной и попали в межсезонье, а теперь лето, поэтому так. Идешь по набережной в окружении людей, и какое-то курортное ощущение появляется. А еще здесь закаты потрясающие.

Дмитрий Носорев-Шилов,<br>блогер Дмитрий Носорев-Шилов,
блогер 

ГДЕ КЛАД ЗАРЫТ

В автомобильных экспедициях по Северо-Западу ребята участвуют более 8 лет. Поездки носили скорее разрозненный характер, хотелось их объединить в единый проект. Таким проектом, связавшим 11 регионов, стало «Серебряное ожерелье России».

- Мы решили объехать все регионы, посетить большинство объектов, входящих в новый маршрут, и рассказать всем о специфике туризма в СЗФО, - рассказал Павел Прокофьев. – Наше преимущество в том, что путешествуем мы на машинах, а значит, можем сходить с нахоженных туристами мест. Если говорить на примере Псковской области, то большинство знает о Печорах и Изборке, но мало кто слышал о Себеже.

Питерцы восхитились Псковской областью и закопали клад
Участники планируют совершить девять путешествий по Северо-Западу. Они уже были в Вологде, Великом Устюге, Нарьян-Маре, Сыктывкаре, Калининградской области, Санкт-Петербурге и окрестностях, в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях.

- Особенность проекта - в синергии современного медиа, - отмечает Павел. - В нем участвуют журналисты, блогеры, фотографы, видеографы, визионеры. Мы доносим информацию в каждый уголок – в соцсети, «Телеграм», мессенджеры. Везде можно смотреть, где мы побывали. Стараемся по максимуму распылить и рассказать. Надеюсь, что по нашим следам приедут туристы. Ведь это то, ради чего мы все это затеяли.

Питерцы восхитились Псковской областью и закопали клад
Чтобы заинтересовать подписчиков, участники проекта, как и ведущие телешоу «Орел и Решка», в каждом регионе оставляют небольшие клады с инструкцией о том, как получить приз в салонах одного из мобильных операторов. Для них же проводят и онлайн-квесты. Они строятся на вопросах, касающихся тех мест, которые участники экспедиции посещали.

- Таким образом, мы тоже рассказывает о туризме в той или иной области, - отмечает Павел. - Через загадки можно узнать малоизвестные, но интересные факты. Не надо никуда ехать, можно играть сидя дома или в офисе. Вам приходит сообщение, вы на него отвечаете, получаете очки, а раз в месяц мы подводим итоги и дарим подарки.

Питерцы восхитились Псковской областью и закопали клад
Отдельным продуктом проекта станет интерактивная карта Северо-Западного федерального округа с нанесенными на нее всеми объектами, входящими в туристические маршруты «Серебряного ожерелья России». В каждой карточке объекта можно будет увидеть фотографию его, описание и список туров, в которых можно его посетить с экскурсией.

А еще - приложение «Открывая Серебряное ожерелье». Будут разработаны 3D- модели основных достопримечательностей и перенесены в дополненную реальность.

Первый объект - Кириллово-Белозерский монастырь Вологодской области - уже доступен. Нужно просто скачать приложение и макет, навести камеру на маркер - логотип проекта, и магия заработает. В Псковской области такой достопримечательностью станет Кремль.

СПРАВКА

Найти всю интересующую информацию можно на этом сайте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковская область на ладони

Экономика / Туризм
24 июня 12:28

Псковская область на ладони

Вышел в свет новый «Паспорт туриста»
Федеральный уровень

Экономика
19 июня 10:42

Федеральный уровень

Совет банковских и финансовых организаций Псковской области принял участие в первом съезде Ассоциации банков России
Бизнес без барьеров

Экономика
18 июня 10:16

Бизнес без барьеров

Михаил Ведерников встретился с уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области
  • По трём номинациям будут выбирать лучшее поселение Псковской области
  • Два водогрейных котла заменят на котельной в Опочецком доме-интернате до 30 августа
  • «Вы губернатору обещали, сдавайте»: подрядчик срывает сроки ремонта улицы Юности в Пскове
  • Какие территории в Пскове в преддверии Ганзы обработали от клещей и комаров (СПИСОК)
  • Следить за безопасностью туристов во время Ганзы в Пскове будут 1500 полицейских
  • Мотоциклисту после аварии в Великих Луках потребовалась помощь медиков и госпитализация
  • Подросток в Гдове изрубил топором женщину, которая впоследствии умерла
  • Три процента избирателей пришли на предварительное голосование по довыборам в областное Собрание
  • Медработники, повара и водители из Пскова могут попасть на службу в Ленинградскую область
  • Мобильная приёмная прокурора области заработает 25 июня в Палкинском районе
  • До завтрашнего утра на Ольгинском мосту в Пскове будут ремонтировать дорожное покрытие

    • 23 июня

  • Более 250 псковичей проголосовали за кандидатов в облсобрание
  • Михаил Ведерников обсудил развитие музея-заповедника «Изборск»
  • Разыскивается мужчина, который ушел из великолукской больницы и не вернулся
  • В Псковской области с начала года два ребенка выпали из окон и два утонули
  • В Пскове стартовало предварительное голосование «Единой России» по довыборам в ПОС
  • До 25 градусов тепла и грозы обещают в воскресенье в Псковской области

    • 22 июня

  • Себежский район удостоился звания «Край партизанской славы»
  • Псковская область присоединились к всероссийской акции «Горсть памяти»
  • Михаил Ведерников о Дне памяти и скорби: Наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен
  • Псковские предприниматели помогли благоустроить праздничное пространство Ганзы
  • Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
  • Стала известна полная программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
  • Псковские школьники побывают на атомной подводной лодке в Мурманске
  • В субботу в Псковской области ожидаются дожди с грозами

    • 21 июня

  • Стало известно, как попасть на приём к главному следователю Псковской области
  • С 24 по 28 июня возле «Империала» псковичи смогут пройти выездную диспансеризацию
  • Для вывоза мусора с острова Залита сотрудникам «Экопрома» потребовалось шесть часов
  • Михаил Ведерников: Развитие Гдовского района станет одной из приоритетных задач
  • Подписчики «Псковской правды» в Instagram выиграли абонементы в фитнес-клуб «XPRESS»

    • Новости

    Дорога к храму

    Общество
    Мария Соколова 24 июня 16:23

    Дорога к храму

    К церкви Сергия с Залужья подойти можно, если не боишься ушибов

    Не тульский пряник

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    5 июня 10:09

    Не тульский пряник

    Художник-реставратор из Петербурга переехала в псковскую деревню, чтобы создавать уникальные и вкусные сувениры
    Москвичи оценили условия для бизнеса в Псковской области

    Экономика
    28 мая 12:34

    Москвичи оценили условия для бизнеса в Псковской области

    В столице с большим успехом прошла презентация возможностей региона