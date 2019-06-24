Питерцы восхитились Псковской областью и закопали клад

В соцсетях и мессенджерах блогеры на весь мир рассказывали о том, как прекрасен Себеж, какие потрясающие закаты в Пскове и как хочется по-детски улыбаться, когда в небо одновременно взлетают воздушные шары в Великих Луках.
В соцсетях и мессенджерах блогеры на весь мир рассказывали о том, как прекрасен Себеж, какие потрясающие закаты в Пскове и как хочется по-детски улыбаться, когда в небо одновременно взлетают воздушные шары в Великих Луках.
Нам виделось это красивым зрелищем. Мы смотрели сюжеты про воздушные шары в Турции, но фестиваль в Великих Луках превзошел все наши ожидания. Мы были на одновременном поднятии шаров в крепости, испытали детский восторг, ходили и улыбались. До мурашек! Из этого можно сделать туристическое событие, потому что такое мало где есть. Можно добавить фотозон, сувениров, разрекламировать - и сюда поедут люди.
- Здорово, что Псков меняется. Я здесь четыре года назад был, - говорит Павел. - А сейчас вижу, что набережная сделана, идет реставрация Варлаамовской башни. Замечательно, что ее решили сделать со стеклом. Здорово, что отошли от канонов и добавили современного видения.
- Дороги не самые плохие в стране, и культура вождения отличается. Водители часто пропускают и уступают место на парковке. У нас номера на машине московские. И я знаю, как к этому относятся в регионах - не очень доброжелательно, а здесь неоднократно пропускали, что приятно удивило. Я в Пскове два года назад был. Стало уютнее. Может, тогда мы были весной и попали в межсезонье, а теперь лето, поэтому так. Идешь по набережной в окружении людей, и какое-то курортное ощущение появляется. А еще здесь закаты потрясающие.
- Мы решили объехать все регионы, посетить большинство объектов, входящих в новый маршрут, и рассказать всем о специфике туризма в СЗФО, - рассказал Павел Прокофьев. – Наше преимущество в том, что путешествуем мы на машинах, а значит, можем сходить с нахоженных туристами мест. Если говорить на примере Псковской области, то большинство знает о Печорах и Изборке, но мало кто слышал о Себеже.
- Особенность проекта - в синергии современного медиа, - отмечает Павел. - В нем участвуют журналисты, блогеры, фотографы, видеографы, визионеры. Мы доносим информацию в каждый уголок – в соцсети, «Телеграм», мессенджеры. Везде можно смотреть, где мы побывали. Стараемся по максимуму распылить и рассказать. Надеюсь, что по нашим следам приедут туристы. Ведь это то, ради чего мы все это затеяли.
- Таким образом, мы тоже рассказывает о туризме в той или иной области, - отмечает Павел. - Через загадки можно узнать малоизвестные, но интересные факты. Не надо никуда ехать, можно играть сидя дома или в офисе. Вам приходит сообщение, вы на него отвечаете, получаете очки, а раз в месяц мы подводим итоги и дарим подарки.
А еще - приложение «Открывая Серебряное ожерелье». Будут разработаны 3D- модели основных достопримечательностей и перенесены в дополненную реальность.
Первый объект - Кириллово-Белозерский монастырь Вологодской области - уже доступен. Нужно просто скачать приложение и макет, навести камеру на маркер - логотип проекта, и магия заработает. В Псковской области такой достопримечательностью станет Кремль.
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