В последние годы туристический поток в Псковскую область заметно растет. В прошлом году в регионе побывал 1 миллион туристов, по итогам этого года ожидается, что цифра вырастет до 1,5 миллионов человек. Но пока наша область остается «регионом выходного дня», куда туристы приезжают на двое-трое суток. Однако представители туристической сферы надеются, что развитие железнодорожного и авиасообщения между Псковом и обеими столицами привлечет к нам еще больше гостей из других городов, в том числе и школьников.
— Мы «регион выходного дня», пока что из этого сегмента мы никуда не сдвинулись. Во многом это обусловлено существующей транспортной логистикой: туристам удобно приехать из Москвы и Санкт-Петербурга именно на выходные. Но в этом году у нас появился поезд «Ласточка» до Петербурга, и мы уверены, что в 2019 году будет положительная динамика по детскому туризму, — отмечает начальник отдела развития туризма областного комитета по культуре Ольга Качнова.
В этом году за положительную динамику детского туризма отвечал федеральный проект «Моя Россия», в котором Псковская область в виде исключения приняла участие второй раз.
— Первый раз, напомню, это был 2016 год, мы тогда принимали 606 детей. В этом году детей было 1452. Изменилась география проекта: самые дальние наши гости были из Волгоградской области и из города Краснодара. В этом году в маршрут под брендом «Серебряное ожерелье» было включено посещение Печерского монастыря, Изборской крепости, знакомство с памятниками города Пскова. Особый акцент был сделан на Порхове, где дети посещали Порховскую крепость, места памяти в деревне Красуха и место лагеря Дулаг. Очень сильное впечатление на детей произвела эта экскурсия. Это отражено и в их отзывах, и в рисунках, — сообщила председатель общественного Совета по туризму, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова.
Отзывы в формате эссе, рисунки и селфи школьники создавали для конкурса «Все в Псков», организованного «Псковской правдой» и «Континентом».
— Для нас этот конкурс еще важен и тем, что призами здесь становятся семейные, «возвратные» поездки в Псков. Ребенок съездил вместе с классом, а потом возвращается сюда уже вместе с родителями, — напомнила Светлана Баранова.
Зато в Псковской области «высокий» сезон более продолжительный, чем у большинства соседей по Северо-Западу: с мая до середины ноября.
— Наш продолжительный туристский сезон является предметом зависти для многих регионов, потому что чаще всего даже для культурно-познавательного туризма у большинства сезон — лето. У нас он продолжительный за счет интереса, который вызывают у туристов Пушкинские Горы. Золотая осень — это пик сезона, — отметила Светлана Баранова.
Однако, по ее словам, сегодняшняя экономическая ситуация такова, что люди, отложив деньги на пляжный отдых, туры выходного дня тоже сокращают.
— Спасибо «Ласточке» — она дала поток экскурсантов. Даже в одной из туристских организаций, которая базируется в Кремле, есть такой термин: «Ласточки» прилетели». Потому что открывается дверь и заходят туристы, которые говорят: Мы с «Ласточки». А что мы сможем у вас сейчас получить?»
Ольга Качноваа напомнила слова губернатора Михаила Ведерникова о налаживании в скором времени ежедневного авиасобщения между Псковом и Москвой и предоставлении туроператорам особых условий и тарифов на перевозки.
Свежая статистика: за два месяца после возобновления авиасообщения рейсом воспользовались 4300 человек.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ— Недавно говорила с коллегами из авиакомпании. Самолет ежедневно будет летать с апреля. Авиакомпания ожидает новый борт. И расписание будет изменено — планируются утрений и вечерний рейсы, — уточнила информацию президент Ассоциации туроператор и туриндустрии «АСТУР» Гелена Самохвалова.
Также она сообщила подробности о новых направлениях движения «Ласточки». Судя по всему, достопримечательности Пскова и области захотят увидеть не только жители Северной столицы:
— В ближайшее время Псков «Ласточками» будет соединять еще два города Северо-Запада — Новгород и Петрозаводск, что еще увеличит поток наших туристов, особенно школьников, — сказала Гелена Самохвалова.
Также, по ее словам, будет скорректировано время прибытия вечерней «Ласточки», чтобы дети могли прибывать в город в «урочное» время.
— Это говорит о том, что процесс идет и подстраивается под развитие туризма в нашем регионе, — уверена госпожа Самохвалова. — Выслушиваются пожелания и замечания турбизнеса с точки зрения комфортной работы, привлечения сюда туристов и, как следствие, пополнения регионального бюджета.
По мнению директора турфирмы «Славянский Тур» Изабеллы Коваль, благодаря «Ласточке» возрастает популярность однодневных туров. Особенно такие поездки актуальны для школьников — это дешево, комфортно и безопасно. А результатом таких ознакомительных поездок будет желание приехать еще раз в Псков, чтобы задержаться здесь дольше.
— Надо «заразить» Псковской областью. Сарафанное радио впереди планеты всей идет. Приедет класс на «Ласточке» на один день, и уже другой класс из этой школы захочет приехать. «Ласточка» — это хороший способ увеличить экскурсионный поток в регион.
А появится такой поезд в Петрозаводск — вся Карелия будет у нас.