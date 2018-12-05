В последние годы туристический поток в Псковскую область заметно растет. В прошлом году в регионе побывал 1 миллион туристов, по итогам этого года ожидается, что цифра вырастет до 1,5 миллионов человек. Но пока наша область остается «регионом выходного дня», куда туристы приезжают на двое-трое суток. Однако представители туристической сферы надеются, что развитие железнодорожного и авиасообщения между Псковом и обеими столицами привлечет к нам еще больше гостей из других городов, в том числе и школьников.

В ВИДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

— Мы «регион выходного дня», пока что из этого сегмента мы никуда не сдвинулись. Во многом это обусловлено существующей транспортной логистикой: туристам удобно приехать из Москвы и Санкт-Петербурга именно на выходные. Но в этом году у нас появился поезд «Ласточка» до Петербурга , и мы уверены, что в 2019 году будет положительная динамика по детскому туризму, — отмечает начальник отдела развития туризма областного комитета по культуре Ольга Качнова. В этом году за положительную динамику детского туризма отвечал федеральный проект «Моя Россия», в котором Псковская область в виде исключения приняла участие второй раз. — Первый раз, напомню, это был 2016 год, мы тогда принимали 606 детей. В этом году детей было 1452. Изменилась география проекта: самые дальние наши гости были из Волгоградской области и из города Краснодара. В этом году в маршрут под брендом «Серебряное ожерелье» было включено посещение Печерского монастыря, Изборской крепости, знакомство с памятниками города Пскова. Особый акцент был сделан на Порхове, где дети посещали Порховскую крепость, места памяти в деревне Красуха и место лагеря Дулаг. Очень сильное впечатление на детей произвела эта экскурсия. Это отражено и в их отзывах, и в рисунках, — сообщила председатель общественного Совета по туризму, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. Отзывы в формате эссе, рисунки и селфи школьники создавали для конкурса «Все в Псков», организованного «Псковской правдой» и «Континентом». — Для нас этот конкурс еще важен и тем, что призами здесь становятся семейные, «возвратные» поездки в Псков. Ребенок съездил вместе с классом, а потом возвращается сюда уже вместе с родителями, — напомнила Светлана Баранова.

«ЛАСТОЧКИ» ПРИЛЕТЕЛИ

Зато в Псковской области «высокий» сезон более продолжительный, чем у большинства соседей по Северо-Западу: с мая до середины ноября. — Наш продолжительный туристский сезон является предметом зависти для многих регионов, потому что чаще всего даже для культурно-познавательного туризма у большинства сезон — лето. У нас он продолжительный за счет интереса, который вызывают у туристов Пушкинские Горы. Золотая осень — это пик сезона, — отметила Светлана Баранова. Однако, по ее словам, сегодняшняя экономическая ситуация такова, что люди, отложив деньги на пляжный отдых, туры выходного дня тоже сокращают. — Спасибо «Ласточке» — она дала поток экскурсантов. Даже в одной из туристских организаций, которая базируется в Кремле, есть такой термин: «Ласточки» прилетели». Потому что открывается дверь и заходят туристы, которые говорят: Мы с «Ласточки». А что мы сможем у вас сейчас получить?» Ольга Качноваа напомнила слова губернатора Михаила Ведерникова о налаживании в скором времени ежедневного авиасобщения между Псковом и Москвой и предоставлении туроператорам особых условий и тарифов на перевозки. Свежая статистика: за два месяца после возобновления авиасообщения рейсом воспользовались 4300 человек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

— Недавно говорила с коллегами из авиакомпании. Самолет ежедневно будет летать с апреля. Авиакомпания ожидает новый борт. И расписание будет изменено — планируются утрений и вечерний рейсы, — уточнила информацию президент Ассоциации туроператор и туриндустрии «АСТУР» Гелена Самохвалова. Также она сообщила подробности о новых направлениях движения «Ласточки». Судя по всему, достопримечательности Пскова и области захотят увидеть не только жители Северной столицы: — В ближайшее время Псков «Ласточками» будет соединять еще два города Северо-Запада — Новгород и Петрозаводск, что еще увеличит поток наших туристов, особенно школьников, — сказала Гелена Самохвалова. Также, по ее словам, будет скорректировано время прибытия вечерней «Ласточки», чтобы дети могли прибывать в город в «урочное» время. — Это говорит о том, что процесс идет и подстраивается под развитие туризма в нашем регионе, — уверена госпожа Самохвалова. — Выслушиваются пожелания и замечания турбизнеса с точки зрения комфортной работы, привлечения сюда туристов и, как следствие, пополнения регионального бюджета.

«ЗАРАЗИТЬ» ПСКОВОМ