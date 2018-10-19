Автобусом и на «Ласточке»

Учить географию по визам в документах куда интереснее, чем по учебнику. А еще литературу, обществознание, биологию и многие другие предметы школьной программы авторы проекта «Живые уроки» предлагают осваивать в путешествиях по области и другим регионам (а в дальнейшем, возможно, и другим странам). Псковская область стала пилотной площадкой реализации этой федеральной программы. О том, где и как проводятся «Живые уроки», выяснила «Псковская правда».

БЕЗ ИНТЕРАКТИВА НИКУДА

— Программа развития детского туризма «Живые уроки» призвана способствовать воспитанию у нашего подрастающего поколения любви к своей Родине, к своему краю. Наши программы проникнуты духом хорошего, доброго по отношению к нашей истории и культуре, — говорит Изабелла Коваль, генеральный директор турфирмы, занимающейся реализацией проекта. Она напомнила, что идея создания такого образовательного проекта возникла еще в 2015 году: — Что я подумала? Нужно все то, что у нас накопилось, — маршруты, экскурсии, всевозможные интерактивы — объединить в один проект, систематизировать и подвести под школьную программу. И в 2016 году наш проект был представлен управлению образования Псковской области. Комплекс экскурсионно-образовательных туров охватывает наиболее значимые достопримечательные места Псковской области и Пскова. В проекте представлены все виды туризма: историко-культурный, познавательный, экологический. Кроме того, туристические маршруты включают элементы интерактивных п­рограмм, квестов, мастер-классов. — Современные дети слушать много не могут, они хотят что-то делать, активно двигаться. Поэтому формат экскурсий нынче очень изменился, — замечает Изабелла Коваль.

ДЛЯ СЕБЯ И СОСЕДЕЙ

Проект «Живые уроки» имеет всероссийский охват, в настоящее время в программе участвует уже более 40 регионов России. Псковские школьники тоже активно посещают «Живые уроки». В связи с запуском поезда «Ласточка» путешествия для школьников стали комфортнее, бюджетнее и, главное, безопаснее. По программе «Живые уроки» уже приезжали ребята из Санкт-Петербурга на этом поезде. Также планируется, что в Псков будут приезжать калининградские школьники: — В мае была рабочая встреча с представителями туроператоров Калининграда, на которой шел разговор об участии в этой федеральной программе, об обмене школьными турами между Калининградом и Псковом. Теперь нам необходимо провести информационный тур для калининградских туроператоров.

ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Пока проект держится на энтузиазме его участников. По словам Изабеллы Коваль, проект нуждается в софинансировании. Потому что если школьники из Пскова отправляются на экскурсии регулярно, то многим детям из районов такие поездки не по карману. — За последний год мы заметили снижение развития детского туризма, — замечает начальник отдела развития туризма Госкомитета Псковской области по культуре Ольга Качнова. — Дети стали меньше ездить по регионам и внутри региона, меньше стали выезжать на экскурсии. Это связано, в первую очередь, с перевозками. Очень много требований и ограничений, и в большинстве случаев учителя предпочитают не брать ответственность за вывоз детей, потому что не могут должным образом организовать поездку в связи с большим количеством бумаг, которые должны быть подготовлены. В этой связи организация путешествия через туроператора — гарант безопасности детей. Потому что туроператор, который занимается детским туризмом, всегда осведомлен о всех бумагах и нормативах, которые действуют. Туроператор — это та организация, которая профессионально занимается туризмом. Родители могут быть уверены, что поездка отвечает всем требованиям безопасности, которые существуют на сегодняшний день. — Дальнейшее развитие «Живых уроков» мы связываем с Ганзейскими днями, которые будут проходить в 2019 году, — отмечает начальник областного управления образования Александр Седунов. — К нам приедут и туристы из-за рубежа, и из регионов Российской Федерации. И мне кажется, в рамках такого большого ганзейского мероприятия этот проект тоже мог бы себя найти.

МНЕНИЯ

В 2015 году мы употребляли такое выражение, как «пушкинская прививка». Проект «Живые уроки» — это прививка не только пушкинская, это прививка всех культурно-исторических, заповедных, природно-ландшафтных мест на территории Псковской области, куда могут приехать дети, вместе с родителями, чтобы узнать школьный образовательный предмет. Ведь тот же тур в Бежаницкий район предполагает не только путешествие в Полистовский заповедник, но и, например, знакомство с провинциальным бытом дворянских усадеб. Также мы рассуждали, что было бы здорово, чтобы в наших музейных экспозициях в Плюсском и Куньинском районах проводились уроки, — на это как раз и нацелен проект «Живые уроки». Александр Седунов, начальник управления образования Псковской области