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Экономика / Туризм

Псков брендовый

Пироги с грибами от Софьи Ковалевской, подлинный телеграфный аппарат, с которого отправили телеграмму об отречении Николая II, — Псковской области есть чем удивить туристов

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Светлана Синцова
2 августа 2018 года, 14:05
Фото: Денис Конков
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Четыре туристических маршрута Псковской области получили статус брендовых. Брендовый маршрут популяризирует культурное и историческое наследие конкретного региона. Псковские турпродукты утвердили по результатам работы экспертной группы комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации. В течение четырех дней насыщенной работы эксперты посетили восемь районов Псковской области и порядка 40 туристских объектов.

К брендовым туристским маршрутам, как правило, привлекается особое внимание, и это приводит к увеличению потока туристов в регион. Утвержденные брендовые маршруты размещаются на портале Ассоциации туроператоров (АТОР), что является существенной поддержкой, так как информация с сайта АТОР публикуется разными изданиями как в России, так и за рубежом. Рекомендации о реализации брендовых маршрутов рассылаются всем российским федеральным туроператорам.

Жанна Малышева, председатель областного комитета по культуре
Основным критерием для присвоения маршрутам статуса «брендовые» был уровень качества и развитости туристской и транспортной инфраструктуры.

— Надо признать, что трудности и недоработки в данной области есть, поэтому маршруты были утверждены при условии улучшения инфраструктуры. В частности, отмечен недостаток туалетов, парковок и информационных указателей на территориях туристских объектов. Но эксперты были впечатлены высоким уровнем экскурсионного обслуживания на всех объектах и присвоили по данному направлению Псковской области первое место из 38 посещенных ими регионов, — отмечает председатель комитета.

В результате работы комиссии было утверждено четыре брендовых маршрута Псковской области: «Большая Псковская энциклопедия» и «Золотая легенда средневековой Руси», разработанные туроператором ООО «Атмосфера путешествий», и маршруты «Грибы и гении растут в провинции» и «Императорский маршрут», разработанные туроператором ООО «Бюро путешествий «Континент». Псковичи и гости региона уже сейчас могут путешествовать по брендовым маршрутам, туры доступны для продажи и размещены на сайтах туроператоров.

СТОПАМИ НИКОЛАЯ II

«Императорский маршрут» предлагает туристам пройти по стопам последнего российского императора Николая II в преддверии судьбоносного решения, когда под Псковом он подписал отречение от престола.

Мы знаем о том, что гибель императорской семьи, путь на голгофу начался именно от решения, которое принял император Николай II, отречься от престола. Это решение было принято в Пскове. Поэтому мы связались с организаторами федерального проекта Министерства культуры и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества «Императорский маршрут» и начали переговоры о том, чтобы Псковская область тоже вошла в этот проект. Государственный комитет по культуре подписал весной соглашение о том, что Псков входит в этот проект. Соответственно, маршрут должен был быть осмотрен членами комиссии по импортозамещению. И мы его предъявляли одновременно с другим нашим маршрутом.

Светлана Баранова, руководитель бюро путешествий «Континент»
Объекты, которые вошли в маршрут, — это места посещений императорской семьи и  представителей дома Романовых, а также места их паломничества. Туристы увидят музейную экспозицию, посвященную Николаю II, в том числе уникальные вещи. Например, подлинный телеграфный аппарат Морзе, с которого, возможно, отправили в Петроград телеграмму об отречении Николая II. Псковский музей-заповедник подготовил хорошую интерактивную прогулку по центру Пскова с показом мест, связанных с пребыванием императорской семьи. Также для посещения предлагается Спасо-Елеазаровский монастырь, куда совершала одно из своих паломничеств великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Входят в маршрут Изборск и Печоры, которые посетил

Путешественники могут увидеть в Пскове подлинный телеграфный аппарат, с которого отправили в Петроград телеграмму об отречении Николая II.
Фото из открытых источников
Николай II во время приезда в Псков в 1903 году.

— Объекты и точки посещения достаточно известны. Но их нужно было показать под другим соусом. Члены экспертной комиссии отмечали, что Пскову есть что показать и что здесь эта тема звучит. Она действительно связана с историей нашего города.

В то же время, по словам Светланы Барановой, получением статуса «брендовый маршрут» работа над проектом не закончится:

— Важным объектом этого маршрута могло бы стать появление императорского вагона на железнодорожных путях возле нашего вокзала. Это был бы и яркий, и достаточно понятный объект. Тем более сейчас современные технологии позволяют сделать муляж такого вагона. Кроме того, целый ресторан пустует в здании вокзала — почему бы там не сделать экспозицию? Возможно, там не будет раритетных вещей из музея-заповедника, но там могла бы разместиться экспозиция, которая позволяла бы людям получить полное представление о событиях, развернувшихся здесь в марте 1917 года.

ГРИБНАЯ ТЕМА В ИСТОРИИ

Маршрут «Грибы и гении растут в провинции» приглашает гостей посетить единственный в мире музей-усадьбу поэтессы, музыканта и всемирно известного математика Софьи Ковалевской, родовое имение предков поэта Александра Пушкина, дом-музей писателя Сергея Довлатова.

— Почему «Грибы и гении»? Во-первых, название должно притягивать, во-вторых, оно должно играть. Грибная тема связана с каждой из персон, с которой знакомят туристов. Софья Ковалевская пироги пекла с грибами, у Пушкина дважды в его произведениях такие пироги упоминаются. Тему грибов мы не забываем, — говорит Светлана Баранова.

Пирогами с грибами туристов угостят и в Пушкинских Горах, и в Полибино.
Фото из открытых источников
При разработке тура его авторам показалось недостаточным, чтобы в программу вошел только Пушкинский заповедник.

— Для нашего маршрута определяющим было связать север и юг Псковской области и создать программу, которая включает в себя знакомство с гениями прошлого и современности. Поэтому начинается тур с города Великие Луки. Несмотря на то, что город древний — ему исполнилось 860 лет, туда редко заходят туристические тропы. Спасибо Великолукскому комитету по культуре, который настоял, что Великие Луки — это не только усадьба Полибино, связанная с именем Софьи Ковалевской, но еще и Иван Виноградов, знаменитый математик. В Великих Луках есть отличный музей, который представляет собой хорошо сохранившуюся дворянскую усадьбу, где проживал Иван Матвеевич Виноградов. В Пушкинских Горах программа тура — это не только Пушкин, но и современный гений — Сергей Довлатов. Его музей мы тоже предлагаем посетить туристам.

Тур уже пользуется спросом у туристов из других регионов и даже гостей из-за рубежа. По словам Светланы Барановой, интерес гостей из Франции, наших бывших соотечественников, вызвали усадьбы Псковщины.

ПСКОВСКАЯ ГЛУБИНКА

Маршрут «Большая псковская энциклопедия» предполагает посещение городов региона, исторических мест и храмов.

Мы разрабатывали этот маршрут, когда наша фирма выходила работать на прием туристов. Потому что хотели показать нашу область шире, чем в стандартном варианте — Пушкинские Горы — Изборск — Печоры. И предварительно сами сделали рабочие поездки в города Остров и Порхов.

Мария Рышкевич, руководитель отдела приема туристов компании «Атмосфера путешествий»
По ее словам, маршрут сразу нашел отклик у московских туристов. И среди московских крупных туроператоров этот маршрут известен уже на протяжении полутора лет.

— Когда пришла информация о конкурсе на брендированный маршрут, мы, естественно, решили представить тот тур, который у нас уже работает, потому что он показал себя с наилучшей стороны. Тур этот имеет огромное преимущество. Он с еженедельным заездом, то есть туристам не надо ждать какого-то определенного дня или месяца, чтобы к нам попасть.

По словам Марии Рышкевич, особенно нравится гостям мемориал «Линия Сталина» в деревне Холматка, посещение которого включено в тур:

— Все остаются в полном восторге. Об этом музее мало кто знает. И многие говорят, что они в Остров ехали ради подвесных мостов, но в итоге «Линия Сталина» оставила еще большее впечатление.

Мемориал «Линия Сталина» — это место, где обязательно нужно побывать.
Фото пресс-службы администрации области
Маршрут «Золотая легенда средневековой Руси» проложен по местам, связанным с личностью князя Александра Невского.

— Этот маршрут у нас разрабатывался под конкурс на лучший туристический маршрут, который проводился нашим комитетом по туризму в декабре прошлого года. Он тоже получил отклик от московских туристов, причем у туристов, которые в нашей области уже были и хотели бы расширить свои знания о регионе за счет посещения Порхова и историко-культурного центра «Самолва», — пояснила Мария Рышкевич.

Представитель турфирмы отмечает, что туристам нравится псковская глубинка.

— О Порховской крепости иногда отзывы даже лучше, чем о Изборской. Потому что эта крепость реставрации не подвергалась и там можно увидеть XIV век в чистом виде, походить, потрогать. Все отмечают, что Порховская крепость очень уютная и там очень приветливые сотрудники.

Что касается инфраструктуры, то единственная беда — это дороги. Например, есть проблема с дорогой на Самолву. А вот точки питания, представленные в районах, достойные и заслуживают более высокой оценки, чем кафе в «раскрученных» местах. 

КСТАТИ

Работа по дальнейшему брендированию маршрутов будет продолжена в случае заинтересованности региональных туроператоров. Государственный комитет Псковской области по культуре будет способствовать реализации данного направления.

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