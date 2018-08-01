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Экономика / Туризм

Псков глазами бегемота

Зачем нужно путешествовать по России, выяснял экипаж автомобильного квест-тура «Серебряный трилистник»

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Светлана Синцова
1 августа 2018 года, 09:23
Фото: Дарья Хваткова
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Псков стал одной из точек маршрута автомобильной экспедиции журналистов и блогеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Литвы. Участники квест-тура «Серебряный трилистник» отправились по городам Северо-Запада, чтобы собрать максимальное количество причин, зачем путешествовать по «Серебряному кольцу России». 22 июля в Петрозаводске был дан старт автопробегу, а уже вечером 25 июля экипаж #южныерубежи2018 в составе четырех участников прибыл в Псков. И буквально на следующее утро путешественники встретились с «Псковской правдой», чтобы рассказать о первых впечатлениях от нашего города.

Но сначала несколько слов о самих путешественниках. Экипаж #южныерубежи2018 — это четыре человека и один плюшевый бегемот. В составе команды представитель организаторов тура, журналистка «КП» Ия Платунова, автомобильный блогер и ютубер Андрей Шрайб, тревел-блогер Александр Сафронов, а также еще двое популярных блогеров — Анна и ее игрушечная Розовая Матильда.

Я автор блога в ЖЖ. Но есть маленький нюанс: блог не у меня, а у этого бегемота. Игрушечная Матильда в розовом платье сидит тут же, но не за столом, а на столе.

Анна Киселёва,
блогер
Сначала у Анны был собственный «человеческий» блог в ЖЖ, но после создания шуточного живого журнала для Матильды выяснилось, что приключения бегемота-путешественника пользуются большей популярностью у подписчиков, чем ее собственная страница.

— В нашем тандеме главная она, я только за ней записываю, — шутит Анна. — Содержимое блога — мир глазами бегемота. Ее мнение отличается от моего мнения в силу размеров и альтернативного видения. И, собственно, вот этим разбавляю суровый мужской коллектив.

Личными впечатлениями от путешествия по российским городам намерены делиться Александр Сафронов и Андрей Шрайб. Последний, кстати, является штурманом экипажа — как главный специалист по автомобилям он все время за рулем.

Я снимаю тест-драйвы и автомобильные тесты для «Ютуба». И сейчас начинаю новую тему — путешествия на автомобиле. То есть я всегда путешествовал с семьей и друзьями, но никогда не писал на эту тему. А как представитель Евросоюза, я хотел сделать путешествие по России. И это первый такой шаг. В Москве часто бывал по рабочим делам, а вот сейчас путешествую по красивым русским городам.

Андрей Шрайб,
блогер

Мы ездим по своеобразному «Серебряному кольцу». Точнее, это три кольца — трилистник. Команд тоже три: одна поехала на Мурманск, другая — на Архангельск, а мы — по древним городам России. Изюминка проекта в том, что до последнего команды не знали, куда они поедут. Старт был в понедельник, и мы кидали жребий — узнавали, кто по какому направлению поедет.


Ия Платунова,
блогер

В каждый автомобиль вмонтирован датчик, который фиксирует движение по маршруту. И все три машины пользователи могут видеть в реальном времени на специальной карте. Туда же участники тура добавляют фотографии мест, в которых побывали. Маршруты заранее известны. Но настоящие путешественники не могут проехать мимо чего-то интересного. Поэтому всегда сворачивают с дороги и давно уже отстают от графика.

— После европейских дорог и европейской инфраструктуры интересно посмотреть на российские вещи, — говорит Андрей. Однако замечает, что дороги на Северо-Западе совсем не плохие, а к отелям, кафе и прочим туристическим объектам и вовсе претензий нет. Единственное замечание — не хватает указателей.

— Под Порховом посмотрели совершенно фантастический мемориал «Дулаг». Но с трассы на него указывает только маленький значок. Когда идешь со скоростью 100 км в час, можно и не заметить! — говорит Андрей.

В Псков участники тура приехали поздно вечером. Но, как отмечает Андрей, так и планировалось: сначала увидеть вечерний Псков с освещенными набережными и красивой подсветкой Кремля. А на следующий день увидеть центр города уже при дневном свете:

— Ваш кремль подсвечен не хуже, чем в европейских странах. Т. е. ты идешь по Парижу или идешь по Пскову — большой разницы нет.

Произвел впечатление Псков и на других участников тура. Кстати, Александр Сафронов давно мечтал побывать здесь — после того как посмотрел фильм «Александр Невский».

Мне хотелось увидеть этот древний город. Посмотреть, где снимали фильм. Представлялось, что Псков — это очень маленький городок. А вчера ехали по центру: большие улицы, магазины, дома на Золотой набережной... Большой и красивый город.

Александр Сафронов,
блогер
— В Псков мы приехали из Новгорода. Два старинных города. Хотелось посмотреть, что у них общего и что у них разного. И в первую очередь, архитектуру кремлей, — добавляет Анна. — Я много раз была в Новгороде, а в Пскове я впервые. Честно сказать, мне Псковский кремль понравился больше. У меня давно такого не было: хочется стоять и смотреть...

Однако, по словам Анны, по сравнению с Новгородом в Пскове очень мало туристов. В то время как все необходимое для отдыха здесь есть.

— Главная проблема — это отсутствие информации, почему сюда нужно ехать, — считает Андрей. — Поэтому мы хотим показать, что здесь есть что посмотреть и можно хорошо отдохнуть.

Блогер также рассказывает, что, когда отправлялся в это путешествие, все знакомые ему сочувствовали:

— Мне говорили, что в России меня ожидает отсутствие дорог и инфраструктуры и что люди здесь хмурые и неприветливые. Оказалось, российские люди доброжелательные, везде нам помогали. Дороги, если говорить о стандартных трассах, не уступают европейским странам. И здесь огромные просторы.

— Видно, что природа при этих просторах сохраняется. Птицы хищные летают. А вчера я первый раз в жизни так близко видела аиста! — добавляет Анна.

После небольшой экскурсии в Пскове экипаж отправляется в путь за новыми впечатлениями. А в «Инстаграме» бегемота Матильды появляется новая запись:

#псков не отпускает из своих объятий:) Но #южные рубежи2018 уже едут дальше, следующая остановка — #изборск. 

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