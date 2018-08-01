Псков глазами бегемота

Псков стал одной из точек маршрута автомобильной экспедиции журналистов и блогеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Литвы. Участники квест-тура «Серебряный трилистник» отправились по городам Северо-Запада, чтобы собрать максимальное количество причин, зачем путешествовать по «Серебряному кольцу России». 22 июля в Петрозаводске был дан старт автопробегу, а уже вечером 25 июля экипаж #южныерубежи2018 в составе четырех участников прибыл в Псков. И буквально на следующее утро путешественники встретились с «Псковской правдой», чтобы рассказать о первых впечатлениях от нашего города. Но сначала несколько слов о самих путешественниках. Экипаж #южныерубежи2018 — это четыре человека и один плюшевый бегемот. В составе команды представитель организаторов тура, журналистка «КП» Ия Платунова, автомобильный блогер и ютубер Андрей Шрайб, тревел-блогер Александр Сафронов, а также еще двое популярных блогеров — Анна и ее игрушечная Розовая Матильда.

Я автор блога в ЖЖ. Но есть маленький нюанс: блог не у меня, а у этого бегемота. Игрушечная Матильда в розовом платье сидит тут же, но не за столом, а на столе. Анна Киселёва,

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Сначала у Анны был собственный «человеческий» блог в ЖЖ, но после создания шуточного живого журнала для Матильды выяснилось, что приключения бегемота-путешественника пользуются большей популярностью у подписчиков, чем ее собственная страница. — В нашем тандеме главная она, я только за ней записываю, — шутит Анна. — Содержимое блога — мир глазами бегемота. Ее мнение отличается от моего мнения в силу размеров и альтернативного видения. И, собственно, вот этим разбавляю суровый мужской коллектив. Личными впечатлениями от путешествия по российским городам намерены делиться Александр Сафронов и Андрей Шрайб. Последний, кстати, является штурманом экипажа — как главный специалист по автомобилям он все время за рулем.

Я снимаю тест-драйвы и автомобильные тесты для «Ютуба». И сейчас начинаю новую тему — путешествия на автомобиле. То есть я всегда путешествовал с семьей и друзьями, но никогда не писал на эту тему. А как представитель Евросоюза, я хотел сделать путешествие по России. И это первый такой шаг. В Москве часто бывал по рабочим делам, а вот сейчас путешествую по красивым русским городам. Андрей Шрайб,

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Мы ездим по своеобразному «Серебряному кольцу». Точнее, это три кольца — трилистник. Команд тоже три: одна поехала на Мурманск, другая — на Архангельск, а мы — по древним городам России. Изюминка проекта в том, что до последнего команды не знали, куда они поедут. Старт был в понедельник, и мы кидали жребий — узнавали, кто по какому направлению поедет.

Ия Платунова,

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В каждый автомобиль вмонтирован датчик, который фиксирует движение по маршруту. И все три машины пользователи могут видеть в реальном времени на специальной карте. Туда же участники тура добавляют фотографии мест, в которых побывали. Маршруты заранее известны. Но настоящие путешественники не могут проехать мимо чего-то интересного. Поэтому всегда сворачивают с дороги и давно уже отстают от графика. — После европейских дорог и европейской инфраструктуры интересно посмотреть на российские вещи, — говорит Андрей. Однако замечает, что дороги на Северо-Западе совсем не плохие, а к отелям, кафе и прочим туристическим объектам и вовсе претензий нет. Единственное замечание — не хватает указателей. — Под Порховом посмотрели совершенно фантастический мемориал «Дулаг». Но с трассы на него указывает только маленький значок. Когда идешь со скоростью 100 км в час, можно и не заметить! — говорит Андрей. В Псков участники тура приехали поздно вечером. Но, как отмечает Андрей, так и планировалось: сначала увидеть вечерний Псков с освещенными набережными и красивой подсветкой Кремля. А на следующий день увидеть центр города уже при дневном свете: — Ваш кремль подсвечен не хуже, чем в европейских странах. Т. е. ты идешь по Парижу или идешь по Пскову — большой разницы нет. Произвел впечатление Псков и на других участников тура. Кстати, Александр Сафронов давно мечтал побывать здесь — после того как посмотрел фильм «Александр Невский».

Мне хотелось увидеть этот древний город. Посмотреть, где снимали фильм. Представлялось, что Псков — это очень маленький городок. А вчера ехали по центру: большие улицы, магазины, дома на Золотой набережной... Большой и красивый город. Александр Сафронов,

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