В пресс-центре «Псковской правды» презентовали новый масштабный туристический проект «В гости к нам». Инициатором создания проекта стал Медиа-холдинг Псковской области, который вместе с единомышленниками из Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», а также из Госкомитета по культуре придумал, как рассказывать о псковских достопримечательностях и сокровищах, чтобы привлечь в регион туристов.
Подумали и решили сделать этот проект долговременным. Расскажем обо всех видах туризма, которые присутствуют в нашем регионе, от культурно-познавательного до экологического и спортивного и даже экстремального. Делаем это для того, чтобы помочь развитию внутреннего туризма.
Гелена Самохвалова, президент «Астур»
Для региона затащить туриста хорошо, но местные жители зачастую не знают, чем живет область, они не знают, что происходит в том или ином направлении.
При разработке проекта «мыслей было много», но все они в результате выстроились в семь блоков по различным направлениям. Гастрономический, экологический, паломнический, медицинский туризм, русские усадьбы, детский туризм, императорский маршрут - расскажут, чем богата наша Псковская земля.
Юлия Белобородова, первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре
Проект будет работать на то, чтобы увеличить туристический поток.
- Для туризма продвижение, позиционирование нашего региона в средствах массовой информации и интернет-пространстве очень важно, - отметила Юлия Белобородова. - А если это инициатива и бизнеса, и СМИ - это вдвойне важно. Мы как орган власти в сфере туризма не могли не поддержать его, потому что для нас очевидно, что большинство потребителей туристских услуг региона находится в интернете. Когда появляются новые идеи по возможности ведения такого активного блока с участием бизнеса, это не может не приветствоваться. Мы готовы всячески эту идею продвигать и на федеральных порталах.
Юлия Белобородова напомнила, что псковский информационный туристский центр при продвижении области на местных ресурсах работает еще и с крупными федеральными интернет-площадками. Проект «В гости к нам» найдет там место: все, что будет выкладываться на псковских ресурсах, будет транслироваться и на федеральных сайтах.
- Особенность данного проекта в том, что он может использоваться турбизнесом для позиционирования себя не в индивидуальном порядке, - считает Юлия Белобородова. – Показывать оторванный объект размещения, питания от общей концепции предоставления услуг в регионе безрезультатно. Надо видеть свое место в полном комплексе туристских услуг. В проекте турбизнес может показать свои возможности. Это реклама, позиционирование себя и региона в целом.
Юлия Белобородова напомнила, что Псковская область принимает участие в крупных федеральных проектах: «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», в новом проекте «Императорский маршрут». Те турфирмы, места размещения туристов, пункты питания, музейные и другие объекты показа, которые работают по этим маршрутам, могут выбрать определенные темы и рассказать о себе в проекте «В гости к нам».
Участники проекта будут встречаться раз в месяц за круглым столом. По каждой теме представители туриндустрии представят себя, расскажут о своих возможностях. После окончания проекта каждый участник может использовать материалы в своих рекламных целях.
- С точки зрения монетизации - это очень выгодно для бизнеса, - уверена Гелена Самохвалова.
На круглом столе организаторы ожидают оптимальное количество участников, которые являются реальными игроками рынка.
- Есть те, кто принципиально отодвигается от нас, говорит: «главное, не мешайте», а есть бизнес, который очень активно работает со СМИ и блогерами. Только те, кто понимает, насколько положительно скажется проект на их имидже и продвижении в Сети, должны в нем участвовать, - считает зампред госкомитета по туризму.
Разработчики программы отметили, что этот продукт - первый и уникальный, это своеобразный «туристский живой мини-портал», который сформирует портфолио региона.
- Проект гибкий и живой, мы запускам сначала семь тем, а потом будут и другие, - отметила Юлия Белобородова. - Мы хотим, чтобы все работало единым механизмом.