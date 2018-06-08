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Экономика / Туризм

В гости к нам

Как псковичам из сферы туризма стать известными во всей России

Текст:
Алёна Комарова
8 июня 2018 года, 14:16
Фото: Андрей Степанов
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В пресс-центре «Псковской правды» презентовали новый масштабный туристический проект «В гости к нам». Инициатором создания проекта стал Медиа-холдинг Псковской области, который вместе с единомышленниками из Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», а также из Госкомитета по культуре придумал, как рассказывать о псковских достопримечательностях и сокровищах, чтобы привлечь в регион туристов.

Подумали и решили сделать этот проект долговременным. Расскажем обо всех видах туризма, которые присутствуют в нашем регионе, от культурно-познавательного до экологического и спортивного и даже экстремального. Делаем это для того, чтобы помочь развитию внутреннего туризма.

Гелена Самохвалова, президент «Астур»
Внутренний туризм – это туризм не только внутри России, но и внутри региона, напомнила Гелена Самохвалова. Регион большой, сами псковичи и жители области могут путешествовать по родному краю.

Для региона затащить туриста хорошо, но местные жители зачастую не знают, чем живет область, они не знают, что происходит в том или ином направлении.

При разработке проекта «мыслей было много», но все они в результате выстроились в семь блоков по различным направлениям. Гастрономический, экологический, паломнический, медицинский туризм, русские усадьбы, детский туризм, императорский маршрут - расскажут, чем богата наша Псковская земля.

Юлия Белобородова, первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре

ВЫЙТИ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Проект будет работать на то, чтобы увеличить туристический поток.

- Для туризма продвижение, позиционирование нашего региона в средствах массовой информации и интернет-пространстве очень важно, - отметила Юлия Белобородова. - А если это инициатива и бизнеса, и СМИ - это вдвойне важно. Мы как орган власти в сфере туризма не могли не поддержать его, потому что для нас очевидно, что большинство потребителей туристских услуг региона находится в интернете. Когда появляются новые идеи по возможности ведения такого активного блока с участием бизнеса, это не может не приветствоваться. Мы готовы всячески эту идею продвигать и на федеральных порталах.

Юлия Белобородова напомнила, что псковский информационный туристский центр при продвижении области на местных ресурсах работает еще и с крупными федеральными интернет-площадками. Проект «В гости к нам» найдет там место: все, что будет выкладываться на псковских ресурсах, будет транслироваться и на федеральных сайтах.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

- Особенность данного проекта в том, что он может использоваться турбизнесом для позиционирования себя не в индивидуальном порядке, - считает Юлия Белобородова. – Показывать оторванный объект размещения, питания от общей концепции предоставления услуг в регионе безрезультатно. Надо видеть свое место в полном комплексе туристских услуг. В проекте турбизнес может показать свои возможности. Это реклама, позиционирование себя и региона в целом.

Юлия Белобородова напомнила, что Псковская область принимает участие в крупных федеральных проектах: «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», в новом проекте «Императорский маршрут». Те турфирмы, места размещения туристов, пункты питания, музейные и другие объекты показа, которые работают по этим маршрутам, могут выбрать определенные темы и рассказать о себе в проекте «В гости к нам».

Участники проекта будут встречаться раз в месяц за круглым столом. По каждой теме представители туриндустрии представят себя, расскажут о своих возможностях. После окончания проекта каждый участник может использовать материалы в своих рекламных целях.

- С точки зрения монетизации - это очень выгодно для бизнеса, - уверена Гелена Самохвалова.

На круглом столе организаторы ожидают оптимальное количество участников, которые являются реальными игроками рынка.

- Есть те, кто принципиально отодвигается от нас, говорит: «главное, не мешайте», а есть бизнес, который очень активно работает со СМИ и блогерами. Только те, кто понимает, насколько положительно скажется проект на их имидже и продвижении в Сети, должны в нем участвовать, - считает зампред госкомитета по туризму.

Разработчики программы отметили, что этот продукт - первый и уникальный, это своеобразный «туристский живой мини-портал», который сформирует портфолио региона.

- Проект гибкий и живой, мы запускам сначала семь тем, а потом будут и другие, - отметила Юлия Белобородова. - Мы хотим, чтобы все работало единым механизмом.

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