Санкции против туристов

Речь идет об обсуждении ограничений работы в России популярного сервиса бронирования гостиниц «Букинг». В Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности мирового сервиса по бронированию гостиниц Booking.com на территории Российской Федерации», сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Мнение об этой инициативе Ростуризм представит до 4 июня. «Псковская правда» поинтересовалась у псковских отельеров и представителей туристического бизнеса, как они оценивают инициативу Минкульта.

ПРОТИВ КОГО ДРУЖИТЕ?

С одной стороны, «Букинг» монополизировал рынок ОТА (онлайн тревел агентства, то есть реализующие свои услуги через интернет. — Прим. редакции) не только в РФ, а в мире, исключая специфические регионы. Есть много ОТА кроме «Букинга», но не все отели их используют. Сейчас большинство онлайн-броней в мире — это «Букинг». Кроме того, их пункт о паритете цен ограничивает отельеров в гибкости продаж. С другой стороны — это не только канал бронирования, но и реклама. Сравнивать количество посетителей сайта «Букинга» с количеством посетителей сайта отеля сложно. Сервису доверяют. Он имеет удобные инструменты аналитики для отельеров. Андрей Петров, представитель отеля «Имение АлтунЪ» в Новоржевском районе

Да, подтверждает Андрей Петров, «Букинг» собирает персональные данные клиентов, но это делает любой интернет-магазин в мире. «И это нормально для нашего времени». Блокировка ресурса, считает эксперт, негативно скажется на туристическом бизнесе. К тому же, не совсем ясно, что будет с работой на территории РФ ресурсов Agoda.com, Kayak.com и прочих, которые входят в холдинг. Да и сам турист, уже имеющий льготы по программе Genius, также потеряет бонус. Блокировка скажется не только на туристическом рынке. Не очень понятно, что будет с IT-фирмами, специализирующимися на работе менеджеров каналов. Они связывают сайт-агрегатор «Букинг» с внутренней системой самого отеля.

Не надо закрывать «Букинг». Это абсурдно — запрещать действующий агрегатор, где представлены все наши гостиницы и отели. Их сейчас там примерно 120. Он всем хорошо знаком, большая часть российских туристов путешествует внутри своей страны и бронирует жилье через «Букинг». Все новые отели и места размещения первым делом регистрируются на «Букинге». Кроме того, это очень удобный сервис, на котором можно выбрать место размещения, забронировать, оплатить удобным способом, посмотреть фото, отзывы пользователей. Там все понятно для туриста. Если «Букинг» закроют, наши отельеры потеряют помощь. Санкции будут направлены не на тех, на кого должны. Светлана Баранова, председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий «Континент»

БУДЬ ЧТО БУДЕТ

Нам все равно, закроют «Букинг» или нет. Есть множество других сервисов российских и зарубежных, на которых гостиницы могут размещать информацию о себе. Мы пользуемся практически всеми площадками. Конечно, «Букинг» — это львиная доля бронирований, но не единственная. Кроме того, туристам никто не запрещает бронировать номера прямо на сайте отеля. Мы от введения запрета не пострадаем. Возможно, в первый месяц будет какой-то спад, но потом все нормализуется. Мы отель маленький, привыкли быстро реагировать и подстраиваться под разные «инициативы» в нашей стране. Иван Алексашин, управляющий гостиницей «Чемодан»

Управляющий гостиницей также высказал мнение, что «Букинг» не закроют. Мол, поговорят и оставят в покое. Еще в апреле с инициативой ограничить работу сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Он отправил открытое письмо в Минкультуры. Как пояснил Войтович в беседе с РБК, ограничить доступ он предлагает на бронирование только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. По замыслу Войтовича, российские клиенты «Букинга» смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же, как и клиенты в других странах смогут бронировать отели в России. По мнению инициатора, сервис «Букинг» занимается в России туроператорской деятельностью (предлагает гостиницы, авиабилеты, трансферы), но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы. По его словам, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов. ​Сервис занимает на рынке доминирующее положение. Booking.com, не являясь официально туроператором, может не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора в случае жалоб со стороны потребителей. До 4 июня, когда мы узнаем мнение Ростуризма, остается менее недели.