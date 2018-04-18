Нескучное болото

Маршрут одного из псковских туроператоров #заповедник занял первое место в номинации «Лучший туристский продукт в рамках межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Этот тур областной комитет по культуре признал лучшим среди пяти представленных на конкурс. Корреспондент «Псковской правды» на несколько дней отправилась по #Заповеднику и смогла ощутить себя туристом в родных краях. - Цель этого маршрута сделать так, чтобы в Псков возвращались туристы, - пояснила идею проекта заместитель директора компании «Атмосфера путешествий», разработавшей маршрут, Александра Лебедева. - Стандартные маршруты Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские Горы у нас и у коллег в изобилии, а этот маршрут включает в себя необычные места нашей области, чтобы потом туристы вернулись к нам еще не раз. Маршрут придумала руководитель отдела приема туристов компании Мария Рышкевич. Туристы путешествуют по нашей области в течение трех дней. - Наш тур уникален, - уверена Мария Рышкевич, - в нем соединилось несколько типов экскурсионных туров. Это экологический туризм на Плавницком болоте, это литературный туризм в Пушкинских Горах и музее Довлатова, это паломнический туризм в Печорах, Избрске и Пскове, в том числе там присутствует и исторический пласт. Кроме того, мы используем межрегиональный компонент. Мы не просто съездили в Новгород через Порхов, а заехали посмотреть Валдай. Это тур, который не продает ни один туроператор Псковской области. Фишка маршрута также в его названии.

#Заповедник – название, которое само себя может рекламировать в соцсетях. Туристы, которые проходят этот маршрут и выкладывают в соцсети свои фотографии, ставят хештег. Когда идет поиск по хештегам, туристы могут смотреть фотографии, понравилось, например, фото Полистовского заповедника: «Я сюда хочу», - сказал турист, дальше посмотрел с кем съездили, заказал тур.

Мария Рышкевич

Первыми пройти по #заповедник пригласили руководителей туроператоров Москвы и Санкт-Петербурга. Поразить искушенных Встречаем группы столичных туроператоров на железнодорожной станции «Сущево» в Бежаницком районе. Оказывается, сюда удобно можно добраться поездом из обеих столиц. Завтракаем в кафе Бежаницкого райпо и отправляемся в Полистовский заповедник. Если вы спросите своих знакомых псковичей, бывали ли они в этих местах, скорее всего, получите отрицательный ответ. Что делать на болоте в заповеднике? Даже клюкву собирать нельзя. К тому же в нашем родном языке «болото» не только участок ландшафта, а гнилое место, где скучно и однообразно. Поездка в Полистовский заповедник разбивает это представление в пух и прах. Даже добраться до экологической тропы - уже экстрим. Столичные гости в замшевых сапожках и кедах в ужасе: нужны резиновые сапоги, желательно до шеи. У страха глаза велики, нас встречают брутальные вездеходы-уазики и газели с колесами в человеческий рост. Забираемся в них по железной стремянке и несемся по колее в полметра глубиной, заполненной снегом, льдом и грязью к экологической тропе. Вездеход подпрыгивает, иногда практически падает на бок, вязнет в весенней жиже… Кто-то стоически молчит, вцепившись в ремни безопасности, а кто-то хохочет, предчувствуя приключение.

- Это очень хорошая дорога! – ободряюще замечает наш экскурсовод, специалист по экологическому туризму Полистовского заповедника Надежда Дмитриева. Тихая жизнь С погодой повезло: небольшой плюс, солнце и мало ветра. За замшевые ботинки и кеды опасались зря, тропа - это дощатый настил шириной см 70, практически сухой и чистый. Идем друг за другом тремя группами. Полистовский заповедник - один из немногих островов дикой природы, сохранившихся в европейской части России, край озер, верховых болот, «ныряющих» речек, который появился здесь после отступления Валдайского ледника более 10 тысяч лет назад, рассказывает нам Надежда Дмитриева. - А вот «ведьмина метла», - говорит эколог и показывает на дереве пучок веток, похожий на метелку, оказывается, это вирус, он селится в кору, а потом заставляет ветки разрастаться в форме метлы. – Смотрите, а здесь метка медведя. На стволе дерева три отчетливые борозды от когтей лесного зверя, прямо на деревянной дорожке следы пищеварения, как выясняется, енотовидной собаки. А вот прямо на тропе маршрута - хатка семьи бобра. Она появилась два года назад, чтобы не тревожить животных в заповеднике построили новую обходную дорожку. Вот здесь следы лося, а это рылся кабан… Природа еще спит, но птицы прилетели, вовсю поют. При желании можно попить болотной воды, как на плоту покачаться на болотной кочке. По бокам от деревянной дорожки, на моховых кочках, красуется блестящая красная клюква.

- Эту клюкву деревенские называют веснянка, - рассказывает Надежда Дмитриева. - Раньше только ее и собирали, она считалась более полезной. А это хвощ зимующий, он твердый и шершавый, в царские времена его поставляли в европейские страны, использовали как пилку для ногтей, а у нас шлифовали полы и натирали посуду. На лесном островке в болоте - гнездо белки, под ним разгрызенные шишки, а вот девятиметровая смотровая вышка - с нее бескрайнее Полистовское болото открывается во всей первозданной красе. Внизу экскурсовод показывает неприметную травку – плаун. Говорят, девушки, которые хотят выйти замуж, зашивали ее в одежду. - Работает, - с улыбкой говорит Надежда. - На себе проверено. Я его в платочек завернула, в кармане носила и замуж вышла. Маршрут длиной в 4.5 км пролетает легко и незаметно. Говорить о его цветах, растениях, животных, можно бесконечно - болото не бывает скучным! «И орхидеи еще не зацвели...» - всю дорогу крутится в голове киношная фраза. Без шуток, орхидеи цветут здесь, на болоте, в свое время.

В Пскове и в Новгороде я не первый раз, понятно, что здесь элементы оборонительного зодчества, православные храмы очень красивые, которым нет аналогов. Мне очень понравилось болото, потому что это уникальный продукт, - делится впечатлениями Я еще никогда в жизни не видел, чтобы по болотам людей водили: и бобровая хатка там, и острова болотные, мне кажется, такой тур будет интересен взрослым с детьми, потому что для детей - это точно приключение. Приключение начинается, когда едешь на это болото, машины с высокими колесами, вездеходы - это вырывает из бесконечной череды церквей, на которую туристы иногда жалуются. Это болото можно занести в топ-10 достопримечательностей региона, которые обязательно надо посетить. Я продаю все, что продается, а этот тур будет продаваться, если правильно расписать его.

Игорь Асадчий, представитель туроператора "Виктория", Москва.



Карабкаемся обратно в вездеходы и проголодавшиеся мчимся на базу. В гостевом доме местная жительница Зинаида Петровна уже ждет нас с обедом, приготовленным в дровяной печи. Увозим с собой хорошее настроение и секрет варенья из зеленой клюквы, которым поделилась Петровна. Пушкин и Довлатов, монастырь и крепость Уже вечером в Пушкинских Горах нашу группу встречает дом-музей писателя Сергея Довлатова. «Дом» звучит громко, еще во времена Довлатова это была покосившаяся хибарка. В ней писатель жил в 1976 - году, когда работал экскурсоводом в заповеднике. Сейчас покосившейся избе 106 лет. С 2014 года дом - литературный герой повести «Заповедник» - музей. В нем сохранились подлинные довлатовские вещи. Кажется, все экскурсоводы, которые работали вместе с писателем, были влюблены в него, «в Сережу» - «хоромину в четыре окна».



Дальше могила Пушкина на Святых горах и переезд на ночлег в усадьбу Львов, где Перед сном - изысканный ужин с фирменным паштетом из кролика, известные псковские щучьи котлеты в местном ресторане. Для городского жителя это место – приют тишины и покоя. Об этом даже прилетевшие с югов аисты знают – гуляют прямо по берегу озерца рядом с корпусом отеля. Пасхальным утром отправляемся дальше - в усадьбу Михайловское, затем в Псково-Печерский монастырь и в Старый Изборск. -Я от Пскова даже не ожидала такого, - делится впечатлениями Мария Салыкина из московского «Магазина путешествий».- Мне очень понравились экскурсоводы, они потрясающе «вытаскивают» все места, даже бедноватую усадьбу в Михайловском. Так интересно рассказывают, что захватывает воображение, ты ходишь, смотришь, чувствуешь себя в этой эпохе. После классических экскурсий по нашим «раскрученным» святыням, группа, наконец-то, попадает в Псков. Обзорная экскурсия по классическому Пскову, отель на Золотой набережной, и ужин с псковскими подарками в ресторане средневековой кухни, кажется, окончательно «добивают» впечатленных туристов. Хочется возвращаться В информационно-рекламный тур отправились люди искушенные в путешествиях, видевшие много интересно не только в нашей стране, но и за рубежом. Кто-то из гостей в нашем городе никогда не был, кто-то был лет 30-20-10 назад. Каждый для себя делает открытия и выводы. - В Пскове я уже был, но новый маршрут таков, что хочется сюда возвращаться вновь и вновь, - замечает Павел Ильчишин из компании «Омега Тревел». - Здесь такие разноплановые объекты и каждый по-своему уникален и интересен, это очень хорошо для туристов. Кому-то интересен храм, кому-то природа, кому-то Пушкин. Здесь все соединилось.

- Много лет я продаю туры в Псков, но вживую я его, к сожалению, не видела, - говорит Ирина Захарова из компании «Вокруг света», Москва. - Мне понравилось все, что мы смотрели, своей красотой и масштабами поразил Полистовский заповедник. Такой огромный кусок земли сохраняется в таких условиях неравнодушными людьми. Музей Довлатова – это единственный музей этого писателя в стране, поэтому было очень интересно. Довлатова многие знают и любят, его дом-музей будут пользоваться популярностью. Псковское направление вообще имеет стабильный спрос, особенно в летнее время. Туристам интересны классические туры Псков-Изборск-Печоры, Пушкинские Горы, сейчас туристы едут и в Порхов, в Остров, в Самолву, по не раскрученным местам. Кому-то нравится природные экскурсии, кому-то обычные, свой турист найдется обязательно. - Я не ожидала, что сочетание экскурсионного тура с экологическим маршрутом будет таким интересным, - замечает Светлана Гнутова из «Магазина путешествий». - Чтобы рекомендовать туристам, надо познакомиться самой с маршрутом, теоретически сложно представить насколько это прекрасный, необычный тур. То, что в Пскове много исторических ценностей, которые необходимо посмотреть, бесспорно, но в новом маршруте отличное сочетание активного отдыха с познавательным туризмом. В Пскове я давно была, приблизительно представляла, что это такое, но экологическая тропа поразила. Это новый взгляд на экскурсии. - Полный восторг, болота большая неожиданность, Полистовский заповедник, о котором у нас никто не знает, - отмечает Ирина Чамрова из московского «Майс». - Это большое открытие. Михайловское предсказуемо, в Изборске я была впервые - крепость и ключи впечатляют сильно, но очень далеко все-таки парковка, туристам тяжело будет, они у нас часто бывают возрастные. Наши туристы пока интересуются Псковом много, но ездят мало. Но надеюсь, что поедут. Мы будем более подробно рассказывать, что к чему. На сайте у себя мы уже разместили ваши программы.



Сейчас мы развиваем разработанную нашими специалистами программу – культурно-исторический проект «Возрождение янтарного пути». Мы уже заключили около десятка партнерских соглашений с регионами, в числе которых Красноярский край, Новосибирская, Калининградская область. Казалось бы, какое отношение это имеет к Пскову? Тем не менее, в этом году мы планируем провести несколько анимационных ярмарок-выставок в регионах, которые будут заинтересованы в этом. Янтарь очень интересен китайскому туристу, с помощью этих выставок можно привлечь внимание к региону. Не секрет, что обе столицы, Москва и Санкт-Петербург, уже заполонены китайскими туристами, а регионы пока в стороне. Маршрут, который предложили нам пройти в Псковской области очень интересен. Конечно, говорить о массовом туристе из Китая, который поедет сюда, пока нельзя. Наш опыт показывает, что китайские туристы уже насмотрелись храмов и церквей в столицах, им это мало интересно. Уже два года, как они едут в Мурманскую область смотреть северное сияние, очень любят природу, отличную от своей привычной. Обычный китаец первым делом хватается за фотоаппарат, чтобы фотографировать наши поля, леса, цветы и птиц. В этом контексте «Плавницкие болота» - прекрасный маршрут. Сейчас есть очень большой интерес и запросы туров от китайских ВИП-туристов. Приезжают высокопоставленные господа из КНР и хотят что-то особенное, растет китайский средний класс, который также интересуется экотуризмом. Наталья Попкова, заместитель директора Ассоциации содействия русско-китайскому туризму, филиал в Санкт-Петербурге

