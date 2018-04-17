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Экономика / Туризм

Праздник живота

Больше сотни гостей со вкусностями приедут в Псков

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Алёна Комарова
17 апреля 2018 года, 13:45
Фото: Андрей Степанов
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Международный этногастрономический форум «Вкус без границ» пройдет в Пскове 19-21 апреля в четвертый раз. В прошлом году деловая сессия форума привлекла около ста участников, в этом году, по оценкам организаторов, эта цифра перевалит за сотню, сообщила в пресс-центре «Псковской правды» директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

- В этом году интерес гораздо больший, - отметила она. – Даже наших псковских фермеров, которые будут выступать с дегустацией, очень большой список.

По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество площадок форума - их будет две: 19 апреля основные события развернутся в гостиничном комплексе Old Estate Hotel & SPA, 20 апреля - в бизнес-центре «Новая слобода».

На пленарных заседаниях расскажут об основных тенденциях развития этногастрономического направления в экономике и туризме, на рабочих столах обсудят четыре темы: технологии развития гастрономического туризма за счет ресурсов фермерских хозяйств, возможности международного сотрудничества в сфере развития гастрономических маршрутов, брендов, объектов. Состоится презентация реализации проекта Baltic Sea Food. Также участники обсудят потенциал гастрономического туризма регионов «Серебряного ожерелья». В этом году к нам приезжают многочисленные представители этих регионов.

Форум помогает раскрыть потенциал гастрономического туризма региона
Фото Андрея Степанова

- «Серебряное ожерелье» - это один из ключевых федеральных проектов по продвижению туристского потенциала регионов Северо-Запада, – рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Владислава Вишневская. – Уже несколько лет Министерство культуры РФ поддерживает этот проект. Сформировали ряд направлений, и наши местные туроператоры работают по данным маршрутам. Сегодня мы говорим, что «Серебряное ожерелье» – это не только культурно-познавательный туризм, как изначально это позиционировалось, но это и другие виды туризма, в том числе и гастрономический, который набирает все большую популярность в регионах Северо-Запада.

Познакомить одних с другими

Гастрономический туризм - это то, что сейчас набирает популярность, что в тренде,  Это один из стратегических элементов бренда региона. Понимание наших партнеров по внутреннему туризму, куда можно отвезти туристов, как встроить в тот или иной маршрут наш местный объект, об этом надо говорить и это показывать. У нас есть производители, которые хотели бы, чтобы к ним водили туристов, но далеко не все о них знают, и они сами не всегда могут принимать туристов. Свести одних с другими, показать, какие могут быть проблемы, куда нужно расти, - одна из целей площадки. 


Анастасия Иванова

По определению организаторов, задача форума не просто красиво рассказать о возможностях, а обозначить те проблемы, которые существуют в сфере. С одной стороны, гастрономический туризм – это то, что нужно развивать, а с другой - есть много проблем, к которым нужно привлечь внимание наших производителей.

 Важен также обмен опытом с другими регионами и странами, например странами Прибалтики.  Площадка международная, в прошлом году приехало очень много представителей из Эстонии, Латвии. Они презентовали себя, и весь этот год к ним возят туристов. Кто-то показал свой хлеб, кто-то пекарню, туда собираются тургруппы. В этом году мы хотим сделать акцент на наших производителях, чтобы приезжали к нам.

Владислава
Вишневская

Также в рамках форума поговорят о брендинге регионов, особенностях продвижения гастрономических брендов. В этом году форум ждет ВИП-спикеров. Пригласили специалистов не только федерального уровня, но и международного, таких как член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной Туристской организации ООН (ЮНВТО), вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман.

- Мы хотим получить открытый диалог между сегодняшним бизнес-сообществом, которое делает большие шаги в формировании гастрономических маршрутов и трендов на территории Псковской области, и получить экспертную оценку федерального уровня, - подчеркнула Владислава Вишневская.

Не ЗОЖные вкусности

Откроется выставка «вкусного отдыха» «Время отдыхать в России. Псковская область».

- Каждый пришедший может сделать свой индивидуальный, личный, можно сказать, брендовый, шоколад, - пояснила Владислава Вишневская. - Будут мастер-классы по росписи пряника, дегустационные площадки с продукцией, которая позиционирует себя как здоровое питание, и с той, что не всегда соответствует ЗОЖ.

Кулинарные изыски псковских производителей оценят международные эксперты
Фото Андрея Степанова

- Мы собрали на своей площадке всех тех, кто может обеспечить интересный, увлекательный отдых для псковичей. Летний сезон на пороге, не забываем, что у нас есть выходные, в которые очень часто встает вопрос: куда отправиться отдохнуть. Оказывается, в 30-40 км от Пскова есть замечательные места, куда можно поехать с друзьями, с ребенком. Всех представителей сферы развлечений и отдыха мы собираем на выставке. Мы хотим сделать праздник для псковичей и гостей, которые в этот день окажутся в Пскове.

Вход свободный, мастер-классы бесплатные. На стендах будут представлены преимущественно производители-псковичи с местными продуктами. 

СПРАВКА

Выставка «Время отдыхать в России. Псковская область» будет работать в субботу, 21 апреля. С 10.00 до 19.00 на стадионе «Машиностроитель» в экспоцентре «Бизнес без границ» на Кузнецкой, 25.  

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