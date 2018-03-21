Пушкинский заповедник во Внуково

Псковская область, которая входит в федеральный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», предлагает путешественникам отправиться в музей-заповедник «Михайловское», где великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин во время ссылки создал трагедию «Борис Годунов» и написал центральные главы «Евгения Онегина».

В рамках продвижения глобального туристического маршрута «Серебряное ожерелье России» Информационный туристский центр Псковской области совместно с порталом о событийном туризме организовал участие Псковской области в фотовыставке «Путешествуйте дома. Весна» в международном аэропорту Внуково в Москве.

Регион на выставке представят фотографии Михайловского, где жил и творил во время ссылки великий поэт Александр Пушкин.

Кроме этого, в экспозиции представлены красоты и достопримечательности Санкт-Петербурга, Владимирской, Тульской, Волгоградской, Тверской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Свердловской областей, Краснодарского края, Удмуртской республики, Кабардино-Балкарии и Республики Карелия.

Свободная для посещения фотовыставка еще раз напомнит посетителям аэропорта, насколько огромна наша страна, какая богатая у нее история. Каждая фотография — это не просто изображение места, это — рассказ о культурных особенностях региона, его традициях, великих людях, живших в нем.

— Для иностранных гостей выставка станет своеобразным путеводителем по России, а каждый посетитель сможет составить свой собственный маршрут для путешествия по стране, — убеждены организаторы.