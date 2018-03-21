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Экономика / Туризм

Пушкинский заповедник во Внуково

Пассажиры смогут выбрать маршрут для путешествий прямо в аэропорту

Текст:
Ольга Нефёдова
21 марта 2018 года, 09:33
Фото: предоставлено Информационным туристским центром
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Псковская область, которая входит в федеральный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», предлагает путешественникам отправиться в музей-заповедник «Михайловское», где великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин во время ссылки создал трагедию «Борис Годунов» и написал центральные главы «Евгения Онегина».

В рамках продвижения глобального туристического маршрута «Серебряное ожерелье России» Информационный туристский центр Псковской области совместно с порталом о событийном туризме организовал участие Псковской области в фотовыставке «Путешествуйте дома. Весна» в международном аэропорту Внуково в Москве.

Регион на выставке представят фотографии Михайловского, где жил и творил во время ссылки великий поэт Александр Пушкин.

Кроме этого, в экспозиции представлены красоты и достопримечательности Санкт-Петербурга, Владимирской, Тульской, Волгоградской, Тверской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Свердловской областей, Краснодарского края, Удмуртской республики, Кабардино-Балкарии и Республики Карелия.

Свободная для посещения фотовыставка еще раз напомнит посетителям аэропорта, насколько огромна наша страна, какая богатая у нее история. Каждая фотография — это не просто изображение места, это — рассказ о культурных особенностях региона, его традициях, великих людях, живших в нем. 

— Для иностранных гостей выставка станет своеобразным путеводителем по России, а каждый посетитель сможет составить свой собственный маршрут для путешествия по стране, — убеждены организаторы.

Подобная выставка проходила в аэропорту Шереметьево осенью прошлого года, о чем рассказывала «Псковская правда». Называлась она «Россия. Экология путешествий». Перед полетом пассажиры могли насладиться волшебным закатом в Пскове, совершить путешествие на ледоколе к Земле Франца-Иосифа и побывать в гостях у оленеводов в Архангельской области. Псковскую область представляли работы двух фотографов — Андрея Кокшарова и Романа Дмитриева.

Также 12 марта появилась новость о том, что Псковская область стала участником туристического проекта «Императорский маршрут». Он посвящен памяти Николая II и его семьи и объединяет города и регионы, сохранившие свидетельства об их последнем периоде жизни.

— Псков и Дно напрямую связаны с трагическими событиями жизни семьи Романовых. И уже в этом году по этим местам туроператоры региона разработают туристические программы (паломнические, культурно-познавательные и образовательные), которые будут продвигаться на российском и зарубежных туристических рынках, — рассказали в региональном комитете по культуре.

В проекте также принимают участие Москва, Санкт-Петербург, Тобольск, Тюмень и Екатеринбург, а также Томская, Омская и Кировская области. 

КСТАТИ

Выставка «Путешествуйте дома. Весна» свободна для посещения в аэропорту Внуково с 13 марта по 20 апреля.

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