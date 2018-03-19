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Экономика / Туризм

Помощник туриста

Где отдохнуть, перекусить, развлечься путешественнику, впервые попавшему в Псков

Текст:
Алёна Комарова
19 марта 2018 года, 15:21
Фото: Андрей Степанов
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Ответы на эти вопросы найдутся в новом справочнике «Паспорт туриста», выпущенном «Псковской правдой».

«Паспорт туриста» вышел в свет уже в седьмой раз. Это книжечка карманного формата, которую удобно захватить с собой в путешествие по нашему городу.

Паспорт пользуется огромным спросом у туристов. При содействии Госкомитета по культуре Псковской области мы представляем наш паспорт на выставках в Санкт-Петербурге и Москве, там он разлетается как горячие пирожки.

Елена Павлова, коммерческий директор государственного медиахолдинга
Туристское издание гости города могут получить бесплатно. Его можно найти в гостиницах, хостелах, в информационном центре в Кремле, в туристических агентствах.

Весь тираж, который нам предоставили, разобрали наши гости-коллеги. Они отметили, что издание очень хорошее, им понравился удобный формат. Для представителей туриндустрии это отличная площадка, чтобы представить свои услуги.

Светлана Баранова, директор турбюро
Справочник расскажет, какие достопримечательности, монастыри и святые места можно посетить, в каких кафе и ресторанах перекусить, познакомиться с псковской кухней. Он сориентирует, где гостю города развлечься, что обязательно посмотреть. Также там найдется информация о транспорте в нашем городе, тарифах такси.

Практическую информацию о туристической инфраструктуре региона в «Паспорте туриста» дополняет краткая историческая справка и карта центра города, на которой обозначены все значимые культурные объекты Пскова.

В справочнике турист найдет даже список литературы, который можно взять с собой в путешествие по Псковскому краю.

Где будет особенно интересно в дни путешествия, подскажет событийный календарь, который ежегодно выходит в области и напоминает обо всех традиционных и интересных культурно-развлекательных мероприятиях нашего региона.

Всего в справочнике 16 разделов и масса точных адресов, телефонов, паролей и явок, чтобы узнать, чем богата Псковская область.

«Паспорт туриста» поможет и немного сэкономить: некоторые заведения при предъявлении этой книжечки делают скидки.

На главном фото: Справочник карманного формата удобно захватить с собой во время прогулки по городу.

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