Помощник туриста

Ответы на эти вопросы найдутся в новом справочнике «Паспорт туриста», выпущенном «Псковской правдой».
«Паспорт туриста» вышел в свет уже в седьмой раз. Это книжечка карманного формата, которую удобно захватить с собой в путешествие по нашему городу.
Ответы на эти вопросы найдутся в новом справочнике «Паспорт туриста», выпущенном «Псковской правдой».
«Паспорт туриста» вышел в свет уже в седьмой раз. Это книжечка карманного формата, которую удобно захватить с собой в путешествие по нашему городу.
Паспорт пользуется огромным спросом у туристов. При содействии Госкомитета по культуре Псковской области мы представляем наш паспорт на выставках в Санкт-Петербурге и Москве, там он разлетается как горячие пирожки.
Весь тираж, который нам предоставили, разобрали наши гости-коллеги. Они отметили, что издание очень хорошее, им понравился удобный формат. Для представителей туриндустрии это отличная площадка, чтобы представить свои услуги.
Практическую информацию о туристической инфраструктуре региона в «Паспорте туриста» дополняет краткая историческая справка и карта центра города, на которой обозначены все значимые культурные объекты Пскова.
В справочнике турист найдет даже список литературы, который можно взять с собой в путешествие по Псковскому краю.
Где будет особенно интересно в дни путешествия, подскажет событийный календарь, который ежегодно выходит в области и напоминает обо всех традиционных и интересных культурно-развлекательных мероприятиях нашего региона.
Всего в справочнике 16 разделов и масса точных адресов, телефонов, паролей и явок, чтобы узнать, чем богата Псковская область.
«Паспорт туриста» поможет и немного сэкономить: некоторые заведения при предъявлении этой книжечки делают скидки.
На главном фото: Справочник карманного формата удобно захватить с собой во время прогулки по городу.