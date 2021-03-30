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Экономика / Я – социальный предприниматель

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить

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Светлана Синцова
30 марта 2021 года, 15:45
Фото: Андрей Степанов
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Зал, где размещается «Студия высоких достижений по художественной гимнастике», находится на территории бывшего предприятия на ул. Ижорского батальона в окружении старых знаний и разбитых дорог. Тем ощутимее контраст с тем, что находится внутри. Юные гимнастки занимаются в чистом теплом просторном зале с зеркалами и светлым ковровым покрытием. Малышки оставляют уличную обувь за дверью и с радостью бегут переодеваться. В студии, открытой в сентябре прошлого года псковичкой Ольгой Александровой, ежедневно проходят тренировки. Об идее открытия своего клуба и о планах по развитию проекта предприниматель рассказала «Псковской правде».

Свой клуб

Руководитель студии, и пока ее единственный тренер Ольга Александрова занимается художественной гимнастикой 35 лет.

В этом году мне исполнилось 40 лет, в гимнастике я с пяти лет. Тренировалась у Козловой Маргариты Викторовны. Имею звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. С 18 лет работаю тренером. Когда я училась на первом курсе института, у меня уже была первая группа, начинала в спортивном клубе «Багира».

Ближе к звездамОльга Александрова, предприниматель

Затем была стажировка в Испании, возвращение на родину, рождение любимой дочери Вари и несколько лет работы в спортивной школе «Юность». С 2012 года Ольга посвящает больше времени семье — у дочки Вари появляется два младших брата. Но занятия гимнастикой не прекращаются: девушка проводит тренировки в разных псковских клубах.

- В конце концов, у меня возникло желание открыть свой клуб. Потому что без этого никуда, - отмечает Ольга.

Первым делом пришлось искать помещение. Ольга, как и многие ее коллеги по цеху, отмечает, что подобрать зал, который устроил бы по всем параметрам — очень трудно.

Подходящие площади нашлись на территории бывшего промышленного предприятия.

- Хотелось бы, чтобы зал был в центре города, куда можно было бы добраться на автобусе. Но где нашли, там и занимаемся. В основном, деток привозят на машине. Есть три ребенка, которые здесь рядышком живут, они приходят пешком, - поясняет она.

В то же время, по словам Ольги, сам зал — хороший, с уже выполненным косметическим ремонтом, гимнастическими станками и зеркалами. Но вложить средства в оборудование помещения тоже пришлось — одни гимнастические ковры обошлись в сумму более 100 тысяч рублей.

Ближе к звездам
Зал, где занимаются гимнастки, - просторный, светлый и теплый
Фото Андрея Степанова

Несмотря на то, что зал с довольно высокими потолками, их размеры недостаточны для полноценных тренировок спортсменок постарше. Поэтому изначально Ольга хотела набрать только маленьких деток:

- Но некоторые дети перешли от других тренеров ко мне. Поэтому у меня занимаются как малыши, так и дети постарше. Самый старший ребенок - 2009 года рождения уже планирует получать разряд кандидата в мастера спорта.

Занимается с детьми Ольга. Других тренеров в студии пока нет. Но есть замечательный помощник — ее дочь, 13-летняя Варвара Соболева.

- Дочка мне очень помогает. Гимнастикой она начинала заниматься у меня, а сейчас тренируется в спортивной школе «Гармония» у Солдатовой Ирины Викторовны.

Движение вверх

- Клуб я назвала «Студия высоких достижений в художественной гимнастике», но лучше сокращенно «Студия СДВ», - говорит Ольга

Продвижением услуг предприниматель особо не занималась, хотя были изготовлены рекламные буклеты и созданы группы в соцсетях. Некоторые клиенты пришли, благодаря рекламе, но большая часть юных гимнасток — это дети бывших учеников Ольги, которые когда-то сами занимались у нее и теперь привели своих малышей.

Сейчас в студии тренируются около 30 юных спортсменок. На занятия принимают девочек с трех лет. Одно из преимуществ школы — небольшие группы по 10-12 человек, что позволяет обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку.

Ближе к звездам
Маленькие звездочки студии СВД
Фото Андрея Степанова

У малышек одинаковая форма, сделанная на заказ - шортики, майки. У студии своя эмблема: силуэт гимнастки на фоне звезд:

- Эмблему сама разработала. Что означает? Движение вверх. Все хотят быть звездами. У каждого своя звездность. Кто-то пришел, научился садиться на шпагат и уже стал звездочкой, а кто-то завоевывает медали.

Несмотря на то, что студия работает меньше года, гимнастки участвуют в сборах и соревнованиях и даже занимают призовые места.

- 13 февраля ездили на соревнования в Санк-Петербург. Результаты хорошие: первое, втрое и пятое места заняли. Теперь готовимся к Гимнастраде, которая состоится 3-4 апреля в спортивном комплексе «Олимп»в деревне Борисовичи. 17-18 апреля собираемся на соревнования Лугу, а 30 апреля в Пскове пройдет Ольгинский турнир. Внутриклубные соревнования проводим: на призы Деда Мороза, показательные выступления. Потихонечку развиваемся.

В планах у руководителя студии не только выращивать чемпионов, но и открыть группу здоровья - для детей, которым не нужны высокие достижения, но есть огромное желание заниматься гимнастикой. Более того, возможно аналогичные группы будут работать на базе клуба и для взрослых. По словам Ольги, запрос на такие тренировки есть.

Ближе к звездам
Главная помощница тренера - ее дочь Варвара
Фото Андрея Степанова

- Пока для взрослых есть такие услуги, как растяжка. Но, возможно, летом или с сентября запустим стрейчинг и другие направления для взрослых. В планах закупить инвентарь для занятий, - делится она.

А пока — малышки старательно выполняют упражнения и готовятся к соревнованиям

- Сама гимнастика — красивый вид спорта, - отмечает Ольга. - Я хочу, чтобы здесь, в первую очередь, была здоровая атмосфера. Чтобы дети друг друга уважали, радовались успехам друг друга, дружили с детьми их других клубов. Одним словом, тренируемся и двигаемся вперед!

P.S. Кстати, дружелюбную обстановку оценила внучка нашего фотографа, которая тоже побывала на занятии в студии СВД. Первое, что сказала девочка, садясь в машину: «Дед, но мы же сюда еще вернемся?». 

СПРАВКА

Студия высоких достижений по художественной гимнастике: 

г. Псков, ул. Ижорского Батальона, 24.
+7 (911) 697-79-50

Сообщество в «Вконтакте»: https://vk.com/club152642322
Страница в Instagram: olga_gimnastika_beauti

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Ближе к звездам
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