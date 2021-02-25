Мастер спорта России по художественной гимнастике, чемпионка России и международных турниров Ольга Давыдова приехала в Псков вслед за мужем. Имея опыт тренерской работы, девушка решила организовать в городе кружок по виду спорта, в котором она сама добилась значительных успехов. Теперь о её школе художественной гимнастики знают не только в Пскове, но и далеко за его пределами. Более того, благодаря инициативе чемпионки в городе снова стал проводиться турнир имени ее знаменитой тезки — княгини Ольги. О своем бизнес-проекте Ольга Давыдова рассказала «Псковской правде».

Своя школа

- Я даже не могу это бизнесом назвать - это мой ребенок, - говорит девушка. Ольга Давыдова родилась в Рязани, где с шести лет стала заниматься художественной гимнастикой. - Я тренировалась до окончания школы, затем переехала в Санкт-Петербург — учиться в НГУ имени Лесгафта. Там продолжила свою спортивную карьеру: попала в состав сборной Санкт-Петербурга к Быстровой Инне Валентиновне. В составе сборной стала чемпионкой России, - рассказывает она. После завершения карьеры Ольга помогала своему тренеру и параллельно тренировала детей в частном петербургском клубе. С мужем-псковичом девушка познакомилась во время учебы. После окончания университета уехала вместе с ним на его родину — в Псков.

- Переехала сюда в 2014 году. Сначала не знала, чем буду заниматься. Но поскольку практика работы в частном клубе мне очень понравилась, муж посоветовал открыть свой клуб. И в этом плане очень поддержал. Открыть свое дело помогли и родители. Благодаря поддержке родных все проблемы быстро решались и особенных трудностей она не помнит: - Я была помоложе. Амбиций было много. Когда загорелась этой идеей, особо и не замечала проблемы. Помню только, что сама ходила и рекламные листовки расклеивала по подъездам. Это было тяжело физически! Кружок художественной гимнастики начал работать в маленьком зале в обычной школе. Занятия проходили три раза в неделю по вечерам. Спустя два года работы нашелся подходящий зал — на территории одного из предприятий на улице Советской. По словам Ольги, найти помещение было трудной задачей, потому что зал должен быть с высоким потолком и невысокой ценой за аренду. - Огромная проблема в Пскове с залами. Они либо заняты, либо время аренды не подходит, либо цена аренды — неподъемная, - говорит Ольга. Впрочем, несмотря на то, что помещение предприниматель снимает по приемлемой цене, аренда остается самой большой статьей расходов. Также в немаленькую сумму обошлась покупка гимнастического ковра.

- Все остальное у детей свое: предметы и спортинвентарь для общей физической подготовки и специальной физической подготовки, - поясняет руководитель школы. Продвижением своего проекта Ольга специально не занимается. В начале работы она сама и ее друзья-предприниматели распространяли рекламные листовки. Сейчас новых клиентов приводит «сарафанное радио»: - Особо рекламой мы не занимаемся, и от этого даже проще. К нам приходят те, кто знает наш принцип работы. Своих детей приводят друзья, родственники наших гимнасток.

Внимание каждой

Сейчас в школе художественной гимнастики тренируются около 40 юных спортсменок, в том числе и совсем маленьких. На занятия принимают девочек от 3,5 полных лет. - Самое лучшее - когда ребенок приходит совсем маленьким и вместе с тобой растет, достигает своих первых целей, побед, - говорит Ольга. По ее словам, одно из преимуществ школы - маленькие группы, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. На тренировках каждая воспитанница школы получает одинаковое количество внимания - вне зависимости от физических данных и перспектив добиться значительных спортивных успехов. - Если родители хотят, чтоб их ребенок стал чемпионом, надо обратить внимание на физические данные и питание. Но если вы приходите ради того, чтобы развить своего ребенка, гимнастика - чудеснейший вид спорта. Она развивает все: и координацию, и осанку, даже добавляет пару сантиметров роста. Иногда смотрю: родители не очень высокие, а девочка - длинноногая. Кроме того, гимнасток берут и в балет, в танцы, и в фигурное катание. Девочки с которыми я ходила когда-то на тренировки сейчас выступают в первом составе «Тодеса».

Ольга отмечает, что в школе сложился дружный коллектив тренеров. - Первого нашего тренера я нашла спустя два-три месяца после открытия студии и работаем с ним уже шестой год. Хореограф тоже работает с самого открытия. Нам повезло друг с другом. Недавно к нам присоединился еще один молодой тренер и за полгода работы она очень подросла, что не может не радовать. А на мастер-классы в школу регулярно приезжают заслуженные спортсмены, что позволяет юным псковским гимнасткам получать новые знания, не покидая родной город.

Вернуть турнир

Как и в любой спортивной школе, гимнастки регулярно участвуют в сборах и соревнованиях, выполняют разряды, а также ездят на просмотры к заслуженным тренерам. - Наш клуб совсем молодой, но уже в прошлом году одна из гимнасток получила разряд кандидата в мастера спорта. В прошлом году до пандемии наши девочки становились чемпионками и призерами города. И, конечно, на выездных соревнованиях наши спортсменки получают призовые места, - рассказывает Ольга. За шесть лет работы школы гимнастки не раз ездили на соревнования в Эстонию и даже в Арабские Эмираты. Но чаще всего гимнастки становятся участницами соревнований в Санкт-Петербурге и Центральном федеральном округе. - Там там очень сильная школа. И деткам есть чему поучиться. Ежегодно в Пскове проходит турнир, посвященный памяти княгини Ольги. Это мероприятие организует школа художественной гимнастики. Более того, благодаря руководителю школы этот турнир был возрожден. - Раньше в Пскове был турнир с таким же названием. И когда я сюда переехала, вспомнила, что в детстве приезжала в этот город на турнир княгини Ольги. Но мне сказали, что он больше не проводится. Поэтому на второй год работы здесь я решила его вернуть.

На турнир руководитель школы приглашает главного судью из Рязани — «чудеснейшего человека и невероятного профессионала», заслуженного тренера России Марину Михайловну Коробкову. Соревнования проходят в спорткомплексе «Олимп». География турнира с каждым годом растет. В 2019 году в нем участвовали 350 человек и 11 регионов России, а также спортсменки из Эстонии. - К сожалению, в прошлом году из-за пандемии турнир не смог состояться. Но в этом году с 30 апреля по 2 мая мы планируем его проведение. Обязательно будет онлайн-трансляция. И мы надеемся, что будет какое-то ограниченное число зрителей, потому что деткам тяжело без зрителей выступать.

Тренировки онлайн

Пандемия, по словам Ольги, повлияла на работу школы, хотя тренировки не прекращались, а перешли в онлайн-режим. - Но трудности были. Девочки, у которых начался переходный возраст, узнали, что можно жить без тренировок. Было тяжело в том плане, что дети стали терять интерес. Одно дело - ты тренируешься и знаешь, что поедешь на соревнования, есть стимул куда-то стремиться. Другие дело, когда тренируешься и не знаешь, для чего тренируешься, - объясняет Ольга. Самым печальным было то, что гимнастки усиленно готовились к чемпионату города и чемпионату в Рязани. И буквально за несколько дней узнали, что ни того, ни другого мероприятия не будет - их отменили в связи с карантином. - Это было очень сложно: бежал-бежал и нужно резко остановиться. А тебя еще несёт!

Поэтому мы тренировались, давали детям творческие задания. Например, самим сделать себе прическу и макияж... Сейчас тренировки проходят в обычном режиме. Что касается планов на будущее, руководитель школы художественной гимнастики надеется, что в Пскове появятся условия для развития этого прекрасного вида спорта. - Очень хочется, чтобы появился большой спортивный зал, в котором девочки смогут тренироваться и развиваться. Во многих городах России и райцентрах есть такие залы. И художественная гимнастика процветает. Другая мечта — чтобы в школе появилась своя «звездочка», которой будет гордиться Псков, - говорит Ольга. Она уверена, что у воспитанниц ее школы есть потенциал для этого.

ПОДРОБНОСТИ Школа художественной гимнастики Чемпионки России Ольги Давыдовой

Адрес: г. Псков, ул. Совесткая, 51

Телефон: +79215026575

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