Пяточки дружат - носочки поссорились

Балет - наверное, самый красивый вид театрального искусства, который во все времена пользовался невероятной популярностью. Кто не изображал в детстве «Лебединое озеро»? Но если раньше балет для многих оставался мечтой, то сейчас у псковских малышей есть возможность попробовать себя в этом удивительном виде искусства. Многодетная мама Екатерина Гусева открыла в Пскове школу «Русский балет». О том, чем полезна классическая хореография для юных созданий, а также о развитии своего бизнес-проекта основатель школы балета рассказала «Псковской правде».

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Екатерина Гусева и сама похожа на артистку балета — высокая, стройная, с красивой осанкой. Однако хореографического образования у нее нет. - У меня два образования — педагогическое и банковское дело. А выбор направления для бизнеса, скорее, связан с моим взглядом на воспитание детей в условиях современного общества, - говорит предприниматель. У Екатерины четверо детей. И идея открыть школу балета появилась, когда девушка находилась в декретном отпуске. На руках было трое маленьких детей и перспектива вернуться на работу в банк казалась сомнительной, поясняет она.

На тот момент мой старший сын ходил в футбольную школу «Юниор». Эта школа открыта по франшизе ООО «Лига спорта». Мне очень нравилась их система организации, мотивации маленьких спортсменов, профессионализм тренеров, отношение к детям. Оказалось, что в «Лиге спорта» есть направление «Русский балет» с такой же организацией бизнеса. Балет, классическая хореография — это то, что всегда будет актуальным и способствует гармоничному развитию личности ребенка. Поэтому долго мы с мужем не думали и решили попробовать. Екатерина Гусева, руководитель школы "Русский балет"

По словам Екатерины, муж стал главным помощником, который поддерживал новый проект от идеи до воплощения в жизнь: - Первое, с чего мы начали — это был поиск подходящего помещения. Мы хотели, чтобы оно было светлым, уютным и красивым. Со спортивно-танцевальными залами в городе сложно, но в итоге подходящие площади нашлись, - говорит предприниматель. В помещении был сделан ремонт. Собственных средств у предпринимателя не было — пришлось воспользоваться займом. Но все необходимое для хореографического класса оборудование было приобретено. Станки, зеркала и даже специальный линолеум, устойчивый и соответствующий всем требованиям балетной школы.

- 16 сентября 2017 года мы открыли детям двери в мир классической хореографии, - отмечает Екатерина. - Главная цель школы — комплексное эстетическое развитие личности посредством изучения основ хореографического искусства. Также акцент мы делаем на коррекцию плоскостопия, на осанку, постановку корпуса и растяжку всех групп мышц. Классическая хореография — это основа любого вида танца. Даже если дети уходят потом от нас в народный танец или в гимнастику — все равно их видно по положению корпуса, осанке.

Есть чем гордиться

На занятия в школу балета принимаются дети в возрасте от 3 лет - и мальчики, и девочки. Занятия построены на основе методики Агриппины Вагановой, подкорректированной куратором «Русского балета» Ириной Чистяковой.

- Мы себя не позиционируем как кружок. Мы предлагаем именно обучение хореографии. Для деток с 7 лет мы вводим теоретическую часть. Но в группах малого возраста используем больше игровых методик. «Пяточки вместе — дружат, носочки поссорились» - так мы изучаем первую позицию. Позиции рук изучаем, надувая воздушный шар и отпуская. Если детки устают — предусмотрены музыкальные паузы, где они под музыку из «Фиксиков» «перезагружаются», - рассказывает Екатерина. Обучением детей занимаются профессиональные хореграфы. Одним из первых педагогов школы была настоящая артистка балета, но по семейным обстоятельствам она была вынуждена уехать в другую страну. Однако, по словам Екатерины, учителю танцев не обязательно быть профессиональным артистом — главное, хорошо знать методики преподавания и, конечно, любить детей. - Сейчас у нас работают четыре хореографа. Все наши педагоги — это профессионалы, которые хотят и готовы развиваться и обучаться. Огромное спасибо нашему колледжу культуры и искусств за подготовку таких специалистов, - рассказывает предприниматель.

Помимо освоения основ хореографии, в школе ставятся танцы. И если танцы для малышей — это больше «на радость родителям», то дети постарше выступают в Санкт-Петербурге на конкурсах по классическому танцу. - Мы туда выезжали, занимали призовые места. Нам есть чем гордиться, - отмечает руководитель школы.

Попасть на большую сцену

Выступает «Русский балет» и на различных городских мероприятиях. Конечно, из-за ковид-ограничений многие концерты и выступления не состоялись. Но даже в сложный период дети не остались без внимания и наград, рассказывает Екатерина: - Мы участвовали в онлайн-фестивалях. Танцевальные номера мы снимали на камеру и отправляли, их оценивало компетентное жюри. У нас были и лауреаты второй степени, и дипломанты первой степени. Конечно, онлайн-конкурсы не заменят выхода на большую сцену, но всё равно дети были счастливы!

Есть в школе балета и своя система поощрений — это «Дневники юного танцора». В конце каждого занятия детки получают «спасибо» от хореографа в виде картинок, которые они вместе с родителями вклеивают в дневник, таким образом получается красочная история девочки, которая усердно занималась балетной школе и затем вышла на сцену, чтобы танцевать в «Снежной Королеве». Другой стимул стараться — это жетоны и медали «Русского балета»: бронзовые, серебряные и золотые. Но, как в любом виде спорта, эти награды нужно заслужить упорным трудом. Еще одно преимущество школы «Русский балет» - возможность попасть на просмотры Академии танца Бориса Эйфмана.

- Детей в возрасте 6-7 лет мы рекомендуем возить в Санкт-Петербург на просмотры. Если ребенок способный, почему его не показать профессионалам? Академия танца Бориса Эйфмана сотрудничает с «Русским балетом». Поэтому у наших детей есть шансы погрузиться в профессию артиста балета с раннего возраста. Программа начальной школы по основным предметам такая же, как и во всех школах, но чередуются уроки с программой дополнительного образования: введение в классику, музыка, ритмика. Детям из регионов там предоставляют полный пансионат: бесплатное проживание и питание. Но конечно, там нужно трудиться - уже с 12 лет у них появляются пуанты и более серьезная подготовка. Зато окончания этого училища есть перспектива попасть на большую сцену. Пока из воспитанников школы искусств отбор прошла только одна девочка, но ее родители не решились отправить ребенка на обучение в Санкт-Петербург. Однако в Академии Эйфмана учатся воспитанницы школы «Русский балет» из других регионов.

Залог успеха - любить свое дело

- Понятно, что в современном мире реклама играет важную роль в ведении бизнеса. В начале своего пути работали над этим и днём, и ночью. Самый эффективный способ привлечения клиентов - это социальные сети, - рассказывает Екатерина. - Именно через группу в интернете приходили первые клиенты. Сейчас школа балета насчитает больше 60 учениц. И работать по продвижению услуг стало намного проще: - Мы узнаваемые, нас рекомендуют те же наши клиенты. То есть, как говорят у нас, работает «сарафанное радио». К нам возвращаются. Если в три года ребенку «не зашло», то бывает, что через год-два он снова к нам просится. Или, когда по семейным обстоятельствам люди уезжают и возвращаются, то тоже к нам приходят. Потому что и детям нравится ,и родителям. Поэтому сейчас Екатерина больше ориентируется на ведение «открытого контента» в соцсетях: публикует фотографии учениц, фоторепортажи с занятий.

- Это всегда гордость для родителей и отчет работы хореографов. Можно посмотреть, чем занимаются дети, какие выполняют упражнения. Конечно, предприниматель думает о расширении бизнеса и возможном открытии школы в Великих Луках. Но пока планам мешает пандемия коронавируса и ограничения связанные с ней. Ковид помещал даже встрече детей с заслуженным деятелем искусств РФ, известным балетмейстером Гедиминасом Тарандой. - Ближайшие наши планы - подружиться с Гедиминасом Тарандой. Он планировал провести мастер-класс для наших детей. Уже были назначены время и дата. Надеемся, что в этом году эти планы осуществятся. Другая наша мечта — постановка детских спектаклей-балетов на большой сцене нашего города. Екатерина Гусева считает, что залог успешного бизнеса - любить свою работу: - Я люблю и уважаю свой труд. И ещё очень люблю детей. На сегодняшний момент у меня четверо своих детей. На вопрос, как я всё успеваю, я обычно отвечаю, что не стараюсь всё успеть! Просто получаю эстетическое удовольствие от работы, от того, что прихожу сюда, от общения с детьми и их с родителями.

ПОДРОБНОСТИ Школа «Русский балет»

г. Псков, ул. Пароменская, 8а

т. 8 (800) 333-93-97

Сайт: https://schoolballet.com

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