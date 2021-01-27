Лабиринт, слон и авокадо

Новый детский клуб FUNтастика, который не так давно открылся в Пскове, похож на модное городское кафе, но со всеми необходимыми для малышей игрушками и развлечениями. Историей своего бизнес-проекта с «Псковской правдой» поделились предприниматель Андрей Петров и его жена Ольга.

Простор для игр

У Андрея и Ольги двое детей. И как многие родители, они водили малышей в детские клубы. Однако среди всего многообразия развивающих центров не было такой детской комнаты, которая бы устраивала их на 100%. А раз нет — надо придумать что-то свое.

Хотелось что-то большее, чем то, что есть в нашем городе. Чтобы было больше простора для игр. Однако при этом, чтобы сохранялся комфорт и преимущества небольших комнат: возможность закрыться на мероприятие и уютно посидеть, отметив детский день рождения. Андрей Петров, предприниматель

Для супругов это их первый бизнес-проект. Поэтому браться за новое дело было немного страшно. Но, как говорит жена и главная помощница Андрея, Ольга, в этот период она находилась в декретном отпуске и у нее не было «такой работы, которую можно было с грустью терять», отправляясь в свободное плаванье. Кроме того, было четкое понимание того, как должен выглядеть детский клуб. - Мы вместе с детьми прошли все такие центры в Пскове. И у меня сложилась картинка того, чтобы мне хотелось видеть в детской комнате как маме, - рассказала она. Подходящая локация, - просторное, с большими панорамными окнами помещение, — нашлась достаточно быстро. - Это было второе помещение, которое мы посмотрели. Подкупало и количество окон, и их размеры, и высота потолка, и в целом размеры помещения, - рассказал Андрей Петров.

Над интерьером работали целой командой и почти целый год: - Сначала была создана концепция нашей комнаты. А потом по крупицам все выбирали, искали, что-то приходило по ходу дела, что-то - потом пришло. Работали вместе с дизайнером Дианой Клюевой. Мы старались создать не только что-то яркое и детское, но и стильное. Затраты были большие, покупалось все новое, - вспоминает Ольга. В итоге получилось очень просторное, но в то же время уютное пространство в стиле лофт, не перегруженное лишними деталями. В помещении много света и воздуха, поэтому серый цвет стен не кажется мрачным. С цветами интерьера гармонируют мягкие игрушечные коты и слоны, а яркости добавляют желтые игрушки-авокадо. Мягкие пуфы, удобные диванчики и кресла — все сделано для того, чтобы дети и взрослые чувствовали себя комфортно. И конечно, центральное место занимает игровое оборудование: горка для маленьких и огромный лабиринт с сухим бассейном.

Веселая фантастика

- С названием мы очень долго не могли определиться. Много было разных вариантов, а назвали FUNтастика. В начале английское слово Fun, которое обозначает веселье. Кажется, это название прижилось, - отмечает Ольга.

Клуб хотели открыть еще весной прошлого года. Но планам предпринимателей помешала пандемия коронавируса. В связи с этими событиями затянулся ремонт помещения: - Поставщики оборудования, которое у нас стоит, из-за антикоронавирусных ограничений не смогли вовремя его привезти и установить. Из-за этого пришлось переносить и другие этапы ремонта, - пояснил предприниматель. Освоения дополнительных знаний для реализации бизнес-проекта не потребовалось. По словам предпринимателей, учиться пришлось только в плане решения юридических вопросов.

- При организации работы с детьми важны правила пожарной безопасности, соблюдение техники безопасности. Должны быть сертификаты на все, в том числе на оборудование. Я очень щепетильно подходила к этому вопросу, - рассказывает Ольга. Официальное открытие детского клуба состоялось только 7 сентября прошлого года. И то с ограничениями: пока из-за эпидемиологической обстановки под запретом посещение клуба большими группами детей и проведение праздников. Поэтому сейчас FUNтастика предлагает просто интересный досуг для детей и их родителей. - У нас есть администраторы. Мамы могут привести ребенка на один-три часа, оставить и уйти. Наши сотрудники за ним присмотрят.



Детям нравится

Клиенты клуба — в основном, жители близлежащих домов, которые «увидели, зашли посмотреть, а потом вернулись вместе с детьми». Но хорошо работает и «сарафанное радио». Родители малышей, которым уже довелось здесь побывать, советуют FUNтастику своим друзьям и знакомым. - Ничто так не работает, как рекомендации, - уверена Ольга. В клубе есть развлечения и для ребят постарше и для совсем крох. Самым маленьким посетителям еще нет года. Помимо лабиринта с горками и батута, предполагающих активный отдых, есть детская кухня, бизиборды и магнитная доска. - Детям особенно нравится лабиринт, где есть высокая горка до самого потолка и большой бассейн с шариками. Собственно, все дети обычно там, - говорит основательница FUNтастики. - В планах еще сделать комнату VR. Установим там плейстейшен, тогда, возможно, к нам будут приходить и ребята постарше. Сейчас в основном к нам приводят дошкольников и младших школьников.

О работе клуба уже есть отзывы. Родителям нравятся просторное помещение и общая атмосфера. - Здесь много воздуха за счет высокого потолка. Когда детки бегают, им не так жарко, они могут спокойно дышать. Дизайн тоже оценивают, потому что не совсем стандартно для детской комнаты. Но главное — детям здесь очень нравится, - рассказывает Ольга. - Я это знаю не только по отзывам, но и потому, что мои трехлетняя дочь и семилетний сын с удовольствием сюда приходят!

ПОДРОБНОСТИ Детский клуб FUNтастика Псков (Фантастика)

д. Борисовичи, ул. Михаила Егорова д.4

+79113620143 Клуб в соцсетях:

https://vk.com/fun_pskov

https://www.instagram.com/funtastika.club