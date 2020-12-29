Полное погружение

Побывать на затерянной во времени военной базе, разгадать загадки пожелтевших документов и благополучно вернуться в современность могут участники квестов от Quest NERV в Пскове. А еще время за таким развлечением летит быстро. «Час — как пять минут», - говорит руководитель Quest NERV, предприниматель Валентина Замараева. О том, как возникла идея предложить псковичам такое времяпровождение и как развивается бизнес в непростой коронавирусный период, девушка рассказала «Псковской правде».





Интересный досуг для активных людей

Quest NERV - довольно просторное помещение на первом этаже дома на улице Вокзальной, 20. Есть фото-зона, пространство, где встречают гостей и даже комната, где можно проводить чаепития. Но самое главное — это несколько небольших комнат, где создана «другая реальность». Там много старинных вещей, непонятных кнопок и проводов, в которых предстоит разобраться ребятам, которые будут проходить квесты. В ассортименте Quest NERV два квеста: «Под грифом «Секретно» и «Логово». Первый квест рассчитан на полтора часа прохождения и создан в жанре детектива. - Игроки попадают на военную базу, им нужно выбраться — найти код доступа. По сюжету они не понимают, в какое время попали. Как в фильме «Мы из будущего». Там играет атмосферная музыка, нет никакого экшена, ничего взрываться не будет, но участникам нужно выбраться. Акцент именно на погружение в атмосферу прошлого, чтобы в серые будни растормошить людей, чтобы они побывали в другой реальности. И очень яркие эмоции у них остаются, - говорит Валентина Замараева.



Другой квест - «Логово» - сделан в жанре хоррора. По словам предпринимателя, «ужастик» пользуется большей популярностью, чем предыдущий квест. - Игроки врываются в сюжет практически сразу. Он страшный: участников квеста кто-то преследует, им срочно нужно что-то разгадать, и эта напряженная борьба длится в течение часа. Там не просто напряженная музыка, она такая, что некоторые посетители начинают сомневаться, нужно ли проходить этот квест дальше. Кроме того, это квест-перфоманс, подразумевающий участие артистов. Поэтому беготня от них, адреналин — и для участников час проходит как пять минут.



По словам предпринимателя, квесты — штука достаточно уникальная. Это досуг для людей, которые идут за какими-то эмоциями и хотят побывать в других реальностях. - Это кино, внутрь которого они попадают. В квесте захват эмоций отовсюду по чуть-чуть: и от игр, и от фильмов… Игроки — тоже люди особого склада характера. В основном, это подростки лет 10-15, «активчики, дети, которым интересно походить, полазать, разгадать что-то, они тянут родителей, чтобы сюда прийти». Вторая группа клиентов — это люди 30-45 лет. - Люди взрослые, которые всю жизнь занимаются активным отдыхом и свои развлечения ищут в таких необычных сферах. Они приходят, с удовольствием проходят квесты, им очень нравится, - говорит Валентина.

«100% должно получиться»

К открытию бизнеса на квестах Валентина шла достаточно долго. Имея опыт работы на руководящих должностях и желание открыть собственное дело, долгое время не могла выбрать подходящее направление для предпринимательской деятельности. - Мы раньше писали сценарии для своих компаний. Друзья, которые принимали участие в этих играх, хвалили их. Вот и решились сделать квест. Выбрали то, что должно было 100% получиться, - рассказывает предприниматель. Идею поддержал муж Валентины, который кстати, очень помогает супруге, несмотря на то, что у него есть работа, на которой он занят пять дней в неделю.



Уже на этапе поиска помещения столкнулись с первой проблемой — стоимость аренды в доступных районах города оказалась очень высока. А помещение хотелось взять в пользование достаточно большое. - Квесты хотелось бы видеть в больших форматах, не в пределах одной комнаты, а чтобы это было несколько комнат. И в итоге мы его нашли. Чуть больше ста квадратов. И начали делать глобальный ремонт. Тут возникла вторая проблема: из-за разных нюансов строительства затраты на ремонт значительно превысили средства, которые были запланированы на эти цели. Зато сценарий получился легко, потому что был опыт такой работы. Больше всего над подготовкой квестов пришлось потрудиться технику, который монтировал загадки. - Мы не хотели обычный квест, где замочки, крючочки, спички, раскиданные в темноте. Это должно было быть что-то, чтоб покрутить-повертеть, и в случае разгадки чтобы загорелось, завертелось, зазвонило, - поясняет предприниматель. Целый год искали реквизит. Везде: у знакомых на дачах, на интернет-площадках.



- Что-то заказывалось в Москве — для хоррора. Для квеста «Под грифом секретно» искали старинные вещи, на «Авито», в других городах, скупали с рук. Например, флаг приехал из Луги. А счеты выпросили у знакомых, когда гостили у них на даче. Документы приходилось выстаривать — мы их замачивали в воде с кофейной гущей, - рассказывает Валентина. Когда все было готово — предприниматель столкнулась с проблемой продвижения услуги: - Мы прекрасно понимаем, что в Пскове сарафанное радио — лучшая реклама. Поэтому в течение года строились, развивались, пытались открываться. И только через год пошли первые настоящие наши клиенты.

Помешала пандемия



Оба квеста были достаточно популярны. Но для предпринимателя это скорее любимое хобби, чем источник прибыли. Как отмечает Валентина, на получение большого дохода от бизнеса она и не рассчитывала. - Не могу сказать, что квесты в Пскове - рентабельная вещь. Миллионером на них не станешь. Мы не рассчитывали на большой успех. Сейчас наши доходы сравниваются со среднестатистической зарплатой. Единственно успокаивает, что работаешь на себя и есть любимое дело. А сейчас, по ее словам, сложная ситуация. Нормальной работе мешает пандемия коронавируса. - У нас было на декабрь много броней — и много отменилось. Звонят игроки и отменяют бронь, потому что заболели или на самоизоляции.



Пандемия притормозила и реализацию планов по созданию еще одного направления деятельности — выездных квестов: - Это даже было не наше желание, а желание наших клиентов. Игроки, которые прошли оба квеста, обычно просили что-то еще. Арендовать еще помещение и вложить туда средства, которые не окупаются, мы не пытались. И поняли, что нужен вариант выездного квеста — с актерами, с антуражем, с выездным реквизитом. Мы рассчитывали, что будет два-три таких сценария. Один сценарий уже был готов, когда в марте ввели ограничения. Пришлось отложить его в долгий ящик. Тем не менее, Валентина считает это направление рентабельным и интересным. - Мы не собираемся закрываться, грустить, планы есть. Мы постараемся их реализовывать и двигаться дальше в этом направлении, - уверяет предприниматель.

СПРАВКА Quest NERV. Квесты в Пскове: https://vk.com/questnerv

Бронь по телефону: +79113701208.