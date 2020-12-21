Гости из будущего

Многие родители считают робототехнику занятием для гениев или очень одаренных ребят. Но это не так. На самом деле создать робота под силу обычному школьнику. И в этом уже успели убедиться папы и мамы псковских и великолукских ребят, посещающих «Школу цифровых технологий». Подробности об этом социальном бизнес-проекте «Псковской правде» рассказали инициатор проекта Сергей Ефремов и администратор школы робототехники в Пскове Надежда Семенова.

Наследники «Юного техника»

«Школа цифровых технологий» - это сеть кружков робототехники, научно-технического творчества и программирования, основанная в 2013 году в Томске. Авторы проекта создали новый формат занятий для современных школьников - аналог советской станции «Юный техник», только с программированием и 3D-принтерами. С каждым годом спрос на этот вид детского досуга увеличивался, поэтому такие центры вскоре стали открываться по всей стране. В 2018 году «Школа цифровых технологий» появилась в Великих Луках, а в 2019 году — в Пскове. Инициаторами организации такого досуга для школьников Псковской области стали петербуржец Сергей Ефремов и великолучанин Денис Буров. - Я родился и вырос в городе Великие Луки, сейчас живу в Петербурге, но в родном городе бываю регулярно, - говорит Сергей Ефремов. Идея открытия «Школы цифровых технологий» появилась у него не случайно:

Дочка пошла в 10-й класс в Питере, при этом понимание куда идти после школы у ребенка отсутствовало. Разброс был большой: от ветеринара до программиста. Сейчас востребовано такое направление, как работа с компьютером. Поэтому я решил поискать что-то, чтобы показать будущую профессию, и нашел «Школу цифровых технологий». Отдал дочь туда заниматься и попутно изучил сайт. Увидев возможность работы по франшизе, вспомнил про родной город. Сергей Ефремов, предприниматель

По его словам, так проект был запущен в Великих Луках. - В городе много кружков, но в основном творческие или спортивные. Кружков технического направления единицы, поэтому потребность в таком досуге существовала. Родители стали приводить своих детей на занятия и мастер-классы. Дети были очень довольны. Полгода в Великих Луках отработали и открылись год назад в Пскове. - В Псковской области есть кружки по робототехнике, но все они ориентированы на работу с конструктором «Лего». Наша школа категорически с «Лего» не работает. Ребята пользуются подручными материалами, учатся пилить, сверлить, паять, работать с чертежами. Они получают навыки, которые потом пригодятся в быту: забить гвоздь, что-нибудь починить. Кроме того, знания, полученные здесь пригодятся тем, кто планирует получать техническое образование. Ничего подобного на тот момент в регионе не было, поэтому решено было организовать здесь такую школу, - рассказала Надежда Семенова.

Поскольку проект открылся по франшизе, необходимо было соблюсти определенные требования: найти подходящее по площади помещение и оформить его в такой же сине-красно-желтой цветовой гамме, как и другие школы сети. Но зато вместе с названием региональная школа получила готовые программы обучения и возможность подготовки сотрудников. - Мы сами ничего не придумываем, работаем по готовой программе. Наставников набираем с инженерным и физико-математическим образованием. Они изучают программу, сдают аттестацию. В основном, это выпускники ПсковГУ или ребята, которые заканчивают обучение в вузе, - отметила администратор Школы.

Открыватели и исследователи

В «Школу цифровых технологий» принимают ребят от 6 лет по 17 лет. В зависимости от возраста детей, им предлагаются разные кружки. Для самых маленьких ребят 6-7 лет работает кружок «Открыватели». Дети изучают природные явления, основы химии, физики, астрономии, делают поделки по темам занятий. Учатся работать с ручным инструментом, вырезать, клеить, работать с клеевым пистолетом.

Чем дальше — тем задачи труднее. Кружок для следующей возрастной группы «Исследователи» предлагает три уровня обучения. Исследователи первого уровня продолжают углубленно изучать физику и химию, знакомиться с компьютерными технологиями. Ребята работают с радиокомпонентами, учатся паять. На каждом занятии делают новую поделку. Поделки становятся более сложными. Со второго уровня у «исследователей» начинается проектная деятельность. Ребята начинают делать собственные проекты.

- Проект простейший. Но ребенок делает его поэтапно: видит образ своего изделия, составляет список необходимых материалов, комплектует, сам делает чертежи. То есть в 8-9 лет ребенок делает свой проект абсолютно самостоятельно. Наставник помогает, управляет. Но умение ребенка самостоятельно организовать свою работу, чтобы прийти к какой-то цели, мы стараемся прививать с самого раннего возраста. Каждый проект рассчитан примерно на 4-5 занятий. Ребята учатся защищать эти проекты: делают презентацию, рассказывают, что им легко давалось, какие были сложности. Затем «исследователи» переходят на третий уровень, где их ждут еще более сложные проекты.

Первый робот

Для пятиклассников работает кружок «Инженеры». - Это кружок по робототехнике, где ребята получают навыки, необходимые для построения своего робота. Начинается обучение с основ техники безопасности, с изучения ручного инструмента и материалов. Далее школьники изучают электронику, пайку, программирование, 2D- и 3D проектирование. И тоже делают проекты, - рассказала Надежда Семенова.