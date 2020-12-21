Гости из будущего

Многие родители считают робототехнику занятием для гениев или очень одаренных ребят. Но это не так. На самом деле создать робота под силу обычному школьнику. И в этом уже успели убедиться папы и мамы псковских и великолукских ребят, посещающих «Школу цифровых технологий». Подробности об этом социальном бизнес-проекте «Псковской правде» рассказали инициатор проекта Сергей Ефремов и администратор школы робототехники в Пскове Надежда Семенова.
Наследники «Юного техника»
«Школа цифровых технологий» - это сеть кружков робототехники, научно-технического творчества и программирования, основанная в 2013 году в Томске. Авторы проекта создали новый формат занятий для современных школьников - аналог советской станции «Юный техник», только с программированием и 3D-принтерами. С каждым годом спрос на этот вид детского досуга увеличивался, поэтому такие центры вскоре стали открываться по всей стране. В 2018 году «Школа цифровых технологий» появилась в Великих Луках, а в 2019 году — в Пскове. Инициаторами организации такого досуга для школьников Псковской области стали петербуржец Сергей Ефремов и великолучанин Денис Буров.
- Я родился и вырос в городе Великие Луки, сейчас живу в Петербурге, но в родном городе бываю регулярно, - говорит Сергей Ефремов. Идея открытия «Школы цифровых технологий» появилась у него не случайно:
Дочка пошла в 10-й класс в Питере, при этом понимание куда идти после школы у ребенка отсутствовало. Разброс был большой: от ветеринара до программиста. Сейчас востребовано такое направление, как работа с компьютером. Поэтому я решил поискать что-то, чтобы показать будущую профессию, и нашел «Школу цифровых технологий». Отдал дочь туда заниматься и попутно изучил сайт. Увидев возможность работы по франшизе, вспомнил про родной город.
Сергей Ефремов, предприниматель
По его словам, так проект был запущен в Великих Луках.
- В городе много кружков, но в основном творческие или спортивные. Кружков технического направления единицы, поэтому потребность в таком досуге существовала. Родители стали приводить своих детей на занятия и мастер-классы. Дети были очень довольны. Полгода в Великих Луках отработали и открылись год назад в Пскове.
- В Псковской области есть кружки по робототехнике, но все они ориентированы на работу с конструктором «Лего». Наша школа категорически с «Лего» не работает. Ребята пользуются подручными материалами, учатся пилить, сверлить, паять, работать с чертежами. Они получают навыки, которые потом пригодятся в быту: забить гвоздь, что-нибудь починить. Кроме того, знания, полученные здесь пригодятся тем, кто планирует получать техническое образование. Ничего подобного на тот момент в регионе не было, поэтому решено было организовать здесь такую школу, - рассказала Надежда Семенова.
В ШЦТ дети получают навыки, которые потом пригодятся
Фото Андрея Степанова
Поскольку проект открылся по франшизе, необходимо было соблюсти определенные требования: найти подходящее по площади помещение и оформить его в такой же сине-красно-желтой цветовой гамме, как и другие школы сети. Но зато вместе с названием региональная школа получила готовые программы обучения и возможность подготовки сотрудников.
- Мы сами ничего не придумываем, работаем по готовой программе. Наставников набираем с инженерным и физико-математическим образованием. Они изучают программу, сдают аттестацию. В основном, это выпускники ПсковГУ или ребята, которые заканчивают обучение в вузе, - отметила администратор Школы.
Открыватели и исследователи
В «Школу цифровых технологий» принимают ребят от 6 лет по 17 лет. В зависимости от возраста детей, им предлагаются разные кружки.
Для самых маленьких ребят 6-7 лет работает кружок «Открыватели». Дети изучают природные явления, основы химии, физики, астрономии, делают поделки по темам занятий. Учатся работать с ручным инструментом, вырезать, клеить, работать с клеевым пистолетом.
Проектная деятельность - неотъемлемая часть работы кружка
Фото предоставлено «Школой цифровых технологий»
Чем дальше — тем задачи труднее. Кружок для следующей возрастной группы «Исследователи» предлагает три уровня обучения. Исследователи первого уровня продолжают углубленно изучать физику и химию, знакомиться с компьютерными технологиями. Ребята работают с радиокомпонентами, учатся паять. На каждом занятии делают новую поделку. Поделки становятся более сложными.
Со второго уровня у «исследователей» начинается проектная деятельность. Ребята начинают делать собственные проекты.
Каждый проект детей - это новая поделка
Фото Андрея Степанова
- Проект простейший. Но ребенок делает его поэтапно: видит образ своего изделия, составляет список необходимых материалов, комплектует, сам делает чертежи. То есть в 8-9 лет ребенок делает свой проект абсолютно самостоятельно. Наставник помогает, управляет. Но умение ребенка самостоятельно организовать свою работу, чтобы прийти к какой-то цели, мы стараемся прививать с самого раннего возраста.
Каждый проект рассчитан примерно на 4-5 занятий. Ребята учатся защищать эти проекты: делают презентацию, рассказывают, что им легко давалось, какие были сложности. Затем «исследователи» переходят на третий уровень, где их ждут еще более сложные проекты.
Для пятиклассников работает кружок «Инженеры».
- Это кружок по робототехнике, где ребята получают навыки, необходимые для построения своего робота. Начинается обучение с основ техники безопасности, с изучения ручного инструмента и материалов. Далее школьники изучают электронику, пайку, программирование, 2D- и 3D проектирование. И тоже делают проекты, - рассказала Надежда Семенова.
Первый собранный робот - это Древо-бот.
Фото предоставлено «Школой цифровых технологий»
Первым роботом, которого дети делают своими руками, становится Древо-бот. Это робот из дерева. В рамках этого проекта ребята учатся читать чертежи, правильно наносить размеры. Они сами выпиливают детали и создают робота из деревянных брусочков.
- Ребята его украшают. Мы даже проводим конкурс древо-ботов, - сообщила наша собеседница. - Этот проект вызывает так много восторга у детей и родителей, что даже ребята из других кружков просят, чтобы им включили в программу такой проект.
По итогам проекта проводится конкурс Древо-ботов
Фото предоставлено «Школой цифровых технологий»
Также в первый год учебы «инженеры» собирают «робота-светофила», который включается от луча света, и делают проекты, связанные с 2D-моделированием и 3D-проектированием.
- До второго уровня кружка «Инженеры» мы еще не дошли, так как в Пскове школа работает сравнительно недавно. Кроме того, пандемия немножко затормозила нашу деятельность, и ребята в прошлом году не успели пройти курс первого года.
Для семиклассников работает кружок «Программисты». Здесь ребята освоят веб-технологии, научатся работать в команде, узнают, что такое базы данных и научатся применять их.
А к окончанию программы кружка смогут сами создавать сайты.
Большинство поделок ребята забирают с собой. Поэтому Надежда показала только незначительную часть детских творений.
Выполненный из дерева гидравлический манипулятор — вещь функциональная и красивая. Агрегат собирали «исследователи» второго уровня — дети 8-9 лет.
Гидравлический манипулятор — вещь функциональная
Фото Андрея Степанова
- Манипуляторы используются для подъема и перемещения каких-то предметов, - поясняет Надежда. - Ребята изучали принцип гидравлики и собирали гидравлические манипуляторы из деревянных деталей, а также использовали в работе шприцы и трубочки от капельниц, куда залита подцвеченная вода. С их помощью манипулятор поднимает, например, стакан и перемещает его в другое место.
Другая симпатичная поделка — деревянный самолет с крутящимся пропеллером. Летать он не может, но выглядит, как настоящий. Такую игрушку смело можно кому-нибудь подарить.
Самолет с крутящимся пропеллером - тоже поделка школьников
Фото Андрея Степанова
Еще одна интересная вещица — кубик с отверстиями в виде созвездий. Когда внутри загорается лампа, все изображенные на нем созвездия отражаются на стене.
А уж елочка со светодиодами или такая же светящаяся елочная игрушка станет украшением любого дома в новогодние праздники.
Светящаяся елочная игрушка - отличное украшение к празднику!
Фото Андрея Степанова
- Игрушки на елку мы иногда делаем на мастер-классах, которые проводим
для детей. Иногда прямо с мастер-класса родители записывают ребят в наши кружки. Потому что ребята в восторге, а взрослые понимают, что это идеальный досуг для ребенка, - рассказала администратор.
СПРАВКА
Шесть причин записать ребенка в «Школу цифровых технологий»:
Современное оборудование. Работа ведется на современном оборудовании, применяемом в современном процессе инженерной разработки и производства
Никаких конструкторов. Обучение ведется на компонентах, применяемых в реальных инженерных проектах
Командная проектная деятельность. Умение работать в команде, распределять функции в работе над одним проектом - один из ключевых навыков будущего специалиста.
Опытные наставники-практики. Обучение проводят реальные инженеры, которые, в ходе работы передают свой бесценный опыт каждому ученику
Обучение техническому английскому. Расширение словарного запаса английского языка для учеников всех кружков
Участие в федеральных конкурсах и соревнованиях. Ученики ШЦТ ежегодно участвуют в конкурсах и соревнованиях в сфере робототехники и научно-технического творчества разного масштаба, где занимают призовые места.
Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».
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