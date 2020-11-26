В Пушкиногорском районе появился еще один туристический объект - «Турбиностроительный завод братьев Тиме». В начале XX века здесь строили турбины для мельниц и фабрик, а также была оборудована первая в Псковской губернии электростанция. Увидеть живописные руины завода и остатки гидротехнических сооружений, прогуляться по парку, а также узнать историю предприятия, благодаря которому в дома псковичей впервые было проведено электричество, можно посетив историческую площадку в деревне Захино. О том, как возникла идея воссоздать турбиностроительный завод и что ждет посетителей исторической площадки в новом сезоне, «Псковской правде» рассказал автор проекта — пушкиногорский предприниматель Владимир Виноградов.

Добрались по бездорожью



Владимир - по специальности деревообработчик, но уже много лет занимается производством меда. В Пушкинских Горах у него есть и производственная пасека, и экскурсионная - где все желающие могут узнать о жизни пчел и продукции пчеловодства. Новый проект предпринимателя - создание исторической площадки на месте бывшего завода - тоже связан с приемом туристов. Его идея возникла в прошлом году: - Я частенько езжу в сторону деревни Захино, и с дороги всегда было видно заброшенное здание бывшего завода. Что за ним находится, я даже не знал, - говорит Владимир. - Впервые на территорию бывшего турбостроительного завода попал во время экспедиции по программе «Хлебный путь» с Пушкиногорским музеем-заповедником.



По словам предпринимателя, помимо пчеловодства он занимается проведением джип-туров. - Сотрудники музея попросили прокатить их к старой мельнице на джипах, потому что на обычной машине туда не проехать. Тогда я первый раз увидел это место: целиком там сохранилось только одно здание, но остались развалины, много каналов, плотина. Мне это место понравилось. Я захотел его восстановить. Предприниматель нашел владельцев земельного участка и выкупил землю со всеми строениями. Работу над проектом начал с благоустройства территории.



- Мы расчистили территорию от зарослей кустарника, сделали мостики через каналы, скамеечки, тропинки. Что-то сам делал, на какие-то работы нанимал людей. Семья тоже очень помогала: жена - с озеленением, дети - с уборкой.

Первые в области



Параллельно Владимир многое узнал об истории этого места. Много информации о турбиностроительном заводе, который между прочим, был вторым по мощности в дореволюционной России, автор проекта нашел в Опочецком краеведческом музее, а также в публикациях профессора ПсковГУ Анатолия Филимонова. - Примечательно, что на заводе была создана первая электростанция в Псковской губернии. В Пскове электричество появилось только в 1904 году. А эта электростанция уже в 1901году снабжала электричеством территорию завода и все село Захино, - рассказывает Владимир. По его словам, предприятие выросло из водяной мельницы, которой владел Альберт Альбертович Тиме. Когда после учебы в Риге в Захино вернулся его сын, мельницу переоборудовали — водяное колесо заменили на турбины. А затем стали изготавливать их и для других мельниц.



- В Опочецком музее сохранилась брошюрка 1912 года, где говорится, что география поставок была очень обширная: Урал, Кавказ, Прибалтика, Польша. Было на территории завода и лесопильное производство - стояла пилорама. Одним словом - большое предприятие, и не только промышленное: были и теплицы, и пчелы, сохранилось даже здание скотного двора, - отмечает предприниматель. Интересно и то, что в проектировании и строительстве зданий принимал участие знаменитый архитектор Лев Руднев, известный такими работами, как памятник жертвам революции в Санкт-Петербурге, главное здание Московского университета. С Захино архитектора связывали родственные узы: его сестра была женой Альберта Тиме. Все это и многое другое можно узнать на экскурсиях, которые проводятся на исторической площадке. Новый туристический объект начал работу летом 2020 года.

Мосты и острова



Площадка разделена каналами на четыре зоны, или, как их называет автор проекта, «острова парка». По каналам в начале прошлого века вода текла на мельницу. Сейчас воды в них нет, но для удобства посетителей через них перекинуты мостики. - Первый остров – это сооружения завода, дошедшие до наших дней. Второй - действующая пасека, которая в следующем году будет функционировать как экскурсионная. Многие хотят вживую на пчел поглядеть, в защитных костюмах походить. Естественно, будем рассказывать о технологии производства меда, о жизни пчел.



На третьем острове гости могут увидеть старинную плотину. - Речка Кудка промыла себе новое русло и теперь течет рядом с плотиной, поэтому сооружение целиком сохранилось. Плотина была построена в начале XX века, хотя на бетоне стоит маркировка 1943 года. Это было время оккупации: немцы, видимо, ее восстанавливали и использовали в своих целях, - пояснил Владимир. Четвертым островком станет оборудованный пляж. Расчисткой его занимались уже в этом году, но полностью работа будет выполнена только к следующему сезону: - Это будет место для купания и кемпинга. Можно приехать с палаткой. Там такая тишина! И бобровая плотина прямо на речке.

Машина времени



К новому сезону откроется музей истории завода. В старинном здании уже подготавливают помещение и собирают материалы. - Экспонаты будут. Естественно, все это новодел — по сохранившимся чертежам будут изготовлены макеты. Еще в музее будут представлены фотографии семьи Тиме. Я познакомился с потомками владельцев завода, им очень интересен этот проект и они обещали свое участие в нем. Есть уже и планы на дальнюю перспективу. Владимир хочет восстановить здания электростанции и пилорамы. Но в качестве не «производственных единиц», а туристических объектов. - Наши гости интересуются, как все выглядело раньше. Поэтому хочется показать им, как это работало. Но поскольку все здания - памятники культурного наследия регионального значения, для проведения восстановительных работ необходимы проекты, которые должна сделать специализированная организация. Все упирается в финансовые возможности. Впрочем, увидеть, как турбиностроительный завод выглядел в начале века, туристы могут уже в ближайшем будущем.



- К нашему проекту подключились ребята из «Кванториума». Они произвели аэрофотосъемку и аэровидеосъемку территории завода и делают его 3D-модель. В ходе экскурсии будут остановки в определенных точках на территории, где, надев очки виртуальной реальности, наши туристы смогут увидеть все здания такими, какими они были раньше. Кванторианцы обещали, что будет интересно. Дети Владимира тоже участвуют в экскурсионной программе. Сын предпринимателя, 13-летний Семен, летом уже проводил экскурсии для школьников. - Старший сын учится в седьмом классе. Недавно он занял первое место во всероссийском конкурсе «Шаг в науку». А в декабре этого года будет принимать участие в региональном туре — с проектом по заводу, - отметил Владимир.

ПОДРОБНОСТИ Информация о Турбиностроительном заводе братьев Тиме: https://vk.com/club194282075 Контакты: т. 8 911 897 77 92, 8 911 898 00 14