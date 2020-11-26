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Экономика / Я – социальный предприниматель

Турзавод

Пушкиногорец решил воссоздать дореволюционную электростанцию и фабрику

Текст:
Светлана Синцова
26 ноября 2020 года, 15:26
Фото: группы «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»
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В Пушкиногорском районе появился еще один туристический объект - «Турбиностроительный завод братьев Тиме». В начале XX века здесь строили турбины для мельниц и фабрик, а также была оборудована первая в Псковской губернии электростанция. Увидеть живописные руины завода и остатки гидротехнических сооружений, прогуляться по парку, а также узнать историю предприятия, благодаря которому в дома псковичей впервые было проведено электричество, можно посетив историческую площадку в деревне Захино.

О том, как возникла идея воссоздать турбиностроительный завод и что ждет посетителей исторической площадки в новом сезоне, «Псковской правде» рассказал автор проекта — пушкиногорский предприниматель Владимир Виноградов.

Добрались по бездорожью

Владимир - по специальности деревообработчик, но уже много лет занимается производством меда. В Пушкинских Горах у него есть и производственная пасека, и экскурсионная - где все желающие могут узнать о жизни пчел и продукции пчеловодства. Новый проект предпринимателя - создание исторической площадки на месте бывшего завода - тоже связан с приемом туристов. Его идея возникла в прошлом году:

- Я частенько езжу в сторону деревни Захино, и с дороги всегда было видно заброшенное здание бывшего завода. Что за ним находится, я даже не знал, - говорит Владимир. - Впервые на территорию бывшего турбостроительного завода попал во время экспедиции по программе «Хлебный путь» с Пушкиногорским музеем-заповедником.


Турзавод
От когда-то второго по мощности в России завода остались одни руины
Фото сообщества «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»

По словам предпринимателя, помимо пчеловодства он занимается проведением джип-туров.

- Сотрудники музея попросили прокатить их к старой мельнице на джипах, потому что на обычной машине туда не проехать. Тогда я первый раз увидел это место: целиком там сохранилось только одно здание, но остались развалины, много каналов, плотина. Мне это место понравилось. Я захотел его восстановить.

Предприниматель нашел владельцев земельного участка и выкупил землю со всеми строениями. Работу над проектом начал с благоустройства территории.


Турзавод
Владимир Виноградов и его семья
Фото из личного архива героя публикации

- Мы расчистили территорию от зарослей кустарника, сделали мостики через каналы, скамеечки, тропинки. Что-то сам делал, на какие-то работы нанимал людей. Семья тоже очень помогала: жена - с озеленением, дети - с уборкой.

Первые в области

Параллельно Владимир многое узнал об истории этого места. Много информации о турбиностроительном заводе, который между прочим, был вторым по мощности в дореволюционной России, автор проекта нашел в Опочецком краеведческом музее, а также в публикациях профессора ПсковГУ Анатолия Филимонова.

- Примечательно, что на заводе была создана первая электростанция в Псковской губернии. В Пскове электричество появилось только в 1904 году. А эта электростанция уже в 1901году снабжала электричеством территорию завода и все село Захино, - рассказывает Владимир.

По его словам, предприятие выросло из водяной мельницы, которой владел Альберт Альбертович Тиме. Когда после учебы в Риге в Захино вернулся его сын, мельницу переоборудовали — водяное колесо заменили на турбины. А затем стали изготавливать их и для других мельниц.


Турзавод
Информация об истории завода хранится в Опочецком краеведческом музее
Фото сообщества «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»

- В Опочецком музее сохранилась брошюрка 1912 года, где говорится, что география поставок была очень обширная: Урал, Кавказ, Прибалтика, Польша. Было на территории завода и лесопильное производство - стояла пилорама. Одним словом - большое предприятие, и не только промышленное: были и теплицы, и пчелы, сохранилось даже здание скотного двора, - отмечает предприниматель.

Интересно и то, что в проектировании и строительстве зданий принимал участие знаменитый архитектор Лев Руднев, известный такими работами, как памятник жертвам революции в Санкт-Петербурге, главное здание Московского университета. С Захино архитектора связывали родственные узы: его сестра была женой Альберта Тиме.

Все это и многое другое можно узнать на экскурсиях, которые проводятся на исторической площадке. Новый туристический объект начал работу летом 2020 года.

Мосты и острова

Площадка разделена каналами на четыре зоны, или, как их называет автор проекта, «острова парка». По каналам в начале прошлого века вода текла на мельницу. Сейчас воды в них нет, но для удобства посетителей через них перекинуты мостики.

- Первый остров – это сооружения завода, дошедшие до наших дней. Второй - действующая пасека, которая в следующем году будет функционировать как экскурсионная. Многие хотят вживую на пчел поглядеть, в защитных костюмах походить. Естественно, будем рассказывать о технологии производства меда, о жизни пчел.


Турзавод
Через каналы на территории бывшего завода перекинуты мостики
Фото сообщества «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»

На третьем острове гости могут увидеть старинную плотину.

- Речка Кудка промыла себе новое русло и теперь течет рядом с плотиной, поэтому сооружение целиком сохранилось. Плотина была построена в начале XX века, хотя на бетоне стоит маркировка 1943 года. Это было время оккупации: немцы, видимо, ее восстанавливали и использовали в своих целях, - пояснил Владимир.

Четвертым островком станет оборудованный пляж. Расчисткой его занимались уже в этом году, но полностью работа будет выполнена только к следующему сезону:

- Это будет место для купания и кемпинга. Можно приехать с палаткой. Там такая тишина! И бобровая плотина прямо на речке.

Машина времени

К новому сезону откроется музей истории завода. В старинном здании уже подготавливают помещение и собирают материалы.

- Экспонаты будут. Естественно, все это новодел — по сохранившимся чертежам будут изготовлены макеты. Еще в музее будут представлены фотографии семьи Тиме. Я познакомился с потомками владельцев завода, им очень интересен этот проект и они обещали свое участие в нем.

Есть уже и планы на дальнюю перспективу. Владимир хочет восстановить здания электростанции и пилорамы. Но в качестве не «производственных единиц», а туристических объектов.

- Наши гости интересуются, как все выглядело раньше. Поэтому хочется показать им, как это работало. Но поскольку все здания - памятники культурного наследия регионального значения, для проведения восстановительных работ необходимы проекты, которые должна сделать специализированная организация. Все упирается в финансовые возможности.

Впрочем, увидеть, как турбиностроительный завод выглядел в начале века, туристы могут уже в ближайшем будущем.


Турзавод
«Кванторианцы» произвели аэрофотосъемку территории завода и создают его 3D-модель
Фото сообщества «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»

- К нашему проекту подключились ребята из «Кванториума». Они произвели аэрофотосъемку и аэровидеосъемку территории завода и делают его 3D-модель. В ходе экскурсии будут остановки в определенных точках на территории, где, надев очки виртуальной реальности, наши туристы смогут увидеть все здания такими, какими они были раньше. Кванторианцы обещали, что будет интересно.

Дети Владимира тоже участвуют в экскурсионной программе. Сын предпринимателя, 13-летний Семен, летом уже проводил экскурсии для школьников.

- Старший сын учится в седьмом классе. Недавно он занял первое место во всероссийском конкурсе «Шаг в науку». А в декабре этого года будет принимать участие в региональном туре — с проектом по заводу, - отметил Владимир.

ПОДРОБНОСТИ

Информация о Турбиностроительном заводе братьев Тиме: https://vk.com/club194282075

Контакты: т. 8 911 897 77 92, 8 911 898 00 14

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

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