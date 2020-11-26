В Пушкиногорском районе появился еще один туристический объект - «Турбиностроительный завод братьев Тиме». В начале XX века здесь строили турбины для мельниц и фабрик, а также была оборудована первая в Псковской губернии электростанция. Увидеть живописные руины завода и остатки гидротехнических сооружений, прогуляться по парку, а также узнать историю предприятия, благодаря которому в дома псковичей впервые было проведено электричество, можно посетив историческую площадку в деревне Захино.
О том, как возникла идея воссоздать турбиностроительный завод и что ждет посетителей исторической площадки в новом сезоне, «Псковской правде» рассказал автор проекта — пушкиногорский предприниматель Владимир Виноградов.
Владимир - по специальности деревообработчик, но уже много лет занимается производством меда. В Пушкинских Горах у него есть и производственная пасека, и экскурсионная - где все желающие могут узнать о жизни пчел и продукции пчеловодства. Новый проект предпринимателя - создание исторической площадки на месте бывшего завода - тоже связан с приемом туристов. Его идея возникла в прошлом году:
- Я частенько езжу в сторону деревни Захино, и с дороги всегда было видно заброшенное здание бывшего завода. Что за ним находится, я даже не знал, - говорит Владимир. - Впервые на территорию бывшего турбостроительного завода попал во время экспедиции по программе «Хлебный путь» с Пушкиногорским музеем-заповедником.
От когда-то второго по мощности в России завода остались одни руины
Фото сообщества «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»
По словам предпринимателя, помимо пчеловодства он занимается проведением джип-туров.
- Сотрудники музея попросили прокатить их к старой мельнице на джипах, потому что на обычной машине туда не проехать. Тогда я первый раз увидел это место: целиком там сохранилось только одно здание, но остались развалины, много каналов, плотина. Мне это место понравилось. Я захотел его восстановить.
Предприниматель нашел владельцев земельного участка и выкупил землю со всеми строениями. Работу над проектом начал с благоустройства территории.
Владимир Виноградов и его семья
Фото из личного архива героя публикации
- Мы расчистили территорию от зарослей кустарника, сделали мостики через каналы, скамеечки, тропинки. Что-то сам делал, на какие-то работы нанимал людей. Семья тоже очень помогала: жена - с озеленением, дети - с уборкой.
Параллельно Владимир многое узнал об истории этого места. Много информации о турбиностроительном заводе, который между прочим, был вторым по мощности в дореволюционной России, автор проекта нашел в Опочецком краеведческом музее, а также в публикациях профессора ПсковГУ Анатолия Филимонова.
- Примечательно, что на заводе была создана первая электростанция в Псковской губернии. В Пскове электричество появилось только в 1904 году. А эта электростанция уже в 1901году снабжала электричеством территорию завода и все село Захино, - рассказывает Владимир.
По его словам, предприятие выросло из водяной мельницы, которой владел Альберт Альбертович Тиме. Когда после учебы в Риге в Захино вернулся его сын, мельницу переоборудовали — водяное колесо заменили на турбины. А затем стали изготавливать их и для других мельниц.
Информация об истории завода хранится в Опочецком краеведческом музее
Фото сообщества «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»
- В Опочецком музее сохранилась брошюрка 1912 года, где говорится, что география поставок была очень обширная: Урал, Кавказ, Прибалтика, Польша. Было на территории завода и лесопильное производство - стояла пилорама. Одним словом - большое предприятие, и не только промышленное: были и теплицы, и пчелы, сохранилось даже здание скотного двора, - отмечает предприниматель.
Интересно и то, что в проектировании и строительстве зданий принимал участие знаменитый архитектор Лев Руднев, известный такими работами, как памятник жертвам революции в Санкт-Петербурге, главное здание Московского университета. С Захино архитектора связывали родственные узы: его сестра была женой Альберта Тиме.
Все это и многое другое можно узнать на экскурсиях, которые проводятся на исторической площадке. Новый туристический объект начал работу летом 2020 года.
Площадка разделена каналами на четыре зоны, или, как их называет автор проекта, «острова парка». По каналам в начале прошлого века вода текла на мельницу. Сейчас воды в них нет, но для удобства посетителей через них перекинуты мостики.
- Первый остров – это сооружения завода, дошедшие до наших дней. Второй - действующая пасека, которая в следующем году будет функционировать как экскурсионная. Многие хотят вживую на пчел поглядеть, в защитных костюмах походить. Естественно, будем рассказывать о технологии производства меда, о жизни пчел.
Через каналы на территории бывшего завода перекинуты мостики
Фото сообщества «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»
На третьем острове гости могут увидеть старинную плотину.
- Речка Кудка промыла себе новое русло и теперь течет рядом с плотиной, поэтому сооружение целиком сохранилось. Плотина была построена в начале XX века, хотя на бетоне стоит маркировка 1943 года. Это было время оккупации: немцы, видимо, ее восстанавливали и использовали в своих целях, - пояснил Владимир.
Четвертым островком станет оборудованный пляж. Расчисткой его занимались уже в этом году, но полностью работа будет выполнена только к следующему сезону:
- Это будет место для купания и кемпинга. Можно приехать с палаткой. Там такая тишина! И бобровая плотина прямо на речке.
К новому сезону откроется музей истории завода. В старинном здании уже подготавливают помещение и собирают материалы.
- Экспонаты будут. Естественно, все это новодел — по сохранившимся чертежам будут изготовлены макеты. Еще в музее будут представлены фотографии семьи Тиме. Я познакомился с потомками владельцев завода, им очень интересен этот проект и они обещали свое участие в нем.
Есть уже и планы на дальнюю перспективу. Владимир хочет восстановить здания электростанции и пилорамы. Но в качестве не «производственных единиц», а туристических объектов.
- Наши гости интересуются, как все выглядело раньше. Поэтому хочется показать им, как это работало. Но поскольку все здания - памятники культурного наследия регионального значения, для проведения восстановительных работ необходимы проекты, которые должна сделать специализированная организация. Все упирается в финансовые возможности.
Впрочем, увидеть, как турбиностроительный завод выглядел в начале века, туристы могут уже в ближайшем будущем.
«Кванторианцы» произвели аэрофотосъемку территории завода и создают его 3D-модель
Фото сообщества «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в соцсети «ВКонтакте»
- К нашему проекту подключились ребята из «Кванториума». Они произвели аэрофотосъемку и аэровидеосъемку территории завода и делают его 3D-модель. В ходе экскурсии будут остановки в определенных точках на территории, где, надев очки виртуальной реальности, наши туристы смогут увидеть все здания такими, какими они были раньше. Кванторианцы обещали, что будет интересно.
Дети Владимира тоже участвуют в экскурсионной программе. Сын предпринимателя, 13-летний Семен, летом уже проводил экскурсии для школьников.
- Старший сын учится в седьмом классе. Недавно он занял первое место во всероссийском конкурсе «Шаг в науку». А в декабре этого года будет принимать участие в региональном туре — с проектом по заводу, - отметил Владимир.
ПОДРОБНОСТИ
Информация о Турбиностроительном заводе братьев Тиме: https://vk.com/club194282075
Контакты: т. 8 911 897 77 92, 8 911 898 00 14
Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».