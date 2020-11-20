Пример для всей России

Конкурс «Лучший социальный проект года» - реализуется Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития и Президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». В Псковской области региональным организатором и представителем является Центр инноваций социальной сферы. Предприниматели и некоммерческие организации со всего региона присылали свои проекты, решающие проблемы в различных сферах - поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, дополнительного образования и воспитания детей, социального обслуживания. Из 22 претендентов выбрали 8 победителей. Теперь им предстоит заявить о себе на федеральном уровне.

Гордость региона

«Социальное предпринимательство в нашем регионе является одним из относительно новых, но очень важных элементов устойчивого развития экономики и социальной сферы», - говорит директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова. Существенный вклад в развитие социальной сферы Псковской области вносят социальные предприниматели, которые работают в сфере образования, здравоохранения, спорта, восстанавливают памятники истории и культуры, открывают музеи, создают рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Наш регион может гордиться людьми, которые решают социальные проблемы в самых различных аспектах общественной жизни, создавая эффективные бизнес-модели и внедряя социальные инновации», - уверена Светлана Седунова. Конкурс «Лучший социальный проект года» позволяет выявить и тиражировать лучшие практики в сфере решения социальных проблем, развития социальной сферы. Одна из его задач - обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране. В этом году в Псковской области на региональный этап конкурса было подано 22 заявки: 11 из Пскова и 11 из Великих Лук. Участие приняли 16 социальных предпринимателей и 6 некоммерческих организаций, работающих с социальными проектами. К оценке проектов были привлечены три эксперта. Один из главных критериев оценки - проект должны быть рабочим, эффективным, направленным на решение социальной проблемы. «В течение нескольких лет победители регионального этапа занимали призовые места и на Всероссийском этапе конкурса, что говорит о высоком качестве проектов псковских предпринимателей», - говорит директор псковского Центра инноваций социальной сферы.

Охватить все сферы

По итогам работы жюри среди социальных предпринимателей лучшими были признаны: Центр Доступной Абилитации «Добрея» (автор проекта Наталья Лобанова, Псков); комиссионный магазин детской одежды «LukiBabySALE» (автор проекта Татьяна Тихомирова, Великие Луки); школа устного счета «Соробан» (автор проекта Мария Андреева, Псков); проект «Мастер-классы по столярному делу» (автор проекта Станислав Пентюшенко, Великие Луки) и «Клуб продвинутых дам» (автор проекта Ольга Соловьева, Великие Луки).

В секторе НКО победителями стали АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор» с проектом «Школа безопасного поведения детей на улице и в интернете»; Общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЕД ИЦХАК» с проектом «Профилактика эмоционального выгорания» и АНО ФК «Юниор» с проектом «Детская футбольная школа «Юниор». В Псковской области сфера социального предпринимательства - молодая, довольно подвижная и постоянно развивающаяся. «Постоянно меняется законодательство, расширяются меры поддержки, - рассказывает Светлана Седунова. - В этом году ЦИСС впервые провел работу по формированию Реестра социальных предпринимателей в связи с вступлением в действие нового порядка включения социальных предпринимателей в этот реестр. В настоящее время в нем 24 предпринимателя. Кроме того, с 1 июля Центр работает в новом формате ведения предпринимательской деятельности - появилась отдельная категория предпринимателей - самозанятые, официально именуемые плательщиками налога на профессиональный доход. Так что работа продолжается».

5 лет и 3 500 проектов

«Лучший социальный проект года» - это всероссийский конкурс для социальных предпринимателей. Впервые он прошел в 2015 году и на нем был представлено 60 проектов. В 2019 году их число возросло до 1 608. Всего за пять лет через конкурс прошло более 3 500 проектов из всех регионов России. С каждым годом число участников увеличивается вдвое. «Социальный предприниматель – это субъект малого, среднего предпринимательства, - говорит руководитель организационного комитета Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» Денис Богатов. – Это тот человек, который берет на себя обязательства решать социальную проблему, но при этом использует устойчивую финансовую модель».

Конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участие в нем дает предпринимателям возможность получить поддержку для реализации своих проектов. Ежегодно главными партнерами конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), и другие. Заявку на конкурс можно подать в любой номинации, которые охватывают практически все сферы жизни – от дополнительного образования до социального туризма. Чтобы привлечь еще больше участников в этом году были введены четыре дополнительные номинации для некоммерческого сектора, позволяющие охватить и проекты в сфере образования, социальных услуг, развития городских и сельских территорий.