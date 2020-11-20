Пример для всей России

Конкурс «Лучший социальный проект года» - реализуется Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития и Президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». В Псковской области региональным организатором и представителем является Центр инноваций социальной сферы.
Предприниматели и некоммерческие организации со всего региона присылали свои проекты, решающие проблемы в различных сферах - поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, дополнительного образования и воспитания детей, социального обслуживания. Из 22 претендентов выбрали 8 победителей. Теперь им предстоит заявить о себе на федеральном уровне.
«Социальное предпринимательство в нашем регионе является одним из относительно новых, но очень важных элементов устойчивого развития экономики и социальной сферы», - говорит директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова.
Существенный вклад в развитие социальной сферы Псковской области вносят социальные предприниматели, которые работают в сфере образования, здравоохранения, спорта, восстанавливают памятники истории и культуры, открывают музеи, создают рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото из архива АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»
«Наш регион может гордиться людьми, которые решают социальные проблемы в самых различных аспектах общественной жизни, создавая эффективные бизнес-модели и внедряя социальные инновации», - уверена Светлана Седунова.
Конкурс «Лучший социальный проект года» позволяет выявить и тиражировать лучшие практики в сфере решения социальных проблем, развития социальной сферы. Одна из его задач - обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране.
В этом году в Псковской области на региональный этап конкурса было подано 22 заявки: 11 из Пскова и 11 из Великих Лук. Участие приняли 16 социальных предпринимателей и 6 некоммерческих организаций, работающих с социальными проектами.
К оценке проектов были привлечены три эксперта. Один из главных критериев оценки - проект должны быть рабочим, эффективным, направленным на решение социальной проблемы.
«В течение нескольких лет победители регионального этапа занимали призовые места и на Всероссийском этапе конкурса, что говорит о высоком качестве проектов псковских предпринимателей», - говорит директор псковского Центра инноваций социальной сферы.
По итогам работы жюри среди социальных предпринимателей лучшими были признаны: Центр Доступной Абилитации «Добрея» (автор проекта Наталья Лобанова, Псков); комиссионный магазин детской одежды «LukiBabySALE» (автор проекта Татьяна Тихомирова, Великие Луки); школа устного счета «Соробан» (автор проекта Мария Андреева, Псков); проект «Мастер-классы по столярному делу» (автор проекта Станислав Пентюшенко, Великие Луки) и «Клуб продвинутых дам» (автор проекта Ольга Соловьева, Великие Луки).
Фото из архива АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»
В секторе НКО победителями стали АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор» с проектом «Школа безопасного поведения детей на улице и в интернете»; Общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЕД ИЦХАК» с проектом «Профилактика эмоционального выгорания» и АНО ФК «Юниор» с проектом «Детская футбольная школа «Юниор».
В Псковской области сфера социального предпринимательства - молодая, довольно подвижная и постоянно развивающаяся.
«Постоянно меняется законодательство, расширяются меры поддержки, - рассказывает Светлана Седунова. - В этом году ЦИСС впервые провел работу по формированию Реестра социальных предпринимателей в связи с вступлением в действие нового порядка включения социальных предпринимателей в этот реестр. В настоящее время в нем 24 предпринимателя. Кроме того, с 1 июля Центр работает в новом формате ведения предпринимательской деятельности - появилась отдельная категория предпринимателей - самозанятые, официально именуемые плательщиками налога на профессиональный доход. Так что работа продолжается».
«Лучший социальный проект года» - это всероссийский конкурс для социальных предпринимателей. Впервые он прошел в 2015 году и на нем был представлено 60 проектов. В 2019 году их число возросло до 1 608. Всего за пять лет через конкурс прошло более 3 500 проектов из всех регионов России. С каждым годом число участников увеличивается вдвое.
«Социальный предприниматель – это субъект малого, среднего предпринимательства, - говорит руководитель организационного комитета Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» Денис Богатов. – Это тот человек, который берет на себя обязательства решать социальную проблему, но при этом использует устойчивую финансовую модель».
Фото предоставлено АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»
Конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участие в нем дает предпринимателям возможность получить поддержку для реализации своих проектов. Ежегодно главными партнерами конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), и другие.
Заявку на конкурс можно подать в любой номинации, которые охватывают практически все сферы жизни – от дополнительного образования до социального туризма. Чтобы привлечь еще больше участников в этом году были введены четыре дополнительные номинации для некоммерческого сектора, позволяющие охватить и проекты в сфере образования, социальных услуг, развития городских и сельских территорий.
Фото из архива АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»
«Результаты конкурса «Лучший социальный проект года» за 5 лет показывают, - говорит ректор РГСУ, сопредседатель конкурсной комиссии Конкурса Наталья Починок, - что развитие социального предпринимательства в России приобретает масштаб государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, занимающихся решением социальных вопросов, внедряющие социальные инновации и бизнес-решения, чтобы сделать мир лучше.
«На мой взгляд, главная ценность конкурса - это возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развивать свой проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше» - дал свой комментарий Денис Богатов, руководитель организационного комитета Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».
Узнать больше о Всероссийском конкурсе социальных предпринимательских проектов можно на сайте конкурса.